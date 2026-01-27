Amazfit, l'orologio top a prezzo stracciato e sconti esagerati: le offerte di oggi

L'orologio di Amazfit è in offerta con uno sconto mai visto prima e risparmi decine di euro. Scopri tutte le migliori promo di oggi.

Amazon

Anche oggi Amazon ci riserva offerte speciali che non bisogna assolutamente farsi sfuggire. Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone oppure del robot aspirapolvere per la tua abitazione, da oggi trovi tante promo speciali che ti permettono di risparmiare anche centinaia di euro. Tra le offerte più interessanti c’è sicuramente l‘iPhone 16 disponibile con uno sconto di 200 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Il robot aspirapolvere Lefant M213, invece, lo trovi con uno sconto del 72% e lo paghi meno di 100 euro. Occasione speciale anche per lo smartwatch Amazfit Balance: con lo sconto di oggi approfitti del minimo storico.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle promo più interessanti tra quelle disponibili oggi e sono raccolte qui in basso. Non perdere queste opportunità.

Amazon, migliori offerte 27 gennaio

Smartphone

Google Pixel 10 Pro. Continua l’ottima promozione per lo smartphone top di Google. Da oggi su Amazon trovi il Google Pixel 10 Pro , smartphone premium disponibile con un ottimo sconto del 36% che fa risparmiare più di 400 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Prestazioni da top del settore con schermo Super Actua da 6,3 pollici ad altissima risoluzione, processore Tensor G5 che supporta tutte le principali funzioni AI di Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria che dura per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Termoventilatore Midea. Il mini elettrodomestico per la tua abitazione che devi assolutamente acquistare oggi. Su Amazon trovi il termoventilatore Midea a basso consumo in promo con uno sconto del 50% e lo paghi meno di 15 euro . Perfetto per un uso domestico, riscalda rapidamente la stanza e lo puoi spostare velocemente da una stanza all’altra. All’occorrenza lo puoi utilizzare anche in ufficio. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

Smartwatch

Xiaomi Watch S4. Offerta speciale per lo Xiaomi Watch S4 , smartwatch per la vita di tutti i giorni del colosso cinese. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 32% e risparmi più di 50 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Orologio che ti aiuta a monitorare il tuo stato di salute con risultati puntuali sulla frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Supporta più di 150 modalità di allenamento e ha una batteria che dura fino a 15 giorni. Non perdere questa ottima occasione.

Smart TV

Smart TV Samsung OLED 4K. Se sei alla ricerca di uno smart TV top, ecco la promo che fa per te. Da oggi trovi il televisore Samsung OLED con schermo da 48 pollici in promo con uno sconto del 30% e risparmi 350 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Qualità delle immagini elevatissima con neri assoluti e processore NQ4 AI Gen3 che migliora qualsiasi contenuto stai vedendo. Il sistema operativo Tizen è una garanzia e supporta tutte le piattaforme di video streaming.

Elettrodomestici

Robot aspirapolvere Lefant M213. Una delle migliori offerte della giornata: il robot aspirapolvere Lefant M213 è disponibile con un ribasso del 73% , e il prezzo che crolla sotto la soglia dei 100 euro . È il modello ideale per chi ha animali in casa grazie alla bocchetta di aspirazione senza spazzola rotante. Nonostante il prezzo mini, integra la tecnologia FreeMove 2.0 per evitare ostacoli e incastri, è super sottile per passare sotto i divani e si controlla comodamente tramite Alexa o Google Home. Se non vuoi spendere cifre esagerate per pulire facilmente la tua abitazione, ecco la promo che fa per te.

Come vedere l’ottava giornata di Champions League

Ultima giornata del girone di qualificazione di Champions League ed è ancora tutto in bilico. Le italiane si giocano le ultime possibilità per passare tra le prime otto e non dover affrontare gli spareggi per gli ottavi. L’Atalanta ha tredicipunti, gli stessi della sesta e si gioca tutto contro l’Union Saint-Gilloise. A dodici punti troviamo sia l’Inter sia la Juventus. I neroazzurri sfideranno il Borussia Dortmund (sedicesimo a 11 punti), mentre i bianconeri giocheranno fuori casa contro il Monaco (ventunesimo e ancora in lotta per un posto tra le prime ventiquattro). Più complicata la situazione del Napoli: gli azzurri sono venticinquesimi e hanno bisogno di vincere contro il Chelsea, ottavo in classifica e in piena lotta per un posto tra le prime otto.

Tutti i match si giocheranno mercoledì sera in contemporanea. Diciassette dei diciotto match saranno un’esclusiva di Sky e NowTV, mentre Napoli – Chelsea verrà trasmessa da Prime Video. Se non siete ancora abbonati a nessuna piattaforma, potete sfruttare la promo disponibile oggi per il PassSport di NowTV che trovi con il 33% di sconto e risparmi centinaia di euro a fine anno. Ottima anche l’occasione per Prime Video: puoi sfruttare la prova gratuita valida per 30 giorni. Hai accesso a tutti i contenuti della piattaforma, compresi film e serie TV.

