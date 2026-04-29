Amazon, prezzo in picchiata per iPhone, Apple Watch e AirPods: 80% di sconto

Michael Derrer Fuchs

Manca sempre meno alla fine del mese, e su Amazon troviamo nuove offerte allettanti per alcuni dei prodotti più ricercati e amati dagli utenti. Hai pochissimo tempo per approfittare di promo shock, come ad esempio quella disponibile per l’iPhone Air disponibile con uno sconto superiore ai 300 euro. Sempre tra gli smartphone troviamo anche il Motorola edge 70 con uno sconto del 48% e lo paghi praticamente la metà. Una delle promo più interessanti della settimana riguarda, però, l’Apple Watch Ultra 3 disponibile con uno sconto IVA che ti fa risparmiare più di 160 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Se, invece, sei alla ricerca di una macchina per il caffè automatica, trovi la De’Longhi Magnifica S con uno sconto del 40% e la puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Non perdere queste occasioni e approfittane subito cliccando sui link qui in basso.

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Amazon, migliori offerte 29 aprile

Smartphone

iPhone Air (prezzo al minimo e sconto eccezionale)

Continua a calare il prezzo dell’ iPhone Air , ultima versione dello smartphone premium dell’azienda di Cupertino. Parliamo di uno dei telefoni più interessanti tra quelli usciti sul mercato negli ultimi mesi e che si caratterizza per un design super sottile. Da oggi è disponibile con uno sconto del 26% che ti fa risparmiare più di 300 euro e hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis. Display ProMotion da 6,5 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni fulminee, fotocamera principale Fusion da 48 megapixel, fotocamera per i selfie Center Stage da 18 megapixel e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno.

Continua a il dell’ , ultima versione dello smartphone premium dell’azienda di Cupertino. Parliamo di uno dei telefoni più interessanti tra quelli usciti sul mercato negli ultimi mesi e che si caratterizza per un design super sottile. Da oggi è disponibile con uno che ti fa e hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis. con refresh rate fino a 120 Hz, che assicura prestazioni fulminee, fotocamera principale Fusion da 48 megapixel, per i e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno. Motorola edge 70 (48% di sconto e risparmi 400 euro)

Prezzo mai visto prima per lo smartphone top di Motorola . Grazie alla promo lampo di Amazon lo trovi con uno sconto del 48% e risparmi quasi 400 euro su quello di listino. Schermo pOLED da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 7 Gen4 , tripla fotocamera da 50 megapixel e una batteria da 4800 mAh che si ricarica rapidamente. Uno smartphone di assoluto valore e che solo oggi trovi a un prezzo mai visto prima.

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Un’offerta shock che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per oggi su Amazon trovi il Redmi Note 15 Pro con uno sconto del 36% e risparmi quasi 150 euro su quello di listino. Smartphone con pochi rivali a questo prezzo e dotato di una scheda tecnica tutt’altro che da disprezzare. Schermo CrystalRes da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria massiva da 6580 mAh che dura fino a due giorni.

Un’offerta shock che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per oggi su Amazon trovi il con uno e su quello di listino. Smartphone con pochi rivali a questo prezzo e dotato di una scheda tecnica tutt’altro che da disprezzare. con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una che dura fino a due giorni. Oppo A5 Pro (43% di sconto e prezzo mini)

L’offerta che non devi farti sfuggire oggi se non vuoi spendere delle cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone. Su Amazon è disponibile l’Oppo A5 Pro con uno sconto del 43% e risparmi ben 120 euro su quello di listino. Telefono molto interessante e con un rapporto qualità-prezzo tutt’altro che da disprezzare. Schermo da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore che assicura buone prestazioni, fotocamera principale da 50 megapixel con funzioni AI avanzate, batteria da 5800 mAh che può durare fino a due giorni. Uno smartphone versatile e da oggi a un prezzo alla portata di tutti.

Prodotti lowcost

Smartwatch lowcost (78% di sconto e risparmi 100 euro)

Prezzo stracciato e offerta speciale per questo orologio smart lowcost disponibile su Amazon con uno sconto del 78% che fa scendere il prezzo sotto i 30 euro . Un prezzo alla portata di molti e che ti permette di fare un ottimo affare su un dispositivo molto utile e che tiene traccia dei tuoi parametri vitali a partire dalla frequenza cardiaca. Supporta più di 115 modalità di allenamento che ti aiutano a migliorare giorno dopo giorno. A questo prezzo va acquistato subito.

e per questo orologio smart lowcost disponibile su Amazon con uno che fa . Un prezzo alla portata di molti e che ti permette di fare un ottimo affare su un dispositivo molto utile e che tiene traccia dei tuoi parametri vitali a partire dalla frequenza cardiaca. che ti aiutano a migliorare giorno dopo giorno. A questo prezzo va acquistato subito. Geolocalizzatori (doppio sconto e prezzo mini)

Altra promo imperdibile disponibile solo per pochissimo tempo. Su Amazon è disponibile la confezione con 4 geolocalizzatori con uno sconto del 77% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un altro 12% e il prezzo scende sotto i 20 euro. Compatibili con l’app Dov’é di iOS, ti aiuta a ritrovare portachiavi, portafogli e anche la valigia quando viene smarrita in aeroporto. Piccoli, ma estremamente utili.

Altra promo imperdibile disponibile solo per pochissimo tempo. Su Amazon è disponibile la con uno a cui aggiungere un coupon che ti fa e il Compatibili con l’app Dov’é di iOS, ti aiuta a ritrovare portachiavi, portafogli e anche la valigia quando viene smarrita in aeroporto. Piccoli, ma estremamente utili. Blink Mini Pan-Tilt (50% di sconto e costa pochissimo)

Una telecamera per migliorare la sicurezza della tua abitazione a un prezzo stracciato. Da oggi su Amazon trovi la telecamera Blink Mini Pan-Tilt con uno sconto del 50% e la paghi meno di 20 euro. Immagini in alta risoluzione, audio bidirezionale e notifiche in tempo reale se nota qualche movimento anomalo. Compatibile con Alexa, puoi controllare quello che succede in casa direttamente dall’app dello smartphone. Facile anche da montare e da configurare.

Smartwatch

Apple Watch Ultra 3 (sconto IVA e 5 rate a tasso zero)

Ecco una delle offerte più interessanti del giorno. Solo per pochissimo tempo trovi l’Apple Watch Ultra 3 in promo con uno sconto IVA che ti fa risparmiare 163,98 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Essendo un’offerta con coupon ti consigliamo di approfittarne subito: può terminare da un momento all’altro. Schermo Retina da 49mm con luminosità elevatissima, processore che assicura ottime prestazioni e una resistenza al top nel settore che lo rende il compagno ideale per le avventure all’aperto. Uno smartwatch con pochi eguali e da oggi a un prezzo mai visto prima.

Smart TV

Smart TV Hisense da 65 pollici (offerta lampo e prezzo al minimo)

Questa è anche la settimana delle promo sui prodotti Hisense, tra cui gli smart TV. Ad esempio, da oggi è disponibile lo smart TV Hisense da 65 pollici in promo con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Schermo QLED da 65 pollici con risoluzione 4K per vedere al meglio qualsiasi contenuto, audio Dolby Atmos e sistema operativo VIDAA che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis.

Cuffie

AirPods 4 (le più vendute, prezzo shock)

Le più vendute su Amazon a un prezzo mai visto prima . Parliamo delle cuffie AirPods 4 che da oggi troviamo in promo con uno sconto del 27% che ti fa risparmiare decine di euro . Un’occasione unica per gli auricolari più amati dagli utenti e che assicurano una qualità audio eccezionale grazie alla presenza del chip H2. Inoltre, sono dotati dell’audio spaziale personalizzato, sono resistenti al sudore e all’acqua e assicurano un’autonomia fino a 24 ore . Si collegano tramite Bluetooth con qualsiasi dispositivo, ma danno il meglio di loro con prodotti Apple.

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Offerta shock su Amazon per le Beats Studio Pro, le cuffie top di gamma che oggi puoi portarti a casa a metà prezzo. Grazie allo sconto del 50%, risparmi ben 200 euro e puoi anche decidere di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Qualità audio superiore con cancellazione attiva del rumore e audio spaziale per un’esperienza d’ascolto immersiva. La batteria è infinita e assicura fino a 40 ore di autonomia con una sola ricarica. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Le scorte sono limitate.

Elettrodomestici

Robot aspirapolvere OKP L1 (doppio sconto e prezzo mini)

Una promo lowcost incredibile che non devi assolutamente farti sfuggire. Su Amazon trovi il robot aspirapolvere OKP L1 con un doppio sconto: al 71% fisso puoi aggiungere un ulteriore coupon del 10%, pagandolo meno di 90 euro. Nonostante il prezzo mini, è dotato di navigazione laser per mappare la casa e di un’aspirazione potente che raccoglie peli e capelli senza problemi. Design sottile per passare sotto i mobili e controllo totale tramite app.

Una che non devi assolutamente farti sfuggire. Su Amazon trovi il con un al puoi un del Nonostante il prezzo mini, è dotato di navigazione laser per mappare la casa e di un’aspirazione potente che raccoglie peli e capelli senza problemi. Design sottile per passare sotto i mobili e controllo totale tramite app. Robot aspirapolvere DREAME L10s Ultra Gen 2 (34% di sconto e prezzo stracciato)

Prezzo al minimo e super affare per il Dreame L10s Ultra Gen 2 . Il robot aspirapolvere e lavapavimenti di nuova generazione è disponibile su Amazon con uno sconto del 34% che ti fa risparmiare quasi 200 euro . È un sistema completamente automatizzato: la stazione svuota la polvere, lava e asciuga i moci da sola. Potenza d’aspirazione ai vertici della categoria e mappatura 3D ultra-rapida per pulire ogni centimetro della casa senza intoppi. Un concentrato di tecnologia che ti libera finalmente dalle pulizie domestiche.

Prezzo al minimo e super affare per il . Il robot aspirapolvere e lavapavimenti di nuova generazione è disponibile su Amazon con uno che ti fa . È un sistema completamente automatizzato: la stazione svuota la polvere, lava e asciuga i moci da sola. Potenza d’aspirazione ai vertici della categoria e per pulire ogni centimetro della casa senza intoppi. Un concentrato di tecnologia che ti libera finalmente dalle pulizie domestiche. De’Longhi Perfetto Magnifica S (40% di sconto e risparmi 200 euro)

Torna su Amazon l’ottima promo disponibile per la macchina per il caffè De’Longhi Perfetto Magnifica S . Grazie allo sconto del 40% risparmi ben 200 euro e la puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Questa macchina automatica macina i chicchi di caffè all’istante per garantirti un aroma sempre fresco, proprio come al bar. Dotata di sistema per il cappuccino per creare schiume soffici e cremose . È semplicissima da usare e da pulire grazie ai programmi automatici di decalcificazione. Un’occasione imperdibile per gli amanti del vero caffè espresso.

Torna su Amazon per la macchina per il caffè . Grazie allo e la puoi anche Questa macchina automatica macina i chicchi di caffè all’istante per garantirti un aroma sempre fresco, proprio come al bar. Dotata di sistema per il per . È semplicissima da usare e da pulire grazie ai programmi automatici di decalcificazione. Un’occasione imperdibile per gli amanti del vero caffè espresso. Forno a microonde Hisense (offerta lampo e prezzo mini)

Se cerchi un microonde affidabile e moderno, da oggi trovi su Amazon il modello di Hisense da 20 litri con uno sconto del 31%. Il prezzo è molto interessante e hai anche la possibilità di pagare in 5 rate a tasso zero. Design pulito ed elegante, perfetto per ogni cucina, con funzioni intuitive per riscaldare e scongelare i tuoi piatti preferiti in pochi istanti. È compatto ma spazioso all’interno, ideale per l’uso quotidiano.

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