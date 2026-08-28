Amazon, Galaxy S26 Ultra a prezzo stracciato e con sorpresa in regalo: sconti fino all'85%

Samsung

Su Amazon tornano le offerte di fine mese e da oggi puoi fare dei mega affari. Tra le promo best seller c’è sicuramente il Galaxy S26 Ultra: oltre allo sconto di 300 euro presente in pagina, puoi anche richiedere in omaggio il Galaxy Tab S10 FE, tablet dal valore di 600 euro. Tra le migliori offerte di oggi c’è anche lo smartwatch super resistente TicWatch Atlas disponibile con uno sconto shock del 72% e costa meno di 100 euro. Restando in tema smartphone, invece, continua la promo per l’iPhone 17 Pro Max disponibile ancora al minimo storico.

Se non vuoi spendere cifre esagerate per le cuffie Bluetooth, trovi le Oppo Enco Buds3 a metà prezzo e costano meno di 20 euro, ma devi essere veloce: le scorte stanno per terminare. Per la pulizia della tua abitazione, invece, trovi il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot T50 Omni Gen3 a metà prezzo e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Non perdere tempo e approfitta di queste offerte speciali.

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Amazon, migliori offerte 28 agosto

Prodotti best seller

Galaxy S26 Ultra (offerta lampo e tablet in regalo)

Torna su Amazon l’ottima promo per il Galaxy S26 Ultra . Da oggi il telefono premium di Samsung è disponibile con uno sconto del 20% e il risparmio netto è di ben 300 euro. Puoi anche pagarlo in 12 o 5 rate a tasso zero . Non finisce qui: registrando l’acquisto sul sito del produttore ricevi in omaggio il Galaxy Tab S10 FE , tablet dal valore di ben 600 euro. Un’occasione unica che non devi assolutamente farti scappare. Sul telefono c’è ben poco da dire, se non che si tratta di uno dei migliori che puoi trovare sul mercato. Dotato di un display Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen5, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da ben 200 megapixel e doppio teleobiettivo. Per finire una batteria che dura per tutto il giorno e le funzioni avanzate di Galaxy AI che ti semplificano la vita.

Torna su Amazon l’ottima promo per il . Da oggi il telefono premium di Samsung è disponibile con uno e il risparmio netto è di ben 300 euro. Puoi anche in . Non finisce qui: registrando l’acquisto sul sito del produttore in il , tablet dal valore di ben 600 euro. Un’occasione unica che non devi assolutamente farti scappare. Sul telefono c’è ben poco da dire, se non che si tratta di uno dei migliori che puoi trovare sul mercato. Dotato di un display Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen5, con e doppio teleobiettivo. Per finire una batteria che dura per tutto il giorno e le funzioni avanzate di Galaxy AI che ti semplificano la vita. TicWatch Atlas (72% di sconto e prezzo crollato)

Tra le migliori offerte del giorno c’è il TicWatch Atlas . L’orologio per lo sport e super resistente è disponibile su Amazon con uno sconto del 72% che fa scendere il prezzo a meno di 100 euro . Smartwatch con sistema operativo Wear OS e supporta tutte le principali app di Google. Schermo ampio e che mostra tutte le info principali, più di 110 modalità di allenamento e chip GPS che ti geolocalizza in brevissimo tempo. I sensori tengono sotto controllo i principali parametri vitali.

Tra le migliori offerte del giorno c’è il . L’orologio per lo sport e super resistente è disponibile su Amazon con uno che fa il a . Smartwatch con sistema operativo Wear OS e supporta tutte le principali app di Google. Schermo ampio e che mostra tutte le info principali, più di 110 modalità di allenamento e chip GPS che ti geolocalizza in brevissimo tempo. I sensori tengono sotto controllo i principali parametri vitali. Spazzolino Oral-B iO 3 (57% di sconto e 3 rate a tasso zero)

Per la tua igiene orale, da oggi è disponibile in promo lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3 con uno sconto del 57% che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi meno di 60 euro. Nella confezione, oltre allo spazzolino, trovi anche una testina di ricambio, la custodia da viaggio e un tubetto di dentifricio Oral-B Pro Expert. Puoi pagarlo in 3 rate a tasso zero. Lo spazzolino assicura gengive più sane dopo una sola settimana di utilizzo rispetto a uno manuale e puoi scegliere tra tre modalità di spazzolamento. Le scorte sono limitate e ti consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Smartphone

iPhone 17 Pro Max (risparmi 200 euro e 12 rate a tasso zero)

Continua la promo speciale per l’iPhone 17 Pro Max . Il telefono super top di Apple è disponibile con uno sconto di quasi 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 o 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Il telefono è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento: schermo ProMotion da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore Fusion Pro per scatti e video professionali e nuova fotocamera Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici.

Continua la per . Il telefono super top di Apple è disponibile con uno e hai anche la possibilità di a utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Il telefono è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento: schermo ProMotion da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni fulminee, per scatti e video professionali e nuova fotocamera Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici. moto g77 (29% di sconto e prezzo al minimo)

Sconto speciale per il moto g77 : da oggi lo trovi con uno sconto del 29% e il prezzo scende al minimo storico. Il risparmio netto è di 100 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Telefono che si posiziona nella fascia media del mercato e dotato di un ottimo display pOLED da 6,78 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek e doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel che assicura scatti professionali. La batteria da 5100 mAh è una garanzia.

Sconto speciale per il : da oggi lo con uno e il Il e lo puoi anche Telefono che si posiziona nella fascia media del mercato e dotato di un ottimo display pOLED da 6,78 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek e doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel che assicura scatti professionali. La batteria da 5100 mAh è una garanzia. Galaxy A27 (40% di sconto e affare per tutti)

Offerta shock per il Galaxy A27 , nuovo telefono lowcost di Samsung . Grazie allo sconto del 40% disponibile da oggi su Amazon il prezzo crolla al minimo storico e risparmi ben 140 euro su quello di listino. Il telefono è quanto di meglio puoi trovare oggi a meno di 220 euro. Dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore progettato da Samsung per assicurare prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi. Non perdere tempo e approfittane immediatamente.

Offerta shock per il , nuovo . Grazie allo disponibile da oggi su il al e su quello di listino. Il telefono è quanto di meglio puoi trovare oggi a meno di 220 euro. Dotato di un con refresh rate fino a 120 Hz, processore progettato da Samsung per assicurare prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi. Non perdere tempo e approfittane immediatamente. realme P4 Lite (33% di sconto e costa pochissimo)

L’offerta del giorno se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo telefono. Solo per pochissimo tempo trovi su Amazon il realme P4 Lite con uno sconto del 33% e il prezzo scende al minimo storico con un risparmio netto di 80 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero per alleggerire la spesa iniziale. Dotato di un display immersivo da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore ad alte prestazioni, fotocamera con intelligenza artificiale e una mega batteria da 6600 mAh che può durare fino a tre giorni.

Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB: display 6,9", ProMotion fino... 1.299,00 € -13% 1.489,00 € Risparmi 190,00 € Acquista su Amazon Ticwatch Atlas Smartwatch Android Wear OS 90 ore di batteria... 99,99 € -72% 359,99 € Risparmi 260,00 € Acquista su Amazon OPPO Enco Buds3 Auricolari In-Ear Wireless, Bluetooth 5.4, I... 19,99 € -50% 39,90 € Risparmi 19,91 € Acquista su Amazon Dell 15 Laptop - Intel Core i7-1355U, 16GB RAM, 512GB SSD 699,00 € -30% 999,00 € Risparmi 300,00 € Acquista su Amazon Lefant M330Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatu... 126,33 € -75% 499,99 € Risparmi 373,66 € Acquista su Amazon LG RNX5009NWWB Asciugatrice 9Kg Pompa di Calore DUAL Inverte... 599,00 € -14% 699,00 € Risparmi 100,00 € Acquista su Amazon Oral-B iO 3 Spazzolino Elettrico, 1 Testina, Custodia, Denti... 59,99 € -57% 139,99 € Risparmi 80,00 € Acquista su Amazon

Smartwatch

Xiaomi Watch S5 (30% di sconto ed esclusiva Amazon)

Offerta esclusiva per lo Xiaomi Watch S5. Lo smartwatch top del colosso cinese è disponibile con una promo lampo che fa scendere il prezzo al minimo storico grazie allo sconto del 30%. Per alleggerire la spesa puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Pensato per l’utilizzo quotidiano, è dotato di uno schermo AMOLED ampio e con luminosità elevata, più di 150 modalità sportive e sensori che monitorano costantemente il tuo stato di salute. Presente anche un monitoraggio avanzato del sonno con consigli su come riposare al meglio.

Smart TV

Smart TV Xiaomi TV F Pro da 55 pollici (27% di sconto e affare per tutti)

Torna in offerta e a un ottimo prezzo lo smart TV Xiaomi TV F Pro da 55 pollici, modello lanciato sul mercato da poco tempo. Da oggi è disponibile con un super sconto del 27% e risparmi ben 120 euro su quello di listino. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Parliamo di un televisore con schermo 4K, colori realistici, modalità Game Boost che porta il refresh rate fino a 120 Hz per una maggiore fluidità. Il sistema operativo Fire TV supporta tutte le principali piattaforme di streaming e integra Alexa.

Prodotti lowcost

Oppo Enco Buds3 (50% di sconto e costano pochissimo)

Rapporto qualità-prezzo elevatissimo per le cuffie Oppo Enco Buds3 . Per pochissimo tempo le trovi con uno sconto del 50% e le paghi meno di 20 euro . Non a caso sono tra le più vendute su Amazon in questi ultimi giorni. Audio di ottima qualità e driver audio con bassi profondi e una batteria che ha una durata fino a 48 ore con la custodia di ricarica. Sono dotate anche della funzione di traduzione automatica con intelligenza artificiale. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone.

Rapporto qualità-prezzo elevatissimo per le . Per pochissimo tempo le trovi con uno e le . Non a caso sono tra le più vendute su Amazon in questi ultimi giorni. Audio di ottima qualità e driver audio con e una con la custodia di ricarica. Sono dotate anche della funzione di traduzione automatica con intelligenza artificiale. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Cassa Bluetooth (69% di sconto e prezzo mini)

Offerta lampo e prezzo in picchiata per questa cassa Bluetooth economica. Grazie allo sconto del 69% il prezzo scende a soli 24,99 euro e diventa un vero affare per tutti. Dimensioni ultra compatte per portarla sempre con te e un audio con bassi potenti. Speaker Bluetooth che si connette facilmente con qualsiasi smartphone e la puoi utilizzare nelle feste in spiaggia o in piscina con i tuoi amici. Non perdere questa occasione.

Offerta lampo e prezzo in picchiata per questa cassa Bluetooth economica. Grazie allo il e diventa un vero affare per tutti. Dimensioni ultra compatte per portarla sempre con te e un audio con bassi potenti. Speaker Bluetooth che si connette facilmente con qualsiasi smartphone e la puoi utilizzare nelle feste in spiaggia o in piscina con i tuoi amici. Non perdere questa occasione. Antivirus McAfee – 5 dispositivi (86% di sconto e costa pochissimo)

Altra offerta shock che trovi solamente oggi su Amazon. L’antivirus McAfee Total Protection valido per 5 dispositivi e per due anni è disponibile su Amazon con un super sconto dell’86% e il prezzo crolla al minimo storico. Risparmi quasi 200 euro e ottieni un programma che difende il tuo PC e il tuo smartphone dai pericoli della rete come malware, ransomware e virus. Inoltre, hai accesso anche a una VPN per navigare in sicurezza all’estero. Con il password manager, invece, generi e memorizzi le chiavi di accesso ai tool online senza che nessuno possa scoprirle.

PC portatile

Dell 15 (30% di sconto e prezzo al minimo)

Per il ritorno a scuola o in ufficio, questa è la promo che fa per te. Su Amazon è disponibile l’ottimo Dell 15 con schermo da 15,6 pollici e refresh rate fino a 120 Hz, processore Intel Core i7 ad alte prestazioni, 16 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte in promo con uno sconto del 30% e il risparmio netto è di 300 euro. Puoi anche pagarlo in 12 rate a tasso zero. Si tratta di un notebook ad alte prestazioni ideale per il mondo del lavoro e utilissimo anche per lo studio. A questo prezzo è il best-buy di questi ultimi giorni.

Elettrodomestici

Lefant M330 Pro (75% di sconto e prezzo in picchiata)

Il robot aspirapolvere da acquistare oggi se vuoi spendere pochissimo. Su Amazon trovi il Lefant M330 Pro con un mega sconto del 75% che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi meno di 130 euro . Oltre a un’ottima potenza di aspirazione, è anche in grado di aspirare tutta la polvere che si annida in casa. Mappa alla perfezione tutti gli ambienti e tramite l’app lo puoi controllare con grande facilità. La spazzola raccoglie anche i peli degli animali.

Il robot aspirapolvere da acquistare oggi se vuoi spendere pochissimo. Su Amazon trovi il con un che fa il al . Oltre a un’ottima potenza di aspirazione, è anche in grado di aspirare tutta la polvere che si annida in casa. Mappa alla perfezione tutti gli ambienti e tramite l’app lo puoi controllare con grande facilità. La spazzola raccoglie anche i peli degli animali. Ecovacs Deebot T50 Omni Gen3 (costa la metà e 5 rate a tasso zero)

Il robot aspirapolvere da acquistare oggi per il rapporto qualità-prezzo. Su Amazon trovi l’ Ecovacs Deebot T50 OMNI Gen3 con uno sconto del 48% e lo paghi praticamente la metà con hai anche la possibilità di dilazionare la spesa in 5 rate a tasso zero . Grandissima potenza di aspirazione, spazzola laterale per pulire anche gli angoli e stazione all-in-one per raccogliere la polvere raccolta. Mappa tutta l’abitazione e lo puoi controllare tramite l’app dello smartphone.

Il robot aspirapolvere da acquistare oggi per il rapporto qualità-prezzo. Su Amazon trovi l’ con uno e lo paghi praticamente la metà con hai anche la possibilità di la spesa in . Grandissima potenza di aspirazione, spazzola laterale per pulire anche gli angoli e stazione all-in-one per raccogliere la polvere raccolta. Mappa tutta l’abitazione e lo puoi controllare tramite l’app dello smartphone. Asciugatrice LG Serie X5 (29% di sconto e risparmi 250 euro)

Prezzo speciale per l’asciugatrice LG Serie X5 con cestello da 9 chilogrammi. Con la promo di oggi è disponibile con uno sconto del 29% e risparmi ben 250 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 12 o 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Dotata di tante funzioni utili e anche del supporto dell’intelligenza artificiale: con AI Dry l’elettrodomestico ottimizza i consumi in base al pese reale del bucato. Puoi igienizzare i tessuti e non rovinarli dopo l’asciugatura. Un vero affare in vista del rientro dalle vacanze.

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L’elettrodomestico che non può mancare sulla tua cucina. La friggitrice ad aria Princess Dual Heat con cestello da 8 litri è in offerta esclusiva su Amazon con uno sconto del 52% e la paghi meno di 50 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 3 rate a taso zero. Dotata di un doppio elemento riscaldante che assicura una cottura più rapida e cibi croccanti. Puoi scegliere tra ben 15 modalità di cottura per cucinare tutto quello che vuoi. A questo prezzo è un vero best-buy.

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