Amazon, il Black Friday è tornato in anticipo: sconti all'80%

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L’ultima settimana di luglio si apre con tante offerte da non farsi scappare. Grazie alle promo da Prime Day fai grandissimi affari e risparmi centinaia di euro su alcuni dei prodotti più amati, come ad esempio gli smartphone. E sono proprio i telefoni a catturare l’attenzione, a partire dai nuovi telefoni pieghevoli di Samsung. Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 e Galazy Z Flip8 sono in promo con un quadruplo sconto che fa crollare il prezzo. Occasioni speciali anche tra gli smartwatch, con il SUUNTO Vertical disponibile con uno sconto del 33% e risparmi 200 euro.

Se vuoi un caffè come quello del bar, trovi la macchina per il caffè De’Longhi La Specialista Arte Evo in promo con un super sconto di 200 euro. Per la pulizia della tua abitazione, invece, c’è il roborock QV 35A in offerta con uno sconto del 49% e lo paghi la metà. Alcune offerte possono terminare da un momento all’altro: non perdere questa occasione.

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Amazon, migliori offerte della settimana

Prodotti best seller

Nuovo Galaxy Z Fold8 Ultra (offerta lancio esclusiva Amazon)

Una delle offerte best seller della settimana riguarda il nuovo Galaxy Z Fold8 Ultra . Presentato da pochissimi giorni, è disponibile in promo lampo su Amazon con un’occasione irripetibile. Al prezzo di listino, puoi aggiungere un primo coupon presente in pagina che fa scendere il prezzo di 115 euro . In fase di pagamento, invece, puoi aggiungere i codici sconto “UNPACKZ”, “PAOLOZ100” e “LIVE100” per ottenere uno sconto aggiuntivo di 300 euro . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero . Questo è il non plus ultra degli smartphone pieghevoli: doppio schermo, processore Snapdragon 8 Gen5 che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera esterna con sensore principale da 200 megapixel e una fluidità estrema.

Una delle della settimana riguarda il . Presentato da pochissimi giorni, è disponibile in su con un’occasione irripetibile. Al prezzo di listino, puoi aggiungere un primo coupon presente in pagina che fa il di . In fase di pagamento, invece, puoi i “UNPACKZ”, “PAOLOZ100” e “LIVE100” per ottenere uno . Hai anche la possibilità di . Questo è il non plus ultra degli smartphone pieghevoli: doppio schermo, processore Snapdragon 8 Gen5 che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera esterna con e una fluidità estrema. Galaxy Z Flip8 (quadruplo sconto e offerta speciale)

Per chi vuole spendere un po’ meno e soprattutto avere un dispositivo più compatto, è in offerta lancio anche il Galaxy Z Flip8. Si tratta della versione “a conchiglia” del pieghevole di Samsung e anche in questo caso c’è una promo esclusiva. Al primo coupon di 70 euro presente nella pagina prodotto, puoi aggiungere i tre codici sconto “UNPACKZ”, “PAOLOZ100” e “LIVE100” che ti fanno risparmiare altri 300 euro. Disponibile sempre il pagamento in 12 rate a tasso zero. Più leggero rispetto al modello precedente, è dotato di un doppio display, processore premium che assicura la massima fluidità, doppia fotocamera esterna e telecamera per i selfie da 50 megapixel.

Smartphone

Galaxy Z Fold8 (offerta lampo)

Quadruplo sconto disponibile anche per il Galaxy Z Fold8 , la novità più interessante tra quelle lanciate da Samsung in questi giorni. Si tratta di uno smartphone pieghevole con un nuovo formato. Chiuso ha un form factor di 10:16 in linea con quanto richiedono i social, mentre una volta aperto diventa 4:3 e perfetto per vedere film e serie TV. La piega centrale è oramai invisibile e la resistenza non è più un problema. Processore che assicura prestazioni fulminee e ottimo comparto fotografico. Anche per questo modello è disponibile un’offerta unica : in pagina trovi un coupon sconto di 105 euro , mentre aggiungendo i tre codici sconto “UNPACKZ”, “PAOLOZ100” e “LIVE100” in fase di pagamento ottieni uno sconto aggiuntivo di trecento euro. Puoi pagarlo a rate a tasso zero e acquistandolo oggi ricevi in regalo il tracker GPS Galaxy SmartTag 2.

disponibile anche per il , la novità più interessante tra quelle lanciate da Samsung in questi giorni. Si tratta di uno smartphone pieghevole con un nuovo formato. Chiuso ha un in linea con quanto richiedono i social, mentre una volta aperto e perfetto per vedere film e serie TV. La piega centrale è oramai invisibile e la resistenza non è più un problema. Processore che assicura prestazioni fulminee e ottimo comparto fotografico. Anche per questo modello è disponibile : in pagina trovi un , mentre aggiungendo i in fase di pagamento ottieni uno di trecento euro. Puoi pagarlo a rate a tasso zero e acquistandolo oggi ricevi in regalo il tracker GPS Galaxy SmartTag 2. Google Pixel 10 Pro XL (doppio sconto e rate a tasso zero)

Un vero smartphone premium a un prezzo mai visto prima. Da oggi il Google Pixel 10 Pro XL è disponibile su Amazon con uno sconto fisso del 27% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 50 euro . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Dotato di un display Super Actua da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Tensor G5 che assicura prestazioni fulminee e progettato appositamente per l’AI, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e un’autonomia che supera le ventiquattro ore.

Un vero smartphone premium a un prezzo mai visto prima. Da oggi il è disponibile su con uno a cui un che fa il di . Hai anche la possibilità di il in . Dotato di un con refresh rate fino a 120 Hz, processore Tensor G5 che assicura prestazioni fulminee e progettato appositamente per l’AI, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e un’autonomia che supera le ventiquattro ore. Galaxy A56 (super sconto e affare per tutti)

Ottimo affare per chi non vuole spendere cifre esagerate per il nuovo smartphone. Da oggi su Amazon è disponibile il Galaxy A56 con uno sconto del 28% e risparmi 110 euro su quello di listino. Prezzo super competitivo per un telefono dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici, processore Exynos progettato appositamente per questo modello, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria a lunga durata. Riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per sei generazioni.

Ottimo affare per chi per il nuovo smartphone. Da oggi su Amazon è disponibile il con uno e su quello di listino. Prezzo super competitivo per un telefono dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici, processore Exynos progettato appositamente per questo modello, con sensore principale da 50 megapixel e una batteria a lunga durata. Riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per sei generazioni. ZTE Blade A36 (costa pochissimo)

L’offerta della settimana se non vuoi spendere cifre elevate per il tuo nuovo telefono. Su Amazon trovi lo ZTE Blade A36 in promo a meno di 90 euro e diventa il telefono da comprare oggi. Perfetto per l’utilizzo quotidiano, è dotato di un display da 6,75 pollici ad alta risoluzione, una fotocamera posteriore con intelligenza artificiale , processore octa-core e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Puoi ampliare la memoria interna fino a 1 terabyte utilizzando la scheda microSD.

Smartwatch

SUUNTO Vertical (minimo storico e 5 rate a tasso zero)

Super occasione per l’orologio sportivo e impermeabile SUUNTO Vertica l. Su Amazon è disponibile in offerta con uno sconto del 33% e risparmi ben 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Orologio impermeabile da utilizzare per monitorare i propri progressi giorno dopo giorno. Supporta più di 90 modalità sportive, monitoraggio della salute ventiquattro ore su ventiquattro e con cardiofrequenzimetro al polso. Dotato anche di altimetro e barometro. La batteria può durare un paio di giorni con un utilizzo intenso.

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L’orologio per monitorare il benessere psico-fisico. Da oggi su Amazon è disponibile in offerta l’Amazfit Balance con uno sconto del 43% e al prezzo più basso di sempre. Dotato di uno schermo ampio dove poter controllare tutte le info più importanti, sensori che monitorano in tempo reale il sonno e la salute, più di 150 modalità di allenamento e una batteria che dura fino a 14 giorni. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis.

Smart TV

Amazon Ember Serie 4 (3 modelli e sconti mai visti prima).

Offerta shock per gli smart TV Amazon Ember Serie 4 prodotti da Amazon. Troviamo in offerta le tre versioni disponibili da 43″, 50″ e 55 pollici. Lo sconto varia tra il 38% e il 43% e risparmi centinaia di euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Lo smart TV è dotato di un pannello 4K che assicura immagini definite e colori intensi. Il sistema operativo Fire TV, invece, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Ottima qualità del suono e design compatto.

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost (doppio sconto e prezzo mini)

Tra i prodotti più venduti su Amazon in questi ultimi giorni c’è questo paio di cuffie lowcost disponibili in promo con un doppio sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico. Oltre a quello fisso del 77%, puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 3 euro e le paghi solamente 20 euro . Ottima qualità del suono, cancellazione del rumore, autonomia fino a 48 ore e si collegano facilmente con qualsiasi telefono.

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Il rimedio tecnologico definitivo contro le punture di zanzara è il più venduto su Amazon. Con l’estate nel vivo, l’accessorio salvavita da tenere sempre in borsa è il Beurer BiteX Max, che oggi scende con un forte sconto del 38% e costa solamente 27,99 euro, acquistabile anche in 3 rate a tasso zero. Questo dispositivo medico sfrutta il calore mirato (senza alcuna sostanza chimica) per decomporre le tossine rilasciate dalle zanzare e dagli insetti, bloccando il prurito e il gonfiore in pochissimi secondi. Sicuro anche per i bambini e per le pelli sensibili.

Elettrodomestici

De’Longhi La Specialista Arte Evo (offerta lampo e risparmi 200 euro)

La De’Longhi La Specialista Arte Evo scende del 26% su Amazon, con un risparmio di 200 euro sul prezzo di listino e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Ispirata alle macchine professionali da bar, offre 8 impostazioni di macinatura e 3 profili di temperatura con Active Temperature Control, per mantenere stabile il calore dell’acqua durante l’estrazione. La vera esclusiva è la Cold Extraction Technology , che permette di preparare un Cold Brew perfetto in meno di 5 minuti, mantenendo intatti aroma e dolcezza naturale dei chicchi. Il montalatte manuale My Latte Art consente di creare schiuma vellutata per cappuccini.

La su Amazon, con un risparmio di 200 euro sul prezzo di listino e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Ispirata alle macchine professionali da bar, offre e con Active Temperature Control, per mantenere stabile il calore dell’acqua durante l’estrazione. La vera esclusiva è la , che permette di preparare un Cold Brew perfetto in meno di 5 minuti, mantenendo intatti aroma e dolcezza naturale dei chicchi. Il montalatte manuale consente di creare schiuma vellutata per cappuccini. roborock QV 35A (49% di sconto e costa la metà)

Il roborock QV 35A dimezza il suo prezzo su Amazon grazie al 49% di sconto , offrendo una scheda tecnica solitamente riservata a modelli più costosi. Dotato di aspirazione HyperForce da 8.000 Pa , doppio sistema antigroviglio, panni rotanti sollevabili che si adattano automaticamente ai tappeti e stazione All-in-One con svuotamento, lavaggio e asciugatura dei mop . La navigazione LiDAR a 360° garantisce mappature precise fino a 4 piani. Lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

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La friggitrice ad aria Ariete Airy Fryer XXL scende del 47% su Amazon, fermandosi a soli 50 euro, un affare perfetto per chi cucina spesso per tutta la famiglia. Il cestello XXL da 7 litri permette di friggere fino a 2,5 kg di patatine in un solo ciclo di cottura, mentre la potenza di 1800W garantisce un riscaldamento rapido e una distribuzione uniforme del calore. Bastano poche gocce d’olio per ottenere fritture croccanti e gustose grazie alla tecnologia ad aria calda a 360°, con 7 modalità di cottura preimpostate che si adattano a ogni tipo di alimento.

La friggitrice ad aria su Amazon, fermandosi a soli 50 euro, un affare perfetto per chi cucina spesso per tutta la famiglia. Il cestello permette di friggere fino a in un solo ciclo di cottura, mentre la potenza di garantisce un riscaldamento rapido e una distribuzione uniforme del calore. Bastano poche gocce d’olio per ottenere fritture croccanti e gustose grazie alla tecnologia ad aria calda a 360°, con che si adattano a ogni tipo di alimento. Deumidificatore Olimpia Splendid Aquadria S1 20 P (30% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Minimo storico su Amazon per il deumidificatore Olimpia Splendid Aquaria S1 20P, con il 30% di sconto e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Offre una capacità di deumidificazione fino a 20 litri al giorno, ideale per ambienti fino a 90 m³, con un livello di rumorosità contenuto. La tripla filtrazione (antipolvere, carboni attivi ed HEPA efficace fino a particelle di 0,3 micron) non si limita a deumidificare, ma purifica davvero l’aria di casa eliminando allergeni e cattivi odori. Il Wi-Fi integrato permette di gestire tutte le funzioni da smartphone anche fuori casa tramite l’app OS HOME, mentre il flap motorizzato direziona il flusso d’aria nell’ambiente. Completano la dotazione la funzione asciugatura biancheria, il blocco bambini e le ruote per uno spostamento agevole tra le stanze.

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