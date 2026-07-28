Amazon, macchina caffè De' Longhi costa pochissimo e sconti all'80%: le offerte di oggi

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La conclusione del mese di luglio si sta avvicinando e le offerte su Amazon diventano sempre più interessanti. Anche oggi 28 luglio troviamo nuove promo da non farsi assolutamente scappare, come ad esempio la macchina per il caffè De’Longhi Stilosa disponibile con uno sconto del 35% la paghi meno di 100 euro. Continuano le promo lancio sui nuovi dispositivi appena presentati da Amazon: il Galaxy Z Fold8 è disponibile con un quadruplo sconto, mentre il Galaxy Watch9 è disponibile con uno sconto super del 30% (-150 euro su quello di listino).

Oggi è anche il giorno giusto per acquistare il tuo nuovo televisore. Il modello Hisense da 65 pollici con pannello MiniLED è disponibile con un ottimo sconto di 500 euro. Per finire, trovi il ventilatore compatto di Rowenta con uno sconto del 25% e costa pochissimo: la soluzione ideale per combattere il caldo di queste settimane.

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Amazon, offerte 28 luglio

Prodotti best-seller

De’Longhi Stilosa (offerta lampo e sconto del 35%)

Per un caffè come quello del bar ma direttamente a casa, questa è la promo che non devi farti scappare. Da oggi su Amazon trovi la macchina per il caffè De’Longhi Stilosa in promo con uno sconto del 35% e il prezzo scende sotto i 100 euro . La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Non a caso è la più venduta del momento su Amazon e lo scorte stanno per terminare. Macchina automatica che supporta sia il caffè in polvere sia le cialde E.S.E. . Dotata anche di un sistema latte manuale per un cappuccino come quello del bar. Facile da utilizzare e da manutenere.

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Galaxy Z Fold8 (offerta lampo)

Quadruplo sconto disponibile anche per il Galaxy Z Fold8, la novità più interessante tra quelle lanciate da Samsung in questi giorni. Si tratta di uno smartphone pieghevole con un nuovo formato. Chiuso ha un form factor 10:16 in linea con quanto richiedono i social, mentre una volta aperto diventa 4:3 e perfetto per vedere film e serie TV. La piega centrale è oramai invisibile e la resistenza non è più un problema. Processore che assicura prestazioni fulminee e ottimo comparto fotografico. Anche per questo modello è disponibile un’offerta unica: in pagina trovi un coupon sconto di 105 euro, mentre aggiungendo i tre codici sconto “UNPACKZ”, “PAOLOZ100” e “LIVE100” in fase di pagamento ottieni uno sconto aggiuntivo di trecento euro. Puoi pagarlo a rate a tasso zero e acquistandolo oggi ricevi in regalo il tracker GPS Galaxy SmartTag 2.

Smartphone

Galaxy S26+ (34% di sconto e risparmi 450 euro)

Occasione speciale per il Galaxy S26+ . Lo smartphone top di Samsung è disponibile con uno sconto del 34% e risparmi quasi 450 euro su quello di listino. Per alleggerire la spesa puoi anche dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero . Caratteristiche premium con schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici, processore Exynos 2600 progettato appositamente per questo modello, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria a lunga durata.

Occasione speciale per il . Lo smartphone top di Samsung è disponibile con uno e su quello di listino. Per alleggerire la spesa puoi anche il in . Caratteristiche premium con schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici, progettato appositamente per questo modello, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria a lunga durata. Galaxy Z Flip8 (quadruplo sconto e offerta speciale)

Per chi vuole spendere un po’ meno e soprattutto avere un dispositivo più compatto, è in offerta lancio anche il Galaxy Z Flip8. Si tratta della versione “a conchiglia” del pieghevole di Samsung e anche in questo caso c’è una promo esclusiva. Al primo coupon di 70 euro presente nella pagina prodotto, puoi aggiungere i tre codici sconto “UNPACKZ”, “PAOLOZ100” e “LIVE100” che ti fanno risparmiare altri 300 euro . Disponibile sempre il pagamento in 12 rate a tasso zero . Più leggero rispetto al modello precedente, è dotato di un doppio display, processore premium che assicura la massima fluidità, doppia fotocamera esterna e telecamera per i selfie da 50 megapixel.

Per chi vuole spendere un po’ meno e soprattutto avere un dispositivo più compatto, è in offerta lancio anche il Si tratta della versione “a conchiglia” del pieghevole di Samsung e anche in questo caso c’è una promo esclusiva. Al presente nella pagina prodotto, puoi aggiungere i “UNPACKZ”, “PAOLOZ100” e “LIVE100” che ti fanno . Disponibile sempre il . Più leggero rispetto al modello precedente, è dotato di un doppio display, processore premium che assicura la massima fluidità, doppia fotocamera esterna e telecamera per i selfie da 50 megapixel. Google Pixel 10a (150 euro e minimo storico)

Sconto speciale per lo smartphone medio di gamma di Google. Grazie alla promo lampo disponibile oggi trovi il Google Pixel 10a con uno sconto del 27% e risparmi ben 150 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Tra le migliori soluzioni disponibili sul mercato per un telefono medio di gamma. Schermo Actua da 6,2 pollici, processore Tensor G4 che assicura ottime prestazioni e supporta le funzioni AI di Google, doppia fotocamera posteriore di livello professionale.

Sconto speciale per lo smartphone medio di gamma di Google. Grazie alla disponibile oggi trovi il con uno e su quello di listino. Puoi anche il in Tra le migliori soluzioni disponibili sul mercato per un telefono medio di gamma. Schermo Actua da 6,2 pollici, processore Tensor G4 che assicura ottime prestazioni e supporta le funzioni AI di Google, doppia fotocamera posteriore di livello professionale. Galaxy A17 (29% di sconto e costa pochissimo)

Una promo esclusiva Amazon che non devi assolutamente farti scappare. Solo per oggi trovi sul sito di e-commerce il Galaxy A17 con uno sconto del 29% e il prezzo scende a meno di 150 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero e diventa un vero best-buy. Vale molto più di quanto lo paghi: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD, processore MediaTek che supporta tutte le app più importanti, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

Smartwatch

Galaxy Watch9 (doppio sconto e promo lancio)

Offerta lancio unica per il Galaxy Watch9. Il nuovissimo smartwatch di Samsung è disponibile su Amazon con uno sconto fisso di 50 euro a cui aggiungere il codice sconto “UNPACKWATCH” del valore di 100 euro da aggiungere in fase di pagamento. In questo modo lo sconto totale è del 30% e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Si tratta della versione più grande da 44 mm con supporto alla tecnologia LTE per la connessione dati. Design più leggero rispetto al passato, sensori che monitorano costantemente il tuo stato di salute ed è come avere un allenatore personale al polso.

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Prezzo al minimo per l’Amazfit Balance 2. L’orologio smart per il benessere psico-fisico è disponibile con uno sconto del 33% e risparmi 100 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo AMOLED da 1,5 pollici che mostra tutte le info di cui hai bisogno, più di 170 modalità di allenamento tra cui Hyrox, Golf e allenamenti per la forza, monitoraggio della salute e del sonno e una batteria che dura fino a 21 giorni.

Smart TV

Smart TV Hisense MiniLED da 65 pollici (42% di sconto e risparmi 500 euro)

Ecco un’occasione che non devi farti scappare. Lo smart TV Hisense MiniLED da 65 pollici è disponibile con un super sconto del 42% e il risparmio netto è di 500 euro. Hai anche la possibilità di pagarlo in 12 rate a tasso zero. Modello uscito sul mercato da pochi mesi, assicura colori realistici e una risoluzione 4K. Sistema operativo VIDAA OS che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Prodotti lowcost

Cuffie con traduzione automatica (71% di sconto e costano pochissimo)

Super offerta per le cuffie con traduzione in tempo reale tramite A I. Dispositivi unici nel loro genere, sono disponibili su Amazon con uno sconto del 71% e il prezzo scende al minimo storico , con un risparmio di quasi 100 euro. Oltre ad assicurare un’ottima riproduzione audio, sono dotate anche della traduzione istantanea e supportano 164 lingue. Utilissime da avere sempre con sé quando si viaggia all’estero.

Super offerta per le con I. Dispositivi unici nel loro genere, sono disponibili su Amazon con uno e il , con un risparmio di quasi 100 euro. Oltre ad assicurare un’ottima riproduzione audio, sono dotate anche della traduzione istantanea e supportano 164 lingue. Utilissime da avere sempre con sé quando si viaggia all’estero. Ventilatore portatile (costa pochissimo)

Un accessorio che non puoi non avere in questo periodo dell’anno. Questo ventilatore portatile è disponibile in promo con uno sconto del 31% e lo paghi solamente 11,68 euro. Un prezzo minuscolo e alla portata di tutti. Genera un grande gettito d’aria ed è anche pieghevole. La batteria ha un’autonomia fino a 8 ore e il piccolo schermo LED mostra la carica residua.

Un accessorio che non puoi non avere in questo periodo dell’anno. Questo ventilatore portatile è disponibile in con uno e lo Un prezzo minuscolo e alla portata di tutti. Genera un grande gettito d’aria ed è anche pieghevole. La batteria ha un’autonomia fino a 8 ore e il piccolo schermo LED mostra la carica residua. Ripetitore Wi-Fi TP-Link (50% di sconto e prezzo al minimo)

Torna al minimo storico su Amazon il ripetitore WiFi 6 TP-Link RE500X, con il 50% di sconto che lo rende una delle soluzioni più convenienti per eliminare le zone morte in casa. Supporta lo standard Wi-Fi 6 AX1500, con velocità combinata fino a 1500 Mbps (1201 Mbps sui 5GHz e 300 Mbps sui 2,4GHz). Grazie alla tecnologia OneMesh, si integra con i router TP-Link compatibili per creare un’unica rete senza interruzioni di segnale spostandosi da una stanza all’altra, mentre la porta Gigabit Ethernet permette di collegare via cavo smart TV, PC e console per la massima stabilità. L’indicatore luminoso intelligente segnala il punto ideale per il posizionamento, e l’app Tether rende la configurazione semplice anche per chi non è esperto di reti.

PC portatile

PC portatile Lenovo Chromebook 14 (33% di sconto e prezzo stracciato)

Un notebook progettato per gli studenti a un prezzo alla portata di tutti. Da oggi su Amazon è disponibile il Lenovo Chromebook 14 con uno sconto del 33% e lo paghi meno di 200 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero e fai un super affare. Dotato di un display da 14 pollici con risoluzione FHD, processore che assicura buone prestazioni e un SSD da 64 GB. Il sistema operativo Chrome OS supporta tutte le principali applicazioni per lo studio e la produttività. Ottimo anche per lo streaming ed è super leggero da portare con sé.

Elettrodomestici

Ecovacs Deebot T50 Pro Omni Gen3 (33% di sconto e risparmi 200 euro)

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs Deebot T50 Pro Omni Gen3 scende del 33% su Amazon , con un risparmio di 200 euro sul prezzo di listino. Il design ultrasottile, reso possibile dal modulo LiDAR dToF completamente integrato, gli permette di muoversi agevolmente sotto i mobili bassi e nelle aree più difficili da raggiungere. La potenza di aspirazione arriva a 25.000 Pa , tra le più alte della categoria, mentre il sistema TruEdge 2.0 combina una spazzola laterale estensibile e un mocio a variazione continua per una copertura di pulizia del 100% fin sotto i bordi. La stazione OMNI gestisce in autonomia svuotamento, lavaggio del mocio in acqua calda a 75°C , asciugatura e dosaggio automatico del detergente, mentre la tecnologia AIVI 3D 3.0 basata su intelligenza artificiale riconosce gli ostacoli in tempo reale per pulire il più vicino possibile senza scontrarsi.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti su , con un risparmio di 200 euro sul prezzo di listino. Il design ultrasottile, reso possibile dal modulo LiDAR dToF completamente integrato, gli permette di muoversi agevolmente sotto i mobili bassi e nelle aree più difficili da raggiungere. La , tra le più alte della categoria, mentre il sistema combina una spazzola laterale estensibile e un mocio a variazione continua per una copertura di pulizia del 100% fin sotto i bordi. La stazione OMNI gestisce in autonomia svuotamento, lavaggio del mocio in acqua calda a , asciugatura e dosaggio automatico del detergente, mentre la tecnologia basata su intelligenza artificiale riconosce gli ostacoli in tempo reale per pulire il più vicino possibile senza scontrarsi. dreame H14 Pro (prezzo al minimo e 5 rate a tasso zero)

Sconto lampo su Amazon per la lavapavimetni Dreame H14 Pro. Disponibile con il 33% di sconto e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il motore da 125.000 giri/min genera una potenza di aspirazione di 18.000 Pa , capace di gestire con facilità sia sporco secco che liquido, mentre il design piatto a 180° permette di pulire agevolmente sotto letti, divani e mobili bassi. Il sistema di autopulizia lava la spazzola con acqua calda a 60°C , sciogliendo grasso e macchie ostinate, per poi asciugarla in soli 5 minuti con un flusso d’aria calda che previene la formazione di cattivi odori. Le ruote motorizzate con sistema GlideWheel abbattono la fatica di spostare l’apparecchio per casa, mentre il dosaggio automatico del detergente ottimizza ogni ciclo di lavaggio senza sprechi.

Sconto lampo su Amazon per la lavapavimetni Pro. Disponibile con il 33% di sconto e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il motore da genera una potenza di aspirazione di , capace di gestire con facilità sia sporco secco che liquido, mentre il design piatto a permette di pulire agevolmente sotto letti, divani e mobili bassi. Il sistema di autopulizia lava la spazzola con acqua calda a , sciogliendo grasso e macchie ostinate, per poi asciugarla in soli con un flusso d’aria calda che previene la formazione di cattivi odori. Le ruote motorizzate con sistema abbattono la fatica di spostare l’apparecchio per casa, mentre il dosaggio automatico del detergente ottimizza ogni ciclo di lavaggio senza sprechi. Rowenta Eole Compact (offerta lampo e minimo storico)

Il mini ventilatore a torre Rowenta Eole Compact è in offerta su Amazon con uno sconto del 25% e costa poco. Il motore Effitech garantisce prestazioni elevate consumando fino al 60% di energia in meno rispetto ai modelli tradizionali, con 6 velocità e 2 modalità automatiche per regolare il flusso d’aria in base alle tue esigenze, fino a una portata di 5 metri di distanza. È silenzioso al punto giusto anche per la camera da letto o lo studio, mentre lo schermo LED e il timer integrato rendono l’utilizzo semplice e intuitivo. Il design compatto con maniglia integrata lo rende facilissimo da spostare da una stanza all’altra e da riporre quando non serve.

Il è in su Amazon con uno e costa poco. Il motore garantisce prestazioni elevate consumando fino al rispetto ai modelli tradizionali, con e per regolare il flusso d’aria in base alle tue esigenze, fino a una portata di 5 metri di distanza. È silenzioso al punto giusto anche per la camera da letto o lo studio, mentre lo schermo LED e il timer integrato rendono l’utilizzo semplice e intuitivo. Il design compatto con maniglia integrata lo rende facilissimo da spostare da una stanza all’altra e da riporre quando non serve. Friggitrice ad aria Princess (39% di sconto e prezzo stracciato)

La friggitrice ad aria Princess SlimFry scende del 39% su Amazon, restando sotto i 60 euro nonostante una capienza generosa. Il design salvaspazio, sviluppato in lunghezza anziché in larghezza, la rende perfetta anche per le cucine più piccole, senza però rinunciare al cestello da 8 litri, capace di contenere fino a 2,5 kg di patatine in un solo ciclo. Il motore da 2000W garantisce una cottura rapida ed efficiente, con temperatura regolabile da 80°C a 200°C e 8 programmi preimpostati selezionabili dal pannello touch. La finestra di visualizzazione permette di controllare la cottura senza aprire il cestello, disperdendo calore e allungando i tempi, mentre le parti removibili sono lavabili in lavastoviglie per una pulizia rapida.

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