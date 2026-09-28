Amazon, sprofonda il prezzo del Lefant M3 Max e prodotti con sconti fino all'80%

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Si avvicina la fine del mese e su Amazon le promo diventano sempre più interessanti. Da oggi 28 settembre puoi fare ottimi affari su alcuni dei prodotti tech più interessanti del momento. Ad esempio, trovi ancora disponibile il nuovissimo iPhone 18 Pro Max con la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Per chi è alla ricerca di un telefono premium a un super prezzo, è disponibile il Motorola Signature con un maxi sconto di 500 euro e diventa un vero best-buy. Per chi vuole spendere pochissimo c’è il moto g06 a meno di 130 euro.

Tra gli smartwatch, invece, hai ancora la possibilità di acquistare il Galaxy Watch Ultra approfittando dello sconto del 43% che fa crollare il prezzo al minimo. Per la pulizia della tua abitazione, invece, c’è il robot aspirapolvere Lefant M3 Max con uno sconto del 70% e risparmi più di 750 euro, mentre l’aspirapolvere Dyson Big Ball Parquet 2 è disponibile con un ottimo sconto del 25%.

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Amazon, migliori offerte 28 settembre

Smartphone

iPhone 18 Pro Max (pagamento in 5 rate a tasso zero)

Su Amazon è ancora disponibile l’ iPhone 18 Pro Max , l’ultima versione del telefono extra large di Apple. Lo trovi al prezzo di listino, ma con la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero . Lo smartphone è uno dei migliori sul mercato e non potrebbe essere altrimenti: dotato di un display Super Retina XDR da 6,9 pollici con tecnologia ProMotion che porta il refresh rate fino a 120 Hz, processore A20 Pro per prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore Fusion con sensore principale da 48 megapixel con apertura variabile e una batteria che dura per tutto il giorno.

Su Amazon è ancora disponibile l’ , l’ultima versione del telefono extra large di Apple. Lo trovi al prezzo di listino, ma con la possibilità di il a . Lo smartphone è uno dei migliori sul mercato e non potrebbe essere altrimenti: dotato di un con che porta il refresh rate fino a 120 Hz, processore A20 Pro per prestazioni fulminee, con sensore principale da 48 megapixel con apertura variabile e una batteria che dura per tutto il giorno. Motorola Signature (prezzo in picchiata e risparmi 500 euro)

Se sei alla ricerca di un top di gamma questo è il modello che fa per te. Da oggi trovi il Motorola Signature in promo con uno sconto del 38% e il prezzo scende di 500 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero . Uno smartphone che si caratterizza per un design super sottile e per caratteristiche premium. Dotato di un display Extreme AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate fino a 165 Hz che lo rendono super fluido. Processore Snapdragon 8 Gen5 per prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel e obiettivo frontale da 50 megapixel per selfie perfetti e per finire una batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno.

Se sei alla ricerca di un top di gamma questo è il modello che fa per te. Da oggi trovi il in con uno e il su quello di listino. Lo puoi anche . Uno smartphone che si caratterizza per un design super sottile e per caratteristiche premium. Dotato di un display Extreme AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate fino a 165 Hz che lo rendono super fluido. per prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel e obiettivo frontale da 50 megapixel per selfie perfetti e per finire una batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno. Galaxy S25 (35% di sconto e affare per tutti)

Continua a scendere il prezzo del Galaxy S25 , smartphone top di Samsung che troviamo su Amazon con uno sconto del 35% e risparmi poco più di 300 euro su quello di listino. Telefono con una scheda tecnica molto interessante: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen4 che assicura prestazioni fulminee con qualsiasi applicazione, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x e una batteria che dura per tutto il giorno. Samsung lo aggiorna costantemente con nuove funzionalità e a bordo trovi gli strumenti avanzati di Galaxy AI che ti semplificano la vita di tutti i giorni.

Continua a scendere il del , smartphone top di Samsung che troviamo su con uno e su quello di listino. Telefono con una scheda tecnica molto interessante: con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen4 che assicura prestazioni fulminee con qualsiasi applicazione, tripla fotocamera posteriore con e con zoom ottico 3x e una batteria che dura per tutto il giorno. Samsung lo aggiorna costantemente con nuove funzionalità e a bordo trovi gli strumenti avanzati di Galaxy AI che ti semplificano la vita di tutti i giorni. moto g77 (rapporto qualità-prezzo elevatissimo)

Offerta esclusiva Amazon che non devi farti sfuggire. Da oggi trovi il moto g77 con uno sconto del 28% e il prezzo scende di 100 euro rispetto a quello di listino. Hai la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero . Smartphone che si posiziona nella fascia dei medio di gamma, ma che assicura ottime prestazioni. Dotato di uno schermo da 6,78 pollici con refresh rate fino a 120 Hz , processore MediaTek Dimensity ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno.

Offerta esclusiva Amazon che non devi farti sfuggire. Da oggi trovi il con uno e il rispetto a quello di listino. Hai la possibilità di . Smartphone che si posiziona nella fascia dei medio di gamma, ma che assicura ottime prestazioni. Dotato di uno con , processore MediaTek Dimensity ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore con e una batteria che dura per tutto il giorno. moto g06 (costa pochissimo)

Devi essere velocissimo nell’approfittare della promo disponibile oggi per il moto g06: le scorte sono limitate. Lo smartphone è disponibile con uno sconto del 24% e il prezzo scende a meno di 130 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Perfetto per l’utilizzo quotidiano, è dotato di un ampio display da 6,88 pollici, processore MediaTek che supporta tutte le applicazioni più utilizzare, fotocamera principale da 50 megapixel con intelligenza artificiale e una batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno.

Lefant M3 Max Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatur... 332,48 € -70% 1.099,99 € Risparmi 767,51 € Acquista su Amazon Apple iPhone 18 Pro Max 256 GB - Borgogna 1.639,00 € Acquista su Amazon Motorola Signature (16/512GB, Tripla camera 50MP, selfie 50M... 799,90 € -38% 1.299,00 € Risparmi 499,10 € Acquista su Amazon Samsung Galaxy Watch Ultra Smartwatch Galaxy AI, Resistenza ... 398,40 € -43% 699,00 € Risparmi 300,60 € Acquista su Amazon GRV Smartwatch Donna Chiamate e Risposta Orologio Fitness pe... 29,99 € -70% 99,99 € Risparmi 70,00 € Acquista su Amazon Dyson 228566-01 Big Ball Parquet 2 aspirapolvere a traino 299,00 € -25% 399,00 € Risparmi 100,00 € Acquista su Amazon McAfee Total Protection - 5 Dispositiv 2026, 15 mesi, Esclus... 19,99 € -80% 99,95 € Risparmi 79,96 € Acquista su Amazon LG OLED evo AI 55 Pollici, Serie G6 2026 Smart TV 4K - OLED5... 1.697,32 € -32% 2.499,00 € Risparmi 801,68 € Acquista su Amazon

Prodotti lowcost

Smartwatch GRV (70% di sconto e prezzo stracciato)

L’offerta lampo che non devi farti sfuggire. Solo per pochissimo tempo trovi su Amazon lo smartwatch GRV in promo con uno sconto del 70% e il prezzo scende a meno di 30 euro . Orologio economico dotato di un ampio schermo che mostra tutto quello di cui hai bisogno, dall’orario ai passi effettuati, sensori che tengono sotto controllo la frequenza cardiaca e supporta più di 100 app per lo sport. Se non vuoi spendere grosse cifre è il modello da comprare oggi.

L’offerta lampo che non devi farti sfuggire. Solo per pochissimo tempo trovi su Amazon lo in con uno e il . Orologio economico dotato di un ampio schermo che mostra tutto quello di cui hai bisogno, dall’orario ai passi effettuati, sensori che tengono sotto controllo la frequenza cardiaca e supporta più di 100 app per lo sport. Se non vuoi spendere grosse cifre è il modello da comprare oggi. McAfee Total Protection (80% di sconto e prezzo crollato)

Vuoi proteggere i tuoi dispositivi dai pericoli della Rete? Ecco una promo che non devi farti sfuggire. Solo per oggi su Amazon trovi l’antivirus McAfee Total Protection valido per 5 dispositivi in promo con uno sconto dell’80% e il prezzo scende a meno di 20 euro . Lo puoi utilizzare sia su PC sia su smartphone e permette di neutralizzare virus, ransomware e tanti altri pericoli presenti online. Ottieni anche l’accesso alla VPN per navigare in modo sicuro in ogni parte del mondo e una password manager per salvare le credenziali che utilizzi per accedere ai vari servizi online.

Vuoi proteggere i tuoi dispositivi dai pericoli della Rete? Ecco una promo che non devi farti sfuggire. Solo per oggi su trovi valido per in con uno e il . Lo puoi utilizzare sia su PC sia su smartphone e permette di e tanti altri pericoli presenti online. Ottieni anche l’accesso alla VPN per navigare in modo sicuro in ogni parte del mondo e una password manager per salvare le credenziali che utilizzi per accedere ai vari servizi online. Avviatore auto (doppio sconto e prezzo crollato)

Un accessorio che non può mai mancare nella tua auto. Da oggi trovi questo avviatore della batteria dell’auto (o del motorino) in promo con uno sconto del 34% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un ulteriore 24% e lo paghi praticamente la metà. Inoltre, lo puoi utilizzare anche come compressore per gonfiare gli pneumatici. Non manca una torcia LED che ti aiuta quando fuori è buio e hai difficoltà nel vedere correttamente.

Smartwatch

Galaxy Watch Ultra (43% di sconto e risparmi 300 euro)

Ecco una delle migliori offerte del giorno se sei alla ricerca di un nuovo smartwatch. Su Amazon trovi il Galaxy Watch Ultra in promo con uno sconto del 43% e risparmi 300 euro su quello di listino. Orologio super resistente che puoi utilizzare in qualsiasi ambiente, sia tra i boschi sia in mezzo alla neve. Schermo AMOLED con luminosità elevata e sensori che monitorano costantemente il tuo stato di salute, a partire dalla frequenza cardiaca. Ottimo anche per gli allenamenti grazie alle tante modalità sportive supportate. Uno degli orologi smart con il miglior rapporto qualità-prezzo che trovi oggi.

Ecco una delle migliori offerte del giorno se sei alla ricerca di un nuovo smartwatch. Su Amazon trovi il in con uno e su quello di listino. Orologio super resistente che puoi utilizzare in qualsiasi ambiente, sia tra i boschi sia in mezzo alla neve. Schermo AMOLED con luminosità elevata e sensori che monitorano costantemente il tuo stato di salute, a partire dalla frequenza cardiaca. Ottimo anche per gli allenamenti grazie alle tante modalità sportive supportate. Uno degli orologi smart con il miglior rapporto qualità-prezzo che trovi oggi. Xiaomi Watch S5 (offerta esclusiva Amazon)

Una delle novità più interessanti uscite in questo 2026. Lo Xiaomi Watch S5 è uno smartwatch progettato per essere utilizzato nella vita di tutti i giorni e che puoi indossare ventiquattro ore su ventiquattro. Comodo e leggero, è dotato di un display AMOLED da 1,48 pollici ad alta risoluzione, sensori che rilevano in tempo reale i principali parametri vitali a partire dalla frequenza cardiaca e supporta più di 150 modalità di allenamento. La batteria ha una durata fino a 21 giorni e lo smartwatch fornisce anche utili suggerimenti su come migliorare il riposo notturno.

Smart TV

Smart TV LG OLED evo AI da 55 pollici (risparmi 800 euro e prezzo in picchiata)

Ecco un’occasione unica che non devi assolutamente farti scappare. Da oggi su Amazon trovi lo smart TV LG OLED evo AI da 55 pollici in promo con uno sconto del 32% che ti fa risparmiare ben 800 euro su quello di listino. Per rendere più accessibile la spesa hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Televisore di fascia altissima con pannello 4K con neri assoluti e una luminosità senza paragoni. Il sistema operativo webOS si conferma una garanzia e supporta tutte le principali applicazioni di streaming.

Elettrodomestici

Lefant M3 Max (70% e risparmi più di 750 euro)

Doppio sconto su Amazon per il Lefant M3 Max. Da oggi lo trovi con uno sconto fisso del 70% e risparmi più di 750 euro . Il robot aspirapolvere è dotato di una potenza di aspirazione elevata , navigazione laser dToF a 360° con mappatura multi-livello e doppio mop rotante con sollevamento automatico sui tappeti. La stazione all-in-one gestisce da sola autosvuotamento, lavaggio dei panni con acqua calda a 45°C e asciugatura, mentre la batteria garantisce fino a 210 minuti di autonomia, per coprire superfici fino a 220 mq. Un modello completo che porta specifiche da top di gamma a un prezzo davvero aggressivo.

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L’aspirapolvere Dyson Big Ball Parquet 2 è in offerta su Amazon con un ottimo sconto del 25% , con un risparmio di 100 euro sul prezzo di listino. La tecnologia Radial Root Cyclone , con 19 cicloni compatti disposti su due livelli, cattura efficacemente anche la polvere microscopica senza mai perdere potenza. Il design Big Ball , con baricentro ribassato all’interno della sfera, permette all’aspirapolvere di risollevarsi automaticamente in caso di ribaltamento, garantendo manovrabilità ottimale anche tra mobili e ostacoli. Include due spazzole: la Pneumatic , che si regola automaticamente per un’aspirazione a contatto costante su ogni superficie, e la Parquet snodabile , pensata per rimuovere la polvere in modo delicato sui pavimenti in legno senza rischio di graffi.

L’aspirapolvere è in offerta su Amazon con un , con un risparmio di 100 euro sul prezzo di listino. La tecnologia , con 19 cicloni compatti disposti su due livelli, cattura efficacemente anche la polvere microscopica senza mai perdere potenza. Il design , con baricentro ribassato all’interno della sfera, permette all’aspirapolvere di risollevarsi automaticamente in caso di ribaltamento, garantendo manovrabilità ottimale anche tra mobili e ostacoli. Include due spazzole: la , che si regola automaticamente per un’aspirazione a contatto costante su ogni superficie, e la , pensata per rimuovere la polvere in modo delicato sui pavimenti in legno senza rischio di graffi. Tineco FLOOR ONE S5 (la più venduta e costa meno della metà)

La lavapavimenti Tineco Floor One S5 è il modello più venduto su Amazon in questo momento grazie all’ottimo sconto del 56% che fa scendere il prezzo a meno di 150 euro. La tecnologia iLoop Smart Sensor rileva automaticamente sporco, polvere o detriti bagnati o asciutti, regolando in tempo reale potenza di aspirazione e flusso d’acqua per prestazioni sempre ottimali. Il sistema di pulizia ad acqua corrente garantisce che rullo e spazzola restino sempre puliti durante l’utilizzo, con quattro fasi sequenziali che separano l’acqua sporca in un serbatoio dedicato. Il display LED all-in-one monitora stato del lavoro, livello di sporco, batteria e potenza di aspirazione, mentre il peso contenuto e lo sterzo girevole la rendono facile da manovrare in ogni angolo della casa.

La è il modello più venduto su Amazon in questo momento grazie all’ottimo sconto del 56% che fa scendere il prezzo a meno di 150 euro. La tecnologia rileva automaticamente sporco, polvere o detriti bagnati o asciutti, regolando in tempo reale potenza di aspirazione e flusso d’acqua per prestazioni sempre ottimali. Il sistema di garantisce che rullo e spazzola restino sempre puliti durante l’utilizzo, con quattro fasi sequenziali che separano l’acqua sporca in un serbatoio dedicato. Il display monitora stato del lavoro, livello di sporco, batteria e potenza di aspirazione, mentre il peso contenuto e lo sterzo girevole la rendono facile da manovrare in ogni angolo della casa. Friggitrice ad aria Russell Hobbs Satisfry (40% di sconto e 3 rate a tasso zero)

Non hai tempo per cucinare a pranzo o a cena? Ecco la soluzione ai tuoi problemi. Da oggi su Amazon trovi la friggitrice ad aria Russell Hobbs Satisfry in promo con uno sconto del 40% e la paghi meno di 60 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Dotata di un cestello da 5,5 litri che permette di cucinare alimenti per 3-5 persone. Grazie ai 9 programmi di cottura puoi cucinare veramente di tutto. Le parti amovibili possono essere lavata in lavastoviglie.

Servizi Amazon

Con l’annuncio della Festa delle Offerte Prime (dal 6 al 7 ottobre) sono tornate le offerte sui servizi Amazon. E sono molto interessanti.

Per gli amanti della musica, c’è la possibilità di abbonarsi gratuitamente per quattro mesi ad Amazon Music Unlimited, il servizio per lo streaming musicale che ti dà accesso a oltre 100 milioni di brani senza pubblicità e a tutti i podcast più popolari. Inoltre, puoi ascoltare una volta al mese anche uno dei 350.000 audiolibri disponibili. Non perdere questa occasione e clicca qui per abbonarti subito. Non c’è nessun obbligo di rinnovo e puoi recedere in qualsiasi momento.

AMAZON MUSIC UNLIMITED – QUATTRO MESI GRATIS

Torna disponibile anche l’abbonamento gratuito ad Audible. Lo puoi provare gratuitamente per 60 giorni se sei un utente iscritto a Prime. Hai accesso a migliaia tra audiolibri e serie podcast in esclusiva, il tutto senza pubblicità e con la possibilità di scaricare il contenuto per l’ascolto offline.

AUDIBLE – DUE MESI GRATIS

Infine, per gli amanti della lettura torna l’ottima promo per Kindle Unlimited, il servizio che mette a disposizione l’accesso a milioni tra libri e riviste. Solo per pochissimo tempo puoi abbonarti gratuitamente per tre mesi senza obbligo di rinnovo e puoi disdire in qualsiasi momento. Puoi leggere i tuoi libri preferiti sia tramite il lettore e-book Kindle sia tramite l’app disponibile per smartphone e tablet.

KINDLE UNLIMITED – TRE MESI GRATIS

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