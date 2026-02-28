Amazon, minimo storico per lo Xiaomi 15T e sconti fino all'80%

Amazon

Febbraio non poteva concludersi in modo migliore. Per questo ultimo giorno del mese sono disponibili tante promo interessanti con sconti che ti permettono di risparmiare fino all’80% per alcuni dei dispositivi tech più amati. A catturare l’attenzione ci sono sicuramente l’iPhone Air e l’iPhone 16e. I due telefoni top di Apple sono disponibili al minimo storico e approfitti di una promo lampo che può terminare da un momento all’altro. Se, invece, sei alla ricerca di uno smartwatch trovi il Redmi Watch 3 con uno sconto del 50% e lo paghi pochissimo. Ottime occasioni anche tra gli elettrodomestici, con l’aspirapolvere Samsung disponibile con uno sconto del 55%.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte qui in basso. Non perdere altro tempo e approfittane ora.

Amazon, migliori offerte 28 febbraio

Smartphone

iPhone Air. Uno dei migliori smartphone top di gamma che puoi acquistare oggi. Su Amazon è disponibile l ‘iPhone Air con un ottimo sconto del 27% e risparmi quasi 350 euro su quello di listino. Smartphone premium da poco uscito sul mercato e che trovi a un prezzo mai visto prima. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Schermo da 6,5 pollici con ProMotion e refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro per prestazioni uniche, fotocamera Fusion da 48 megapixel e nuova fotocamera frontale Center Stage. Una delle peculiarità di questo telefono è il design e lo spessore sottilissimo.

iPhone 16e. Offerta unica su Amazon per l'iPhone 16e. Da oggi il telefono top di Apple è disponibile con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 200 euro e lo puoi anche pagare a rate con Cofidis. Ottima soluzione per chi vuole uno smartphone dell'azienda di Cupertino senza spendere delle cifre esagerate. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, ottima risoluzione, processore A18 che supporta Apple Intelligence, fotocamera Fusion da 48 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno.

Xiaomi 15T. Ottimo rapporto qualità-prezzo per lo Xiaomi 15T, smartphone top di gamma del colosso cinese. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 40% e risparmi più di 250 euro su quello di listino. Si tratta di un'occasione irripetibile per acquistare un telefono top allo stesso prezzo di uno smartphone medio di gamma. Schermo AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K, processore MediaTek Dimensity 8400-Ultra con 256 gigabyte di memoria interna, tripla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con Leica e che assicura scatti e video professionali, batteria da 5500 mAh con supporto alla ricarica rapida.

per lo smartphone top di gamma del colosso cinese. Su Amazon è disponibile con uno e su quello di listino. Si tratta di un’occasione irripetibile per acquistare un telefono top allo stesso prezzo di uno smartphone medio di gamma. da con risoluzione 1,5K, con 256 gigabyte di memoria interna, tripla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con Leica e che assicura scatti e video professionali, batteria da 5500 mAh con supporto alla ricarica rapida. Poco C85. Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone, questa è l’offerta che fa per te. Da oggi su Amazon è disponibile il POCO C85, telefono realizzato da Xiaomi, in promo con uno sconto che ti fa risparmiare decine di euro e lo paghi veramente poco. Schermo da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz per un utilizzo più fluido nella vita di tutti i giorni, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e una super batteria da 6000 mAh che può durare fino a due giorni con un utilizzo normale.

Prodotti lowcost

Smartwatch lowcost. Offerta speciale per chi cerca uno smartwatch completo senza spendere cifre esagerate: questo modelllo è disponibile con uno sconto del 70% e costa meno di 20 euro. Nonostante il prezzo irrisorio, offre monitoraggio della frequenza cardiaca, rilevamento dell'attività sportiva e notifiche smart direttamente al polso. Compatto, leggero, lo puoi portare tutto il giorno al polso senza troppi patemi.

Cassa Bluetooth. Doppia promozione per questa cassa Bluetooth portatile. Allo sconto fisso del 69% si aggiunge un ulteriore coupon del 20% da attivare in pagina. Il risultato è un prezzo finale imbattibile per uno speaker capace di sprigionare un suono potente con bassi profondi, resistenza all'acqua e una batteria a lunga durata per le tue feste all'aperto o in doccia.

per questa . Allo da attivare in pagina. Il risultato è un prezzo finale imbattibile per uno speaker capace di sprigionare un suono potente con bassi profondi, resistenza all’acqua e una batteria a lunga durata per le tue feste all’aperto o in doccia. Asciugacapelli Faszin. Sconto esagerato del 78% per l’asciugacapelli professionale Faszin, che oggi costa meno di 20 euro. Dotato di tecnologia ionica per eliminare l’effetto crespo e motore ad alta velocità per un’asciugatura rapida, include diversi beccucci e diffusori. Un apparecchio professionale e che si adatta alle tue esigenze. Nella confezione trovi anche due concentratori per un’acconciatura perfetta in ogni situazione.

Smartwatch

Huawei Watch GT 5. Prezzo speciale per il Huawei Watch GT 5. L'ottimo smartwatch del brand cinese è disponibile in promo con uno sconto del 40% e approfitti del minimo storico. Il risparmio è di ben 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Orologio versatile e funzionale, perfetto per la vita di tutti i giorni. Schermo da 1,43 pollici ad alta risoluzione, monitoraggio accurato della salute e del riposo notturno, più di 100 modalità di allenamento con nuove funzioni dedicate alla corsa e al nuoto, una batteria che può durare fino a 14 giorni.

per il L’ottimo smartwatch del brand cinese è disponibile in con uno e approfitti del . Il e hai anche la possibilità di dilazionare il . Orologio versatile e funzionale, perfetto per la vita di tutti i giorni. Schermo da 1,43 pollici ad alta risoluzione, monitoraggio accurato della salute e del riposo notturno, più di 100 modalità di allenamento con nuove funzioni dedicate alla corsa e al nuoto, una batteria che può durare fino a 14 giorni. Redmi Watch 3. Rapporto qualità-prezzo eccezionale per il Redmi Watch 3. Lo smartwatch economico di Xiaomi è disponibile con una promo lampo su Amazon e lo trovi con uno sconto del 50% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Display AMOLED da 1,75 pollici, monitoraggio della frequenza cardiaca e della saturazione dell’ossigeno nel sangue, più di 120 modalità di allenamento e autonomia fino a 12 giorni. Perfetto per la vita di tutti i giorni ed è anche molto comodo da indossare.

Smart TV

Smart TV Samsung QLED. Ottima promo per lo smart TV Samsung QLED da 50 pollici che trovi da oggi su Amazon con uno sconto del 35% e risparmi quasi 200 euro. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Dotato di un pannello con risoluzione 4K e un processore che migliora la qualità delle immagini e rende i colori più realistici. Il sistema operativo Tizen è una garanzia e supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Non approfittare di questa promo sarebbe un grosso errore.

Tablet

Tablet TAWEE. Una delle migliori occasioni del giorno riguarda il tablet TABWEE T80. Su Amazon lo trovi disponibile con un doppio sconto che fa letteralmente crollare il prezzo. Al primo coupon del 45% puoi aggiungere un secondo buono sconto di ben 130 euro e il prezzo finale scende a meno di 90 euro. Il risparmio sfiora l’80% e fai un super affare. Si tratta del classico tablet perfetto per l’intrattenimento. Dotato di un display da 10 pollici, 12 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna espandibile fino a 2 terabyte utilizzando una scheda microSD. La batteria dura per tutto il giorno. Puoi vedere film e serie TV seduto comodamente sul divano.

Elettrodomestici

Lefant M3. Il prezzo del robot aspirapolvere Lefant M3 è letteralmente crollato: lo trovi con uno sconto del 72% e risparmi quasi 800 euro. Si tratta di uno dei modelli più versatili del brand, capace di aspirare e lavare contemporaneamente con una precisione chirurgica grazie alla navigazione intelligente che evita ostacoli e cadute. Se cercate la massima automazione sotto i mobili e negli angoli, questa è l’offerta da non farsi scappare.

Aspirapolvere Samsung Jet AI Ultra. Prezzo in picchiata per la scopa elettrica top di gamma di Samsung. La BESPOKE Jet AI Ultra è disponibile con uno sconto del 55%, e risparmi quasi 700 euro su quello di listino. Questa scopa senza filo non è solo potente, ma anche intelligente: grazie all'intelligenza artificiale, rileva il tipo di pavimento per ottimizzare forza aspirante e autonomia. Include la All-in-one Clean Station che svuota automaticamente il serbatoio della polvere e ricarica la batteria, garantendo la massima igiene senza mai entrare in contatto con lo sporco.

De'Longhi LA SPECIALISTA ARTE. Per i veri puristi dell'espresso, la macchina caffè professionale De'Longhi La Specialista Arte è al suo minimo storico con uno sconto del 32%. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Macinacaffè integrato con 8 impostazioni di macinatura, kit completo da barista e lancia vapore professionale per creare schiume di latte perfette come quelle del bar. Tramite la console di comando puoi preparare tante bevande differenti in pochissimo tempo.

è al suo . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in . Macinacaffè integrato con , kit completo da barista e lancia vapore professionale per creare schiume di latte perfette come quelle del bar. Tramite la console di comando puoi preparare tante bevande differenti in pochissimo tempo. Termoventilatore De’Longhi Hva. Perfetto per scaldare rapidamente piccoli ambienti come il bagno, questo termoventilatore De’Longhi è in offerta con uno sconto del 45% e costa meno di 20 euro. Compatto, sicuro e affidabile , dispone di termostato regolabile e funzione antigelo. Una soluzione economica e di cui non potrai fare a meno.

