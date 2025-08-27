Amazon, Galaxy S25 al minimo storico e sconti fino al 90%: le migliori offerte di oggi

MisterGadget.Tech

Si avvicina la fine del mese e Amazon ci riserva nuove offerte imperdibili per tanti prodotti tech. E non stiamo esagerando: da oggi 27 agosto, ad esempio, troviamo il Galaxy S25 al prezzo più basso di sempre e risparmi ben 250 euro. Ottime promo anche per alcune novità da poco uscite sul mercato come il Galaxy A17 già disponibile con uno sconto del 27%. Le promo non si limitano agli smartphone, ma troviamo anche ottimi elettrodomestici Dyson in promo al minimo storico e con sconti che superano il 40%.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili oggi su Amazon e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Ti basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto e completare l’acquisto. Non perdere altro tempo e approfittane subito: potrebbero terminare da un momento molto presto.

Amazon, le migliori offerte del 27 agosto

Smartphone

Galaxy S25. Il re degli smartphone compatti. Da oggi su Amazon trovi in offerta al minimo storico il Galaxy S25 con uno sconto del 24% e risparmi ben 250 euro su quello di listino. E lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Un’ottima occasione per uno dei pochi telefoni ancora disponibili con dimensioni compatte grazie allo schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici . Prestazioni top assicurate dal processore Snapdragon 8 Elite e fotocamera posteriore professionale con sensore principale da 50 megapixel.

trovi in al il con uno e su quello di listino. E lo puoi anche . Un’ottima occasione per uno dei pochi telefoni ancora disponibili con dimensioni compatte grazie allo . Prestazioni top assicurate dal processore Snapdragon 8 Elite e fotocamera posteriore professionale con sensore principale da 50 megapixel. Galaxy A17. Appena lanciato e già disponibile in promo su Amazon. Il Galaxy A17 , smartphone lowcost di Samsung, è disponibile con uno sconto del 27% e risparmi ben 90 euro su quello consigliato. Display Super AMOLED da 6,7 pollici , ottime prestazioni con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, fotocamera da 50 megapixel e batteria da 5000 mAh . A bordo trovi anche l’intelligenza artificiale grazie a Gemini.

, smartphone lowcost di Samsung, è disponibile con uno e risparmi ben 90 euro su quello consigliato. , ottime prestazioni con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, fotocamera da 50 megapixel e . A bordo trovi anche l’intelligenza artificiale grazie a Gemini. moto g15. Prezzo stracciato per il telefono economico di Motorola . Da oggi su Amazon è disponibile il moto g15 con uno sconto del 43% e lo paghi solamente 130 euro . Telefono con un ottimo rapporto qualità-prezzo grazie al display da 6,72 pollici, processore MediaTek e fotocamera posteriore da 50 megapixel . La batteria da 5200mAh dura per tutto il giorno.

per il . Da oggi su è disponibile il con uno e lo . Telefono con un ottimo rapporto qualità-prezzo grazie al display da 6,72 pollici, processore MediaTek e . La batteria da 5200mAh dura per tutto il giorno. Blackview Shark 6. Doppio sconto e prezzo in picchiata. Se vuoi spendere e poco acquistare un telefono con ottime caratteristiche, oggi trovi il Blackview Shark 6 con un doppio coupon sconto. Al primo buono sconto del 50%, ne puoi aggiungere un secondo che ti fa risparmiare altri 170 euro. Lo sconto totale è dell’80% e fai un super affare.

Gadget lowcost

Cuffie Bluetooth. Ecco una delle migliori offerte disponibili oggi su Amazon. Trovi questo paio di cuffie Bluetooth in promo con uno sconto dell’87% che fa crollare il prezzo a meno di 10 euro . Economiche, assicurano un’ottima qualità del suono e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Compatibili con qualsiasi smartphone, anche iPhone.

in con uno che fa . Economiche, assicurano un’ottima qualità del suono e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Compatibili con qualsiasi smartphone, anche iPhone. Powerbank MagSafe 10.000mAh. Offerta lampo con sconto del 50% per questo powerbank wireless da 10.000mAh compatibile con tutti gli ultimi modelli di iPhone. Utilissimo da avere sempre con sé, permette di non restare senza carica. Non perdere questa occasione e approfittane ora.

Smartwatch

Galaxy Watch6 Classic. Sconto del 62% e prezzo crollato . Occasione speciale per il Galaxy Watch6 Classic nella versione LTE che si collega autonomamente alla rete dati . Lo smartphone di Samsung è disponibile con uno sconto superiore ai 300 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Design elegante, tante funzioni per il monitoraggio del benessere e della salute, con avvisi in tempo reale se nota qualcosa di anomalo. Supporta più di 90 modalità sportive.

e . Occasione speciale per il nella che si collega autonomamente alla . Lo smartphone di Samsung è disponibile con uno e lo puoi anche . Design elegante, tante funzioni per il monitoraggio del benessere e della salute, con avvisi in tempo reale se nota qualcosa di anomalo. Supporta più di 90 modalità sportive. Amazfit GTR 3. Per chi vuole spendere poco per il nuovo smartwatch, da oggi trovi l’Amazfit GTR 3 in promo con uno sconto del 53% e lo paghi meno della metà. Orologio smart con Alexa integrato e con schermo AMOLED ampio e molto luminoso. A disposizione strumenti avanzati per il monitoraggio della salute e del sonno e ben 150 modalità di allenamento. Batteria che dura fino a 21 giorni e integra anche il GPS.

Smart TV

Smart TV TCL 55 pollici. Offerta lampo da non farsi sfuggire. Da oggi su Amazon trovi lo smart TV TCL da 55 pollici con Mini LED in promo con uno sconto del 37% e al prezzo più basso di sempre . Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e assicura un’ottima qualità delle immagini. Refresh rate che arriva fino a 144 Hz nella modalità gaming.

da non farsi sfuggire. Da oggi su Amazon trovi lo con in promo con uno e al . Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e assicura un’ottima qualità delle immagini. Refresh rate che arriva fino a 144 Hz nella modalità gaming. Smart TV Samsung 32 pollici. Per chi ha poco spazio a disposizione in casa, oggi su Amazon è disponibile lo smart TV Samsung da 32 pollici con uno sconto eccezionale del 35% e lo paghi veramente poco. Schermo con risoluzione FHD, ottimo processore e sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Modello lanciato in questo 2025 e che trovi al minimo storico.

Elettrodomestici

Dyson V8 Origin. Un’occasione da non perdere per l’aspirapolvere senza filo Dyson V8 Origin , disponibile con uno sconto del 34% e al minimo storico . Questo aspirapolvere si distingue per la sua potenza di aspirazione, che lo rende perfetto per pulire ogni angolo della casa, dai pavimenti ai soffitti. Con un’autonomia fino a 40 minuti e il sistema di svuotamento igienico del contenitore, è l’alleato ideale per una pulizia rapida ed efficace. La spazzola Motorbar si adatta a qualsiasi pavimento e aspira anche la polvere dai tappeti.

, disponibile con uno e al . Questo aspirapolvere si distingue per la sua potenza di aspirazione, che lo rende perfetto per pulire ogni angolo della casa, dai pavimenti ai soffitti. Con un’autonomia fino a e il sistema di svuotamento igienico del contenitore, è l’alleato ideale per una pulizia rapida ed efficace. La spazzola Motorbar si adatta a qualsiasi pavimento e aspira anche la polvere dai tappeti. Dyson 360 Vis Nav. Fai un grande affare con il robot aspirapolvere Dyson 360 Vis Nav , in offerta con uno sconto del 42% . Puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero . Questo robot aspirapolvere si distingue per la sua tecnologia di navigazione avanzata e la potente aspirazione, in grado di mappare e pulire la tua casa in modo intelligente. Dotato di un sistema di sensori a 360° e una spazzola a tutta larghezza, pulisce con precisione anche negli angoli più difficili, garantendo un’igiene profonda senza sforzo. Solo acquistandolo oggi risparmi ben 550 euro.

, in offerta con uno . Puoi pagarlo in . Questo robot aspirapolvere si distingue per la sua tecnologia di navigazione avanzata e la potente aspirazione, in grado di mappare e pulire la tua casa in modo intelligente. Dotato di un sistema di sensori a 360° e una spazzola a tutta larghezza, pulisce con precisione anche negli angoli più difficili, garantendo un’igiene profonda senza sforzo. Solo acquistandolo oggi risparmi ben 550 euro. Friggitrice ad aria Cecotec. L’elettrodomestico che non può mancare nella tua cucina. La friggitrice ad aria Cecotec Dual 9000 con doppio cestello da 9 litri è in promo con uno sconto del 38% e al prezzo più basso di sempre . La particolarità è il doppio cestello con cui poter cucinare due pietanze differenti contemporaneamente in modo da non mischiare i saporti. Puoi controllarla facilmente tramite al console digitale dei comandi. Sei modalità di cottura e tecnologia PerfectCook.

con è in con uno e al . La particolarità è il doppio cestello con cui poter cucinare due pietanze differenti contemporaneamente in modo da non mischiare i saporti. Puoi controllarla facilmente tramite al console digitale dei comandi. Sei modalità di cottura e tecnologia PerfectCook. Lavasciuga Hoover. Promo da non farsi assolutamente scappare per la lavasciuga a carica frontale Hoover H-WASH&Dry 550 con cestello per il lavaggio da 8 chilogrammi e da 5 chilogrammi per l’asciugatura. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 34% e risparmi ben 200 euro su quello di listino. Classe di efficienza energetica A che ti permette di risparmiare anche sulla bolletta della corrente. Sedici programmi tra cui scegliere e sono disponibili anche cicli rapidi.

