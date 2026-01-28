Amazon, crolla il prezzo dell'Apple Watch e sconti fino al 90%

Amazon

Gennaio si sta per concludere e grazie alle promo di fine mese di Amazon riesci a fare grandissimi affari su alcuni dei prodotti tech più desiderati e amati dagli utenti. Una delle offerte top riguarda, infatti, l’iPhone 17, uno dei telefoni più desiderati e richiesti dagli utenti. Con lo sconto di oggi fai un super affare e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Un’altra offerta top riguarda sempre un prodotto dell’azienda di Cupertino: l’Apple Watch Series 11 è disponibile al minimo storico e risparmi cento euro (pagamento in 5 rate a tasso zero).

Le promo non si fermano qua: per chi ama i servizi Amazon c’è la possibilità di abbonarsi ad Audible, la piattaforma dedicata agli audiolibri e ai podcast in esclusiva, a soli 0,99 euro per tre mesi. E non hai nessun obbligo di rinnovo. Clicca qui e abbonati subito.

Amazon, migliori offerte 28 gennaio

Smartphone

iPhone 17. Non perdere l’occasione per acquistare l ‘iPhone 17 al prezzo più basso mai registrato su Amazon. Lo smartphone top di Apple è disponibile con uno sconto che ti fa risparmiare decine di euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Amazon che si attiva in fase di check-out. Smartphone top con caratteristiche innovative: schermo ProMotion da 6,3 pollici e refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che assicura ottime prestazioni, doppia fotocamera posteriore Fusion di livello professionale e una batteria che dura per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Booster avviamento auto. Ecco l’ offerta shock del giorno: su Amazon trovi questo potente booster per l’avviamento della batteria dell’auto con uno sconto incredibile del 90% . È un dispositivo utilissimo da tenere sempre nel bagagliaio, capace di avviare motori a benzina e diesel in pochi secondi anche con temperature rigide. Lo puoi utilizzare anche per ricaricare lo smartphone e integra una torcia LED. A questo prezzo è un acquisto obbligatorio per ogni automobilista.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Select. Tra i Fire TV Stick di Amazon è il più recente e anche uno dei più economici. Da oggi trovi il Fire TV Stick 4K Select in promo a un prezzo di soli 29,99 euro con uno sconto del 45% su quello di listino. Si tratta di una promo speciale che non devi farti scappare. Modello base che supporta la risoluzione 4K e che permette di vedere tutti i tuoi contenuti preferiti, dai film alle serie TV fino ai documentari e allo sport. Facile da configurare e da utilizzare. Nella confezione anche il telecomando con Alexa.

Smartwatch

Google Pixel Watch 3. Uno dei migliori smartwatch che puoi acquistare oggi. Su Amazon trovi il Google Pixel Watch 3 in promo con uno sconto del 51% e risparmi quasi 250 euro su quello di listino . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Smartwatch top di gamma con funzionalità avanzate e il supporto dell’intelligenza artificiale. Monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica e hai a disposizione tutte le principali app della suite di Google, a partire dalla mappe e dal Wallet.

Computer

PC portatile lowcost. Una delle migliori promo che trovi oggi su Amazon. Parliamo di questo PC portatile lowcost dotato di una scheda tecnica molto interessante e con uno sconto incredibile del 75% che ti fa risparmiare ben 900 euro su quello di listino. Notebook che puoi utilizzare sia per l’intrattenimento sia per il lavoro grazie allo schermo da 15,6 pollici ad alta risoluzione, processore che assicura ottime prestazioni, 16 gigabyte di RAM e un SSD da 256 gigabyte. Non perdere questa opportunità e fai un ottimo affare.

Elettrodomestici

roborock Qrevo Edge S5A. Se punti al meglio per la tua smart home, oggi il robot aspirapolvere roborock Qrevo Edge S5A è in offerta lampo con uno sconto del 45% , permettendoti di risparmiare ben 450 euro . È uno dei robot più avanzati sul mercato, dotato di una stazione di ricarica tutto-in-uno che lava e asciuga i moci, svuota la polvere e riempie l’acqua automaticamente. Grazie alla sua incredibile potenza di aspirazione e al sistema di navigazione laser preciso, garantisce pavimenti impeccabili senza alcuno sforzo. Disponibile anche il pagamento in comode rate a tasso zero . Lo puoi anche controllare da remoto con lo smartphone.

