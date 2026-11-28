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Le offerte del Black Friday imperversano su Amazon e anche in questi ultimi giorni hai la possibilità di fare grandissimi affari. Anzi, per alcuni prodotti il prezzo è addirittura diminuito rispetto ai primi giorni, come nel caso dello smartwatch Garmin Instinct E che trovi con il 40% di sconto. Ottimi affari anche tra gli smartphone, con il Galaxy S26 Ultra disponibile con uno sconto del 38% e risparmi ben 600 euro su quello di listino. Offerta Black Friday anche per l’iPhone 16 disponibile con uno sconto di 250 euro.

Samsung Galaxy S25 Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del pro... 694,99 € -30% 989,00 € Risparmi 294,01 € Acquista su Amazon HONOR MAGIC V6 16+512GB GOLD 1.279,00 € -44% 2.299,90 € Risparmi 1.020,90 € Acquista su Amazon Echo Dot (modello 2022) | Altoparlante intelligente Wi-Fi e ... 34,99 € -61% 89,99 € Risparmi 55,00 € Acquista su Amazon Garmin Instinct E, 40mm, Smartwatch GPS, Black Bezel & Charc... 149,99 € -40% 249,99 € Risparmi 100,00 € Acquista su Amazon Hisense 50E7S PRO Smart TV 50" QLED Ultra HD 4K 144Hz HDR Do... 322,42 € -50% 649,00 € Risparmi 326,58 € Acquista su Amazon roborock Saros 10R Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 22.000P... 499,99 € -67% 1.499,99 € Risparmi 1.000,00 € Acquista su Amazon Cecotec Robot da Cucina Multifunzione con Dispensatore di Al... Prodotto non disponibile Prodotti simili

Non mancano ottime occasioni tra gli elettrodomestici. Il robot aspirapolvere e lavapavimenti roborock Saros 10R è in offerta con uno sconto del 67% che ti fa risparmiare 1000 euro, mentre il robot per la cucina Cecotec è in promo lampo con uno sconto del 53% e costa meno della metà. Non perdere tempo e approfittane ora.

Amazon, migliori offerte 28 novembre

Smartphone

Honor Magic V6 (44% di sconto e risparmi 1000 euro)

Uno smartphone pieghevole di fascia altissima con oltre 1.000 euro in meno grazie allo sconto del 44% e lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero . L’Honor Magic V6 monta lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 e due display LTPO OLED, uno esterno da 6,52" e uno interno da 7,95" , con refresh adattivo fino a 120 Hz . La batteria da 6.660 mAh al silicio-carbonio arriva a 24 ore di utilizzo con il display interno aperto . Le prestazioni sono assicurate dai 16 GB di RAM, mentre lo spazio di archiviazione è da 512 GB , la fotocamera principale è da 50 megapixel , e Honor promette 7 anni di aggiornamenti Android .

Uno smartphone pieghevole di fascia altissima con oltre 1.000 euro in meno grazie allo e lo puoi anche pagare in . L’Honor Magic V6 monta lo e due display , con refresh adattivo fino a . La al silicio-carbonio arriva a . Le prestazioni sono assicurate dai mentre lo spazio di archiviazione è da , la fotocamera principale è da , e Honor promette . Galaxy S26 Ultra (prezzo in picchiata)

Crolla il prezzo di uno degli smartphone migliori lanciati in questo 2026. Parliamo del Galaxy S26 Ultra disponibile da oggi su Amazon con uno sconto del 37% e il risparmio netto è di ben 600 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Parliamo di un telefono dotato di uno schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con risoluzione QHD , processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 , quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo e una batteria da 5000 mAh a lunga durata. Nella scocca trova posto anche la S Pen che lo trasforma in un taccuino digitale.

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Doppio sconto e doppia occasione per fare un mega affare. Il Google Pixel 11 nella versione da 512 gigabyte è disponibile in offerta con uno sconto del 38% a cui aggiungere un coupon di 50 euro . Per ottenere questo sconto aggiuntivo è necessario aggiungere in fase di pagamento il codice "UNI50PIXEL11" . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero . Il telefono è dotato di uno schermo Super Actua da 6,3 pollici, processore Tensor G6 progettato appositamente per le funzioni AI di Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e un’ottima batteria che dura per più di 30 ore.

e doppia occasione per fare un mega affare. Il Google Pixel 11 nella versione da 512 gigabyte è disponibile in offerta con uno a cui . Per ottenere questo sconto aggiuntivo è necessario in di il . Hai anche la possibilità di il . Il telefono è dotato di uno da 6,3 pollici, progettato appositamente per le funzioni AI di Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e un’ottima batteria che dura per più di 30 ore. iPhone 16 (offerta lampo e super sconto)

Altra ottima occasione per un telefono top di gamma. Da oggi su Amazon trovi l’iPhone 16 con uno sconto del 24% e il risparmio netto è di 250 euro. Si tratta del valore più basso degli ultimi mesi. Lo smartphone è dotato di un display Super AMOLED da 6,1 pollici ad alta risoluzione, processore A18 che assicura ottime prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel e una fotocamera ultragrandangolare da 12 megapixel. La batteria ti accompagna per tutto il giorno senza troppi patemi. A questo prezzo è un best-buy.

Scelto per te iPhone 16 779,00 € -24% 1.029,00 € Risparmi 250,00 € Acquista su Amazon

Galaxy S25 (prezzo al minimo e sconto speciale)

Quasi 300 euro in meno su un top di gamma Samsung. Da oggi su Amazon è in offerta il Galaxy S25 con il 30% di sconto e diventa molto più accessibile. Ha uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,2" Full HD+ a 120 Hz , il processore è lo Snapdragon 8 Elite e la RAM è di 12 GB , quindi è pronto per giochi, multitasking e funzioni AI. Il comparto fotografico è triplo: principale da 50 megapixel , ultragrandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 megapixel , con sensore frontale da 12 megapixel per i selfie. La batteria dura per tutto il giorno.

Quasi 300 euro in meno su un top di gamma Samsung. Da oggi su Amazon è in offerta il con il 30% di sconto e diventa molto più accessibile. Ha uno schermo , il processore è lo e la è di , quindi è pronto per giochi, multitasking e funzioni AI. Il comparto fotografico è triplo: principale da , ultragrandangolare da e teleobiettivo da , con sensore frontale da per i selfie. La batteria dura per tutto il giorno. realme P4 Lite (costa pochissimo e pagamento a rate)

Se vuoi spendere poco per il tuo nuovo smartphone, questa è l’offerta che non devi farti scappare oggi. Su Amazon trovi il realme P4 Lite in promo con uno sconto del 38% e il prezzo scende a meno di 160 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Si tratta di un modello pensato per chi non ha molte pretese e dotato di un display da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore ad alte prestazioni e per finire una maxi batteria da 6000 mAh che può durare fino a due-tre giorni in base all’utilizzo che ne fai. Non perdere tempo, è tra i più apprezzati di questi ultimi giorni.

Prodotti Amazon

Echo Dot (61% di sconto e prezzo in picchiata)

Meno di 35 euro per entrare nel mondo Alexa: grazie allo sconto del 61% l’Echo Dot diventa uno di quegli acquisti da fare durante il Black Friday. Suono immersivo per riprodurre i tuoi brani preferiti e un sensore di temperatura , che puoi usare nelle routine, per esempio per accendere o spegnere un condizionatore compatibile, e c’è anche un accelerometro che permette di toccare la parte superiore per fermare la sveglia o la musica. Supporta lo standard Matter , quindi parla con luci, prese e dispositivi della casa smart, e fa da speaker Bluetooth per musica, podcast e audiolibri.

Meno di 35 euro per entrare nel mondo Alexa: grazie allo diventa uno di quegli acquisti da fare durante il Black Friday. Suono immersivo per riprodurre i tuoi brani preferiti e un , che puoi usare nelle routine, per esempio per accendere o spegnere un condizionatore compatibile, e c’è anche un che permette di toccare la parte superiore per fermare la sveglia o la musica. Supporta lo standard , quindi parla con luci, prese e dispositivi della casa smart, e fa da speaker Bluetooth per musica, podcast e audiolibri. Kindle Colorsoft (offerta shock e affare per Natale)

Leggere a colori senza affaticare gli occhi è la promessa del Kindle Colorsoft , che oggi costa il 45% in meno e si può pagare in 5 rate a tasso zero . Il display Colorsoft da 7 pollici offre 300 ppi in bianco e nero e 150 ppi per i contenuti a colori, ideale per copertine, fumetti e manuali, oppure per evidenziare passaggi nevralgici. La memoria è di 16 gigabyte , la certificazione IPX8 permette di leggere anche in vasca o in spiaggia, e l’autonomia dichiarata arriva a 8 settimane leggendo 30 minuti al giorno.

Leggere a colori senza affaticare gli occhi è la promessa del , che e si può pagare in . Il offre in bianco e nero e per i contenuti a colori, ideale per copertine, fumetti e manuali, oppure per evidenziare passaggi nevralgici. La memoria è di , la permette di leggere anche in vasca o in spiaggia, e l’autonomia dichiarata arriva a leggendo 30 minuti al giorno. blink Outdoor 4 (costa meno di 25 euro)

Una videocamera da esterno che funziona senza dover collegare alla corrente e con un’autonomia due anni. Parliamo della blink Outdoor 4 disponibile da oggi con il 67% di sconto e 5 rate a tasso zero. Videocamera a batteria con video HD a 1080p, audio bidirezionale e Live View on-demand nell’app Blink, con visione notturna a infrarossi e un campo visivo di 143° in diagonale. Si alimenta con 2 batterie AA al litio, per un’autonomia dichiaratafino a 2 anni. Ti avvisa se rileva qualche movimento anomalo. È compatibile con Alexa e con tutti i Sync Module Blink.

Smartwatch

Amazfit T-Rex 3 (35% di sconto e prezzo in picchiata)

Se cerchi uno smartwatch fatto per sentieri, fango e giornate intere all’aperto, l’ Amazfit T-Rex 3 è il modello che fa per te: oggi costa il 35% in meno, al prezzo più basso, con poco più di 100 euro di risparmio. Il display AMOLED da 1,5" arriva a 2.000 nit e resta leggibile sotto il sole, mentre la struttura in acciaio inox rispetta gli standard militari MIL-STD-810H . L’autonomia dichiarata è di fino a 3 settimane con uso standard e 180 ore con GPS attivo , e a bordo ci sono 32 GB di memoria. Si controlla con il touch e con i 4 pulsanti fisici , comodi anche con i guanti.

Se cerchi uno smartwatch fatto per sentieri, fango e giornate intere all’aperto, l’ è il modello che fa per te: oggi costa il 35% in meno, al prezzo più basso, con poco più di 100 euro di risparmio. Il arriva a e resta leggibile sotto il sole, mentre la struttura in rispetta gli . L’autonomia dichiarata è di con uso standard e , e a bordo ci sono di memoria. Si controlla con il touch e con i , comodi anche con i guanti. Garmin Instinct E (40% di sconto e prezzo stracciato)

Il Garmin Instinct E è lo smartwatch da avventura più accessibile di Garmin, e oggi costa 100 euro in meno, con il 40% di sconto sul listino di 249,99 euro. La cassa è in polimero fibrorinforzato, con resistenza 10 ATM e standard militare MIL-STD-810. Lo schermo è compatto e sempre leggibile sotto il sole. L’autonomia dichiarata è fino a 14 giorni. A bordo ci sono GPS multi-GNSS, bussola a 3 assi e altimetro barometrico, più la funzione TracBack per ripercorrere la strada fatta. Le modalità sportive sono più di 30 e i sensori tengono sotto controllo i principali parametri vitali.

Scelto per te Garmin Instinct E 149,99 € -40% 249,99 € Risparmi 100,00 € Acquista su Amazon

Smart TV

Smart TV Hisense da 50 pollici (43% di sconto e risparmi più di 300 euro)

Uno smart TV Mini LED con refresh rate fino a 144 Hz a questo prezzo fino a poco tempo fa sembrava una contraddizione, e invece l’offerta è davvero imperdibile: l’Hisense 50E8S costa il 43% in meno . Il pannello Mini LED con tecnologia Hi-QLED offre contrasto più marcato e colori più luminosi, mentre i 144 Hz nativi in Game Mode rendono fluidi i giochi e lo sport. Supporta HDR10+ e Dolby Vision , ha l’audio Dolby Atmos con un subwoofer integrato e due porte HDMI 2.1 con VRR a 144 Hz per console e PC. Il sistema è VIDAA con Alexa integrata per il controllo vocale.

Uno smart TV Mini LED con refresh rate fino a 144 Hz a questo prezzo fino a poco tempo fa sembrava una contraddizione, e invece l’offerta è davvero imperdibile: l’Hisense 50E8S costa il . Il pannello offre contrasto più marcato e colori più luminosi, mentre i rendono fluidi i giochi e lo sport. Supporta , ha l’audio con un e due porte per console e PC. Il sistema è con per il controllo vocale. Smart TV Hisense E7S Pro da 50 pollici (metà prezzo e 5 rate a tasso zero)

Dimezzare il prezzo di un QLED da 50 pollici a 144 Hz è un’occasione che non capita spesso: l’Hisense 50E7S PRO costa la metà e si può pagare in 5 rate a tasso zero. Ha un pannello da 50 pollici QLED 4K con 144 Hz nativi, Dolby Vision IQ, HDR10+ e Dolby Atmos, e un sistema smart VIDAA U9 con Apple AirPlay 2 per mandare sul televisore foto e video di iPhone e Mac. Per il gaming ci sono la modalità Game Mode a 144 Hz e le porte HDMI 2.1, perfette per PS5 e PC.

Scelto per te Smart TV Hisense da 50 pollici 322,42 € -50% 649,00 € Risparmi 326,58 € Acquista su Amazon

Elettrodomestici

roborock Saros 10R (risparmi 1000 euro e offerta Black Friday)

Mille euro in meno per un robot che di listino partiva da 1.499,99 euro : con il 67% di sconto il roborock Saros 10R scende a meno di 500 euro. È uno dei robot più sottili in circolazione, 7,98 cm , quindi passa sotto i mobili bassi, e grazie al telaio AdaptiLift supera soglie fino a 4 cm . La navigazione si affida al sistema StarSight 2.0 con VertiBeam per riconoscere gli ostacoli, mentre la spazzola principale DuoDivide anti-groviglio e quella laterale FlexiArm Riser si occupano di peli e angoli. Lava con un doppio spazzolone rotante , e con l’app gestisci mappe 3D multi-piano , zone di pulizia e barriere virtuali.

Mille euro in meno per un robot che di listino partiva da : con il il scende a meno di 500 euro. È uno dei robot più sottili in circolazione, , quindi passa sotto i mobili bassi, e grazie al telaio supera . La navigazione si affida al sistema con per riconoscere gli ostacoli, mentre la spazzola principale anti-groviglio e quella laterale si occupano di peli e angoli. Lava con un , e con l’app gestisci , zone di pulizia e barriere virtuali. roborock Qrevo 2 Pro Set (costa quasi la metà)

Con il 46% di sconto , il roborock Qrevo 2 Pro Set è uno degli affari del girono e r isparmi poco più di 300 eur o. Aspira con 25.000 Pa di potenza HyperForce e il doppio sistema anti-groviglio tiene la spazzola libera da peli e capelli. Con i tappeti è intelligente: lo sgancio automatico stacca i panni prima di salire, mentre il panno estensibile arriva negli angoli. La stazione lava i panni a 75 °C e li asciuga con aria calda , per evitare cattivi odori e muffe.

Con il , il roborock Qrevo 2 Pro Set è uno degli affari del girono e r o. Aspira con di potenza e il tiene la spazzola libera da peli e capelli. Con i tappeti è intelligente: lo stacca i panni prima di salire, mentre il arriva negli angoli. La stazione lava i panni a e li asciuga con , per evitare cattivi odori e muffe. Lavatappeti Bissell SpotClean Pet Pro (doppio sconto e prezzo mini)

Macchie di animali, divani, tappeti, scale e sedili dell’auto: il Bissell SpotClean Pet Pro è l’aspirapolvere portatile pensato per tutto questo, e con il 43% di sconto più un coupon da 20 euro scende sotto i 100 euro. Il motore da 750 W offre una forte aspirazione, il cavo da 6,7 m e il tubo da 1,5 m permettono di muoversi senza difficoltà, e la spazzola Tough Stain attacca le macchie quotidiane. Ha due serbatoi, 2,8 litri per l’acqua pulita e 2,2 litri per quella sporca.

Macchie di animali, divani, tappeti, scale e sedili dell’auto: il è l’aspirapolvere portatile pensato per tutto questo, e con il più un scende sotto i 100 euro. Il motore da offre una forte aspirazione, il e il permettono di muoversi senza difficoltà, e la attacca le macchie quotidiane. Ha due serbatoi, per l’acqua pulita e per quella sporca. Robot cucina Cecotec Mambo Cooking Victory (il più venduto su Amazon)

Il Cecotec Mambo CooKing Victory è il robot da cucina che dosa gli ingredienti al posto tuo: è il primo con dispenser automatico di alimenti, e oggi costa meno della metà, con il 53% di sconto. Ha 45 funzioni, 1.700 W di potenza e una brocca Victory XL in acciaio inox da 4,5 litri con 19 velocità, adatta a impasti e pasticceria. Si controlla dal touch screen o dall’app Mambo.

Scelto per te roborock Qrevo 2 Pro Set 379,99 € -46% 699,99 € Risparmi 320,00 € Acquista su Amazon

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