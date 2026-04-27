Amazon, offerte da Prime Day e sconti all'85%
Tante offerte con sconti mai visti prima su Amazon. Dall'iPhone 16 al robot aspirapolvere Lefant F1, scopri tutte le migliori promo disponibili questa settimana.
Come capita spesso alla fine di ogni mese, su Amazon arrivano tante nuove promo da non farsi assolutamente sfuggire. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune promo da “Prime Day” che ti permettono di fare grandi affari. Un esempio è l’iPhone 16 disponibile al prezzo più basso di sempre e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Per chi vuole spendere poco, c’è in offerta il moto g06 a meno di 100 euro. Tra gli smartwatch, invece, troviamo l’Apple Watch 11, ultima versione dell’orologio dell’azienda di Cupertino, con un ottimo sconto del 26%. Le offerte riguardano anche gli elettrodomestici, come ad esempio il robot aspirapolvere Lefant F1 disponibile con uno sconto del 73% e lo paghi solamente 110 euro. Trovi tutte le offerte raccolte nella lista qui in basso.
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Amazon, migliori offerte della settimana
Smartphone
- Galaxy S25 Ultra (sconto di 550 euro e prezzo al minimo)
Una delle offerte top della settimana. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy S25 Ultra in promo con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Oltre a quello fisso del 33%, trovi un coupon al check-out che fa scendere il prezzo di altri 49,08 euro. Il risparmio totale sfiora i 550 euro e hai anche la possibilità di dilazionare la spesa a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis. Schermo AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD, processore Snapdragon 8 Elite, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria a lunga. Un’offerta che può terminare da un momento all’altro e ti consigliamo di approfittarne subito.
- iPhone 16 (offerta lampo e prezzo mai visto prima)
Ecco un’offerta irrinunciabile. Solo per pochissimi giorni trovi l‘iPhone 16 in promo con uno sconto IVA che ti fa risparmiare 200 euro e approfitti del minimo storico su quello di listino. Per il telefono top di Apple si tratta di un’occasione irrinunciabile: schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18 che supporta Apple Intelligence, la piattaforma con strumenti AI dell’azienda di Cupertino, doppia fotocamera posteriore con sensore Fusion da 48 megapixel e una batteria con un’autonomia prolungata.
- Galaxy A37 (offerta lancio e 5 rate a tasso zero)
Uscito sul mercato da pochi giorni e dai oggi disponibile con una promo lancio da non lasciarsi sfuggire. Parliamo del Galaxy A37, telefono che si posiziona nella fascia dei medio di gamma, e disponibile con uno sconto di 50 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Smartphone con una scheda tecnica molto interessante: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici, processore Exynos di ultima generazione, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Ideale per chi non vuole spendere cifre esagerate.
- Redmi Note 15 Pro (36% di sconto e prezzo mai visto prima)
Ecco uno dei prodotti best-seller della settimana. Su Amazon è disponibile il Redmi Note 15 Pro con uno sconto del 36% e risparmi poco più di 140 euro su quello di listino. Telefono con un ottimo rapporto qualità-prezzo e con una scheda tecnica molto interessante. Schermo CrystalRes da 6,83 pollici con risoluzione SuperHD, processore MediaTek ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria da ben 6580 mAh che dura per due giorni. Affare per tutti da non farsi sfuggire.
- moto g06 (44% di sconto e costa meno di 100 euro)
Per chi non vuole spendere cifre esagerate, su Amazon è disponibile il moto g06 con uno sconto del 44% che fa scendere il prezzo a soli 95 euro. Il telefono lowcost perfetto per la vita di tutti i giorni e con una scheda tecnica di tutto rispetto. Schermo da 6,88 pollici ad alta risoluzione, processore MediaTek che supporta tutte le app più utilizzare, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno. Ideale per chiamare, inviare messaggi, utilizzare le app social e vedere video.
Prodotti lowcost
- Cuffie Bluetooth (82% di sconto e prezzo stracciato)
Una promo lowcost che non devi assolutamente farti scappare. Solo per pochissimi giorni trovi su Amazon questo paio di cuffie Bluetooth economiche con uno sconto dell’82% e le paghi meno di 24 euro. Assicurano una qualità del suono elevata, cancellazione del rumore e sono anche impermeabili. Autonomia fino a 40 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Cuffie economiche di cui non potrai più fare a meno.
- Cassa Bluetooth (doppio sconto e prezzo mini)
Un’occasione irripetibile. Su Amazon trovi questa cassa Bluetooth economica in promo con un doppio sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico e la paghi pochissimo. Infatti, oltre a quello fisso del 64%, puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 20% e la paghi meno di 35 euro. Qualità dell’audio elevata con bassi profondi, autonomia fino a 24 ore e la puoi collegare sia allo smartphone sia al PC tramite Bluetooth. Ideale per le tue feste in spiaggia con gli amici.
- 100 capsule caffè Vergnano gusto Cremoso (43% di sconto e prezzo mini)
Offerta maxi scorta per questa confezione con 100 capsule di caffè Vergnano gusto Cremoso compatibili con le macchine Nespresso. Da oggi la trovi disponibile con uno sconto del 43% e la paghi solamente 18,90 euro, praticamente 18 centesimi ogni singola capsula. Impostando l’acquisto periodico ottieni anche uno sconto aggiuntivo. Una vera occasione da non farsi sfuggire per fare scorta di capsule per il caffè.
Smartwatch
- Apple Watch Series 11 (26% di sconto e 5 rate a tasso zero)
Torna in offerta a un prezzo mai visto prima l’Apple Watch Series 11. Lo smartwatch dell’azienda di Cupertino è disponibile con un ottimo sconto del 26% e risparmi ben 120 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo Retina luminoso e più grande rispetto al passato, tante funzioni avanzate per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Uno dei migliori orologi sul mercato, da oggi a un prezzo mai visto prima.
- Huawei Watch FIT 4 Pro (offerta lampo e lo paghi la metà)
Offerta molto simile anche per il Huawei Watch FIT 4 Pro, sportwatch progettato per gli amanti dello sport e dotato di tante funzioni avanzate molto interessanti. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 39% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 30,59 euro. Il risultato finale è uno sconto del 50% e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotato di un ampio display AMPLED da 1,82 pollici che mostra tutte le info di cui hai bisogno, monitoraggio avanzato della salute compresa la possibilità di effettuare un ECG, tante modalità sportive e una batteria che può durare fino a 10 giorni.
Smart TV
- Fire TV Serie 2 (32% di sconto e 5 rate a tasso zero)
Torna in offerta il Fire TV Serie 2, smart TV realizzato da Amazon e arrivato alla seconda generazione. Grazie alla promo disponibile questa settimana, trovi in offerta sia il modello da 32 pollici (sconto del 32% e risparmi quasi 100 euro), sia il modello da 40 pollici (sconto del 31%). Per entrambe le versioni hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Televisore economico, ma che assicura una qualità delle immagini elevata e colori realistici. A bordo è presente il sistema operativo Fire TV che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.
PC e tablet
- ASUS Vivobook 15 (doppio sconto e 5 rate a tasso zero)
Ottima occasione per il PC portatile ASUS Vivobook 15. Oggi è disponibile con uno sconto fisso a cui aggiungere un coupon sconto al check-out di ben 126,10 euro. Lo sconto totale sfiora il 30% e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Parliamo di un notebook perfetto per il mondo del lavoro: schermo da 15,6 pollici con risoluzione FHD, processore Intel Core i7, 16 gigabyte di RAM e un SSD da 512 gigabyte. A bordo è presente il sistema operativo Windows 11.
- Galaxy Tab S10 FE (34% di sconto e 5 rate a tasso zero)
Sconto incredibile su Amazon per il Galaxy Tab S10 FE. Il tablet top di gamma di Samsung è disponibile con una promo lampo che fa scendere il prezzo al minimo storico grazie allo sconto del 34%. Risparmi poco più di 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Tablet dotato di un display da 10,9 pollici ad alta risoluzione, processore che assicura ottime prestazioni, una batteria da 8000 mAh e nella confezione è presente anche al S Pen, il pennino “magico” che trasforma il tablet in un taccuino digitale. Un dispositivo versatile che puoi utilizzare per il lavoro, ma anche per il divertimento.
Elettrodomestici
- Robot aspirapolvere Lefant F1 (73% di sconto e prezzo mini)
Se cerchi un robot aspirapolvere compatto e affidabile, il Lefant F1 è una delle occasioni della settimana. Grazie allo sconto del 73%, il prezzo crolla verticalmente e oggi lo puoi acquistare a meno di 110 euro. Caratterizzato da un design senza spazzola centrale per evitare fastidiosi grovigli di peli e capelli, questo robot è perfetto per chi ha animali domestici. La sua struttura sottile gli permette di arrivare dove gli altri si fermano, garantendo una pulizia profonda anche sotto i mobili più bassi. Lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.
- Robot aspirapolvere roborock Qrevo Curv 2 Pro (offerta lampo e risparmi 450 euro)
Per chi non accetta compromessi, il roborock Qrevo Curv 2 Pro rappresenta il non plus ultra della pulizia smart. Attualmente disponibile con uno sconto del 35%, che ti permette di risparmiare ben 450 euro. È un sistema “all-in-one” che non solo aspira e lava con una precisione chirurgica, ma si occupa autonomamente della manutenzione dei moci e dello svuotamento dello sporco. Evita gli ostacoli, sistema anti groviglio e una pulizia efficace di tutta l’abitazione.
- Dyson V11 Advanced (34% di sconto e risparmi più di 200 euro)
L’aspirapolvere Dyson V11 Advanced è disponibile su Amazon con uno sconto del 34%. Questa promozione ti consente di risparmiare più di 200 euro e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. Grazie alla tecnologia ciclonica e al monitoraggio delle prestazioni in tempo reale sul display LCD, avrai sempre la massima potenza a disposizione per igienizzare tappeti e pavimenti duri. La spazzola Motorbar si adatta a qualsiasi situazione e raccoglie anche i peli degli animali.
- Friggitrice ad aria Cosori (39% di sconto e 5 rate a tasso zero)
La friggitrice ad aria Cosori, con il suo generoso cestello da 5,7 litri, è la regina della cucina. Oggi è in sconto del 39% e la puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Grazie ai suoi programmi preimpostati, potrai cucinare piatti croccanti con l’85% di grassi in meno. Dotata di 13 funzioni per cucinare tutto quello che vuoi, dalle classiche patatine fritte fino alla carne alla griglia. Le parti amovibili sono essere messe direttamente in lavastoviglie. Hai accesso anche a 40 ricette in italiano per cucinare ogni giorno un piatto differente.
- Frullatore a immersione Bosch (50% di sconto e prezzo stracciato)
Un classico indispensabile in ogni cucina: il frullatore a immersione Bosch è in offerta con uno sconto del 50%. Oggi costa meno di 40 euro e può essere tuo anche con il pagamento in 3 rate a tasso zero. Robusto, silenzioso e dotato di un motore potente, è perfetto per vellutate, salse e composti omogenei in pochi secondi. Nella confezione trovi anche utili accessori, tra cui il bicchiere graduato.
Igiene orale
- Spazzolino Oral-B iO 3 (57% di sconto e 3 rate a tasso zero)
Calo di prezzo e super promo per lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3. La confezione con lo spazzolino, una testina di ricambio, la custodia da viaggio e il dentifricio Oral-B Advanced Protezione Gengive è disponibile in offerta con uno sconto del 57% e la paghi meno di 60 euro. Disponibile anche il pagamento in 3 rate a tasso zero. Tra i prodotti più acquistati in questi ultime settimane, migliora la tua igiene orale anche solo dopo due settimane di utilizzo. Puoi scegliere tra tre modalità di pulizia.
- 10 Testine di ricambio Oral-B Pro Cross Action (scorta famiglia, costano pochissimo)
Altra promo che non devi farti sfuggire. Solo per pochissimo tempo trovi su Amazon il pacco con 10 testine Oral-B Pro Cross Action compatibili con la maggior parte degli spazzolini Oral-B in promo con uno sconto del 55% e le paghi meno di 2,5 euro l’una. Rimuove fino al 100% di placca in più per denti più puliti e gengive più sane rispetto ad uno spazzolino manuale. Sono dotate di setole a X in grado di raggiungere zone difficili da raggiungere per gli altri modelli.
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