Amazon, smart TV LG Mini RGB crolla di prezzo e le migliori offerte di oggi

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LG

Siamo entrati negli ultimi giorni di ottobre e come capita spesso su Amazon arrivano le svendite di fine mese. Un ottimo momento per fare ottimi affare sul meglio che può offrire la tecnologia. Lo dimostra l’offerta eccezionale disponibile da oggi per l’iPhone 17 Pro Max. Lo smartphone di Apple è disponibile con uno sconto di 160 euro e lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero. Per chi vuole spendere un po’ meno c’è il moto g06 a un prezzo di soli 140 euro. Tornano anche le offerte speciali sugli smartwatch, con il Galaxy Watch8 disponibile con un ottimo sconto del 30%. Tra le offerte best-seller c’è anche lo smart TV LG Mini RGB da 65 pollici: lo sconto del 59% fa sprofondare il prezzo.

Tra gli elettrodomestici le offerte e le opportunità non mancano. Da oggi trovi il robot aspirapolvere roborock Saros 20 con uno sconto di quasi 550 euro, mentre la friggitrice ad aria Midea con doppio cestello è disponibile a un prezzo mai visto prima grazie allo sconto del 40%. Offerte e sconti impossibili da farsi sfuggire: approfittane ora.

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Amazon, migliori offerte 26 ottobre

Smartphone

iPhone 17 Pro Max (prezzo in picchiata e 12 rate a tasso zero)

Ottimo affare per l’ iPhone 17 Pro Max . La versione extra large dello smartphone Apple è disponibile con uno sconto di 160 euro e lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero . Smartphone che si posiziona nella fascia alta del mercato e dotato di componenti ad alte prestazioni. Schermo ProMotion da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro ad alte prestazioni e supporto ad Apple Intelligence, tripla fotocamera Fusion nella parte posteriore e nuova fotocamera Center Stage da 18 megapixel . La batteria ha un’autonomia elevata.

Ottimo affare per l’ . La versione extra large dello smartphone Apple è disponibile con uno e lo puoi anche . Smartphone che si posiziona nella fascia alta del mercato e dotato di componenti ad alte prestazioni. con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro ad alte prestazioni e supporto ad Apple Intelligence, nella parte posteriore e nuova . La batteria ha un’autonomia elevata. Motorola razr 70 plus (42% di sconto e risparmi 500 euro)

Occasione imperdibile per il Motorola razr 70 plus . Grazie alla promo disponibile oggi lo smartphone pieghevole di Motorola è disponibile con uno sconto del 42% e risparmi ben 500 euro su quello di listino. Il telefono si posiziona nella fascia alta del mercato grazie a una scheda tecnica molto interessante: doppio schermo (esterno da 4 pollici, interno da 6,9 pollici con refresh rate fino a 165 Hz), processore Snapdragon 8s Gen3, doppia fotocamera da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Design a conchiglia che lo rende compatto e maneggevole.

Occasione imperdibile per il . Grazie alla promo disponibile oggi lo smartphone pieghevole di Motorola è disponibile con uno e su quello di listino. Il telefono si posiziona nella fascia alta del mercato grazie a una scheda tecnica molto interessante: (esterno da 4 pollici, interno da 6,9 pollici con refresh rate fino a 165 Hz), processore Snapdragon 8s Gen3, doppia fotocamera da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Design a conchiglia che lo rende compatto e maneggevole. Galaxy A57 (offerta lampo e sconto di 150 euro)

Se vuoi uno smartphone performante senza spendere cifre esagerate, il Galaxy A57 è l’affare del giorno. Da oggi è disponibile con uno sconto del 29% e il risparmio netto è di ben 150 euro su quello consigliato. Telefono che non ti tradisce: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ottimizzato appositamente per questo dispositivo, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Un telefono con un rapporto qualità-prezzo ottimo.

Se vuoi uno smartphone performante senza spendere cifre esagerate, il è l’affare del giorno. Da oggi è disponibile con uno e il su quello consigliato. Telefono che non ti tradisce: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ottimizzato appositamente per questo dispositivo, tripla fotocamera posteriore con e una che dura per tutto il giorno. Un telefono con un rapporto qualità-prezzo ottimo. Motorola edge 70 Fusion (offerta lampo e sconto mai visto prima)

Super occasione per il Motorola edge 70 Fusion , smartphone medio di gamma disponibile con un ottimo sconto del 25% e risparmi poco più di 100 euro su quello di listino. Dotato di una scheda tecnica che si basa su un display Extreme AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno. Affidabile e fluido, a meno di 300 euro è un best-buy.

Super occasione per il , smartphone medio di gamma disponibile con un e risparmi poco più di 100 euro su quello di listino. Dotato di una scheda tecnica che si basa su un con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore con e una batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno. Affidabile e fluido, a meno di 300 euro è un best-buy. moto g06 (costa pochissimo)

Torna in offerta il moto g06, uno dei telefoni economici più apprezzati da chi vuole spendere poco. Grazie allo sconto disponibile oggi lo paghi solamente 140 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Si tratta di un telefono dotato di un display da 6,88 pollici ad alta risoluzione, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, una fotocamera principale da 50 megapixel per scatti perfetti e una batteria da 5200 mAh che ti permette di utilizzarlo tutto il giorno. Non perdere tempo, è tra i più acquistati su Amazon.

LG Mini RGB 65 Pollici, Serie MRGB87 2026 Smart TV 4K - 65MR... 899,00 € -59% 2.199,00 € Risparmi 1.300,00 € Acquista su Amazon Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB: display 6,9", ProMotion fino... 1.329,00 € -11% 1.489,00 € Risparmi 160,00 € Acquista su Amazon SAMSUNG A576 GALAXY A57 5G (6.7'' - 8/256GB) GREY 373,40 € -32% 547,30 € Risparmi 173,90 € Acquista su Amazon Cuffie Bluetooth 5.4, 45H, Auricolari Bluetooth, Cuffie In E... 16,99 € -79% 79,99 € Risparmi 63,00 € Acquista su Amazon Midea NDK20-21AE Stufetta Elettrica Basso Consumo Termoconve... 34,99 € -42% 59,90 € Risparmi 24,91 € Acquista su Amazon ASUS Vivobook 15 F1504MA#B0H261K2KN, Notebook con display 15... Prodotto non disponibile Prodotti simili roborock Saros 20 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 36.000Pa... 999,00 € -33% 1.489,00 € Risparmi 490,00 € Acquista su Amazon Midea Friggitrice ad Aria Verticale Doppia Zona 10 in 1, 11L... 89,90 € -40% 149,90 € Risparmi 60,00 € Acquista su Amazon

Prodotti lowcost

McAfee Total Protecion (80% di sconto + 30% di sconto)

McAfee Total Protection per 5 dispositivi costa meno di 15 euro , grazie a un doppio sconto: oltre allo sconto fisso dell’82% puoi aggiungere un ulteriore coupon 30%. L’ antivirus, potenziato dall’ intelligenza artificiale McAfee, protegge dalle nuove minacce ed è in continua evoluzione, mentre la VPN sicura si attiva in automatico sui Wi-Fi pubblici per proteggere dati, operazioni bancarie e acquisti. La protezione dalle truffe in tempo reale riconosce virus, SMS fraudolenti e codici QR rischiosi, e la navigazione sicura avvisa dei siti pericolosi e dei tentativi di phishing. Il monitoraggio dell’identità controlla email, documenti e numeri di telefono per individuare segni di violazione, e il gestore delle password genera e memorizza codici complessi. A questo prezzo è un best-buy.

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Prezzo stracciato per questo paio di cuffie Bluetooth lowcost che solo per oggi trovi a meno di 20 euro grazie allo sconto del 75% presente in pagina. Nonostante un prezzo alla portata di tutti assicurano un’ottima qualità del suono e sono anche impermeabili. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone e l’autonomia raggiunge le 45 ore. Non perdere questo affare: la promo è a tempo!

Prezzo stracciato per questo paio di che solo per oggi trovi a grazie allo presente in pagina. Nonostante un prezzo alla portata di tutti assicurano un’ottima qualità del suono e sono anche impermeabili. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone e l’autonomia raggiunge le 45 ore. Non perdere questo affare: la promo è a tempo! Stufetta Midea (42% di sconto e costa meno di 35 euro)

Il termoconvettore Midea costa meno di 35 euro con il 42% di sconto, anche in 3 rate a tasso zero. La potenza da 2.000 W ha 3 livelli e il termostato regolabile spegne e riaccende l’apparecchio in automatico per mantenere la temperatura scelta, senza sprechi. La convezione diffonde il calore in modo uniforme, senza correnti d’aria fastidiose, mentre il funzionamento silenzioso è l’ideale per camera da letto e studio. Il design slim si appoggia a terra, la funzione antigelo protegge i locali poco usati, e le protezioni da surriscaldamento e ribaltamento aggiungono sicurezza.

Smartwatch

Galaxy Watch8 (30% di sconto e super affare)

Super affare per il Samsung Galaxy Watch8 che trovi scontato del 30% : lo smartwatch Samsung più sottile e compatto di sempre, con il design resistente agli urti. Il Punteggio Energia analizza sonno e segnali cardiaci per stimare il tuo livello di energia, mentre la Guida al riposo , basata su tre giorni di dati, aiuta a costruire una routine sana. Il coaching avanzato per il fitness propone un programma personalizzato e traccia l’attività fisica. Monitora costantemente anche il tuo stato di salute partendo dalla frequenza cardiaca ed effettua anche l’analisi della composizione del tuo corpo.

Super affare per il che trovi : lo smartwatch Samsung più sottile e compatto di sempre, con il design resistente agli urti. Il analizza sonno e segnali cardiaci per stimare il tuo livello di energia, mentre la , basata su tre giorni di dati, aiuta a costruire una routine sana. Il propone un programma personalizzato e traccia l’attività fisica. Monitora costantemente anche il tuo stato di salute partendo dalla frequenza cardiaca ed effettua anche l’analisi della composizione del tuo corpo. Huawei Watch Fit 5 (sconto speciale)

Il Huawei Watch Fit 5 tocca il prezzo minimo con il 28% di sconto. Per rendere più leggero l’acquisto, puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Lo schermo AMOLED da 1,82" raggiunge 2.500 nit, ed è leggibile anche sotto il sole. Il GPS dual-band traccia corsa e bici, e per il ciclismo offre potenza virtuale e cadenza virtuale. Monitora cuore, sonno e ossigeno nel sangue, con analisi delle aritmie, rilevamento delle cadute. Disponibile anche la tecnologia NFC per i pagamenti. L’autonomia arriva a 10 giorni.

Smart TV

Smart TV LG Mini RGB da 65 pollici (59% di sconto e risparmi 1300 euro)

Lo smart TV LG Mini RGB da 65 pollici è in offerta con uno sconto shock del 59% di sconto, e risparmi 1.300 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di rateizzare la spesa in 12 mesi a tasso zero. La tecnologia Mini RGB è l’evoluzione dei Mini LED, con retroilluminazione a colori indipendenti che migliora resa e intensità delle sfumature, e la certificazione DualColor garantisce immagini realistiche. Il processore α8 Gen3 ricostruisce i dettagli in 4K, mentre il Precision Dimming controlla le zone di retroilluminazione per contrasto e nitidezza. Dolby Vision e Atmos portano il cinema a casa, AI Search con Google Gemini risponde a ogni richiesta, e l’AI Hub riconosce la voce e personalizza l’esperienza.

PC portatile

ASUS Vivobook 15 (40% di sconto e affare del giorno)

Affare del giorno per l’ASUS Vivobook 15: con il 40% di sconto e l’offerta lampo si risparmiano 400 euro su un notebook pensato per studio e lavoro. Il processore Intel Core 5 320 con NPU integrata gestisce multitasking e funzioni AI, e i 16 GB di RAM con SSD da 512 GB rendono avvii e app rapidi. Lo schermo da 15,6" FHD è IPS antiriflesso, idelae per chi passa tante ore davanti al PC, mentre Wi-Fi 6, HDMI, USB-C e webcam con otturatore privacy completano la dotazione. Windows 11 Home è già installato.

Elettrodomestici

roborock Saros 20 (sconto di 550 euro e affare per tutti)

Il roborock Saros 20 ha il 36% di sconto con 540 euro di risparmio sul prezzo di listino. L’aspirazione HyperForce da 36.000 Pa raccoglie qualsiasi sporco, mentre il corpo da 7,95 cm e la tecnologia StarSight 2.0, senza torretta LiDAR, passano sotto i mobili bassi. Il sistema DuoDivide + FlexiArm elimina i grovigli di peli. La stazione RockDock lava i panni a 100°C e li asciuga a 55°C, e l’intelligenza artificiale riconosce oltre 300 ostacoli.

Il ha il sul prezzo di listino. L’aspirazione HyperForce da 36.000 Pa raccoglie qualsiasi sporco, mentre il corpo da 7,95 cm e la tecnologia StarSight 2.0, senza torretta LiDAR, passano sotto i mobili bassi. Il sistema DuoDivide + FlexiArm elimina i grovigli di peli. La stazione RockDock lava i panni a 100°C e li asciuga a 55°C, e l’intelligenza artificiale riconosce oltre 300 ostacoli. Dyson V8 Cylone (27% di sconto e super risparmio)

L’aspirapolvere Dyson V8 Cyclone tocca il prezzo minimo con il 27% di sconto , e si può pagare a rate a tasso zero con Cofidis. L’aspirazione da 150 Air Watt raccoglie polvere, briciole e peli su pavimenti e tappeti, e la filtrazione sigillata trattiene il 99,99% delle particelle microscopiche. La batteria intercambiabile garantisce fino a 60 minuti di autonomia, e si trasforma in aspirapolvere portatile per divani, auto e scale. Il contenitore si svuota in modo igienico, e il supporto a muro ricarica e ripone la scopa. Una Dyson senza fili a un prezzo speciale.

L’aspirapolvere tocca il , e si può pagare a rate a tasso zero con Cofidis. L’aspirazione da raccoglie polvere, briciole e peli su pavimenti e tappeti, e la trattiene il microscopiche. La garantisce fino a di autonomia, e si trasforma in aspirapolvere portatile per divani, auto e scale. Il si svuota in modo igienico, e il ricarica e ripone la scopa. Una Dyson senza fili a un prezzo speciale. Friggitrice Midea con doppio cestello (offerta shock e 5 rate a tasso zero)

La friggitrice ad aria Midea a doppia zona ha il 40% di sconto : maxi risparmio su un apparecchio che fa due cotture insieme, e si può pagare in 5 rate a tasso zero. Il design verticale unisce un cestello superiore da 6 litri e una teglia inferiore da 5 litri (11 litri totali) in un ingombro compatto, per cucinare secondo e contorno contemporaneamente. I 3 tubi riscaldanti con tecnologia HeatXpress garantiscono una cottura uniforme, croccante fuori e morbida dentro, mentre le 10 funzioni coprono frittura, grill, arrosto e disidratazione. Il Wi-Fi con app MSmart offre oltre 50 ricette, e i componenti antiaderenti sono lavabili in lavastoviglie .

La a : maxi risparmio su un apparecchio che fa due cotture insieme, e si può pagare in 5 rate a tasso zero. Il design unisce un e una (11 litri totali) in un ingombro compatto, per cucinare secondo e contorno contemporaneamente. I con tecnologia garantiscono una cottura uniforme, croccante fuori e morbida dentro, mentre le coprono frittura, grill, arrosto e disidratazione. Il con app offre oltre 50 ricette, e i componenti antiaderenti sono . Frullatore a immersione Braun MultiQuick 3 (34% di sconto e prezzo stracciato)

Il frullatore a immersione Braun MultiQuick 3 è in offerta con il 34% di sconto e si può pagare in 3 rate a tasso zero: un affare per tutti gli appassionati di cucina. La tecnologia POWERBell Plus con campana in acciaio inox frulla in modo rapido e uniforme zuppe, salse, frullati e passati, mentre SPLASHControl riduce gli schizzi. Il sistema EasyClick permette di cambiare gli accessori con un clic, e l’impugnatura ergonomica garantisce una presa salda. Il bicchiere graduato serve per misurare e frullare, e i componenti smontabili sono lavabili in lavastoviglie.

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