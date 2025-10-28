Amazon, Galaxy S25 crolla di prezzo e sconti fino all'85%: le migliori offerte di oggi

MIsterGadget.Tech

Si avvicina la fine del mese e come sempre su Amazon arrivano nuove offerte che non puoi farti sfuggire. Ad esempio, da oggi trovi smartphone, orologi, elettrodomestici e smart TV in promo al minimo storico e con sconti che arrivano fino all’85% per i gadget lowcost. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi tutte qui in basso suddivise per categoria di prodotto. Basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto e completare l’acquisto.

Tra i prodotti che abbiamo scelto c’è, ad esempio, il Redmi Note 14 5G che trovi con un ottimo sconto del 37% e che fa scendere il prezzo al minimo storico. Ottima anche l’offerta per il Galaxy S25 di Samsung, disponibile al prezzo più basso di quest’ultimo periodo. Su Amazon è tornato disponibile anche l’iPhone 17 Pro Max e hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Non perdere queste occasioni e approfittane subito.

Amazon, le migliori offerte del 28 ottobre

Smartphone

Galaxy S25. Occasione speciale per il Galaxy S25 . Lo smartphone top di Samsung è nuovamente disponibile in promo con uno sconto di ben 130 euro che fa scendere il prezzo al minimo storico di questo ultimo periodo. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate. Sullo smartphone c’è ben poco da dire: si tratta di uno dei migliori telefoni disponibili ora sul mercato. Schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite con 12 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno.

Gadget tech

Cuffie lowcost. Offerta da non farsi assolutamente scappare per questo paio di cuffie lowcost super economiche disponibili su Amazon. Grazie allo sconto dell’86% il prezzo crolla al minimo storico e le paghi solamente 10 euro. Questi auricolari si collegano a qualsiasi smartphone e assicurano una buona qualità del suono. Sono impermeabili e assicurano un’autonomia fino a 60 ore utilizzando la custodia di ricarica. Affare per tutti.

Smartwatch

Garmin epix Pro (Gen 2). Calo di prezzo e minimo storico per il Garmin epix Pro (Gen 2) nella versione da 51 mm, la più grande tra quelle disponibili. Solo oggi lo trovi con uno sconto che ti fa risparmiare ben 400 euro sul prezzo di lancio. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Dotato di uno schermo AMOLED super luminoso, una resistenza senza paragoni e di tante funzionalità utili per gli appassionati delle avventure all’aperto. Monitoraggio avanzato della salute e del sonno e più di 30 app per lo sport. L’autonomia può arrivare fino a 31 giorni.

Smart TV

Fire TV Serie 2. Torna in offerta lo smart TV Fire TV Serie 2 prodotto da Amazon. La versione con lo schermo da 32 pollici è disponibile con un ottimo sconto del 46% e la paghi veramente poco. Approfitti di una delle migliori promo del giorno per un televisore e acquisti un prodotto realizzato con grande cura. Dotato del sistema operativo Fire TV, lo stesso presente anche sui Fire TV Stick e che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Le dimensioni compatte lo rendono perfetto per la cucina e la camera da letto. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. In offerta anche la versione da 40 pollici con uno sconto del 34% e approfitti sempre del minimo storico.

Elettrodomestici

roborock QV 35S. Offerta lampo per l’ ottimo robot aspirapolvere e l avapavimenti roborock QV 35S . Su Amazon lo trovi con uno sconto lampo del 35% e risparmi quasi 250 euro su quello di listino. Dotato di sensori di ultima generazione che mappano efficacemente la tua abitazione, lo puoi controllare comodamente tramite l’app dello smartphone ed evita gli ostacoli. Grande potenza di aspirazione e grazie alla stazione per lo svuotamento automatico ti dimenticherai di doverlo pulire dopo ogni utilizzo. Si adatta a qualsiasi pavimento.

