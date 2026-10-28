Amazon, robot aspirapolvere Dyson Sport+Scrub crolla di prezzo: le migliori offerte di oggi
Giornata con tantissime offerte che ti permettono di risparmiare centinaia di euro, a partire dal robot aspirapolvere Dyson.
Le offerte di Amazon nascondono sempre delle ottime sorprese che non devi assolutamente farti scappare. Ad esempio, da oggi 28 ottobre trovi in promo il robot aspirapolvere Dyson Spot+Scrub che sfrutta le potenzialità dell’intelligenza artificiale per assicurare una pulizia completa dell’abitazione. Ottime occasioni anche tra gli smartphone, con il Galaxy Z Fold8 disponibile con uno sconto di 550 euro, oppure il Redmi Note 17 Pro che trovi con il 33% di sconto.
Per chi è alla ricerca di un nuovo smart TV, tornano in offerta le Ember Serie 4 di Amazon: trovi in offerta tre versioni con sconti che arrivano fino al 43%. Tornando alla pulizia dell’abitazione, se vuoi spendere poco c’è il robot aspirapolvere Lefant M330 Plus: il 68% di sconto fa crollare il prezzo.
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Amazon, migliori offerte 28 ottobre
Smartphone
- Galaxy Z Fold8 (sconto di 550 euro e 12 rate a tasso zero)
Tra i telefoni premium più interessanti tra quelli usciti negli ultimi mesi, il Galaxy Z Fold8 è disponibile in offerta da oggi con uno sconto di 550 euro e puoi anche pagarlo in 12 rate a tasso zero. Promo esclusiva di Amazon che non devi assolutamente farti scappare. Unisce un display interno Dynamic AMOLED da 7,6" a uno schermo esterno da 5,5", entrambi a 120 Hz. Il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 con 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna soddisfa tutte le tue necessità, anche con il multitasking a schermo diviso. La doppia fotocamera da 50 megapixel (grandangolare e ultra-grandangolare) offre stabilizzazione ottica, e la batteria ti fa arrivare a fine giornata senza troppi problemi.
- Xiaomi 17T (sconto del 34% e scorte limitate)
Se sei alla ricerca di un top di gamma senza spendere cifre elevatissime, da oggi trovi su Amazon lo Xiaomi 17T con uno sconto del 34% e il risparmio netto è superiore ai 250 euro. Dotato di un display Eye-Care da 6,59 pollici con risoluzione SuperHD, processore MediaTek di ultima generazione che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con Leica e dotata di un sensore principale da 50 megapixel e per finire una maxi batteria da 6500 mAh con cui completi due giornate senza troppi problemi. A questo prezzo è un vero best-buy.
- Redmi Note 17 Pro (prezzo al minimo e super affare)
Ecco l’affare del giorno che non devi farti sfuggire. Ancora per pochissimo tempo trovi il Redmi Note 17 Pro con uno sconto del 33% e risparmi ben 200 euro su quello di listino. Hai anche la facoltà di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Scheda tecnica che si basa su un display da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 6s Gen4, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e per finire il vero punto forte, la maxi batteria da 8340 mAh che può arrivare fino a quattro giorni di autonomia.
- moto g67 (offerta lampo e super occasione)
Prezzo al minimo per il moto g67, telefono medio di gamma di Motorola disponibile con uno sconto del 24% e il risparmio netto è di 80 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Lo smartphone assicura prestazioni molto interessanti grazie a un display Extreme AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 6300 che non ha di certo paura del multitasking, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e la batteria è una garanzia e ti accompagna per tutto il giorno.
- Galaxy A18 (offerta lancio e prezzo speciale)
Per chi non vuole spendere cifre esagerate, c’è in offerta il Galaxy A18 con uno sconto IVA che ti fa risparmiare 60 euro su quello di listino e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Smartphone con design sottile e dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici ad alta risoluzione, processore Exynos che assicura buone prestazioni ed è ottimizzato appositamente per questo telefono. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e la batteria da 5000 mAh dura per tutto il giorno.
Prodotti lowcost
- McAfee Total Protection per 3 dispositivi (80% di sconto e prezzo crollato)
Se vuoi proteggere il tuo PC e il tuo smartphone dall’attacco dei virus e dei ransomware, da oggi trovi in promo l’antivirus McAfee Total Protection valido per tre dispositivi con uno sconto shock dell’80% e lo paghi meno di 19 euro. Un ottimo affare per un software che non solo protegge i tuoi dispositivi, ma ti offre anche funzioni extra, come una rete VPN per collegarsi e navigare in maniera sicura anche quando sei all’estero e un gestore delle password per non perdere nemmeno una chiave di accesso.
- Smartwatch lowcost (70% di sconto e super affare)
Offerta shock per questo orologio smart lowcost. Da oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 70% e il prezzo scende a meno di 20 euro. Dotato di un ampio display da 1,95 pollici dove avere tutte le info principali sott’occhio, più di 112 modalità sportive per restare allenato e sensori che monitorano i principali parametri vitali. A questo prezzo è un super affare che non devi farti scappare.
- Oral-B iO 2 (63% di sconto e prezzo in picchiata)
Altra offerta per la tua igiene orale che non devi farti sfuggire. Lo spazzolino Oral-B iO 2 è in promo lampo con uno sconto del 63% e il prezzo sprofonda. Lo paghi meno di 45 euro e nella confezione trovi anche una testina di ricambio e la custodia da viaggio. Rimuove delicatamente il 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale ed è delicato sulle gengive. A questo prezzo è un best-buy che non devi farti scappare.
Smartwatch
- Apple Watch Ultra 3 (sconto IVA e prezzo in picchiata)
Tra le offerte lampo disponibili solamente oggi trovi l’Apple Watch Ultra 3, smartwatch super resistente dell’azienda di Cupertino che trovi con uno sconto IVA che ti fa risparmiare più di 160 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Sull’orologio c’è ben poco da dire, se non che si tratta di uno dei migliori sul mercato. Oltre a resistere alle cadute e alle condizioni meteo estreme, è il perfetto compagno da avere sempre al polso per monitorare la salute e l’attività fisica. Si connette autonomamente alla rete dati tramite eSim.
Smart TV
- Amazon Ember Serie 4 (prezzo in picchiata)
Lo Smart TV Amazon Ember Serie 4 è in offerta con tutte e tre le versioni disponibili: 43 pollici con il 38% di sconto, 50 pollici con il 40% e 55 pollici con il 43%, tutte con pagamento in 5 rate a tasso zero. Il pannello 4K Ultra HD con HDR10+ offre immagini nitide, mentre il Fire TV integrato dà accesso a tutte le app di streaming. Il processore quad-core e il Wi-Fi 6 rendono la navigazione fluida, e il telecomando Alexa permette di cercare film e controllare la casa smart con la voce, anche con Alexa+. L’audio Dolby Audio completa l’esperienza, e la modalità ambiente trasforma lo schermo in una galleria di foto e opere d’arte quando la TV è spenta.
- Smart TV Samsung Crystal da 50 pollici (offerta lampo e prezzo in picchiata)
Offerta lampo per lo smart TV Samsung Crystal UHD da 50 pollici: 28% di sconto e pagamento in 5 rate a tasso zero. Il processore Crystal Processor 4K ottimizza ogni scena con upscaling 4K, mentre PurColor e HDR10+ danno più colore, profondità e contrasto. Vision AI Companion risponde alle domande direttamente sullo schermo, e il sistema operativo Tizen offre un’interfaccia semplice con tutte le app di streaming.
PC portatile
- Lenovo IdeaPad Slim 3 (prezzo speciale e offerta lampo)
Il notebook per studio e lavoro a un prezzo speciale. Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è disponibile su Amazon con il 31% di sconto e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Il processore Snapdragon X con 8 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte gestisce navigazione, documenti e streaming con consumi contenuti, mentre il design sottile e leggero lo rende facile da portare ovunque. Display da 15 pollici ad alta risoluzione con cui potere vedere qualsiasi contenuto con la miglior risoluzione possibile. Gira con Windows 11.
Elettrodomestici
- Robot aspirapolvere Dyson Spot+Scrub (25% di sconto e risparmi 300 euro)
Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Dyson Spot+Scrub Ai tocca il prezzo minimo con il 25% di sconto: il primo robot Dyson che aspira e lava, con l’intelligenza artificiale a scovare lo sporco. L’aspirazione elevata con motore digitale raccoglie polvere e detriti, mentre il rullo mop autopulente lava con acqua pulita e si estende per circa 4 cm verso i bordi. La luce LED a spettro verde rivela la polvere nascosta, e il robot ricontrolla il pavimento tra una passata e l’altra. La navigazione LiDAR con telecamera HD AI e 24 sensori evita gli ostacoli, e la base di ricarica, svuota e lava il rullo. Autonomia fino a 140 minuti, per aree fino a 110 mq.
- Lefant M330 Plus (68% di sconto e prezzo crollato)
Il Lefant M330 Plus costa solo poco più di 130 euro grazie allo sconto del 68%, con quasi 300 euro di risparmio su un robot con tecnologia da fascia alta. La navigazione laser dToF mappa la casa con precisione, mentre la tecnologia Freemove rileva le collisioni a 360° e protegge mobili e cavi. L’aspirazione da 5.000 Pa raccoglie polvere, briciole e peli, e l’autonomia di 150 minuti copre la casa con una carica. Si controlla con app, Alexa e Google Assistant.
- dreame Z30 Pro Aqua-A (offerta shock e 5 rate a tasso zero)
La lavapavimenti Dreame Z30 Pro Aqua-A ha il 33% di sconto e risparmi 200 euro di risparmio. A rendere ancora più agevole l’acquisto il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il motore TurboMotor da 150.000 giri arriva a 28.000 Pa, mentre il sistema AquaCycle 2.0 spruzza, strofina e aspira in contemporanea, separando acqua pulita, acqua sporca e detriti. L’asta pieghevole a 90° e la testina a 180° passano sotto i mobili, e la luce CelesTect mostra la polvere invisibile. La base lava il rullo e lo asciuga con aria calda a 70°C, mentre la batteria removibile dà fino a 90 minuti di autonomia (40 minuti in lavaggio). La filtrazione HEPA H14 a 5 stadi trattiene il 99,99% delle particelle.
- Nescafe Dolce Gusto Neo (prezzo stracciato e affare per tutti)
La macchina Nescafé Dolce Gusto NEO costa meno di 80 euro con il 28% di sconto, e la puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. La tecnologia SmartBrew 3-in-1 riconosce la capsula inserita e sceglie da sola il metodo di estrazione, dall’espresso al vero americano. Funziona con le nuove capsule NEO a base carta, certificate compostabili (domestico e industriale). Si collega all’app Nescafé Dolce Gusto per regolare lunghezza e temperatura e ricevere le notifiche sulla manutenzione.
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