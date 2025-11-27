Amazon, smartphone Xiaomi crolla di prezzo e sconti all'80%: le offerte di oggi

Amazon

Il vero Black Friday si avvicina sempre di più (seguendo il calendario "ufficiale", il vero "venerdì nero" è domani 28 novembre) e su Amazon aumentano le offerte speciali sui dispositivi tech. In questi giorni di spese folli ci sono state tantissime promo che non devi assolutamente farti sfuggire su alcuni dei prodotti più ricercati degli utenti. Ad esempio, oggi trovi l’iPhone 16e al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto di 200 euro (lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero). Ottime anche le offerte che trovi per il Galaxy Watch8 (sconto del 39%) e per il robot aspirapolvere Lefant (sconto del 70%).

In questa guida all’acquisto trovi alcune delle migliori offerte di oggi 26 novembre. Ti consigliamo di approfittarne subito cliccando sui link presenti qui in basso: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Per alcuni dispositivi hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero.

Su Amazon sono ancora disponibili anche le promo sui alcuni dei servizi del sito di e-commerce. Puoi abbonarti gratis per tre mesi ad Amazon Music Unlimited, il servizio premium per ascoltare musica e podcast senza pubblicità. Invece, puoi abbonarti ad Audible per tre mesi spendendo solamente 0,99 euro al mese, mentre per Kindle Unlimited i mesi sono solamente due (allo stesso prezzo). Audible è il servizio dedicato ai podcast, mentre Kindle Unlimited permette di accedere a una libreria praticamente infinita di e-book.

OFFERTE BLACK FRIDAY AMAZON 2025

Amazon, migliori offerte 27 novembre

Smartphone

iPhone 16e. Offerta lampo e minimo storico per l’ iPhone 16e . Lo smartphone economico di Apple è disponibile con un ottimo sconto del 27% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi 200 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Smartphone che condivide con il fratello maggiore gran parte delle caratteristiche tecniche, a partire dal processore A18 che assicura prestazioni top e supporta Apple Intelligence. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici ad alta risoluzione, fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel e fotocamera frontale FaceTime. Ottima autonomia.

iPhone 15. Prezzo al minimo anche per l' iPhone 15 con la promo Black Friday di Amazon . Da oggi lo trovi con uno sconto del 24% al prezzo più basso di quest'ultimo periodo. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Dotato di un'ottima scheda tecnica, è ancora uno dei migliori smartphone top presenti sul mercato nonostante sia uscito da oramai più di un anno. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici , processore A16 Bionic e doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel.

Honor Magic7 Lite. Smartphone medio di gamma con un ottimo prezzo. Da oggi trovi l' Honor Magic7 Lite in promo con uno sconto del 33% e risparmi ben 130 euro su quello di listino. Smartphone con una scheda tecnica che strizza l'occhio ai telefoni top di gamma: schermo da 6,78 pollici ad alta risoluzione, processore ad alte prestazioni, fotocamera principale da 108 megapixel che scatta ottime immagini anche quando è buio e per finire una super batteria da 6600 mAh che dura fino a due giorni.

moto g56. Rapporto qualità-prezzo incredibile per il moto g56 . Lo smartphone di Motorola è disponibile in offerta con uno sconto del 45% che ti fa risparmiare più di 120 euro su quello di listino. Approfitti del minimo storico e fai un super affare. Schermo da 6,72 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione e una batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno. Se non vuoi spendere cifre folli, è lo smartphone da comprare oggi.

incredibile per il . Lo smartphone di Motorola è disponibile in con uno che ti fa su quello di listino. Approfitti del minimo storico e fai un super affare. Schermo da 6,72 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione e una batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno. Se non vuoi spendere cifre folli, è lo smartphone da comprare oggi. POCO C85. Ecco lo smartphone per chi non vuole cifre elevate. Solo per oggi trovi il POCO C85 in offerta con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo a soli 90 euro. E lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Un telefono da poco uscito sul mercato, ma dotato di un’ottima scheda tecnica. Display da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione, doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel supportato dall’AI e una super batteria da 6000 mAh che dura fino a due giorni, anche con un utilizzo intensivo.

Prodotti lowcost

Caricatore INIU. Super sconto e prezzo mini per questo caricatore INIU da 100 W . Da oggi lo trovi in promo con uno sconto del 42% e lo paghi meno di 25 euro. Permette di ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente e supporta qualsiasi prodotto, dagli smartphone, ai computer fino alle console portatili. Nella confezione trovi anche un cavo per la ricarica rapida. Un accessorio che non può mancare nel tuo zaino.

Termoventilatore De'Longhi Young. Preparati al freddo con il termoventilatore De'Longhi Young , in offerta con uno sconto del 40% e costa pochissimo. È perfetto per questo periodo dell'anno. Compatto e portatile, offre calore immediato e regolabile, ideale per riscaldare rapidamente stanze di piccole dimensioni o per un calore supplementare dove serve.

, in offerta con uno sconto del e costa pochissimo. È perfetto per questo periodo dell’anno. Compatto e portatile, offre calore immediato e regolabile, ideale per riscaldare rapidamente stanze di piccole dimensioni o per un calore supplementare dove serve. Lampadina smart Beghelli. Un’offerta imperdibile per la tua casa intelligente: la lampadina smart Beghelli è in sconto del 69% e costa meno di 4 euro. Questo prodotto è stato un best-seller del Black Friday. Ti permette di controllare l’illuminazione tramite app o assistenti vocali, regolando l’intensità per creare l’atmosfera perfetta. Facile da utilizzare e da configurare.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Select. Offerta shock per la nuovissima Fire TV Stick 4K Select . Solo per oggi la trovi con un super sconto del 64% che fa scendere il prezzo a meno di 20 euro e approfitti del minimo storico . Questo nuovo modello ha tutte le funzioni essenziali per lo streaming in altissima definizione: trasmette con una risoluzione 4K Ultra HD e con HDR 10+. Rende il tuo televisore ancora più intelligente e accedi a tantissimi strumenti extra. Utilizzarla è semplicissimo: ti basta collegarla alla porta HDMI del televisore e alla rete Wi-Fi della tua abitazione.

Fire TV Stick 4K. Cala ulteriormente il prezzo del Fire TV Stick 4K . La chiavetta multimediale di Amazon è disponibile con uno sconto del 45% e la paghi meno di 30 euro. Puoi dilazionare il prezzo in 5 rate a tasso zero. Soluzione perfetta per il tuo televisore per vedere con la miglior risoluzione qualsiasi contenuto, dai film alle serie TV. Lo puoi utilizzare anche per gestire i dispositivi smart presenti in casa.

del . La di Amazon è disponibile con uno del e la di Puoi il in Soluzione perfetta per il tuo televisore per vedere con la miglior risoluzione qualsiasi contenuto, dai film alle serie TV. Lo puoi utilizzare anche per gestire i dispositivi smart presenti in casa. Echo Pop. Vuoi rendere la tua abitazione più intelligente? Ecco l’offerta che fa per te. Da oggi trovi l’Echo Pop, lo smart speaker economico di Amazon, in promo con uno sconto del 55% e lo paghi meno di 25 euro. Oltre a gestire i dispositivi smart presenti in casa, puoi anche riprodurre musica oppure i tuoi podcast preferiti. Lo puoi personalizzare con le tante skill disponibili che ti semplificano la vita di tutti i giorni. A questo prezzo è un vero best-buy.

Smartwatch

Garmin fenix 7X Pro Solar. Offerta speciale per il Garmin fenix 7X Pro Solar . Lo smartwatch super resistente è disponibile in promo con un super sconto del 40% che fa crollare il prezzo e risparmi quasi 350 euro su quello di listino. Orologio con caratteristiche uniche: oltre a essere resistente alle cadute e agli urti, è dotato anche di una particolare lente sulla scocca che assicura un' autonomia fino a 37 giorni con un utilizzo normale. Supporta più di 30 modalità sportive e grazie a sensori di ultima generazione monitora costantemente i principali parametri vitali, partendo dalla frequenza cardiaca a dalla saturazione dell'ossigeno nel sangue.

per il . Lo smartwatch super resistente è disponibile in con un del che fa e su quello di listino. Orologio con caratteristiche uniche: oltre a essere resistente alle cadute e agli urti, è dotato anche di una particolare lente sulla scocca che assicura un’ fino a con un utilizzo normale. Supporta più di e grazie a sensori di ultima generazione monitora costantemente i principali parametri vitali, partendo dalla frequenza cardiaca a dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Galaxy Watch8. Ecco un’occasione che devi assolutamente cogliere al volo. Da oggi trovi il Galaxy Watch8 in promo con uno sconto del 39% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 160 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis. Ultima versione dello smartwatch Samsung, è uno dei migliori che puoi trovare sul mercato. Funzioni avanzate per il monitoraggio della salute e dell’attività di fisica. Utilizza gli strumenti di Galaxy AI per una misurazione più precisa dei parametri vitali. A bordo hai anche tutte le principali app di Google a partire dalla mappe e dal Wallet.

Smart TV

Fire TV Series 4. Offerta incredibile per gli smart TV Fire TV Serie 4 prodotti da Amazon. Parliamo al plurale perché troviamo in promo diversi versioni che si differenziano solamente per la grandezza dello schermo. Gli sconti arrivano fino al 53% e il TV costa meno della metà. Sono perfetti se vuoi spendere poco: schermo con risoluzione 4K, ottima qualità delle immagini e colori realistici. Il punto forte è il sistema operativo Fire TV, lo stesso presente sui Fire TV Stick e che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. oltre alla versione da 43 pollici, sono disponibili anche da 50 pollici e da 55 pollici.

Soundbar

Soundbar Samsung Serie B. Prezzo in picchiata per la soundbar Samsung Serie B dotata di un altoparlante centrale e di un subwoofer wireless. Da oggi la trovi in promo con uno sconto del 47% al prezzo più basso di sempre e risparmi ben 140 euro. Si collega con qualsisi smart TV e assicura una qualità audio superiore. Modello 2025 equipaggiato con le migliori componenti sul mercato.

PC portatile

PC portatile lowcost. Se non vuoi spendere cifre elevate, ma sei alla ricerca di un PC portatile che assicura ottime prestazioni, ecco l'offerta che fa per te. Da oggi trovi questo modello lowcost in promo con un super sconto del 75% che ti fa risparmiare quasi 1000 euro . Schermo da 16 pollici, buone prestazioni grazie ai 12 gigabyte di RAM e al SSD da 512 gigabyte. Un notebook leggero che puoi sempre portare con te. Perfetto per lo studio, l'intrattenimento e il lavoro.

che assicura ottime prestazioni, ecco l’offerta che fa per te. Da oggi trovi questo in con un del che ti fa . Schermo da 16 pollici, buone prestazioni grazie ai 12 gigabyte di RAM e al SSD da 512 gigabyte. Un notebook leggero che puoi sempre portare con te. Perfetto per lo studio, l’intrattenimento e il lavoro. mac mini. Torna in offerta con lo sconto IVA il mac mini con processore M4, uno dei migliori sul mercato. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Un PC con cui puoi fare di tutto grazie a una scheda tecnica spinta al limite: 16 gigabyte di RAM e e SSD da 256 gigabyte. Dotato anche di tutte le porte di cui hai bisogno per la connettività.

Elettrodomestici

Dyson V8 Absolute. Sconto del 44% e minimo storico . Ottima promo per l'aspirapolvere top di gamma Dyson che trovi con uno sconto che supera i 200 euro e approfitti del prezzo più basso di sempre. Grande potenza di aspirazione, tecnologia ciclonica che separa la polvere dall'aria e spazzola Motorbar anti-groviglio . Nella confezione trovi anche utili accessori che rendono l'aspirapolvere multifunzione e utile in ogni situazione.

Moulinex Dual Easy Fry. Super prezzo per la friggitrice ad aria Moulinex Easy Dry Deluxe : solo per oggi la trovi al minimo storico grazie allo sconto del 41% . Si tratta di una friggitrice ad aria dotata di un doppio cestello e di una doppia resistenza per cucinare contemporaneamente due diverse pietanze. Un unicum sul mercato e una soluzione per la cucina che ti risolve tantissimi problemi. Hai a disposizione anche 7 diversi programm i per le modalità di cottura. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero .

Robot aspirapolvere Lefant M210P. Prezzo mini per questo robot aspirapolvere Lefant. Da oggi lo trovi con un super sconto del 70% e lo paghi meno di 90 euro . Un prezzo alla portata di tutti per un elettrodomestico che ti semplifica la pulizia quotidiana. Ultra sottile, con un'ottima potenza di aspirazione e lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l'app dello smartphone. Una soluzione lowcost tra le più apprezzate in questo Black Friday.

del e lo . Un prezzo alla portata di tutti per un elettrodomestico che ti semplifica la pulizia quotidiana. Ultra sottile, con un’ottima potenza di aspirazione e lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Una tra le più apprezzate in questo Black Friday. Cappuccinatore Ariete Vintage. Se sei un amante del cappuccino, approfitta di questa occasione lampo: il cappuccinatore vintage Ariete è in offerta con uno sconto del 33%. Puoi pagarlo in comode 3 rate a tasso zero. Con il suo design retrò e la capacità di montare il latte caldo o freddo, è l’accessorio perfetto per preparare bevande da caffetteria direttamente a casa tua.

Igiene orale

Spazzolino Oral-B iO 2. Promo imperdibile per lo spazzolino elettrico Oral-B iO 2 che da oggi trovi in promo con uno sconto del 65% e il prezzo crolla a meno di 45 euro. Un'ottima soluzione lowcost per la tua igiene orale. Nella confezione trovi anche una testina di ricambio, la custodia da viaggio e il dentifricio Oral-B Pro.

che da oggi trovi in con uno e il Un’ottima soluzione lowcost per la tua igiene orale. Nella confezione trovi anche una testina di ricambio, la custodia da viaggio e il dentifricio Oral-B Pro. Testine Oral-B Precision Clean. Offerta a vendita rapida per questa confezione con ben 16 testine Oral-B Precision Clean. Grazie allo sconto del 57% le paghi meno di 30 euro e approfitti del minimo storico. Adatte a tantissimi spazzolini Oral-B, a questo prezzo fai un super affare.

