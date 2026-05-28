Amazon, lavapavimenti e aspirapolvere Dyson crolla di prezzo: sconti all'85%

Amazon

Giornata di saldi estivi su Amazon. Sebbene manchi ancora più di un mese ai saldi, Amazon li anticipa oggi con tante promo uniche sui dispositivi smart. Le occasioni non mancano, come dimostra l’offerta disponibile per l’iPhone 17 Pro Max disponibile al prezzo più basso di sempre e con uno sconto superiore ai 100 euro. Ottima promo anche per il OnePlus 15R: disponibile in bundle con il OnePlus Watch 3 e risparmi centinaia di euro. Trovi anche ottime offerte per prodotti lowcost, come ad esempio le cuffie Bluetooth disponibili con uno sconto del 77% e le paghi meno di 25 euro.

Ottime offerte anche tra gli elettrodomestici. Puoi acquistare il robot aspirapolvere Lefant approfittando del doppio sconto e risparmi ben 1400 euro su quello di listino. Restando in tema pulizie domestiche, è disponibile la lavapavimenti Dyson V10 Cyclone Submarine con uno sconto del 27% e risparmi 150 euro. Affrettati, le offerte possono terminare da un momento all’altro.

ISCRIVITI GRATIS AL NOSTRO CANALE TELEGRAM DEDICATO ALLE OFFERTE

Amazon, migliori offerte 28 maggio

Smartphone

iPhone 17 Pro Max (offerta lampo e minimo storico)

Torna in offerta l’ iPhone 17 Pro Max . Lo smartphone premium di Apple è disponibile in promo con uno sconto di poco superiore ai 100 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Un prezzo ottimo per un telefono con pochi paragoni sul mercato. Per capirlo basta vedere la scheda tecnica: schermo ProMotion da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro per prestazioni fulminee, un sistema di fotocamere posteriori Fusion Pro , nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie più semplice e un’autonomia mai vista prima su un iPhone.

Torna in offerta l’ . Lo smartphone premium di Apple è disponibile in con uno ai 100 euro e lo puoi anche . Un prezzo ottimo per un telefono con pochi paragoni sul mercato. Per capirlo basta vedere la scheda tecnica: da con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro per prestazioni fulminee, un di , nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie più semplice e un’autonomia mai vista prima su un iPhone. OnePlus 15R (bundle con orologio)

Una delle offerte più interessanti che trovi su Amazon oggi per uno smartphone. Parliamo del OnePlus 15R disponibile in bundle con il OnePlus Watch 3. Due dispositivi di fascia alta disponibili in coppia con uno sconto del 24% e risparmi centinaia di euro. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,83 pollici con refresh rarte fino a 120 Hz, processore che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria a lunghissima durata. Il OnePlus Watch 3, invece, è progettato per la vita di tutti i giorni e assicura un monitoraggio avanzato della salute, compresa la qualità del riposo notturno.

Una delle offerte più interessanti che trovi su Amazon oggi per uno smartphone. Parliamo del disponibile in con il Due dispositivi di fascia alta disponibili in con uno e risparmi centinaia di euro. Lo smartphone è dotato di un da con refresh rarte fino a 120 Hz, processore che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore con da e una batteria a lunghissima durata. Il OnePlus Watch 3, invece, è progettato per la vita di tutti i giorni e assicura un monitoraggio avanzato della salute, compresa la qualità del riposo notturno. Galaxy A57 (prezzo al minimo e cuffie in regalo)

Per pochissimi giorni puoi approfittare di uno sconto mai visto prima per il Galaxy A57 , smartphone di Samsung da poco lanciato sul mercato. Oltre allo sconto del 25% che fa risparmiare 150 euro , puoi anche richiedere in omaggio le cuffie Bluetooth Galaxy Buds3 FE registrando l’acquisto sul sito del produttore. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Lo smartphone è la perfetta soluzione per chi vuole un telefono top senza spendere cifre elevate. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos di ultima generazione ottimizzato per questo dispositivo, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

Per pochissimi giorni puoi approfittare di uno per il , smartphone di Samsung da poco lanciato sul mercato. Oltre allo che fa , puoi anche in le registrando l’acquisto sul sito del produttore. Hai anche la possibilità di il in . Lo smartphone è la perfetta soluzione per chi vuole un telefono top senza spendere cifre elevate. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos di ultima generazione ottimizzato per questo dispositivo, tripla fotocamera posteriore con da e una che dura per tutto il giorno. moto g05 (43% di sconto e costa meno di 100 euro)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone, ecco la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi il moto g05 con uno sconto del 43% e il prezzo scende sotto i 100 euro. Il prezzo non deve trarre in inganno: questo smartphone risponde alla perfezione alle tue esigenze quotidiane. Dotato di un display da 6,67 pollici con un’ottima risoluzione, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, una fotocamera principale da 50 megapixel con supporto dell’intelligenza artificiale e una batteria da 5200 mAh che ti accompagna per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (77% di sconto e costa pochissimo)

Le cuffie da acquistare oggi se non vuoi spendere cifre esagerate. Su Amazon trovi questo paio in promo con uno sconto del 77% e le paghi meno di 25 euro su quello di listino. Ottima qualità del suono con cancellazione del rumore, autonomia fino a 50 ore e sono anche impermeabili. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Comode da indossare e a questo prezzo sono delle vere best-buy.

Le cuffie da acquistare oggi se non vuoi spendere cifre esagerate. Su Amazon trovi questo paio in con uno e le su quello di listino. Ottima qualità del suono con cancellazione del rumore, autonomia fino a 50 ore e sono anche impermeabili. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Comode da indossare e a questo sono delle Caricabatterie per auto (64% di sconto e offerta shock)

Tra i prodotti più venduti degli ultimi giorni troviamo il caricabatteria universale per auto . Grazie allo sconto del 64% il prezzo scende a soli 17,99 euro . Un prezzo stracciato per un accessorio utilissimo da avere sempre a disposizione nel bagagliaio della propria vettura. Compatibile con qualsiasi vettura, è anche facilissimo da utilizzare.

Tra i degli ultimi giorni troviamo il per . Grazie allo il . Un prezzo stracciato per un accessorio utilissimo da avere sempre a disposizione nel bagagliaio della propria vettura. Compatibile con qualsiasi vettura, è anche facilissimo da utilizzare. Testine Oral-B Precision Clean (maxi scorta e maxi sconto)

Offerta lampo che non devi farti sfuggire. Su Amazon è in promo la confezione con 10 testine per lo spazzolino elettrico Oral-B Precisione Clean. Grazie allo sconto del 50% le paghi meno di 2,50 euro l’una e fai un super affare. Compatibili con la maggior parte degli spazzolini Oral-B, rimuovono fino al 100% di placca in più per denti più puliti e gengive più sane rispetto a uno spazzolino manuale. Dotate di setole a X in grado di raggiungere zone difficili da raggiungere.

Smartwatch

Galaxy Watch Ultra (prezzo al minimo e 5 rate a tasso zero)

Lo smartwatch super resistente di Samsung è una delle occasioni del giorni. Infatti, il Galaxy Watch Ultra è disponibile con uno sconto del 31% che fa risparmiare poco più di 200 euro su quello di listino. Per alleggerire la spesa puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Oltre a essere costruito con materiali che lo rendono resistente alle cadute, agli urti e anche impermeabile, è dotato di sensori di ultima generazione per un monitoraggio avanzato della salute. Diventa anche il compagno ideale per le tue avventure all’aperto grazie a più di 90 modalità di allenamento.

Lo di è una delle occasioni del giorni. Infatti, il è disponibile con uno che fa su quello di listino. Per alleggerire la spesa puoi anche Oltre a essere costruito con materiali che lo rendono resistente alle cadute, agli urti e anche impermeabile, è dotato di sensori di ultima generazione per un monitoraggio avanzato della salute. Diventa anche il compagno ideale per le tue avventure all’aperto grazie a più di 90 modalità di allenamento. Huawei WATCH GT 5 (44% di sconto e minimo storico)

Offerta da “fuori tutto” per il Huawei Watch GT 5. Da oggi è disponibile con uno sconto del 44% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi poco più di 100 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Uno smartwatch di cui difficilmente ti pentirai: schermo AMOLED da 1,43 pollici super luminoso, monitoraggio della salute con frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno in tempo reale, tante modalità di allenamento con funzioni avanzate per la corsa e il ciclismo e una batteria che dura fino a 14 giorni.

Smart TV

Smart TV Haier da 40 pollici (42% di sconto e prezzo al minimo)

Offerta lampo che non devi farti scappare. Da oggi su Amazon è disponibile lo smart TV Haier da 40 pollici in promo con uno sconto del 42% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 140 euro su quello di listino. Televisore dalle dimensioni compatte e perfetto per chi ha poco spazio nel salotto o lo deve posizionare in cucina o nella camera da letto. Immagini in altissima definizione e a bordo è presente la piattaforma Google TV che supporta tutte le principali app di video streaming. A questo prezzo è un vero best-buy.

Offerta lampo che non devi farti scappare. Da oggi su Amazon è disponibile lo da in con uno che fa il e ben su quello di listino. Televisore dalle dimensioni compatte e perfetto per chi ha poco spazio nel salotto o lo deve posizionare in cucina o nella camera da letto. Immagini in altissima definizione e a bordo è presente la che supporta tutte le principali app di video streaming. A questo prezzo è un vero best-buy. Soundbar Samsung HW-S50B (costa meno della metà)

Il cinema direttamente nel tuo salotto a un prezzo mai visto. La soundbar Samsung HW-S50B crolla su Amazon con un maxi sconto del 52% che taglia il prezzo di listino a meno della metà. Per rendere l’affare ancora più accessibile, puoi scegliere il comodo pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotata di tecnologia Dolby Digital 5.1 e di un canale centrale dedicato per dialoghi cristallini, questa soundbar all-in-one dal design elegante e compatto trasformerà radicalmente l’audio della tua TV. Si collega con qualsiasi televisore.

Elettrodomestici

Lefant M5 Max (71% di sconto + 10% di sconto)

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti top di gamma Lefant M5 Max distrugge il proprio prezzo di listino grazie a uno sconto fisso del 71% a cui si somma un coupon sconto aggiuntivo del 10% da spuntare in pagina. Questa combinazione ti permette di risparmiare ben 1400 euro . Dotato di una stazione di pulizia totale all-in-one, aspira, lava i pavimenti e si autogestisce per settimane senza che tu debba muovere un dito. Grandissima potenza di aspirazione e lava i pavimenti con la stessa forza di un umano. Mappa accuratamente tutta l’abitazione e lo puoi controllare tramite l’app dello smartphone.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti top di gamma distrugge il proprio prezzo di listino grazie a uno a cui si somma un da spuntare in pagina. Questa combinazione ti permette di . Dotato di una stazione di pulizia totale all-in-one, aspira, lava i pavimenti e si autogestisce per settimane senza che tu debba muovere un dito. Grandissima potenza di aspirazione e lava i pavimenti con la stessa forza di un umano. Mappa accuratamente tutta l’abitazione e lo puoi controllare tramite l’app dello smartphone. Dyson Cyclone V10 Submarine (150 euro di sconto e offerta lampo)

La lavapavimenti e aspirapolvere Dyson Cyclone V10 Submarine è in promo su Amazon con uno sconto del 27% che ti fa risparmiare 150 euro . Si tratta dell’alleato definitivo per la pulizia della casa: dispositivo capace non solo di aspirare con la potenza ciclonica, ma anche di lavare i pavimenti duri grazie alla speciale spazzola motorizzata ad acqua che rimuove macchie e liquidi in un solo passaggio.

La lavapavimenti e aspirapolvere è in promo su Amazon con uno . Si tratta dell’alleato definitivo per la pulizia della casa: dispositivo capace non solo di aspirare con la potenza ciclonica, ma anche di grazie alla speciale spazzola motorizzata ad acqua che rimuove macchie e liquidi in un solo passaggio. Friggitrice ad aria Ariete da 9 litri (offerta lampo e sconto 38%)

La maxi friggitrice ad aria Ariete , dotata di un cestello da ben 9 litri , è la protagonista di un’offerta lampo mozzafiato che la porta al suo prezzo minimo storico . È lo strumento definitivo per cucinare porzioni extra-large per tutta la famiglia o per gli amici, garantendo piatti croccanti, sani e saporiti con un solo cucchiaio d’olio. Grazie ai programmi preimpostati e alla sua velocità di riscaldamento, ti farà risparmiare tempo ed energia rispetto al forno tradizionale.

La maxi friggitrice ad aria , dotata di un , è la protagonista di un’offerta lampo mozzafiato che la porta al suo . È lo strumento definitivo per cucinare porzioni extra-large per tutta la famiglia o per gli amici, garantendo piatti croccanti, sani e saporiti con un solo cucchiaio d’olio. Grazie ai programmi preimpostati e alla sua velocità di riscaldamento, ti farà risparmiare tempo ed energia rispetto al forno tradizionale. Robot cucina Kenwood Prospero+ (40% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Il robot da cucinaKenwood Prospero+ è disponibile in super offerta con uno sconto del 40% e la comodità del pagamento in 5 rate a tasso zero. Compatto ma robusto e potente, questo robot è l’ideale per impastare, montare, miscelare e frullare qualsiasi tipo di ingrediente senza il minimo sforzo, dai dolci più complessi ai panificati fatti in casa.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui