Amazon, la lavapavimenti Tineco professionale crolla di prezzo e sconti fino all'85%

Tineco

Anche oggi 27 agosto Amazon ci propone le migliori offerte su tantissimi prodotti tech, a partire dagli amati smartphone fino ad arrivare agli elettrodomestici. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle occasioni che trovi oggi sulla piattaforma di e-commerce e le trovi raccolte qui in basso e suddivise per categoria di prodotto. Tra le offerte best-seller di oggi c’è sicuramente il Galaxy S25: il telefono top di gamma è disponibile con uno sconto del 36% che fa crollare il prezzo al minimo storico. Continuano le offerte sui Fire TV Stick: trovi in promo con uno sconto superiore al 50% sia il Fire TV Stick 4K Select sia il Fire TV Stick 4K Max.

Non mancano le opportunità per la pulizia della tua abitazione. Il robot aspirapolvere roborock Q10 S5 è disponibile con un doppio sconto e il prezzo crolla a meno della metà, mentre la lavapavimenti Tineco è disponibile con un mega sconto e al minimo storico. Non perdere troppo tempo: le offerte possono terminare da un momento all’altro.

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Amazon, migliori offerte 27 agosto

Smartphone

Galaxy S25 (36% di sconto e prezzo al minimo)

Offerta eccezionale per il Galaxy S25 . Da oggi lo smartphone top di Samsung è disponibile in promo con uno sconto del 36% e il prezzo scende al minimo storico con un risparmio netto di poco superiore ai 330 euro . Il telefono è uno dei migliori in questa fascia di prezzo: dotato di uno schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo con zoom 3x e una batteria che dura per tutto il giorno. Hai a disposizione anche avanzati strumenti che sfruttano al meglio l’intelligenza artificiale.

per il . Da oggi lo smartphone top di Samsung è disponibile in promo con uno e il scende al con un di . Il telefono è uno dei migliori in questa fascia di prezzo: dotato di uno con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite, tripla fotocamera posteriore con e teleobiettivo con zoom 3x e una batteria che dura per tutto il giorno. Hai a disposizione anche avanzati strumenti che sfruttano al meglio l’intelligenza artificiale. Google Pixel 10 Pro (32% di sconto e risparmi 350 euro)

Altra ottima promo per un telefono top di gamma. Il protagonista di questa promo è il Google Pixel 10 Pro che troviamo su Amazon con uno sconto del 32% e il risparmio netto è di 350 euro . Il telefono si posiziona nella fascia degli smartphone premium e non potrebbe essere altrimenti con questa scheda tecnica. Schermo Super Actua da 6,3 pollici, processore Tensor G 5 che supporta tutte le funzioni AI avanzate sviluppate da Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria con un’autonomia superiore alle ventiquattro ore. Google ha anche assicurato che il telefono riceverà gli aggiornamenti per i prossimi sette anni.

Altra ottima promo per un telefono top di gamma. Il protagonista di questa promo è il che troviamo su con uno e il . Il telefono si posiziona nella fascia degli smartphone premium e non potrebbe essere altrimenti con questa scheda tecnica. processore 5 che supporta tutte le funzioni AI avanzate sviluppate da Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria con un’autonomia superiore alle ventiquattro ore. Google ha anche assicurato che il telefono riceverà gli aggiornamenti per i prossimi sette anni. POCO X8 Pro Max (sconto IVA e mega batteria)

Smartphone che ha ricevuto il badge "Scelta Amazon" e che da oggi trovi in promo con uno sconto IVA che ti fa risparmiare poco più di 100 euro . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . La scheda tecnica lo posiziona nella fascia alta del mercato grazie a un display AMOLED molto luminoso, un processore MediaTek Dimensity 9500 che assicura prestazioni fulminee, fotocamera posteriore da 50 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine e una mega batteria da 8500 mAh che può durare fino a tre giorni e che segna un vero record.

Smartphone che ha ricevuto il badge "Scelta Amazon" e che da oggi trovi in promo con uno che ti fa . Hai anche la possibilità di il in . La scheda tecnica lo posiziona nella fascia alta del mercato grazie a un display AMOLED molto luminoso, un processore MediaTek Dimensity 9500 che assicura prestazioni fulminee, con stabilizzatore ottico dell’immagine e una mega batteria da 8500 mAh che può durare fino a tre giorni e che segna un vero record. Motorola edge 60 neo (33% di sconto e prezzo al minimo)

Per chi vuole spendere un po’ di meno, da oggi c’è in offerta il Motorola edge 60 neo con uno sconto del 33% e il prezzo scende di ben 130 euro . Smartphone che si posiziona nella fascia dei medio di gamma, ma che strizza l’occhio alla fascia superiore grazie a una scheda tecnica molto interessante. Schermo pOLED da 6,36 pollici con risoluzione SuperHD, processore MediaTek di ultima generazione, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

Per chi vuole spendere un po’ di meno, da oggi c’è in offerta il con uno e il . Smartphone che si posiziona nella fascia dei medio di gamma, ma che strizza l’occhio alla fascia superiore grazie a una scheda tecnica molto interessante. con risoluzione SuperHD, processore MediaTek di ultima generazione, tripla fotocamera posteriore con e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. moto g06 (costa pochissimo)

Torna l’offerta per chi vuole spendere pochissimo per il suo nuovo smartphone o è alla ricerca di un secondo device. Parliamo del moto g06 disponibile nuovamente a meno di 120 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Telefono dotato di un display da 6,88 pollici ad alta risoluzione, processore che assicura buone prestazioni e supporta tutte le app principali, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria da 5100 mAh con cui riesci a coprire un’intera giornata senza troppi patemi.

Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra Lavapavimenti aspirapolver... 329,00 € -34% 499,00 € Risparmi 170,00 € Acquista su Amazon Samsung Galaxy S25 Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del pro... 595,93 € -36% 929,00 € Risparmi 333,07 € Acquista su Amazon Motorola edge 60 neo con Moto AI (8/256GB, Tripla camera 50M... 269,00 € -33% 399,00 € Risparmi 130,00 € Acquista su Amazon Fire TV Stick 4K Max di Amazon (Ultimo modello), Dispositivo... 52,99 € -54% 114,99 € Risparmi 62,00 € Acquista su Amazon Amazon Fire TV Stick 4K Select (ultimo modello) - Trasmetti ... 29,99 € -57% 69,99 € Risparmi 40,00 € Acquista su Amazon LG QNED AI 50 Pollici, Serie QNED84 2025 Smart TV 4K - 50QNE... 339,00 € -32% 499,00 € Risparmi 160,00 € Acquista su Amazon

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Select (57% di sconto e prezzo al minimo)

Occasione da cogliere al volo per il Fire TV Stick 4K Select. Per pochissimo tempo la chiavetta multimediale è disponibile su Amazon con uno sconto del 57% e il prezzo scende a soli 29,99 euro , con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Dotata anche di Alexa+, permette di vedere tutte le tue serie TV preferite comodamente sul divano. Si collega facilmente con qualsiasi smart TV e nella confezione trovi anche il telecomando con Alexa incorporato. Non perdere tempo e approfittane subito: è tra i prodotti più venduti sulla piattaforma di e-commerce.

Occasione da cogliere al volo per il Per pochissimo tempo la chiavetta multimediale è disponibile su Amazon con uno e il , con la possibilità di dilazionare il . Dotata anche di Alexa+, permette di vedere tutte le tue serie TV preferite comodamente sul divano. Si collega facilmente con qualsiasi smart TV e nella confezione trovi anche il telecomando con Alexa incorporato. Non perdere tempo e approfittane subito: è Fire TV Stick 4K Max (offerta speciale e prezzo crollato)

Per chi vuole ancora maggiore potenza dalla propria chiavetta multimediale, da oggi è in offerta il Fire TV Stick 4K Max con uno sconto del 54% e il prezzo crolla al minimo storico e la paghi meno della metà. Supporta il Wi-Fi 6E per uno streaming fluido senza interruzioni e ha anche la modalità ambiente che trasforma il pannello del televisore in un dipinto quando è in stand-by. Nella confezione è presente il telecomando con Alexa integrato e hai anche l’accesso alla nuova Alexa+ . Facile da installare e dà l’accesso a un numero di app praticamente sterminato.

Per chi vuole ancora maggiore potenza dalla propria chiavetta multimediale, da oggi è in il con uno e il e la paghi meno della metà. Supporta il Wi-Fi 6E per uno streaming fluido senza interruzioni e ha anche la modalità ambiente che trasforma il pannello del televisore in un dipinto quando è in stand-by. Nella confezione è presente il con e hai anche l’accesso alla . Facile da installare e dà l’accesso a un numero di app praticamente sterminato. Echo Dot (56% di sconto e affare per tutti)

Solo per pochissimo tempo puoi ancora approfittare dell’ottima offerta disponibile per l’Echo Dot. Lo smart speaker entry level di Amazon è disponibile con uno sconto del 56% e costa meno di 40 euro. È la soluzione ideale per tutti coloro che vogliono iniziare a trasformare la propria abitazione in una smart home senza spendere cifre esagerate. Oltre a gestire i dispositivi smart presenti in casa, ha anche un audio dinamico e potente con cui ascoltare i tuoi brani preferiti. Acquistandolo oggi hai anche accesso ad Alexa+, il nuovo assistente vocale potenziato di Amazon.

Smartwatch

Ticwatch Pro 5 Enduro (64% di sconto e costa pochissimo)

Ecco una delle migliori offerte che puoi trovare oggi su Amazon. Il Ticwatch Pro 5 Enduro, orologio che ha superato i test militari statunitensi per la resistenza, è in promo con uno sconto speciale del 64% e il prezzo scende a meno di 90 euro. Smartwatch con a bordo Wear OS di Google e supporta tutte le principali app di Mountain View, tra cui Maps per la navigazione e Wallet per i pagamenti contactless. Schermo grande e molto luminoso, più di 110 modalità di allenamento e sensori che tengono sotto controllo i tuoi parametri vitali. A questo prezzo è un vero affare, come dimostrano le tante recensioni positive.

Ecco una delle che puoi trovare oggi su Amazon. Il orologio che ha superato i test militari statunitensi per la resistenza, è in promo con uno e il Smartwatch con a bordo Wear OS di Google e supporta tutte le principali app di Mountain View, tra cui Maps per la navigazione e Wallet per i pagamenti contactless. Schermo grande e molto luminoso, e sensori che tengono sotto controllo i tuoi parametri vitali. A questo prezzo è un vero affare, come dimostrano le tante recensioni positive. Amazfit T-Rex 3 Pro (offerta a tempo e prezzo al minimo)

Offerta mai vista prima per l’Amazfit T-Rex 3 Pro, smartwatch super resistente e progettato appositamente per un utilizzo outdoor. Grazie allo sconto del 27% il risparmio netto è di poco superiore ai 100 euro e lo puoi pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. Realizzato con una scocca in vetro zaffiro, resiste alle cadute, agli sbalzi di temperature ed è anche impermeabile. Torcia integrata per farsi strada nei sentieri bui. Dotato di più di 180 modalità sportive, sensori che monitorano i principali parametri vitali e ha un’autonomia fino a 17 giorni. Chip GNSS ad altissima precisione e mappe offline.

Smart TV

Smart TV LG QNED da 50 pollici (32% di sconto e prezzo al minimo)

Ottimo rapporto qualità-prezzo per lo smart TV LG QNED da 50 pollici. Grazie allo sconto rapido del 32% disponibile oggi il risparmio netto è di ben 160 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo da 50 pollici con risoluzione 4K, processore α7 Gen8 che migliora la qualità dei contenuti e rende i colori più realistici, sistema operativo webOS con AI che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Un ottimo modello e da oggi a un prezzo veramente speciale.

Prodotti lowcost

Powerbank Cellularline (56% di sconto e costa pochissimo)

L’accessorio fondamentale che devi avere sempre con te. Da oggi su Amazon trovi il powerbank Cellularline da 20.000 mAh in promo con uno sconto del 56% e il prezzo scende a soli 16 euro . Una spesa alla portata di tutti per un accessorio utilissimo che ti permette di ricaricare il tuo smartphone per almeno un paio di volte. Dotato di tre porte USB per ricaricare contemporaneamente più dispositivi. Compatibile con qualsiasi telefono.

L’accessorio fondamentale che devi avere sempre con te. Da oggi su Amazon trovi il in promo con uno e il . Una spesa alla portata di tutti per un accessorio utilissimo che ti permette di ricaricare il tuo smartphone per almeno un paio di volte. Dotato di tre porte USB per ricaricare contemporaneamente più dispositivi. Compatibile con qualsiasi telefono. Antivirus McAfee Total Protection (84% di sconto e costa solo 15 euro)

Per navigare senza la paura di cadere nelle trappole di virus, ransomware e malware, questa è la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi l’antivirus McAfee Total Protection valido per due dispositivi in promo con un super sconto dell’84% e il prezzo scende a soli 15,99 euro. Valido sia per PC sia per smartphone, permette di schivare i pericoli della rete e hai accesso anche a una VPN che ti permette di navigare in modalità anonima quando sei all’estero. Presente anche un gestore delle password che memorizza e genera chiavi d’accesso super sicure.

Per navigare senza la paura di cadere nelle trappole di virus, ransomware e malware, questa è la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi valido per due dispositivi in promo con un e il Valido sia per PC sia per smartphone, permette di schivare i pericoli della rete e hai accesso anche a una VPN che ti permette di navigare in modalità anonima quando sei all’estero. Presente anche un gestore delle password che memorizza e genera chiavi d’accesso super sicure. 16 testine Oral-B Pro Cross Action (maxi scorta e maxi sconto)

Prezzo speciale per la confezione con 16 testine Oral-B Pro Cross Action. Grazie allo sconto del 53% il prezzo scende a meno di 33 euro e praticamente paghi ogni testina solamente 2 euro. Puoi suddividere il prezzo in 3 rate a tasso zero e impostando l’acquisto periodico ottieni uno sconto extra. Le testine rimuovono fino al 100% di placca in più per denti più puliti e gengive più sane rispetto a uno spazzolino manuale. Sono compatibili con la maggior parte degli spazzolini Oral-B.

Elettrodomestici

roborock Q10 S5 (doppio sconto e prezzo crollato)

Il robot aspirapolvere da acquistare oggi se non vuoi spendere cifre elevatissime. Il roborock Q10 S5 è disponibile con un doppio sconto lampo che non devi farti sfuggire. A quello fisso del 47% puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 30 euro e approfitti del minimo storico, con un risparmio netto molto elevato. Dotato di un’ottima potenza di aspirazione, lava il pavimento e mappa alla perfezione la tua abitazione. Lo puoi anche controllare da remoto tramite l’app dello smartphone e le spazzole sono anti groviglio per raccogliere anche i peli degli animali.

Il robot aspirapolvere da acquistare oggi se non vuoi spendere cifre elevatissime. Il è disponibile con un che non devi farti sfuggire. A quello puoi aggiungere un che fa e approfitti del minimo storico, con un risparmio netto molto elevato. Dotato di un’ottima potenza di aspirazione, lava il pavimento e mappa alla perfezione la tua abitazione. Lo puoi anche controllare da remoto tramite l’app dello smartphone e le spazzole sono anti groviglio per raccogliere anche i peli degli animali. Tineco Floor One S7 Stretch (34% di sconto e prezzo al minimo)

Per chi non accetta compromessi nella pulizia di casa, la lavapavimento Tineco Floor One S7 Stretch Ultra crolla su Amazon con un sconto del 34% che ti regala ben 170 euro di risparmio netto . Grazie allo speciale design Stretch capace di reclinarsi completamente a 180°, questa lavapavimenti e aspirapolvere cordless riesce a scivolare e pulire in profondità persino sotto i letti, divani e mobili più bassi. Pulisce costantemente con acqua pulita, rileva lo sporco in autonomia con il sensore iLoop e si autopulisce da sola con acqua calda a 85°C sulla sua base.

Lavatrice Hoover H-Wash 550 (50% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Occasione lampo sui grandi elettrodomestici: la lavatrice Hoover H-Wash 550 crolla di prezzo su Amazon con uno sconto netto del 50% che la fa pagare esattamente la metà , con in più la comodità del pagamento dilazionato in 5 rate a tasso zero . Dotata di un capiente cestello da 8 chilogrammi e della classe energetica A-20% , garantisce consumi ridotti all’osso, motore Inverter ultrasilenzioso e l’azione igienizzante del vapore per eliminare pieghe e batteri dai tuoi capi.

Occasione lampo sui grandi elettrodomestici: la lavatrice crolla di prezzo su Amazon con uno , con in più la comodità del pagamento dilazionato in . Macchina caffè americano Severin (50% di sconto e costa meno di 20 euro)

Un aiuto fondamentale in cucina: la macchina per il caffè americano firmata Severin è disponibile con uno sconto del 50% e costa meno di 20 euro. In grado di preparare fino a 10 tazze di caffè, è dotato di un sistema di erogazione rapido e l’utilissima funzione di mantenimento in caldo , per gustare una tazza bollente anche a distanza di tempo senza riscaldarla. Inclusi anche il filtro permanente lavabile e la brocca in vetro graduata. A questo prezzo è un vero best-buy.

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