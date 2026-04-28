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Le nuove promo disponibili da oggi 28 aprile su Amazon ti permettono di fare ottimi affari e di risparmiare centinaia di euro su tantissimi prodotti tech. Come sempre a catturare l’attenzione ci sono gli smartphone, con il Google Pixel 10 Pro disponibile al minimo storico con uno sconto superiore ai 400 euro. Ottima occasione anche per il Redmi Note 15 Pro grazie allo sconto del 37%. Non mancano offerte speciali per gli smartwatch, con il Google Pixel Watch 3 disponibile con uno sconto del 56% e lo paghi meno della metà. Tra gli elettrodomestici troviamo il Lefant M2 Plus e il roborock QV 35A in promo con un doppio sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico. Trovi le migliori offerte di oggi raccolte nella lista qui in basso: non perdere tempo e approfittane ora.

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Amazon, offerte 28 aprile

Smartphone

Google Pixel 10 Pro (minimo storico e sconto di 400 euro)

Una delle migliori offerte per uno smartphone disponibili oggi. Su Amazon trovi il Google Pixel 10 Pro in promo con uno sconto del 34% che fa risparmiare più di 400 euro . Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Schermo Super Actua da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Tensor G5 che, oltre ad assicurare ottime prestazioni, supporta le funzioni AI sviluppate da Google per questo telefono, e una tripla fotocamera posteriore di livello professionale. Ottima anche la batteria che dura per tutto il giorno.

Una delle migliori offerte per uno smartphone disponibili oggi. Su Amazon trovi il in promo con uno che fa . Lo puoi anche . Schermo Super Actua da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Tensor G5 che, oltre ad assicurare ottime prestazioni, supporta le funzioni AI sviluppate da Google per questo telefono, e una tripla fotocamera posteriore di livello professionale. Ottima anche la batteria che dura per tutto il giorno. iPhone 16 (offerta lampo e super sconto)

Continua l’ottima promo disponibile su Amazon per l’ iPhone 16 . Lo smartphone top di Apple è disponibile con uno sconto di quasi 200 euro e lo puoi anche pagare a rate con Cofidis . Sullo smartphone c’è ben poco da dire: schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici ad alta risoluzione, processore A18 che assicura ottime prestazioni e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel . La batteria dura per tutto il giorno. Uno dei telefoni più venduti su Amazon in queste ultime settimane.

Continua l’ottima promo disponibile su per l’ . Lo smartphone top di Apple è disponibile con uno di e lo puoi anche . Sullo smartphone c’è ben poco da dire: da 6,1 pollici ad alta risoluzione, processore A18 che assicura ottime prestazioni e una doppia fotocamera posteriore con da . La batteria dura per tutto il giorno. Uno dei telefoni più venduti su Amazon in queste ultime settimane. Redmi Note 15 Pro (sconto del 36% e offerta shock)

Prezzo speciale per il Redmi Note 15 Pro . Lo smartphone medio di gamma di Xiaomi da poco uscito sul mercato è il protagonista di una promo unica. Da oggi è disponibile con uno sconto del 36% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 150 euro su quello di listino. Smartphone dotato di un display CrystalRes da 6,83 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel . La batteria da 6580 mAh assicura un’autonomia fino a due giorni. Rapporto qualità-prezzo elevatissimo.

per il . Lo smartphone medio di gamma di Xiaomi da poco uscito sul mercato è il protagonista di una promo unica. Da oggi è disponibile con uno che fa e su quello di listino. Smartphone dotato di un con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni e una doppia fotocamera posteriore con . La batteria da 6580 mAh assicura un’autonomia fino a due giorni. Rapporto qualità-prezzo elevatissimo. OnePlus Nord CE5 (offerta best-buy e prezzo mini)

Altra promo speciale per uno smartphone che si posiziona nella fascia media. Parliamo del OnePlus Nord CE5 disponibile da oggi su Amazon con uno sconto del 27% e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Si tratta del minimo storico , ma ti consigliamo di approfittarne immediatamente, le scorte sono limitate. Lo smartphone è affidabile e assicura prestazioni superiori alla media grazie alla presenza di un processore MediaTek di ultima generazione, un display AMOLED da 6,77 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel . La batteria da 5200 mAh dura per tutto il giorno e si ricarica velocemente.

Altra promo speciale per uno smartphone che si posiziona nella fascia media. Parliamo del disponibile da oggi su con uno e su quello di listino. Si tratta del , ma ti consigliamo di approfittarne immediatamente, le scorte sono limitate. Lo smartphone è affidabile e assicura prestazioni superiori alla media grazie alla presenza di un processore MediaTek di ultima generazione, un con refresh rate fino a 120 Hz e una doppia fotocamera posteriore con . La batteria da 5200 mAh dura per tutto il giorno e si ricarica velocemente. Redmi 15 (super promo e 5 rate a tasso zero)

Lo smartphone da acquistare oggi se non vuoi spendere cifre esagerate. Su Amazon trovi il Redmi 15 con uno sconto del 24% e approfitti del minimo storico. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Telefono entry-level, ma con caratteristiche di fascia superiore. Schermo immersivo da 6,9 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, processore Snapdragon ad alte prestazioni, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria massiva da ben 7000 mAh che può durare fino a tre giorni. Non perdere questa occasione.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (88% di sconto e prezzo mini)

Ecco una delle migliori promo del giorno. Da oggi trovi in offerta su Amazon questo paio di cuffie Bluetooth in promo con un super sconto dell’88% e risparmi ben 130 euro su quello di listino. Dotate di una qualità audio elevata, si collegano con qualsiasi smartphone e hanno un’autonomia fino a 48 ore. Cancellazione del rumore e sono anche molto comode da indossare. Le scorte sono limitate.

Ecco una delle migliori promo del giorno. Da oggi trovi in offerta su questo in con un e su quello di listino. Dotate di una qualità audio elevata, si collegano con qualsiasi smartphone e hanno un’autonomia fino a 48 ore. Cancellazione del rumore e sono anche molto comode da indossare. Le scorte sono limitate. Asciugacapelli Faszin (57% di sconto e affare per tutti)

Un phon professionale alla portata di tutti. Tra le promo lampo disponibili da oggi sul sito di e-commerce troviamo questo asciugacapelli compatto disponibile in promo con uno sconto del 57% e lo paghi meno di 30 euro . Puoi scegliere tra tre diverse impostazioni per la temperatura e nella confezione trovi anche utili accessori, tra cui un diffusore e due concentratori.

Un alla portata di tutti. Tra le promo lampo disponibili da oggi sul sito di e-commerce troviamo questo disponibile in con e lo . Puoi scegliere tra tre diverse impostazioni per la temperatura e nella confezione trovi anche utili accessori, tra cui un diffusore e due concentratori. Idropulitrice professionale (offerta shock e risparmi centinaia di euro)

Altra offerta shock che non devi assolutamente farti scappare. Da oggi su Amazon trovi questa idropulitrice professionale con uno sconto dell’88% e risparmi più di 700 euro sul prezzo consigliato. Solo dai numeri si intuisce che si tratta di un’offerta da cogliere al volo. Pressione dell’acqua elevata, utilissima da avere in casa per pulire l’auto, il terrazzo e per tantissimi altri lavoretti.

Smartwatch

Google Pixel Watch 3 (56% di sconto e prezzo in picchiata)

Una delle migliori offerte disponibili oggi. Su Amazon trovi il Google Pixel Watch 3 in promo con uno sconto di ben il 56% che fa crollare il prezzo a meno della metà e risparmi ben 250 euro. Uno smartwatch progettato per la vita di tutti i giorni e che tiene sotto controllo i principali parametri vitali e supporta tantissime modalità di allenamento. Dotato anche di algoritmi avanzati di intelligenza artificiale per fornirti consigli personalizzati in base ai tuoi obiettivi. Schermo Actua super luminoso e che mostra tutte le info di cui hai bisogno.

Smart TV

Smart TV Hisense (sconto lampo e offerta speciale)

Televisore top di gamma a un prezzo mai visto prima. Da oggi su Amazon è disponibile il televisore Hisense da 55 pollici con uno sconto del 35% che ti fa risparmiare più di 200 euro su quello di listino. Smart TV dotato di pannello con Mini-LED per una maggiore fluidità mentre vedi i tuoi programmi preferiti e neri quasi assoluti. A bordo è presente il sistema operativo VIDAA che supporta le principali piattaforme di video streaming. Un’occasione che non devi farti scappare.

di a un Da oggi su Amazon è disponibile il con uno che ti fa su quello di listino. Smart TV dotato di con per una maggiore fluidità mentre vedi i tuoi programmi preferiti e neri quasi assoluti. A bordo è presente il sistema operativo VIDAA che supporta le principali piattaforme di video streaming. Un’occasione che non devi farti scappare. Proiettore laser Hisense (sconto di 400 euro e 5 rate a tasso zero)

Trasforma il tuo salotto in una vera sala cinematografica con il proiettore laser Hisense M2SE Pro. Lo trovi su Amazon con uno sconto del 31% che ti fa risparmiare ben 400 euro, e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Immagini luminosissime, colori vividi e una definizione mozzafiato per goderti film e serie TV come mai prima d’ora. Facile da configurare e dotato di tutte le funzioni smart più avanzate.

PC portatile

PC portatile lowcost (doppio sconto e risparmi 700 euro)

Doppio sconto e prezzo crollato per il PC portatile lowcost NAIKLULU. Da oggi, infatti, oltre allo sconto fisso del 56% è disponibile un coupon che ti fa risparmiare altri 100 euro. Il risparmio netto è di poco superiore ai 700 euro e approfitti di un’occasione speciale. Dotato di uno schermo da 15,6 pollici, processore Intel i5 di ultima generazione, 16 gigabyte di RAM e un SSD da 512 gigabyte. Prestazioni al top con qualsiasi app ed è perfetto anche per lavorare.

Elettrodomestici

Lefant M2 Plus (doppio sconto e risparmi più di 400 euro)

Offerta incredibile su Amazon per il robot aspirapolvere Lefant M2 Plus . Grazie a un doppio sconto disponibile oggi, il prezzo crolla e ti permette di r isparmiare ben 400 euro sul prezzo di listino. Nonostante le dimensioni ultra-compatte, che gli permettono di pulire facilmente sotto letti e divani, vanta una potenza d’aspirazione elevata e una tecnologia che evita i grovigli di peli e capelli. È il compagno ideale per chi cerca un aiuto quotidiano efficace spendendo pochissimo. Un affare da non farsi scappare.

su per il . Grazie a un disponibile oggi, il prezzo crolla e ti permette di r sul prezzo di listino. Nonostante le dimensioni ultra-compatte, che gli permettono di pulire facilmente sotto letti e divani, vanta una potenza d’aspirazione elevata e una tecnologia che evita i grovigli di peli e capelli. È il compagno ideale per chi cerca un aiuto quotidiano efficace spendendo pochissimo. Un affare da non farsi scappare. roborock QV 35A (prezzo al minimo e offerta shock)

Minimo storico su Amazon per il robot aspirapolvere e lavapavimenti r oborock QV 35A . L’elettrodomestico per la pulizia è disponibile con uno sconto del 42% a cui puoi aggiungere un ulteriore coupon da 20 euro direttamente sulla pagina del prodotto. È dotato di una tecnologia anti-groviglio di ultima generazione e di una navigazione intelligente che mappa la casa in pochi istanti. Grazie alla sua potenza e precisione, garantisce pavimenti impeccabili con il minimo sforzo. Approfittane subito prima che l’offerta scada.

Minimo storico su Amazon per il robot aspirapolvere e lavapavimenti r . L’elettrodomestico per la pulizia è disponibile con uno a cui puoi aggiungere un direttamente sulla pagina del prodotto. È dotato di una tecnologia anti-groviglio di ultima generazione e di una navigazione intelligente che mappa la casa in pochi istanti. Grazie alla sua potenza e precisione, garantisce pavimenti impeccabili con il minimo sforzo. Approfittane subito prima che l’offerta scada. Lavastoviglie Candy Rapidò (45% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Se cerchi una lavastoviglie capiente e tecnologica, la Candy Rapidò è in promo su Amazon con uno sconto del 45% . La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero , rendendo l’investimento ancora più leggero. Con una capacità di ben 15 coperti e 8 programmi di lavaggio , è perfetta per le famiglie numerose. Grazie al sistema Rapidò, assicura cicli di lavaggio e asciugatura velocissimi senza rinunciare all’igiene profonda.

Se cerchi una e la è in promo su con uno . La puoi anche , rendendo l’investimento ancora più leggero. Con una e , è perfetta per le famiglie numerose. Grazie al sistema Rapidò, assicura cicli di lavaggio e asciugatura velocissimi senza rinunciare all’igiene profonda. Robot tosaerba MOVA 1000 (41% di sconto e risparmi 500 euro)

Prezzo in picchiata per il robot tosaerba MOVA 1000, la soluzione definitiva per avere un giardino sempre in ordine. Grazie allo sconto del 41% disponibile su Amazon, risparmi quasi 500 euro e ti porti a casa un concentrato di tecnologia. È dotato di mappatura intelligente e capacità fuoristrada, il che gli permette di gestire pendenze e ostacoli senza problemi. Silenzioso e completamente autonomo, ti libera finalmente dalla fatica del taglio dell’erba.

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