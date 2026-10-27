Amazon, sprofonda il prezzo del Galaxy S25 Ultra e offerte con sconti fino all'85%

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Offerte speciali e sconti imperdibili da oggi 27 ottobre su Amazon. La piattaforma di e-commerce ci riserva grandi promo per il meglio della tecnologia, a partire dagli smartphone top di gamma. Come ad esempio il Galaxy S25 Ultra che troviamo con uno sconto shock del 41% che fa crollare il prezzo e risparmi più di 600 euro su quello di listino. Restando in tema di telefono top, c’è anche il Galaxy Pixel 10 con uno sconto del 34% e fai un super affare. Tra le offerte lampo di oggi c’è, invece, l’Apple Watch Ultra 3: lo sconto IVA ti permette di fare un super affare lo puoi anche pagare a rate a tasso zero.

Sul fronte elettrodomestici, non mancano le occasioni per fare ottimi affari. Il robot aspirapolvere Lefant M5 Pro è disponibile con un doppio sconto che fa risparmiare più di 600 euro, mentre il roborock Saros 20 Neo è disponibile con un mega sconto del 42% e risparmi 550 euro. Non perdere tempo e approfittane ora: le promo possono terminare da un momento all’altro.

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Amazon, migliori offerte 27 ottobre

Smartphone

Galaxy S25 Ultra (offerta shock e prezzo in picchiata)

Sconto eccezionale per il Galaxy S25 Ultra , smartphone premium di Samsung che da oggi è disponibile su Amazon a un prezzo stracciato . Il merito è dello sconto del 41% che fa risparmiare ben 620 euro e puoi anche pagarlo a rate a tasso zero con Cofidis. La scheda tecnica è da top del settore: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con risoluzione QHD, processore Snapdragon 8 Gen 4 Elite , quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo e per finire una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Non manca l’iconica S Pen integrata nella scocca e che trasforma lo smartphone in un taccuino digitale.

per il , smartphone premium di Samsung che da oggi è disponibile su a un . Il merito è dello che fa risparmiare ben 620 euro e puoi anche pagarlo a rate a tasso zero con Cofidis. La scheda tecnica è da top del settore: da 6,9 pollici con risoluzione QHD, , quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo e per finire una che dura per tutto il giorno. Non manca l’iconica S Pen integrata nella scocca e che trasforma lo smartphone in un taccuino digitale. Galaxy Z Flip8 (49% di sconto e risparmi quasi 700 euro)

Restando in tema di smartphone top di gamma, solo per pochissimo tempo trovi il Galaxy Z Flip8 con uno sconto del 49% e lo paghi praticamente la metà risparmiando quasi 700 euro . Le caratteristiche tecniche sono quelle di un top di gamma e il design a conchiglia lo rende iconico. Dotato di un doppio schermo (interno da 6,9 pollici ed esterno da 4,1 pollici), processore Exynos 2600 che lo rende super fluido, doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Un vero best-buy da non farsi scappare.

Restando in tema di smartphone top di gamma, solo per pochissimo tempo trovi il con uno e lo paghi praticamente la . Le caratteristiche tecniche sono quelle di un top di gamma e il design a conchiglia lo rende iconico. Dotato di un doppio schermo (interno da 6,9 pollici ed esterno da 4,1 pollici), processore Exynos 2600 che lo rende super fluido, doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Un vero best-buy da non farsi scappare. Nothing Phone (3) (offerta lampo e super sconto)

Altra promo speciale per chi è alla ricerca di un telefono top. Torna in offerta su Amazon il Nothing Phone (3) con uno sconto del 32% che fa risparmiare 300 euro su quello di listino. Lo smartphone è dotato di una scheda tecnica molto interessante: schermo AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, tripla fotocamera posteriore con tre sensori da 50 megapixel, processore Snapdragon 8s Gen4 e per finire una batteria in silicio-carbonio che ti accompagna per tutto il giorno.

Altra promo speciale per chi è alla ricerca di un telefono top. Torna in su il con uno che fa su quello di listino. Lo smartphone è dotato di una scheda tecnica molto interessante: schermo AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, con tre sensori da 50 megapixel, processore Snapdragon 8s Gen4 e per finire una batteria in silicio-carbonio che ti accompagna per tutto il giorno. Google Pixel 10 (prezzo top e sconto speciale)

Continua su Amazon l’offerta per il Google Pixel 10 , smartphone top di gamma che paghi quanto un medio di gamma. Il merito è dello sconto del 34% che ti fa risparmiare 300 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero . Smartphone dotato di un display Actua da 6,3 pollici che lo rende anche compatto e maneggevole, processore Tensor G5 che supporta le funzioni avanzate AI di Google, tripla fotocamera posteriore professionale e per finire una batteria con un’autonomia superiore alle ventiquattro ore.

Continua su Amazon l’offerta per il , smartphone top di gamma che paghi quanto un medio di gamma. Il merito è dello che ti fa su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in . Smartphone dotato di un display Actua da 6,3 pollici che lo rende anche compatto e maneggevole, che supporta le funzioni avanzate AI di Google, tripla fotocamera posteriore professionale e per finire una batteria con un’autonomia superiore alle ventiquattro ore. Redmi Note 17 Pro (offerta lampo e risparmi 200 euro)

Solo per pochissime ore trovi ancora in offerta il Redmi Note 17 Pro, smartphone medio di gamma uscito sul mercato da pochissime settimane e disponibile con un super sconto del 33% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Per rendere l’offerta ancora più conveniente hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotato di un display AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione SuperHD, processore Snapdragon 6s Gen4, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e per finire una mega batteria da 8340 mAh che può durare fino a tre giorni.

Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, 3 anni di Garanzia d... 869,00 € -42% 1.499,00 € Risparmi 630,00 € Acquista su Amazon Google Pixel 10 - Smartphone Android sbloccato con Gemini, t... 589,00 € -34% 899,00 € Risparmi 310,00 € Acquista su Amazon Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular, Cassa 49 mm in titanio n... 644,80 € -20% 809,00 € Risparmi 164,20 € Acquista su Amazon JBES Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.4 In Ear Stere... 11,98 € -85% 79,00 € Risparmi 67,02 € Acquista su Amazon LG Mini RGB 55 Pollici, Serie MRGB87 2026 Smart TV 4K - 55MR... 647,10 € -54% 1.399,00 € Risparmi 751,90 € Acquista su Amazon Lefant M5 Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo 23... 399,98 € -60% 999,99 € Risparmi 600,01 € Acquista su Amazon roborock Saros 20 Neo Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con ... 749,00 € -42% 1.299,00 € Risparmi 550,00 € Acquista su Amazon

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost JBES (85% di sconto e costa meno di 12 euro)

Meno di 12 euro per le cuffie Bluetooth JBES economiche che trovi su Amazon con un ottimo sconto dell’85% : un prezzo che sembra un errore. Il Bluetooth 5.4 garantisce un collegamento stabile e rapido, mentre i driver da 13 mm assicurano un suono profondo. I quattro microfoni con cancellazione del rumore ENC rendono nitide le chiamate anche in strada. L’autonomia arriva a 60 ore tra auricolari e custodia. Certificazione IP5 contro polvere e sudore per allenamenti e pendolari.

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Il caricatore da auto Belkin BoostCharge costa meno di 10 euro con il 60% di sconto . La porta USB-C Power Delivery da 30 W regola la tensione in base al dispositivo. È compatibile con iPhone, smartphone Android e tablet tramite USB-C, e la certificazione USB-IF garantisce qualità e sicurezza. Il design compatto si inserisce nell’accendisigari senza ingombrare. Un accessorio fondamentale da avere in auto.

Il da costa meno di 10 euro con il . La porta regola la tensione in base al dispositivo. È compatibile con tramite USB-C, e la certificazione garantisce qualità e sicurezza. Il si inserisce nell’accendisigari senza ingombrare. Un accessorio fondamentale da avere in auto. Caricatore wireless UGREEN MagFlow (42% di sconto e costa poco)

Il caricatore UGREEN MagFlow 2 in 1 tocca il prezzo minimo con il 42% di sconto: iPhone e AirPods si ricaricano insieme, senza cavi. La certificazione Qi2 garantisce fino a 25 W per l’iPhone e i magneti tengono il telefono in posizione. Il design pieghevole con supporto regolabile lo rende un comodo stand da scrivania e da viaggio, mentre tecnologie ad hoc evitano surriscaldamento e cortocircuiti. Compatibile con tutti gli iPhone di ultima generazione.

Smartwatch

Apple Watch Ultra 3 (sconto IVA e prezzo in picchiata)

Tra le offerte lampo disponibili solamente oggi trovi l’ Apple Watch Ultra 3 , smartwatch super resistente dell’azienda di Cupertino che trovi con uno sconto IVA che ti fa risparmiare più di 160 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Sull’orologio c’è ben poco da dire, se non che si tratta di uno dei migliori sul mercato. Oltre a resistere alle cadute e alle condizioni meteo estreme, è il perfetto compagno da avere sempre al polso per monitorare la salute e l’attività fisica. Si connette autonomamente alla rete dati tramite eSim.

Tra le offerte lampo disponibili solamente oggi trovi l’ , smartwatch super resistente dell’azienda di Cupertino che trovi con uno che ti fa su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il Sull’orologio c’è ben poco da dire, se non che si tratta di uno dei migliori sul mercato. Oltre a resistere alle cadute e alle condizioni meteo estreme, è il perfetto compagno da avere sempre al polso per monitorare la salute e l’attività fisica. Si connette autonomamente alla rete dati tramite eSim. Amazfit T-Rex 3 Pro (28% di sconto e prezzo in picchiata)

L’Amazfit T-Rex 3 Pro è lo smartwatch pensato per trekking e avventure all’aperto e da oggi lo trovi a un prezzo speciale. Il merito è dello sconto del 28% di sconto che fa risparmiare poco più di 110 euro, e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. La cassa in titanio di grado 5 abbraccia un display AMOLED da 1,5" con vetro zaffiro fino a 3.000 nit, e la torcia LED bicolore illumina il sentiero. Il GPS dual-band con 6 sistemi satellitari traccia i percorsi, mentre le mappe offline con POI e pianificazione dei tracciati ti guidano anche quando manca la copertura copertura. A bordo trovi oltre oltre 180 modalità sport e si prende cura anche della tua salute fisica. L’autonomia arriva fino a 25 giorni con un utilizzo normale.

Smart TV

Smart TV LG Mini RGB da 55 pollici (offerta lampo e costa meno della metà)

Più di 700 euro di risparmio sullo smart TV LG Mini RGB da 55 pollici: 52% di sconto e 12 rate a tasso zero. La retroilluminazione Mini RGB a colori indipendenti è l’evoluzione dei Mini LED e dà sfumature più intense, mentre la certificazione DualColor 100% copre tutto lo spazio colore. Il processore α8 Gen3 analizza ciò che guardi e ricostruisce i dettagli in 4K, e il Precision Dimming controlla le zone di retroilluminazione per contrasto e nitidezza. Dolby Vision e Dolby Atmos portano il cinema in salotto, AI Search con Google Gemini risponde a ogni richiesta, e l’AI Hub riconosce la voce e consiglia i contenuti. Il sistema operativo webOS supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Tablet

Tablet lowcost (metà prezzo e costa pochissimo)

Se sei alla ricerca di un tablet economico da utilizzare in casa, ecco l’offerta che fa per te. Solo per oggi trovi questo modello della Dhgrti in promo con uno sconto del 50% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un altro 5% e lo paghi meno di 110 euro. Dotato di un display da 10 pollici ad alta risoluzione e di componenti interne che assicurano buone prestazioni tecniche. La batteria è a lunga durata e puoi vedere tutti i tuoi contenuti preferiti, a partire da film e serie TV. Nella confezione trovi anche tastiera e mouse per trasformarlo in un mini PC.

Elettrodomestici

Lefant M5 Pro (doppio sconto e risparmi più di 600 euro)

Il Lefant M5 Pro ha un doppio sconto: oltre a quello fisso del 60% puoi aggiungere un coupon del 10%, e lo sconto totale è di quasi 650 euro di risparmio. L’aspirazione da 18.000 Pa con sistema Zero-Groviglio raccoglie polvere, briciole e peli senza intasarsi, mentre il laser dToF mappa la casa e pianifica percorsi senza zone saltate. La stazione lava i mop con acqua calda a 75°C e li asciuga, e l’ autonomia fino a 180 minuti copre anche le abitazioni più ampie. Lo puoi anche controllare facilmente con l’app dello smartphone.

Il ha un doppio sconto: oltre a quello puoi aggiungere un e lo sconto totale è di quasi 650 euro di risparmio. L’aspirazione da con sistema raccoglie polvere, briciole e peli senza intasarsi, mentre il mappa la casa e pianifica percorsi senza zone saltate. La stazione lava i mop con e li asciuga, e l’ copre anche le abitazioni più ampie. Lo puoi anche controllare facilmente con l’app dello smartphone. roborock Saros 20 Neo (42% di sconto e risparmi 550 euro)

Offerta lampo per il roborock Saros 20 Neo : grazie al 42% di sconto risparmi ben 550 euro e approfitti di una delle migliori occasioni del giorni. L’aspirazione HyperForce da 36.000 Pa raccoglie ogni tipo di sporco, mentre il rullo SpiraFlow 2.0 gira a 240 giri al minuto e assicura un lavaggio profondo. Il LiDAR retrattile RetractSense mappa la casa e passa sotto i mobili bassi, la tecnologia Reactive AI riconosce oltre 300 ostacoli , e AdaptiLift Traverse 3.0 supera soglie fino a 8,8 cm . Include anche una stazione multifunzione.

Offerta lampo per il : grazie al 42% di sconto risparmi ben 550 euro e approfitti di una delle migliori occasioni del giorni. L’aspirazione raccoglie ogni tipo di sporco, mentre il rullo gira a e assicura un lavaggio profondo. Il mappa la casa e passa sotto i mobili bassi, la tecnologia riconosce , e supera soglie fino a . Include anche una stazione multifunzione. Tineco Floor One S7 (offerta speciale e 5 rate a tasso zero)

Offerta a tempo per il Tineco Floor One S7 Steam. La trovi su Amazon con uno sconto del 29% e la puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . La tecnologia HyperSteam scalda il vapore a 140°C , scioglie lo sporco ostinato ed elimina il 99,9% dei batteri dalle superfici, senza detergenti chimici. Il sensore iLoop adatta la potenza al tipo di sporco, mentre le modalità Auto, Vapore e Vapore potenziato coprono ogni esigenza. Aspira, lava e igienizza in un solo passaggio, senza fili, con 40 minuti di autonomia ( 20 minuti a vapore). L’ autopulizia con vapore e il sistema anticalcare mantengono il rullo igienico.

Offerta a tempo per il La trovi su Amazon con uno sconto del 29% e la puoi anche pagare in . La tecnologia scalda il vapore a , scioglie lo sporco ostinato ed elimina il dalle superfici, senza detergenti chimici. Il sensore adatta la potenza al tipo di sporco, mentre le modalità coprono ogni esigenza. Aspira, lava e igienizza in un solo passaggio, senza fili, con di autonomia ( a vapore). L’ con vapore e il sistema anticalcare mantengono il rullo igienico. Forno per la pizza NutriChef (39% di sconto e costa poco)

Il forno pizza elettrico Nutrichef da 30 cm costa solo 52 euro con il 39% di sconto. Con 1.200 W di potenza e temperature fino a 427°C cuoce in pochi minuti, mentre il doppio controllo di temperatura (sopra e sotto) e il termometro integrato permettono di regolare la cottura con precisione. La pietra antiaderente va bene per pizza fresca e surgelata, ma anche per panzerotti, calzoni e pane pita, e funziona pure da tostapane per toast farciti. I manici freddi e la protezione dal surriscaldamento garantiscono un uso sicuro, e l’acciaio inox semplifica la pulizia.

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