Amazon, il Motorola Signature crolla di prezzo e le offerte shock di oggi

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Settembre non poteva terminare in modo migliore. Questo ultimo weekend settembrino si chiude con tante promo da non farsi assolutamente scappare per tantissimi prodotti tech. Tra le offerte best-seller del giorno troviamo gli smartphone, con il Motorola Signature a farla da padrone. Il telefono premium super sottile è disponibile su Amazon con uno sconto di ben 500 euro e approfitti di un super affare. Se, invece, sei alla ricerca di uno smartphone pieghevole, trovi l’Honor Magic V6 con un’offerta lampo che ti fa risparmiare poco più di 900 euro. Torna in offerta anche l’Apple Watch SE 3 nella versione Cellular: con lo sconto IVA risparmi decine di euro.

Le promo non terminano qui. Per gli amanti della pulizia è disponibile il roborock Saros 20 Neo in promo con uno sconto del 38% e risparmi 500 euro. Per chi preferisce una lavapavimento, è disponibile in offerta la dreame H15 Pro Heat con uno sconto del 30% e la puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Non perdere altro tempo e approfittane subito.

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Amazon, migliori offerte 26 settembre

Smartphone

Honor Magic V6 (offerta lampo e maxi risparmio)

Offerta shock per lo smartphone pieghevole di Honor . Grazie alla promo disponibile oggi lo trovi con uno sconto del 39% che fa scendere il prezzo di ben 900 euro e approfitti di un’occasione irripetibile. Parliamo di uno dei migliori telefoni pieghevoli disponibili sul mercato e dotato di caratteristiche di fascia altissima. Super resistente, è dotato di un display esterno da 6,52 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, mentre una volta aperto diventa da 7,62 pollici con la stessa qualità video. Honor ha lavorato molto anche sulla resistenza e ha reso la piega centrale quasi invisibile. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 8 Gen5 Elite , mentre il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera esterna con teleobiettivo da 64 megapixel, sensore da 20 megapixel sullo schermo esterno e fotocamera da 20 megapixel sullo schermo interno. La batteria da 6600 mAh dura fino a due giorni.

Offerta shock per lo . Grazie alla promo disponibile oggi lo trovi con uno che fa il di e approfitti di un’occasione irripetibile. Parliamo di uno dei migliori telefoni pieghevoli disponibili sul mercato e dotato di caratteristiche di fascia altissima. Super resistente, è dotato di un con refresh rate fino a 120 Hz, mentre una volta aperto diventa da con la stessa qualità video. Honor ha lavorato molto anche sulla resistenza e ha reso la piega centrale quasi invisibile. Le prestazioni sono assicurate dal , mentre il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera esterna con teleobiettivo da 64 megapixel, sensore da 20 megapixel sullo schermo esterno e fotocamera da 20 megapixel sullo schermo interno. La dura fino a due giorni. Motorola Signature (prezzo in picchiata e risparmi 500 euro)

Se sei alla ricerca di un top di gamma questo è il modello che fa per te. Da oggi trovi il Motorola Signature in promo con uno sconto del 38% e il prezzo scende di 500 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero . Uno smartphone che si caratterizza per un design super sottile e per caratteristiche premium. Dotato di un display Extreme AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate fino a 165 Hz che lo rendono super fluido. Processore Snapdragon 8 Gen5 per prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel e obiettivo frontale da 50 megapixel per selfie perfetti e per finire una batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno.

Se sei alla ricerca di un top di gamma questo è il modello che fa per te. Da oggi trovi il in con uno e il su quello di listino. Lo puoi anche . Uno smartphone che si caratterizza per un design super sottile e per caratteristiche premium. Dotato di un display Extreme AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate fino a 165 Hz che lo rendono super fluido. per prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel e obiettivo frontale da 50 megapixel per selfie perfetti e per finire una batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno. Google Pixel 10a (27% di sconto e prezzo al minimo)

Continua l’ottima occasione per il Google Pixel 10a , smartphone medio di gamma dell’azienda di Mountain View. Grazie allo sconto del 27% disponibile oggi risparmi 150 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero e diventa un vero best-buy. La scheda tecnica si basa su uno schermo Actua da 6,2 pollici ad alta risoluzione, processore Tensor G4 che assicura buone prestazioni e un doppia fotocamera che assicura scatti professionali. La batteria è una garanzia e dura per tutto il giorno. Asupporto anche tante funzioni AI molto utili.

Continua l’ottima occasione per il , smartphone medio di gamma dell’azienda di Mountain View. Grazie allo disponibile oggi su quello di listino. Puoi anche il in e diventa un vero best-buy. La scheda tecnica si basa su uno ad alta risoluzione, che assicura buone prestazioni e un doppia fotocamera che assicura scatti professionali. La batteria è una garanzia e dura per tutto il giorno. Asupporto anche tante funzioni AI molto utili. Motorola edge 60 neo (ottimo rapporto qualità-prezzo)

Lo smartphone medio di gamma da acquistare oggi. Su Amazon trovi il Motorola edge 60 neo con uno sconto del 35% e risparmi ben 140 euro su quello di listino. Un telefono perfetto per la vita di tutti i giorni e che assicura anche ottime prestazioni. Dotato di un display da 6,36 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel e per finire una batteria da 5000 mAh.

Lo smartphone medio di gamma da acquistare oggi. Su Amazon trovi il con uno e su quello di listino. Un telefono perfetto per la vita di tutti i giorni e che assicura anche ottime prestazioni. Dotato di un display da 6,36 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel e per finire una batteria da 5000 mAh. moto g06 (costa pochissimo)

Se non vuoi spendere grosse cifre, ecco la promo che fa per te. Da oggi trovi sul sito di e-commerce il moto g06 a un prezzo inferiore ai 140 euro e approfitti di uno sconto lampo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero e lo paghi meno di un caffè al giorno. Dotato di uno schermo da 6,88 pollici ad alta risoluzione, processore MediaTek Helio G81, fotocamera principale da 50 megapixel e selfie camera da 8 megapixel. Perfetto per chi non ha troppe pretese e utilizza lo smartphone per le attività principali, come chiamare e mandare messaggi.

Motorola Signature (16/512GB, Tripla camera 50MP, selfie 50M... 799,90 € -38% 1.299,00 € Risparmi 499,10 € Acquista su Amazon HONOR MAGIC V6 16+512GB GOLD 1.392,62 € -39% 2.299,90 € Risparmi 907,28 € Acquista su Amazon 2026 Cuffie Bluetooth 5.4, Auricolari Bluetooth Stereo HiFi ... 19,99 € -78% 89,99 € Risparmi 70,00 € Acquista su Amazon XIAOMI Smart Band 10, Fitness Tracker Uomo Donna, Batteria 2... 35,49 € -35% 54,99 € Risparmi 19,50 € Acquista su Amazon Hisense Smart TV MiniLED 144Hz 65" 4K 65E8S 699,00 € -42% 1.199,00 € Risparmi 500,00 € Acquista su Amazon roborock Saros 20 Neo Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con ... 799,00 € -38% 1.299,00 € Risparmi 500,00 € Acquista su Amazon NESCAFÉ DOLCE GUSTO NEO Caffè, Macchina caffè, Krups 59,99 € -25% 79,99 € Risparmi 20,00 € Acquista su Amazon

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost Renimer (78% di sconto e prezzo stracciato)

Offerta speciale per questo paio di cuffie lowcost che trovi su Amazon con uno sconto del 78% e il prezzo crolla a meno di 20 euro . Auricolari Bluetooth che assicurano un’ottima qualità del suono e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Autonomia fino a 55 ore e sono anche impermeabili. Non perdere questa occasione: costano poco e fai un ottimo affare.

Offerta speciale per questo paio di che trovi su con uno e il . Auricolari Bluetooth che assicurano un’ottima qualità del suono e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Autonomia fino a 55 ore e sono anche impermeabili. Non perdere questa occasione: costano poco e fai un ottimo affare. Proiettore portatile (doppio sconto e prezzo crollato)

Se vuoi trasformare il tuo salotto in una sala cinematografica, ecco la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi questo proiettore portatile in promo con uno sconto fisso del 33% a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare altri 28 euro . La promo non finisce qui: acquistandone due ottieni uno sconto aggiuntivo del 30%. Si collega facilmente con smart TV, smartphone e lo puoi utilizzare anche all’aperto. Un dispositivo che non puoi non avere se sei un appassionato di cinema.

Se vuoi trasformare il tuo salotto in una sala cinematografica, ecco la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi questo in con uno a cui un che fa . La promo non finisce qui: acquistandone due ottieni uno sconto aggiuntivo del 30%. Si collega facilmente con smart TV, smartphone e lo puoi utilizzare anche all’aperto. Un dispositivo che non puoi non avere se sei un appassionato di cinema. Apple AirTag seconda generazione (29% di sconto e prezzo al minimo)

Grazie allo sconto lampo del 29% l’Apple AirTag di seconda generazione raggiunge il prezzo più basso di sempre su Amazon. Lo paghi solamente 25 euro e fai un ottimo affare. Questo mini geolocalizzatore ti aiuta a localizzare chiavi, portafogli, valigie e tantissimi altri oggetti. Funziona emettendo un suono e lo puoi controllare in ogni momento tramite l’app dell’iPhone o dell’iPad. A questo prezzo è un vero best-buy.

Smartwatch

Apple Watch SE 3 + Cellular (sconto IVA e affare lampo)

Offerta speciale per l’ Apple Watch SE 3 nella versione Cellular , in grado di collegarsi autonomamente alla rete dati grazie alla eSim. Con lo sconto IVA risparmi 70 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Dotato di uno schermo Retina ad alta risoluzione e di sensori avanzati che si prendono cura della tua salute. Monitoraggio avanzato anche dell’attività fisica con tanti dati utili per migliorare giorno dopo giorno.

Offerta speciale per l’ nella , in grado di collegarsi autonomamente alla rete dati grazie alla eSim. Con lo e hai anche la possibilità di il in utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Dotato di uno ad alta risoluzione e di sensori avanzati che si prendono cura della tua salute. Monitoraggio avanzato anche dell’attività fisica con tanti dati utili per migliorare giorno dopo giorno. Xiaomi Smart Band 10 (super sconto e costa pochissimo)

Prezzo e affare lampo che non puoi farti sfuggire. Da oggi su Amazon trovi lo Xiaomi Smart Band 10 in promo con uno sconto del 35% e lo paghi veramente poco. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Wearable che ha molte funzioni in comune con smartwatch molto più costosi. Dotato di un display ampio che mostra le info principali (orario, frequenza cardiaca, passi effettuati), sensori che tengono sotto controllo frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno nel sangue e supporta più di 150 modalità di allenamento. La batteria ha una durata fino a 21 giorni.

Smart TV

Smart TV Hisense MiniLed da 65 pollici (sconto di 500 euro e prezzo in picchiata)

Rapporto qualità-prezzo eccezionale per lo smart TV Hisense MiniLed da 65 pollici con risoluzione 4K e refresh rate fino a 144 Hz che lo rende super fluido con i programmi che ami di più e soprattutto con i videogame. Televisore che da oggi troviamo su Amazon con uno sconto del 42% e risparmi ben 500 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 mesi a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto.

eccezionale per lo da 65 pollici con risoluzione 4K e che lo rende super fluido con i programmi che ami di più e soprattutto con i videogame. Televisore che da oggi troviamo su Amazon con uno e su quello di listino. Hai anche la possibilità di il in utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Smart TV Samsung da 50 pollici (offerta lampo e super occasione)

Da oggi su Amazon trovi in promo anche lo smart TV Samsung Crsytal da 50 pollici di ultima generazione. Grazie allo sconto del 26% risparmi 130 euro su quello di listino e fai un ottimo affare. Puoi alleggerire la spesa con il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Dotato di un pannello da 50 pollici con risoluzione 4K, processore Crystal 4K che ottimizza i contenuti in tempo reale e grazie al sistema operativo Tizen hai a disposizione tutte le app di streaming che vuoi. Dotata anche della funzione Vision AI che porta l’intelligenza artificiale sul televisore.

Elettrodomestici

roborock Saros 20 Neo (38% di sconto e risparmi 500 euro)

Il Roborock Saros 20 Neo è disponibile in promozione con uno sconto del 38% , che riduce il prezzo di listino con un risparmio di 500 euro . Questo elettrodomestico di fascia alta integra sistemi avanzati di navigazione per la mappatura degli ambienti, una elevata potenza di aspirazione e una stazione base automatizzata per la gestione dello sporco e il lavaggio dei moci, offrendo un’esperienza di pulizia completamente autonoma. Lava il pavimento alla perfezione.

Il è disponibile in promozione con uno , che riduce il prezzo di listino con un . Questo elettrodomestico di fascia alta integra sistemi avanzati di navigazione per la mappatura degli ambienti, una elevata potenza di aspirazione e una stazione base automatizzata per la gestione dello sporco e il lavaggio dei moci, offrendo un’esperienza di pulizia completamente autonoma. Lava il pavimento alla perfezione. dreame H15 Pro Heat (30% di sconto e prezzo in picchiata)

In offerta al suo prezzo minimo con uno sconto del 30% , la Dreame H15 Pro Heat offre anche la possibilità di pagamento rateale in 5 rate a tasso zero . Caratterizzata dal sistema di pulizia ad acqua calda, questa lavapavimenti scioglie efficacemente lo sporco ostinato e i residui grassi. La stazione base gestisce l’autopulizia ad alta temperatura e l’asciugatura rapida del rullo per prevenire la formazione di batteri e cattivi odori. La spazzola zero grovigli la rende perfetta per chi ha animali domestici.

In offerta al suo con uno , la offre anche la possibilità di pagamento rateale in . Caratterizzata dal sistema di pulizia ad acqua calda, questa lavapavimenti scioglie efficacemente lo sporco ostinato e i residui grassi. La stazione base gestisce l’autopulizia ad alta temperatura e l’asciugatura rapida del rullo per prevenire la formazione di batteri e cattivi odori. La spazzola zero grovigli la rende perfetta per chi ha animali domestici. Nescafè Dolce Gusto Neo (offerta shock e prezzo al minimo)

Per un caffè espresso ogni volta che vuoi, questa è l’offerta che fa per te. Da oggi su Amazon trovi la Nescafé Dolce Gusto Neo con uno sconto del 25% e la paghi veramente poco. Funziona tramite le capsule e sfrutta una tecnologia d’estrazione avanzata che riconosce automaticamente la capsula inserita, regolando parametri come temperatura, volume e pressione per garantire un risultato in tazza ottimale. Compatta e occupa poco spazio. Design futuristico che la rende anche un oggetto da esposizione.

Per un caffè espresso ogni volta che vuoi, questa è l’offerta che fa per te. Da oggi su Amazon trovi la con uno sconto del 25% e la paghi veramente poco. Funziona tramite le capsule e sfrutta una tecnologia d’estrazione avanzata che riconosce automaticamente la capsula inserita, regolando parametri come temperatura, volume e pressione per garantire un risultato in tazza ottimale. Compatta e occupa poco spazio. Design futuristico che la rende anche un oggetto da esposizione. Ferro da stiro a vapore Russell Hobbs (costa pochissimo)

Disponibile con uno sconto del 40%, questo ferro da stiro Russell Hobbs scende a un prezzo inferiore ai 30 euro. Dotato di una piastra ad alta scorrevolezza e di un sistema anti-calcare integrato, garantisce un’erogazione costante del vapore e un colpo di vapore mirato per stirare agevolmente anche le pieghe più ostinate sui tessuti pesanti. Se non vuoi spendere grosse cifre, è il modello che devi acquistare oggi.

Servizi Amazon

Con l’annuncio della Festa delle Offerte Prime (dal 6 al 7 ottobre) sono tornate le offerte sui servizi Amazon. E sono molto interessanti.

Per gli amanti della musica, c’è la possibilità di abbonarsi gratuitamente per quattro mesi ad Amazon Music Unlimited, il servizio per lo streaming musicale che ti dà accesso a oltre 100 milioni di brani senza pubblicità e a tutti i podcast più popolari. Inoltre, puoi ascoltare una volta al mese anche uno dei 350.000 audiolibri disponibili. Non perdere questa occasione e clicca qui per abbonarti subito. Non c’è nessun obbligo di rinnovo e puoi recedere in qualsiasi momento.

AMAZON MUSIC UNLIMITED – QUATTRO MESI GRATIS

Torna disponibile anche l’abbonamento gratuito ad Audible. Lo puoi provare gratuitamente per 60 giorni se sei un utente iscritto a Prime. Hai accesso a migliaia tra audiolibri e serie podcast in esclusiva, il tutto senza pubblicità e con la possibilità di scaricare il contenuto per l’ascolto offline.

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