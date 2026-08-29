Amazon, Galaxy S25 crolla di prezzo al minimo storico: sconti all'80%

Samsung Galaxy S25 Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del pro... 592,99 € -36% 929,00 € Risparmi 336,01 € Acquista su Amazon Redmi Note 15 Pro 5G 12+512 Black (No power adapter included... 338,99 € -25% 449,90 € Risparmi 110,91 € Acquista su Amazon Bosch Starter kit di utensili manuali da 26 pezzi 23,49 € -53% 49,99 € Risparmi 26,50 € Acquista su Amazon Amazfit Balance Smartwatch 46 mm, Pagamento NFC, AI Fitness ... 104,99 € -50% 209,90 € Risparmi 104,91 € Acquista su Amazon Microsoft Surface Pro, 13" | Snapdragon X2 Elite | 16GB RAM,... 1.599,99 € -29% 2.249,00 € Risparmi 649,01 € Acquista su Amazon ECOVACS X11 PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 19500... 599,00 € -45% 1.099,00 € Risparmi 500,00 € Acquista su Amazon Lefant V1 Aspirapolvere Senza Fili 40000Pa, Scopa Elettrica ... 104,49 € -69% 339,99 € Risparmi 235,50 € Acquista su Amazon

Ultimo weekend di agosto all’insegna delle offerte shock su Amazon. Da oggi 29 agosto troviamo tante ottime occasioni sulla piattaforma di e-commerce che ti permettono di fare ottimi affari e di risparmiare centinaia di euro. Un esempio è il Galaxy S25 disponibile al minimo storico con uno sconto superiore ai 300 euro. Ottima offerta lancio anche per il nuovissimo Galaxy S26 FE: doppio sconto e puoi anche pagarlo a rate a tasso zero. Non mancano le occasioni per gli smartwatch: il Garmin fenix E è disponibile con uno sconto del 34%, mentre l’Amazfit Balance lo trovi con un mega sconto del 50%.

Tante offerte uniche anche per la pulizia di casa. Il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot X11 Pro Omni è disponibile con uno sconto del 45% e risparmi 500 euro, mentre la lavapavimenti Dyson è in promo al minimo storico. Per il ritorno in ufficio, invece, è disponibile l’ottimo PC portatile Microsoft Surface Pro con uno sconto di ben 650 euro e lo puoi pagare in 12 rate a tasso zero. Non perdere altro tempo e approfitta immediatamente di queste occasioni.

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Amazon, migliori offerte 29 agosto

Smartphone

Galaxy S25 (36% di sconto e prezzo al minimo)

Offerta eccezionale per il Galaxy S25 . Da oggi lo smartphone top di Samsung è disponibile in promo con uno sconto del 36% e il prezzo scende al minimo storico con un risparmio netto di poco superiore ai 330 euro . Il telefono è uno dei migliori in questa fascia di prezzo: dotato di uno schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo con zoom 3x e una batteria che dura per tutto il giorno. Hai a disposizione anche avanzati strumenti che sfruttano al meglio l’intelligenza artificiale.

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Dopo molti mesi torna in offerta su Amazon lo Xiaomi 17 , la versione premium del telefono del colosso cinese. Con lo sconto di quasi 200 euro disponibile oggi fai un ottimo affare e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Sul telefono c’è ben poco da dire, è uno dei migliori dell’anno. Dotato di un display da 6,3 pollici che lo rende anche molto compatto, processore Snapdragon 8 Gen5 , tripla fotocamera posteriore con lenti realizzate da Leica che assicura scatti e video professionali e per finire una batteria da 6330 mAh che dura per due giorni senza troppi patemi e supporta anche la ricarica super rapida.

Dopo molti mesi torna in su lo , la versione premium del telefono del colosso cinese. Con lo di disponibile oggi fai un ottimo affare e hai anche la possibilità di il utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Sul telefono c’è ben poco da dire, è uno dei migliori dell’anno. Dotato di un che lo rende anche molto compatto, , tripla fotocamera posteriore con lenti realizzate da Leica che assicura scatti e video professionali e per finire una da che dura per due giorni senza troppi patemi e supporta anche la ricarica super rapida. Galaxy S26 FE (offerta lancio e promo Amazon)

Novità appena arrivata su Amazon e già disponibile con una promo lancio molto interessante. Parliamo del Galaxy S26 FE , telefono che si posiziona nella fascia alta del mercato e dotato di caratteristiche tecniche molto interessanti. Su Amazon trovi immediatamente uno sconto di 50 euro e se sei iscritto a Prime Student ottieni anche uno sconto aggiuntivo di 100 euro . Disponibile il pagamento in 12 rate a tasso zero. Inoltre, per chi lo acquista in questi primi giorni anche 6 mesi di prova di Google AI Pro con 5 terabyte di spazio inclusi sul cloud. Dotato di un display Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici, processore Exynos ad altissime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore pricnipale da 50 megapixel e nuova funziona FanCam progettata appositamente per i concerti. Batteria da 4900 mAh che assicura un’autonomia prolungata.

Novità appena arrivata su e già disponibile con una molto interessante. Parliamo del , telefono che si posiziona nella fascia alta del mercato e dotato di caratteristiche tecniche molto interessanti. Su Amazon trovi immediatamente uno e se sei a ottieni anche uno . Disponibile il pagamento in 12 rate a tasso zero. Inoltre, per chi lo acquista in questi primi giorni anche 6 mesi di prova di Google AI Pro con 5 terabyte di spazio inclusi sul cloud. Dotato di un display Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici, processore Exynos ad altissime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore pricnipale da 50 megapixel e nuova funziona FanCam progettata appositamente per i concerti. Batteria da 4900 mAh che assicura un’autonomia prolungata. Redmi Note 15 Pro 5G (offerta lampo e super sconto)

Ottima occasione per il Redmi Note 15 Pro 5G . Il telefono top di Xiaomi è disponibile in promo con un ottimo sconto del 25% e risparmi ben 110 euro . Per il telefono si tratta del minimo storico di quest’ultimo periodo e puoi anche pagarlo a rate a tasso zero con Cofidis. Dotato di un display AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek ad alte prestazioni con 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e per finire una mega batteria da 6580 mAh con autonomia che può arrivare a tre giorni.

Ottima occasione per il . Il telefono top di Xiaomi è disponibile in con un e . Per il telefono si tratta del minimo storico di quest’ultimo periodo e puoi anche pagarlo a rate a tasso zero con Cofidis. Dotato di un con e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek ad alte prestazioni con 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e per finire una mega batteria da 6580 mAh con autonomia che può arrivare a tre giorni. Galaxy A27 (40% di sconto e minimo storico)

Una delle migliori occasioni che puoi trovare su Amazon per l’acquisto di un nuovo smartphone lowcost. Il Galaxy A27 è disponibile con uno sconto speciale del 40% e il prezzo crolla al minimo storico. Il telefono è molto affidabile e con una scheda tecnica che si basa su uno schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon di ultima generazione, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (82% di sconto e prezzo stracciato)

Offerta speciale per questo paio di cuffie Bluetooth economiche. Da oggi le trovi su Amazon con uno sconto dell’82% e il prezzo crolla al minimo storico . Le paghi solamente poco più di 20 euro e fai un ottimo affare. La qualità del suono è elevata con bassi profondi e grazie ai microfoni integrati puoi anche fare chiamate di lavoro con un audio nitido. La cancellazione del rumore ti aiuta ad ascoltare al meglio i tuoi artisti preferiti. L’autonomia raggiunge le 40 ore e sono anche impermeabili. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone.

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Prezzo mai visto prima per l’ Apple AirTag di seconda generazione, il localizzatore che ti aiuta a ritrovare chiavi, portafogli, valigie e molto altro. Facilissimo da utilizzare e da impostare, da oggi lo trovi su Amazon con un ottimo sconto del 26% e il prezzo scende a soli 26 euro. Non perdere tempo, è uno dei prodotti tech più venduti in questi ultimi giorni.

Prezzo mai visto prima per l’ di seconda generazione, il localizzatore che ti aiuta a ritrovare chiavi, portafogli, valigie e molto altro. Facilissimo da utilizzare e da impostare, da oggi lo trovi su con un e il prezzo scende a soli 26 euro. Non perdere tempo, è uno dei prodotti tech più venduti in questi ultimi giorni. Starter kit Bosch da 26 pezzi (53% di sconto e costa pochissimo)

Il set di utensili manuali Bosch da 26 pezzi scende del 53% su Amazon, diventando un acquisto quasi obbligato per chi ama il fai-da-te. Il kit compatto include un cricchetto da ¼ di pollice con coppia fino a 93 Nm, un cacciavite universale con portabit magnetico, pinze combinate con taglienti temprati a induzione, oltre a 10 bit e 10 attacchi da 5 a 13 mm. Tutto è custodito in una pratica borsa in tessuto con cerniera, facile da trasportare anche fuori casa.

Smartwatch

Garmin fenix E (34% di sconto e risparmi 200 euro)

Torna in offerta il Garmin fenix E, sportwatch super resistente e perfetto per gli amanti degli sport all’aperto. Da oggi è disponibile con un ottimo sconto del 34% e il risparmio netto è di poco più di 200 euro . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Orologio che, oltre a resistere a cadute, urti e sbalzi di temperatura, è dotato di ottime funzioni per monitorare i propri allenamenti grazie al supporto a più di 90 modalità sportive. Trovi veramente di tutto, dalla corsa fino agli sport estremi come il surf. I sensori monitorano costantemente il tuo stato di salute, mentre la batteria ha un’autonomia fino a 16 giorni.

Torna in il sportwatch super resistente e perfetto per gli amanti degli sport all’aperto. Da oggi è disponibile con un e il . Hai anche la di il . Orologio che, oltre a resistere a cadute, urti e sbalzi di temperatura, è dotato di ottime funzioni per monitorare i propri allenamenti grazie al supporto a più di 90 modalità sportive. Trovi veramente di tutto, dalla corsa fino agli sport estremi come il surf. I sensori monitorano costantemente il tuo stato di salute, mentre la batteria ha un’autonomia fino a 16 giorni. Amazfit Balance (50% di sconto e prezzo al minimo)

Prezzo dimezzato per l’Amazfit Balance. Grazie alla promo disponibile oggi lo smartwatch per il tuo benessere personale costa la metà e risparmi poco più di 100 euro su quello di listino. Smartwatch con caratteristiche bene definite: schermo AMOLED ampio e che mostra tutte le info più importanti. Monitoraggio avanzato della salute con frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno in tempo e consigli su come migliorare il riposo notturno. Supporta più di 150 modalità di allenamento, mentre la batteria ha una durata fino a 14 giorni. A questo prezzo è un vero best-buy.

Smart TV

Smart TV Hisense MiniLED da 75 pollici (sconto di 500 euro e 12 rate a tasso zero)

Trasforma il tuo salotto in una sala cinematografica privata. Da oggi su Amazon trovi il televisore Hisense MiniLED da 75 pollici di ultima generazione in offerta con un ottimo sconto del 38% e il prezzo scende al minimo storico con un risparmio di ben 500 euro. Puoi anche pagarlo in 12 rate a tasso zero in modo da rendere meno “pesante" la spesa. Oltre a un pannello che assicura immagini in 4K, il televisore assicura un refresh rate fino a 144 Hz per una fluidità elevata soprattutto con videogame e film. Il sistema operativo VIDAA OS mette a disposizione più di 1000 app, tra cui tutte quelle delle piattaforme di video streaming.

PC portatile

Microsoft Surface Pro (risparmi 650 euro e 12 rate a tasso zero)

Offerta Back to School da non farsi assolutamente scappare. Solo per pochissimo tempo trovi su Amazon il Microsoft Surface Pro di nuova generazione in promo con un mega sconto di 650 euro e lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero. Si tratta di un PC convertibile che all’occasione puoi utilizzare anche come tablet. Dotato di uno schermo OLED da 13 pollici, processore Snapdragon X2 Elite che assicura prestazioni fulminee, 16 gigabyte di RAM e SSD da 1 terabyte. A bordo è presente il sistema operativo Windows 11 e hai anche il supporto di Copilot+. Uno strumento versatile che puoi utilizzare sia per il lavoro sia per l’intrattenimento.

Elettrodomestici

Ecovacs Deebot X11 Pro OMNI (45% di sconto e risparmi 500 euro)

L’Ecovacs Deebot X11 Pro Omni, robot aspirapolvere con tecnologia PowerBoost , scende del 45% su Amazon con un risparmio di 500 euro . La ricarica ultrarapida permette al robot di coprire fino a 1.000 mq in un solo ciclo. Il sistema BLAST genera un flusso d’aria con una potenza di aspirazione fino a 19.500 Pa , mentre il rullo OZMO Roller 2.0 lava con una pressione 16 volte superiore ai tradizionali panni rotanti. Il rilevamento delle macchie con AI 2.0 personalizza la strategia di pulizia in base al tipo di sporco. Dotato di stazione per lo svuotamento automatico e mappa accuratamente tutta l’abitazione.

L’Ecovacs Deebot X11 Pro Omni, robot aspirapolvere con tecnologia , su con un . La ricarica ultrarapida permette al robot di coprire fino a in un solo ciclo. Il sistema genera un flusso d’aria con una potenza di aspirazione fino a , mentre il rullo OZMO Roller 2.0 lava con una pressione 16 volte superiore ai tradizionali panni rotanti. Il rilevamento delle macchie con personalizza la strategia di pulizia in base al tipo di sporco. Dotato di stazione per lo svuotamento automatico e mappa accuratamente tutta l’abitazione. Dyson Clean+Wash Hygyene (offerta lampo e minimo storico)

Torna al minimo storico su Amazon la lavapavimenti Dyson Clean+Wash Hygiene grazie allo sconto del 24%. Si tratta di una lavapavimenti sottile e leggera, capace di passare agevolmente sotto mobili, divani e letti bassi. La vera novità è l’assenza totale di filtro: il rullo in microfibra con 84.000 filamenti assorbe rapidamente sporco secco e liquido, mentre 1.400 setole in nylon catturano efficacemente anche i capelli, senza lasciare acqua stagnante né cattivi odori. L’autonomia arriva fino a 45 minuti , mentre la stazione di ricarica gestisce anche l’autopulizia con asciugatura ad aria calda a 85°C , per evitare la formazione di batteri.

Torna al su la lavapavimenti Dyson Clean+Wash Hygiene grazie allo sconto del 24%. Si tratta di una lavapavimenti sottile e leggera, capace di passare agevolmente sotto mobili, divani e letti bassi. La vera novità è l’assenza totale di filtro: il rullo in microfibra con assorbe rapidamente sporco secco e liquido, mentre 1.400 setole in nylon catturano efficacemente anche i capelli, senza lasciare acqua stagnante né cattivi odori. L’autonomia arriva fino a , mentre la stazione di ricarica gestisce anche l’autopulizia con asciugatura ad aria calda a , per evitare la formazione di batteri. Lefant V1 (doppio sconto e prezzo crollato)

Doppio sconto speciale per l’aspirapolvere Lefant V1 . Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 69% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 5% e il prezzo finale è inferiore ai 100 euro. Un vero affare che non devi assolutamente farti sfuggire per una scopa elettrica con pochi eguali a questo prezzo. Grande potenza di aspirazione, spazzola dotata di luci LED che mostrano dove si annida la polvere, batteria che ha una durata fino a 45 minuti. Nella confezione trovi anche utili accessori che rendono molto versatile l’aspirapolvere.

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Lo sbattitore elettrico Grimi crolla di prezzo con uno sconto del 46% e lo paghi meno di 15 euro. Con una potenza di 170W, offre 5 velocità regolabili più funzione Turbo per la massima potenza quando serve, ideali sia per miscelare ingredienti compatti che per montare panna e albumi a neve. In dotazione trovi sia le fruste in acciaio inox per emulsionare sia i ganci per impastare dolci e salati, coprendo così la maggior parte delle preparazioni di cucina. Il design compatto lo rende leggero e facile da maneggiare, mentre gli accessori removibili si lavano senza difficoltà.

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