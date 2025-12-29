Amazon, lo smartwatch di Google crolla di prezzo e sconti all'80%
Amazon, migliori offerte 29 dicembre
Smartphone
- iPhone Air. La versione più innovativa dell’iPhone è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo mai visto prima. Parliamo dell‘iPhone Air che trovi su Amazon con un ottimo sconto di quasi 200 euro e approfitti del minimo storico. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. L’iPhone Air è un modello completamente nuovo che esalta la raffinatezza stilistica Apple: super sottile e con un display da 6,5 pollici con ProMotion. A bordo trovi il chip A19 Pro, il più potente di sempre su un iPhone, e nella parte posteriore è presente la fotocamera Fusion da 48 megapixel. A questo prezzo è un super affare.
- Google Pixel 9a. Cala il prezzo dello smartphone top di Google. Da oggi trovi il Google Pixel 9a in promo con uno sconto del 34% che ti fa risparmiare quasi 200 euro su quello di listino e lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Schermo Actua ad altissima risoluzione, processore Tensor G4 che assicura prestazioni al top e supporta la piattaforma di intelligenza artificiale di Google sviluppata per i dispositivi mobile. Doppia fotocamera posteriore e una batteria con autonomia elevata.
- realme P3. Rapporto qualità-prezzo elevatissimo per questo smartphone medio di gamma. Da oggi su Amazon è disponibile il realme P3 in promo con uno sconto del 38% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 110 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Processore Snapdragon 6 Gen 4, display AMOLED immersivo con refresh rate fino a 120 Hz, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria da 5240 mAh che può durare fino a due giorni. Non perdere questa occasione.
- DOOGEE Note 56 Plus. Se vuoi spendere pochissimo per uno smartphone, ecco la promo che non devi assolutamente farti scappare. Su Amazon trovi il DOOGEE Note 56 Plus in promo con uno sconto del 43% che ti fa risparmiare ben 100 euro su quello di listino. Lo paghi poco, ma ha ottime caratteristiche tecniche: schermo da 6,56 pollici, prestazioni top, doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e una super batteria da 6150 mAh che può durare fino a due giorni.
Prodotti lowcost
- Powerbank da 10.000 mAh. Ecco una promo che devi cogliere al volo. Solo per oggi su Amazon trovi questo powerbank da 10.000 mAh in promo con uno sconto del 68% e lo paghi solamente 11 euro. Un prezzo alla portata di tutti per un accessorio di cui non puoi fare a meno e da avere sempre con sé. Permette di ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente ed è compatibile con qualsiasi smartphone. Dotato anche di uno schermo LCD che mostra il livello di carica residuo.
- Mini proiettore. Altra occasione lampo da non farsi scappare. Solo per oggi trovi questo mini proiettore in promo con un doppio sconto che te lo fa pagare meno della metà. Allo sconto fisso del 49% puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un altro 10% e lo paghi solamente 40 euro. Dimensioni compatte, assicura immagini in altissima definizione e una visione fino a 120 pollici. Facile da utilizzare, si collega sia al televisore sia allo smartphone. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.
- Tapis roulant salva-spazio. Compatto, utilissimo e da oggi anche economico. Su Amazon trovi questo tapis-roulant salvaspazio ed economico in promo con uno sconto del 63% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi centinaia di euro. Perfetto per allenarsi in casa anche quando fuori è freddo, è dotato di quattro differenti modalità di camminata e corsa. Lo puoi utilizzare anche in ufficio.
Prodotti Amazon
- Fire TV Stick 4K Select. Occasione speciale last minute. Da oggi trovi il Fire TV Stick 4K Select con uno sconto del 41% e costa meno di 35 euro. Questo nuovo modello è pensato per chi vuole una chiavetta multimediale che supporta la risoluzione 4K e vuole spendere pochissimo. Permette di accedere a tutte le principali piattaforme di video streaming e dà accesso a funzioni speciali. Grazie al supporto ad Alexa la puoi anche controllare con un semplice comando vocale.
- Fire TV Stick HD. Ottima promo anche il modello più economico tra i Fire TV Stick presenti sul mercato. Parliamo del Fire TV Stick HD che da oggi trovi in offerta con uno sconto del 40% e lo paghi meno di 27 euro. Utilissima da avere in casa per trasformare il tuo vecchio televisore in un moderno smart TV e avere accesso a tutte le principali piattaforme di video streaming, a partire dai vari Prime Video, Netflix e Dazn. Facile da installare e da configurare: l’accessorio di cui non potrai assolutamente fare a meno.
Smartwatch
- Google Pixel Watch 3. Uno dei migliori smartwatch che puoi acquistare oggi. Su Amazon trovi il Google Pixel Watch 3 in promo con uno sconto del 51% e risparmi quasi 250 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Smartwatch top di gamma con funzionalità avanzate e il supporto dell’intelligenza artificiale. Monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica e hai a disposizione tutte le principali app della suite di Google, a partire dalla mappe e dal Wallet.
- Apple Watch SE 3. Continua la promo e il minimo storico per l’Apple Watch SE 3. Da oggi è disponibile in offerta con uno sconto IVA che ti fa risparmiare decine di euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ottima occasione per l’ultimo modello dello smartwatch lowcost di Apple. Schermo ampio, dotato di tutte le funzionalità principali, dal monitoraggio della salute all’app Fitness. Comodo da indossare, la batteria dura per tutto il giorno.
Tablet
- Tablet lowcost. Doppio sconto e offerta lampo per questo tablet economico che solo per oggi trovi su Amazon a un prezzo stracciato. Oltre allo sconto del 55% presente in pagina puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un altro 5% e lo paghi solamente 80 euro. Tablet perfetto per l’intrattenimento grazie a un display da 10 pollici, ottime prestazioni con una RAM che può arrivare fino a 22 gigabyte e una batteria che dura per tutto il giorno. Nella confezione trovi anche una tastiera e un mouse per utilizzarlo anche per lavorare e studiare.
Elettrodomestici
- De’Longhi Eletta Explore. Occasione eccezionale per la macchina per il caffè De’Longhi Eletta Explore. Oggi la trovi su Amazon con uno sconto del 30% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi ben 350 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Si tratta di una macchina per il caffè automatica con funzionalità avanzatissime e che ti trasforma in un vero barista. Puoi preparare più di 50 bevanda con un solo tocco ed è dotata anche del montalatte e del macina caffè.
- Lefant M2S. Offerta shock per questo robot aspirapolvere Lefant. Solo per oggi è disponibile in promo con uno sconto del 70% e il prezzo crolla al minimo storico. Risparmi 350 euro e fai un super affare. Robot aspirapolvere e lavapavimenti dotato di una grande potenza di aspirazione e mappa alla perfezione tutta l’abitazione. Lo puoi controllare anche da remoto tramite l’app dello smartphone ed è in grado di evitare autonomamente gli ostacoli. Oltre ad aspirare la polvere, lava anche il pavimento.
- Tineco FLOOR ONE i5. Offerta lampo e minimo storico per la lavapavimenti e aspirapolvere Tineco FLOOR ONE i5 che da oggi trovi su Amazon con uno sconto del 33% e risparmi ben 100 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Design piatto a 180 gradi per passare sotto qualsiasi mobile e tecnologia anti-groviglio per raccogliere anche i peli. Serbatoi capienti.
- Telecamera blurams. Doppio sconto e prezzo al minimo per questa telecamera di sicurezza blurams. Da oggi è disponibile con uno sconto fisso del 24% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 15% e il prezzo finale è inferiore ai 20 euro. Immagini in altissima risoluzione, monitoraggio in tempo reale di quello che accade in casa e ti avvisa se nota qualche movimento anomalo. Visione notturna e audio bidirezionale.
Igiene orale
- Oral-B iO 6N. Calo di prezzo e minimo storico per lo spazzolino elettrico Oral-B iO 6N che da oggi trovi su Amazon con uno sconto del 52% e lo paghi meno della metà. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Nella confezione, oltre allo spazzolino, trovi due testine di ricambio, la custodia da viaggio e un tubetto di dentifricio Oral-B Pro Expert. Gengive più sane dopo poche settimane di utilizzo grazie alla tecnologia Oral-B che elimina il 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino tradizionale.
