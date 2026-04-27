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Tornano su Amazon le offerte flash su tanti prodotti tech, a partire dagli smartphone e dagli elettrodomestici. Anche oggi 27 aprile noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte qui in basso. Ad esempio, se sei alla ricerca di un telefono top, è in promo il Galaxy S25 con uno sconto del 34%, mentre se vuoi spendere meno trovi l’Honor 400 Lite con uno sconto del 39% e lo paghi solamente 180 euro. Ottime offerta anche tra gli smartwatch, con il Redmi Watch 5 disponibile con un doppio sconto e lo paghi praticamente la metà. Chiudiamo con gli elettrodomestici, a partire dalla macchina per il caffè De’Longhi che trovi con uno sconto del 35% ed è la più venduta del momento. Non perdere tempo e approfitta di queste super promo.

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Amazon, migliori offerte 27 aprile

Smartphone

iPhone 17 (offerta lampo e minimo storico)

Continua su Amazon l’ottima promo disponibile per l’ iPhone 17 . Lo smartphone top di Apple è disponibile su Amazon con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 100 euro e lo puoi anche pagare con 5 rate a tasso zero . Schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che supporta Apple Intelligence, doppia fotocamera Fusion nella parte posteriore e nuova fotocamera Center Stage da 18 megapixel nella parte anteriore. La batteria dura per tutto il giorno.

Continua su l’ottima promo disponibile per l’ . Lo smartphone top di Apple è disponibile su con uno e lo puoi anche . Schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che supporta Apple Intelligence, doppia fotocamera Fusion nella parte posteriore e nuova fotocamera Center Stage da 18 megapixel nella parte anteriore. La batteria dura per tutto il giorno. Galaxy S25 (prezzo al minimo e super affare)

Sconto del 34% e prezzo al minimo per il Galaxy S25 . Lo smartphone top di Samsung è disponibile con uno sconto mai visto prima e approfitti un ottimo rapporto qualità-prezzo . Nonostante sia uscito sul mercato da oramai più di un anno, resta ancora uno dei telefoni migliori in questa fascia di prezzo. Schermo Dynamic AMOLED da 6,2 pollici che lo rende anche molto compatto, processore Snapdragon 8 Elite , tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno.

e per il . Lo smartphone top di Samsung è disponibile con uno e approfitti un . Nonostante sia uscito sul mercato da oramai più di un anno, resta ancora uno dei telefoni migliori in questa fascia di prezzo. da 6,2 pollici che lo rende anche molto compatto, , tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Redmi Note 15 Pro+ (37% di sconto e prezzo in picchiata)

Tra i migliori smartphone che puoi acquistare oggi c’è sicuramente il Redmi Note 15 Pro+ . Grazie allo sconto del 37% disponibile su Amazon risparmi quasi 200 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis. Dotato di un display CrystalRes da 6,83 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon che assicura ottime prestazioni, una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria massiva da 6580 mAh che può durare fino a due giorni e che si ricarica rapidamente.

Tra i migliori smartphone che puoi acquistare oggi c’è sicuramente il . Grazie allo disponibile su Amazon e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis. Dotato di un da con risoluzione SuperHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon che assicura ottime prestazioni, una doppia fotocamera posteriore con e una che può durare fino a due giorni e che si ricarica rapidamente. Honor 400 Lite (39% di sconto e costa poco)

Se non vuoi spendere cifre esagerate e sei alla ricerca di uno smartphone che assicura buone prestazioni, da oggi trovi su Amazon l’Honor 400 Lite con uno sconto del 39% e lo paghi solamente 180 euro, con un risparmio che sfiora i 120 euro. La scheda tecnica è molto interessante: schermo AMOLED da 6,7 pollici, prestazioni assicurate dal processore MediaTek, fotocamera principale da 108 megapixel e una batteria da 5230 mAh che dura per tutto il giorno. A questo prezzo è uno migliori che puoi acquistare oggi.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (82% di sconto e prezzo stracciato)

Una promo lowcost che non devi assolutamente farti scappare. Solo per pochissimi giorni trovi su Amazon questo paio di cuffie Bluetooth economiche con uno sconto dell’82% e le paghi meno di 24 euro . Assicurano una qualità del suono elevata, cancellazione del rumore e sono anche impermeabili. Autonomia fino a 40 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Cuffie economiche di cui non potrai più fare a meno.

Una promo lowcost che non devi assolutamente farti scappare. Solo per pochissimi giorni trovi su questo con uno e le . Assicurano una qualità del suono elevata, e sono anche impermeabili. Autonomia fino a 40 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Cuffie economiche di cui non potrai più fare a meno. Norton 360 Deluxe (80% di sconto e prezzo mini)

Una promo speciale che non puoi assolutamente farti sfuggire. Solo per oggi su Amazon trovi l’antivirus Norton 360 Deluxe in combinazione con il software Utilities Ultimat e in promo con uno sconto dell’80% e lo paghi meno di 25 euro . Si tratta della soluzione valida per 5 dispositivi, tra PC portatili, smartphone e tablet. Ti protegge dall’attacco dei virus e dei ransomware e hai anche 50 gigabyte di spazio per effettuare il backup. Un’occasione assolutamente da non farsi scappare.

Una promo speciale che non puoi assolutamente farti sfuggire. Solo per oggi su Amazon trovi in combinazione con il e in con uno e lo . Si tratta della soluzione valida per 5 dispositivi, tra PC portatili, smartphone e tablet. Ti protegge dall’attacco dei virus e dei ransomware e hai anche 50 gigabyte di spazio per effettuare il backup. Un’occasione assolutamente da non farsi scappare. Striscia LED Tapo (43% di sconto e costa pochissimo)

Tra i prodotti più venduti su Amazon negli ultimi giorni. Parliamo della striscia LED Tapo L900 da 5 metri disponibile su Amazon con un ottimo sconto del 43% e la paghi veramente poco, meno di 17 euro. Facile da installare e da configurare, rende la tua abitazione più colorata e moderna. La puoi utilizzare anche per le feste o all’interno dei negozi commerciali. Compatibile con Alexa e Google Assistant e la puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

Smartwatch

Redmi Watch 5 (doppio sconto e prezzo mini)

Offerta shock che non devi assolutamente farti scappare. Su Amazon trovi il Redmi Watch 5, smartwatch per la vita di tutti i giorni con tante funzioni utili, in promo con uno sconto del 32% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 13,53 euro. Sommando i due sconti, lo paghi quasi la metà e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Schermo AMOLED da 2,07 pollici, autonomia fino a 24 giorni, monitoraggio avanzato della salute e più di 100 modalità di allenamento. Un’occasione che non devi farti sfuggire.

Smart TV

Fire TV Serie 4 (3 modelli e sconti mai visti prima).

Offerta shock per i nuovi smart TV Fire TV Serie 4 prodotti da Amazon. Troviamo in offerta le tre versioni disponibili da 43″, 50″ e 55 pollici. Lo sconto varia tra il 38% e il 43% e risparmi centinaia di euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Lo smart TV è dotato di un pannello 4K che assicura immagini definite e colori intensi. Il sistema operativo Fire TV, invece, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Ottima qualità del suono e design compatto.

Elettrodomestici

Lefant M1 (76% di sconto e risparmi quasi 400 euro)

Offerta shock su Amazon per il robot aspirapolvere Lefant M1 . Grazie a uno sconto imperdibile del 76% , oggi risparmi quasi 400 euro e ti porti a casa un dispositivo top di gamma a un prezzo stracciato. Dotato di navigazione LiDAR per una mappatura precisa della casa, questo robot non solo aspira ma lava anche i pavimenti, assicurando una pulizia profonda in ogni angolo. Design ultra-sottile per passare sotto i mobili e un’aspirazione potente che non lascia scampo alla polvere. Lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

Offerta shock su Amazon per il robot aspirapolvere . Grazie a uno , oggi risparmi quasi 400 euro e ti porti a casa un dispositivo top di gamma a un prezzo stracciato. Dotato di navigazione LiDAR per una mappatura precisa della casa, questo robot non solo aspira ma lava anche i pavimenti, assicurando una pulizia profonda in ogni angolo. Design ultra-sottile per passare sotto i mobili e un’aspirazione potente che non lascia scampo alla polvere. Lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Xiaomi Robot Vacuum X20+ (prezzo al minimo e 5 rate a tasso zero)

Prezzo al minimo e super affare per lo Xiaomi Robot Vacuum X20+ . Il dispositivo per la pulizia di Xiaomi è disponibile su Amazon con uno sconto del 33% e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . È un sistema completo “all-in-one” che si svuota da solo e pulisce i moci in automatico, riducendo al minimo la manutenzione. Potenza d’aspirazione elevata e navigazione laser intelligente per evitare ogni ostacolo. Se cerchi il massimo della comodità senza spendere una fortuna, questo è il robot migliore in questa fascia di prezzo.

e per lo . Il dispositivo per la pulizia di Xiaomi è disponibile su Amazon con uno e lo puoi anche . È un sistema completo “all-in-one” che si svuota da solo e pulisce i moci in automatico, riducendo al minimo la manutenzione. Potenza d’aspirazione elevata e navigazione laser intelligente per evitare ogni ostacolo. Se cerchi il massimo della comodità senza spendere una fortuna, questo è il robot migliore in questa fascia di prezzo. Macchina per il caffè De’Longhi (la più venduta e 35% di sconto)

Continua su Amazon l’ ottima promo disponibile per la macchina per il caffè De’Longhi . Grazie allo sconto del 35% risparmi sensibilmente sul prezzo di listino e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Perfetta per chi ama il vero espresso italiano, permette di utilizzare sia il caffè macinato che le cialde E.S.E. Dotata di cappuccinatore professionale per preparare schiume dense e cremose come al bar. Design elegante e compatto che si adatta a ogni cucina. Un’occasione imperdibile per iniziare la giornata nel migliore dei modi.

Continua su Amazon l’ disponibile per la . Grazie allo risparmi sensibilmente sul prezzo di listino e puoi anche il in . Perfetta per chi ama il vero espresso italiano, permette di utilizzare sia il caffè macinato che le cialde E.S.E. Dotata di cappuccinatore professionale per preparare schiume dense e cremose come al bar. Design elegante e compatto che si adatta a ogni cucina. Un’occasione imperdibile per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Frullatore elettrico Moulinex Blendeo (doppio sconto e costa meno di 25 euro)

Promo speciale per il frullatore Moulinex Blendeo , un alleato indispensabile in cucina che oggi trovi a un prezzo mai visto . Grazie al doppio sconto disponibile su Amazon lo paghi meno della metà del prezzo originale. Dotato di lame resistenti e funzione tritaghiaccio, è perfetto per preparare frullati, vellutate e salse in pochi secondi. Il sistema di raffreddamento ad aria protegge il motore dal surriscaldamento, garantendo una lunga durata nel tempo. A questo prezzo è un affare da non farsi scappare.

Promo speciale per il , un alleato indispensabile in cucina che oggi trovi a un . Grazie al disponibile su lo del prezzo originale. Dotato di lame resistenti e funzione tritaghiaccio, è perfetto per preparare frullati, vellutate e salse in pochi secondi. Il sistema di raffreddamento ad aria protegge il motore dal surriscaldamento, garantendo una lunga durata nel tempo. A questo prezzo è un affare da non farsi scappare. Sbattitore elettrico Girmi (doppio sconto e costa meno di 15 euro)

Una promo lowcost che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per oggi trovi su Amazon questo sbattitore elettrico Girmi con un doppio sconto che fa scendere il prezzo sotto i 15 euro. Nonostante il costo mini, assicura ottime prestazioni con 5 velocità di lavorazione e funzione turbo per montare a neve o impastare rapidamente. Leggero, ergonomico e facilissimo da pulire, è l’accessorio che non può mancare nella cucina di chi ama preparare dolci in casa.

Prodotti per il fai da te

Cacciavite a cricchetto (50% di sconto e costa pochissimo)

Un utensile che non può assolutamente mancare nella tua cassetta degli attrezzi. Da oggi su Amazon trovi questo cacciavite a cricchetto con ben 12 inserti integrati in promo con uno sconto del 50% e lo paghi meno di 6 eur o. Cacciavite a cricchetto con 3 posizioni (avvita svita blocco) per lavorare più velocemente. Ideale come cacciavite multifunzione per bricolage adulti e attrezzi fai da te. Compatto e utilissimo nelle lavorazioni quotidiane.

Un utensile che non può assolutamente mancare nella tua cassetta degli attrezzi. Da oggi su Amazon trovi questo con in con uno e lo o. Cacciavite a cricchetto con 3 posizioni (avvita svita blocco) per lavorare più velocemente. Ideale come cacciavite multifunzione per bricolage adulti e attrezzi fai da te. Compatto e utilissimo nelle lavorazioni quotidiane. Avvitatore elettrico (offerta lampo e affare per tutti)

Sconto del 43% e prezzo mini per questo avvitatore elettrico dotato di 20 accessori e molto semplice da utilizzare. Grazie alla promo lampo di oggi lo paghi meno di 17 euro ed è dotato anche di una luce LED per illuminare al meglio la zona da avvitare. Utile per montare mobili e per tanti lavoretti da fare in casa.

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