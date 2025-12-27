Amazon, Xiaomi 15 crolla di prezzo e sconti al 90%: le offerte di oggi

Offerte speciali su Amazon con tanti prodotti al minimo storico e sconti che ti fanno risparmiare centinaia di euro. Approfittane ora.

Amazon

Ultimo weekend di dicembre all’insegna delle grandi offerte e dei grandi affari. Anche oggi 27 dicembre troviamo su Amazon offerte speciali con sconti che sfiorano il 90% e ti permettono di risparmiare centinaia di euro su alcuni dei prodotti tech più amati dagli utenti. Se sei alla ricerca di uno smartphone top, trovi lo Xiaomi 15 in promo con un super sconto superiore ai 300 euro. Non mancano ottime occasione per gli smartwatch, con lo Xiaomi Watch 2 in promo con uno sconto del 50% e al minimo storico.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili oggi e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per ogni prodotto trovi una breve descrizione tecnica e il link per accedere alla pagina su Amazon. Affrettati, non perdere queste ottime offerte

Amazon, le offerte del 27 dicembre

Smartphone

Xiaomi 15. Occasione natalizia da non farsi sfuggire. Oggi su Amazon trovi lo Xiaomi 15 in promo con uno sconto del 34% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 300 euro su quello di listino. Schermo AMOLED CrystalRes da 6,36 pollici, processore Snapdragon 8 Elite che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensori da 50 megapixel realizzati da Leica. Batteria da 5240 mAh che dura per tutto il giorno e hai a disposizione tanti strumenti AI che ti semplificano la vita.

è uno degli ultime telefoni usciti sul mercato e da oggi lo trovi con una molto interessante. sul di e hai anche la possibilità di il in . Le caratteristiche sono quelle di uno smartphone top di gamma: schermo pOLED da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD, processore MediaTek di ultima generazione, tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel, selfie cam sempre da 50 megapixel e una da a ricarica super rapida. OnePlus Nord CE5. Offerta lampo e sconto mai visto prima per il OnePlus Nord CE5 . Da oggi trovi lo smartphone del colosso cinese in offerta con un ottimo sconto del 32% e risparmi ben 110 euro su quello di listino. Smartphone con ottime caratteristiche tecniche: display FullHD da 6,67 pollici con risoluzione elevata e colori intensi, processore MediaTek che assicura prestazioni top, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria potente da 5200 mAh con ricarica super rapida da 80 W che impiega meno di mezzora per arrivare al 100%.

per il . Da oggi trovi lo smartphone del colosso cinese in offerta con un del e su quello di listino. Smartphone con ottime caratteristiche tecniche: display FullHD da 6,67 pollici con risoluzione elevata e colori intensi, processore MediaTek che assicura prestazioni top, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria potente da 5200 mAh con ricarica super rapida da 80 W che impiega meno di mezzora per arrivare al 100%. moto g86. Tra i telefoni più acquistati su Amazon in queste ultime settimane. Il moto g86 è un telefono medio di gamma che grazie allo sconto del 49% paghi praticamente la metà. Un telefono che assicura buone prestazioni grazie a una scheda tecnica molto interessante. Schermo pOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz e luminosità elevatissima. processore MediaTek Dimensity 7300 che assicura prestazioni top, fotocamera principale da 50 megapixel e batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost. Se sei alla ricerca di un paio di cuffie economiche , ecco l’ offerta che fa per te. Da oggi trovi questo modello in promo con uno sconto dell’87% e lo paghi solamente 10 euro . Assicurano una qualità dell’audio elevata, autonomia fino a 60 ore e sono dotati anche della cancellazione del rumore. Si collegano con qualsiasi smartphone e sono perfette da utilizzare quando ci si allena. A questo prezzo difficilmente trovi di meglio.

Smartwatch

Xiaomi Watch 2. Tra le migliori occasioni che trovi oggi su Amazon . Lo Xiaomi Watch 2 è in offerta con uno sconto del 50% e al prezzo più basso di sempre : lo paghi la metà e risparmi 100 euro . Uno smartwatch progettato per la vita di tutti i giorni e che puoi indossare ventiquattro ore su ventiquattro. Design che ricorda gli orologi analogici, ma che sotto la scocca nasconde sensori per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Più di 160 modalità di allenamento, una batteria che dura per diversi giorni e tante funzioni utili.

Smart TV

Smart TV LG OLED da 55 pollici. Prezzo in picchiata per lo smart TV LG OLED G5 da 55 pollici. Su Amazon è disponibile in promo con uno sconto del 39% e risparmi ben 900 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Qualità delle immagini elevatissima grazie ai neri assoluti e a un processore che sfrutta al meglio l’intelligenza artificiale. Tecnologie avanzate e sistema operativo webOS che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Tablet

Galaxy Tab S10 FE. Una delle migliori occasioni del giorno se sei alla ricerca di un tablet. Da oggi trovi il Galaxy Tab S10 FE in promo con uno sconto del 35% e risparmi ben 200 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Si tratta di un tablet top di gamma molto versatile che puoi utilizzare per fare tantissime cose, dal vedere film e serie TV, allo studiare, fino al lavorare. Schermo da 10,9 pollici, risoluzione FHD, processore ad alte prestazioni, 8 GB di RAM e una fotocamera frontale con cui fare le videochiamate. Batteria da 8000 mAh che dura per tutto il giorno. Nella confezione è presente anche la S Pen, il pennino che lo trasforma in un taccuino digitiale.

Elettrodomestici

Lefant M2S. Offerta shock per questo robot aspirapolvere Lefant . Solo per oggi è disponibile in promo con uno sconto del 70% e il prezzo crolla al minimo storico . Risparmi 350 euro e fai un super affare. Robot aspirapolvere e lavapavimenti dotato di una grande potenza di aspirazione e mappa alla perfezione tutta l’abitazione. Lo puoi controllare anche da remoto tramite l’app dello smartphone ed è in grado di evitare autonomamente gli ostacoli. Oltre ad aspirare la polvere, lava anche il pavimento.

