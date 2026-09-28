Amazon, Tineco Floor One S5 crolla di prezzo e costa meno della metà: le offerte della settimana

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Tineco

Settimana a cavallo tra fine settembre e inizio ottobre e come spesso accade in queste situazioni Amazon ci riserva promo speciali che non devi assolutamente farti sfuggire. La piattaforma di e-commerce si popola di tante occasioni uniche per alcuni dei prodotti tech più amati. Tra le offerte best-seller c’è sicuramente il Galaxy S25 che troviamo con un ottimo sconto del 35% e il prezzo scende di 320 euro. Ottima anche la promo per la lavapavimenti Tineco FLOOR One S5: con lo sconto del 56% costa meno della metà. Mentre per la sicurezza del tuo PC trovi l’antivirus McAfee con uno sconto dell’80% e costa pochissimo.

Per chi vuole spendere pochissimo per il nuovo smartphone, questa settimana è disponibile l’Honor 600 Smart a meno di 200 euro. Tra gli smartwatch, invece, non bisogna farsi sfuggire l’Amazfit Balance disponibile con un doppio sconto e praticamente a metà prezzo. Chiudiamo con gli elettrodomestici per casa: la planetaria Kenwood Go la trovi con uno sconto del 34% e risparmi 100 euro.

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Amazon, migliori offerte della settimana

Prodotti bestseller

Galaxy S25 (35% di sconto e affare per tutti)

Continua a scendere il prezzo del Galaxy S25 , smartphone top di Samsung che troviamo su Amazon con uno sconto del 35% e risparmi poco più di 300 euro su quello di listino. Telefono con una scheda tecnica molto interessante: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen4 che assicura prestazioni fulminee con qualsiasi applicazione, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x e una batteria che dura per tutto il giorno. Samsung lo aggiorna costantemente con nuove funzionalità e a bordo trovi gli strumenti avanzati di Galaxy AI che ti semplificano la vita di tutti i giorni.

Continua a il , smartphone top di Samsung che troviamo su con uno e su quello di listino. Telefono con una scheda tecnica molto interessante: da 6,2 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore che assicura prestazioni fulminee con qualsiasi applicazione, con e con e una che dura per tutto il giorno. Samsung lo aggiorna costantemente con nuove funzionalità e a bordo trovi gli strumenti avanzati di Galaxy AI che ti semplificano la vita di tutti i giorni. Tineco FLOOR ONE S5 (la più venduta e costa meno della metà)

La lavapavimenti Tineco Floor One S5 è il modello più venduto su Amazon in questo momento grazie all’ottimo sconto del 56% che fa scendere il prezzo a meno di 150 euro. La tecnologia iLoop Smart Sensor rileva automaticamente sporco, polvere o detriti bagnati o asciutti, regolando in tempo reale potenza di aspirazione e flusso d’acqua per prestazioni sempre ottimali. Il sistema di pulizia ad acqua corrente garantisce che rullo e spazzola restino sempre puliti durante l’utilizzo, con quattro fasi sequenziali che separano l’acqua sporca in un serbatoio dedicato. Il display LED all-in-one monitora stato del lavoro, livello di sporco, batteria e potenza di aspirazione, mentre il peso contenuto e lo sterzo girevole la rendono facile da manovrare in ogni angolo della casa.

La è il modello più venduto su Amazon in questo momento grazie all’ottimo sconto del 56% che fa scendere il prezzo a meno di 150 euro. La tecnologia rileva automaticamente sporco, polvere o detriti bagnati o asciutti, regolando in tempo reale potenza di aspirazione e flusso d’acqua per prestazioni sempre ottimali. Il sistema di garantisce che rullo e spazzola restino sempre puliti durante l’utilizzo, con quattro fasi sequenziali che separano l’acqua sporca in un serbatoio dedicato. Il display monitora stato del lavoro, livello di sporco, batteria e potenza di aspirazione, mentre il peso contenuto e lo sterzo girevole la rendono facile da manovrare in ogni angolo della casa. McAfee Total Protection (80% di sconto e prezzo crollato)

Vuoi proteggere i tuoi dispositivi dai pericoli della Rete? Ecco una promo che non devi farti sfuggire. Solo per oggi su Amazon trovi l’antivirus McAfee Total Protection valido per 5 dispositivi in promo con uno sconto dell’80% e il prezzo scende a meno di 20 euro. Lo puoi utilizzare sia su PC sia su smartphone e permette di neutralizzare virus, ransomware e tanti altri pericoli presenti online. Ottieni anche l’accesso alla VPN per navigare in modo sicuro in ogni parte del mondo e una password manager per salvare le credenziali che utilizzi per accedere ai vari servizi online.

Smartphone

Google Pixel 10 Pro (32% di sconto e prezzo in picchiata)

L’offerta è di quelle da cogliere al volo. Da oggi su Amazon trovi l’ottimo Google Pixel 10 Pro con uno sconto del 32% e risparmi 350 euro su quello di listino. Smartphone che si posiziona nella fascia alta del mercato e che puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero . Condizioni che solo la piattaforma di e-commerce sa assicurare. La scheda tecnica si basa su un display Super Actua da 6,3 pollici ad altissima definizione, processore Tensor G5 progettato appositamente per l’intelligenza artificiale, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria con un’autonomia superiore alle 24 ore.

L’offerta è di quelle da cogliere al volo. Da oggi su trovi con uno e su quello di listino. Smartphone che si posiziona nella fascia alta del mercato e che puoi anche in . Condizioni che solo la piattaforma di e-commerce sa assicurare. La scheda tecnica si basa su un ad altissima definizione, progettato appositamente per l’intelligenza artificiale, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria con un’autonomia superiore alle 24 ore. Galaxy S26 FE (doppio sconto e affare lampo)

Il nuovo Galaxy S26 FE è disponibile su Amazon con un’ offerta veramente unica . Lo trovi con uno sconto fisso del 9% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 50 euro , per uno sconto totale che supera di poco i 100 euro. Non finisce qui: se sei iscritto a Prime Student ottieni uno sconto aggiuntivo di 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero . Inoltre, ricevi 6 mesi di proba di Google AI Pro. Il telefono è un vero top di gamma: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici, processore Exynos 2600 ottimizzato appositamente per questo modello, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e funzione MyFanCam per registrare video perfetti durante i concerti. La batteria da 4900 mAh è una garanzia.

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Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo telefono, ecco la promo che devi cogliere al volo. Solo per pochissimo tempo trovi su Amazon il Galaxy A27 con uno sconto del 28% e il risparmio netto è di 100 euro su quello di listino. Puoi suddividere la spesa in 5 rate a tasso zero . Telefono medio di gamma dotato di componenti tecniche anche piuttosto interessanti: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione elevata, processore Snapdragon6 Gen 3 che assicura ottime prestazioni con qualsiasi applicazione, tripla fotocamera posteriore per foto perfette e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno.

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo telefono, ecco la promo che devi cogliere al volo. Solo per pochissimo tempo trovi su Amazon il con uno e il su quello di listino. Puoi suddividere la spesa in . Telefono medio di gamma dotato di componenti tecniche anche piuttosto interessanti: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione elevata, processore Snapdragon6 Gen 3 che assicura ottime prestazioni con qualsiasi applicazione, tripla fotocamera posteriore per foto perfette e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno. Honor 600 Smart (mega batteria e prezzo al minimo)

Offerta che devi assolutamente cogliere al volo. Da oggi trovi l’Honor 600 Smart in promo con uno sconto del 29% e il prezzo scende a meno di 200 euro. Un telefono che si posiziona nella fascia tra gli entry level e medio di gamma, ma dotato di caratteristiche molto interessanti, come ad esempio la mega batteria da 7700 mAh che dura più di tre giorni. Il resto della scheda tecnica si basa su un display da 6,87 pollici, processore Snapdragon 4 Gen4, fotocamera principale da 50 megapixel che assicura ottimi scatti. Un telefono perfetto per chi lo utilizza principalmente per chiamare e inviare messaggi.

Tineco FLOOR ONE S5 Aspirapolvere Senza Fili Intelligente, L... 149,00 € -56% 339,00 € Risparmi 190,00 € Acquista su Amazon Samsung Galaxy S25 Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del pro... 605,90 € -35% 929,00 € Risparmi 323,10 € Acquista su Amazon Google Pixel 10 Pro - Smartphone Android sbloccato con Gemin... 749,00 € -32% 1.099,00 € Risparmi 350,00 € Acquista su Amazon McAfee Total Protection - 5 Dispositiv 2026, 15 mesi, Esclus... 19,99 € -80% 99,95 € Risparmi 79,96 € Acquista su Amazon HONOR 600 SMART 5G SILVER 4+128GB 197,00 € -30% 279,90 € Risparmi 82,90 € Acquista su Amazon XIAOMI Smart Band 10, Fitness Tracker Uomo Donna, Batteria 2... 35,49 € -35% 54,99 € Risparmi 19,50 € Acquista su Amazon LG QNED evo AI MiniLED 43 Pollici, Serie QNED86B 2026 Smart ... 549,00 € -31% 799,00 € Risparmi 250,00 € Acquista su Amazon Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15" IPS, Snapdragon X X1-26-1... 629,00 € -30% 899,00 € Risparmi 270,00 € Acquista su Amazon DREAME X50s Ultra Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Ultra... 899,00 € -31% 1.299,00 € Risparmi 400,00 € Acquista su Amazon

Smartwatch

Amazfit Balance (doppio sconto e prezzo in picchiata)

Lo smartwatch per il tuo benessere psico-fisico a un super prezzo grazie al doppio sconto disponibile su Amazon. Parliamo dell’ Amazfit Balance che troviamo in promo con uno sconto del 43% a cui aggiungere un coupon del valore di 11,99 euro e che fa scendere il prezzo quasi a metà prezzo . Dotato di un ampio display AMOLED che puoi personalizzare con le tante watch faces disponibili, sensori che monitorano costantemente i principali parametri vitali e lo stress e supporta più di 150 modalità di allenamento. A questo prezzo diventa un vero best-buy.

Lo smartwatch per il tuo benessere psico-fisico a un super prezzo grazie al disponibile su Amazon. Parliamo dell’ che troviamo in con uno a cui un del e che fa il . Dotato di un ampio display AMOLED che puoi personalizzare con le tante watch faces disponibili, sensori che monitorano costantemente i principali parametri vitali e lo stress e supporta più di 150 modalità di allenamento. A questo prezzo diventa un vero best-buy. Xiaomi Smart Band 10 (35% di sconto e costa pochissimo)

Un’occasione che non devi farti scappare se non vuoi spendere cifre elevatissime per il tuo nuovo wearable. Da oggi su Amazon trovi lo Xiaomi Smart Band 10 in promo con uno sconto del 35% e il prezzo scende a soli 35,49 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Un activity tracker che condivide tantissime funzioni con gli smartwatch più costosi e blasonari. Dotato di un display verticale che mostra tutte le info più importanti, a partire dall’orario, fino alla frequenza cardiaca e ai passi effettuati. I sensori monitorano costantemente il tuo stato di salute e ti avvisano se notano qualcosa di anomalo. Supporta più di 150 modalità sportive e la batteria può arrivare fino a un massimo di 21 giorni.

Smart TV

Smart TV Ember serie 4 (tre modelli e sconti fino al 43%)

Tornano in offerta gli s mart TV Ember serie 4 di Amazon . Parliamo al plurale perché le versioni disponibili sono tre: da 43, da 50 e da 55 pollici. Gli sconti variano in base alla grandezza: si va dal 38% per il modello da 43 pollici fino al 43% per la versione da 55 pollici. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Le tre versioni sono dotate di un pannello con risoluzione 4K che assicura immagini realistiche, mentre nella confezione è presente il telecomando con Alexa integrata. Il sistema operativo Fire TV supporta tutte le principali applicazioni di streaming.

Tornano in offerta gli s . Parliamo al plurale perché le versioni disponibili sono tre: da 43, da 50 e da 55 pollici. Gli sconti variano in base alla grandezza: si va dal per il modello da 43 pollici fino al per la versione da 55 pollici. Hai anche la possibilità di dilazionare il Le tre versioni sono dotate di un pannello con risoluzione 4K che assicura immagini realistiche, mentre nella confezione è presente il telecomando con Alexa integrata. Il supporta tutte le principali applicazioni di streaming. Smart TV LG QNED evo AI MiniLED da 43 pollici (31% di sconto e risparmi 250 euro)

Occasione lampo imperdibile. Da oggi su Amazon trovi lo smart TV LG QNED evo AI MiniLED da 43 pollici in promo con uno sconto del 31% che ti fa risparmiare 250 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il pannello MiniLED con risoluzione 4K assicura immagini con una qualità elevatissima e colori realistici. Design super slim e hai a disposizione il sistema operativo webOS che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Non manca il supporto dell’intelligenza artificiale che personalizza l’esperienza di utilizzo in base ai tuoi gusti.

PC portatile

Lenovo IdeaPad Slim 3 (30% di sconto e 12 rate a tasso zero)

Un’offerta speciale da non farsi sfuggire se sei alla ricerca di un nuovo PC portatile. Da oggi su Amazon trovi il Lenovo IdeaPad Slim 3 con schermo da 15 pollici , processore Snapdragon X1, 16 gigabyte di RAM e SSD da 256 GB in promo con uno sconto del 30% e risparmi quasi 300 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Laptop versatile che puoi utilizzare sia per l’intrattenimento domestico sia per il lavoro o lo studio.

Elettrodomestici

Robot aspirapolvere DREAME X50s ultra (31% di sconto e risparmi 400 euro)

Il Dreame X50s Ultra è disponibile con uno sconto del 31% su Amazon con un risparmio di 400 euro sul prezzo di listino. Il design ultrasottile da 7,95 cm gli permette di infilarsi agevolmente sotto mobili bassi e divani, mentre la mappatura intelligente a 360° garantisce una copertura precisa di ogni ambiente. La vera novità sono le due telecamere con intelligenza artificiale e un proiettore dedicato, che insieme al rilevamento degli ostacoli basato su reinforcement learning (RL) permettono al robot di riconoscere e classificare oggetti con una precisione superiore rispetto ai sistemi tradizionali, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Grazie alla stazione multifunzione con autosvuotamento, lavaggio e ricarica intelligente, l’intera esperienza di pulizia diventa completamente autonoma, richiedendo pochissima manutenzione manuale.

Il è disponibile con uno su con un risparmio di 400 euro sul prezzo di listino. Il design gli permette di infilarsi agevolmente sotto mobili bassi e divani, mentre la garantisce una copertura precisa di ogni ambiente. La vera novità sono le dedicato, che insieme al rilevamento degli ostacoli basato su reinforcement learning (RL) permettono al robot di riconoscere e classificare oggetti con una precisione superiore rispetto ai sistemi tradizionali, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Grazie alla stazione multifunzione con autosvuotamento, lavaggio e ricarica intelligente, l’intera esperienza di pulizia diventa completamente autonoma, richiedendo pochissima manutenzione manuale. Multi cooker Russell Hobbs (offerta lampo e prezzo mini)

Il Multi Cooker Russell Hobbs è in offerta su Amazon con uno sconto del 33% e hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Con una potenza di 900W e una capacità di 5 litri , permette di preparare pasti completi per tutta la famiglia con un solo apparecchio. Gli 11 programmi automatici , tra cui riso, cottura lenta, stufato, carne, pesce, zuppa, vapore, yogurt, porridge e pane/torte, coprono ogni tipo di ricetta, dalle preparazioni quotidiane ai piatti più elaborati. La funzione di mantenimento in caldo gestisce le pietanze alla temperatura ideale fino al momento di servirle, mentre il display LED con timer programmabile fino a 24 ore permette di pianificare la cottura con precisione. La pentola interna antiaderente removibile è lavabile in lavastoviglie, per una pulizia rapida dopo ogni utilizzo.

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La planetaria Kenwood Go scende del 34% su Amazon, con un risparmio di 100 euro e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Pensata per le cucine con poco spazio, è alta appena 30 cm e può essere riposta comodamente in un cassetto o su una mensola, grazie anche alla pratica maniglia integrata e al corpo interamente in metallo. Il motore da 800W e la ciotola in acciaio inox da 4 litri permettono di preparare tanti impasti differenti impasti ed è dotata di utensili in metallo per ogni preparazione: gancio impastatore, frusta a filo e frusta K. In dotazione trovi anche il paraschizzi girevole, che permette di usarla senza problemi in qualsiasi angolazione, e il misurino integrato per dosare gli ingredienti con precisione.

La su con un risparmio di 100 euro e la possibilità di dilazionare il pagamento in . Pensata per le cucine con poco spazio, è alta appena e può essere riposta comodamente in un cassetto o su una mensola, grazie anche alla pratica maniglia integrata e al corpo interamente in metallo. Il motore da e la ciotola in acciaio inox da permettono di preparare tanti impasti differenti impasti ed è dotata di utensili in metallo per ogni preparazione: gancio impastatore, frusta a filo e frusta K. In dotazione trovi anche il paraschizzi girevole, che permette di usarla senza problemi in qualsiasi angolazione, e il misurino integrato per dosare gli ingredienti con precisione. Lavatrice slim Candy Rapidò (38% di sconto e super affare)

La lavatrice slim Candy Rapidò con cestello da 7 kg crolla del 38% su Amazon, con un risparmio di 200 euro e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Si distingue per la profondità ridotta di soli 45 cm, la soluzione ideale per bagni, cucine e lavanderie con poco spazio, senza rinunciare a funzioni normalmente riservate a modelli più ingombranti. Offre 9 programmi rapidi, tutti sotto l’ora (dai 14 ai 59 minuti), incluso il programma Igiene Plus a 60°C che elimina allergeni, germi e batteri in soli 59 minuti. La funzione vapore rilassa le fibre dei tessuti, riducendo i tempi di stiratura e mantenendo i capi freschi più a lungo, mentre la tecnologia Quick&Clean eroga una soluzione concentrata di acqua e detergente ad alta pressione per un lavaggio più efficace. Grazie alla connettività Wi-Fi e Bluetooth con app hOn, è possibile controllare ogni ciclo da remoto e scaricare programmi aggiuntivi.

Servizi Amazon

Con l’annuncio della Festa delle Offerte Prime (dal 6 al 7 ottobre) sono tornate le offerte sui servizi Amazon. E sono molto interessanti.

Per gli amanti della musica, c’è la possibilità di abbonarsi gratuitamente per quattro mesi ad Amazon Music Unlimited, il servizio per lo streaming musicale che ti dà accesso a oltre 100 milioni di brani senza pubblicità e a tutti i podcast più popolari. Inoltre, puoi ascoltare una volta al mese anche uno dei 350.000 audiolibri disponibili. Non perdere questa occasione e clicca qui per abbonarti subito. Non c’è nessun obbligo di rinnovo e puoi recedere in qualsiasi momento.

AMAZON MUSIC UNLIMITED – QUATTRO MESI GRATIS

Torna disponibile anche l’abbonamento gratuito ad Audible. Lo puoi provare gratuitamente per 60 giorni se sei un utente iscritto a Prime. Hai accesso a migliaia tra audiolibri e serie podcast in esclusiva, il tutto senza pubblicità e con la possibilità di scaricare il contenuto per l’ascolto offline.

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