Amazon, sconto esagerato per il Redmi Note 17 Pro e offerte con sconti fino all'80%

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Xiaomi

Inizia l’ultima settimana di ottobre e su Amazon arrivano tantissime nuove offerte che permettono di fare grandissimi affari e di risparmiare centinaia di euro sul meglio della tecnologia. Tra le offerte best seller del giorno troviamo sicuramente il Redmi Note 17 Pro disponibile con uno sconto del 33% che fa risparmiare ben 200 euro. Restando in tema smartphone, c’è anche il Motorola razr 70 plus con uno sconto del 42% e il prezzo sprofonda. Per la protezione dei tuoi dispositivi, invece, c’è l’antivirus McAfee valido per 5 dispositivi in offerta con uno sconto dell’80% a cui aggiungere un ulteriore 30% di sconto.

Non mancano le ottime occasioni per la pulizia della casa. Il robot aspirapolvere Lefant M5 Pro è disponibile con un doppio sconto e risparmi più di 600 euro. Per riscaldare l’abitazione, invece, trovi il termoventilatore De’Longhi a un prezzo mini e fai un super affare. Occasioni lampo che non devi farti sfuggire: possono terminare da un momento all’altro.

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Amazon, migliori offerte della settimana

Offerte best seller

Redmi Note 17 Pro (offerta lampo e risparmi 200 euro)

Altra super offerta che non devi farti sfuggire. Solo per pochissimo tempo trovi il Redmi Note 17 Pro in offerta con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo al minimo e risparmi 200 euro su quello di listino. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon che si attiva in fase di check-out. Lo smartphone è quanto di meglio tu possa trovare in questa fascia di prezzo: schermo AMOLED da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 6s Gen4, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e per finire una maxi batteria da 8340 mAh che può durare fino a tre giorni.

Altra super offerta che non devi farti sfuggire. Solo per pochissimo tempo trovi il in con uno che fa scendere il prezzo al minimo e su quello di listino. Puoi anche pagarlo in utilizzando il servizio Amazon che si attiva in fase di check-out. Lo smartphone è quanto di meglio tu possa trovare in questa fascia di prezzo: con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 6s Gen4, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e per finire una maxi batteria da 8340 mAh che può durare fino a tre giorni. McAfee Total Protecion (80% di sconto + 30% di sconto)

McAfee Total Protection per 5 dispositivi costa meno di 15 euro, grazie a un doppio sconto: oltre allo sconto fisso dell’82% puoi aggiungere un ulteriore coupon 30%. L’antivirus, potenziato dall’intelligenza artificiale McAfee, protegge dalle nuove minacce ed è in continua evoluzione, mentre la VPN sicura si attiva in automatico sui Wi-Fi pubblici per proteggere dati, operazioni bancarie e acquisti. La protezione dalle truffe in tempo reale riconosce virus, SMS fraudolenti e codici QR rischiosi, e la navigazione sicura avvisa dei siti pericolosi e dei tentativi di phishing. Il monitoraggio dell’identità controlla email, documenti e numeri di telefono per individuare segni di violazione, e il gestore delle password genera e memorizza codici complessi. A questo prezzo è un best-buy.

REDMI Note 17 Pro 5G, Smartphone 8+512GB, Black, Batteria da... 399,90 € -33% 599,90 € Risparmi 200,00 € Acquista su Amazon McAfee Total Protection - 5 Dispositiv 2026, 15 mesi, Esclus... 18,49 € -82% 99,95 € Risparmi 81,46 € Acquista su Amazon Motorola razr 70 plus (12/512GB, Doppia fotocamera 50MP, Dis... 699,86 € -42% 1.199,00 € Risparmi 499,14 € Acquista su Amazon Lefant M5 Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo 23... 399,98 € -60% 999,99 € Risparmi 600,01 € Acquista su Amazon De'Longhi HBC 3030 Termoventilatore Caldobagno, 2 livelli di... 59,99 € -29% 84,99 € Risparmi 25,00 € Acquista su Amazon Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 3N Nero, 1 Testi... 59,99 € -57% 139,99 € Risparmi 80,00 € Acquista su Amazon Hisense Smart TV MiniLED 144Hz 50" 4K 50E8S | Dolby Atmos 2.... 469,00 € -37% 749,00 € Risparmi 280,00 € Acquista su Amazon NOTODD PC Portatile Laptop 16 Pollici Notebook Blu Win 11 Pr... 279,99 € -72% 999,00 € Risparmi 719,01 € Acquista su Amazon

Smartphone

Galaxy S25 Ultra (offerta shock e prezzo in picchiata)

Sconto eccezionale per il Galaxy S25 Ultra , smartphone premium di Samsung che da oggi è disponibile su Amazon a un prezzo stracciato . Il merito è dello sconto del 41% che fa risparmiare ben 620 euro e puoi anche pagarlo a rate a tasso zero con Cofidis. La scheda tecnica è da top del settore: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con risoluzione QHD, processore Snapdragon 8 Gen 4 Elite , quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo e per finire una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Non manca l’iconica S Pen integrata nella scocca e che trasforma lo smartphone in un taccuino digitale.

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Occasione imperdibile per il Motorola razr 70 plus . Grazie alla promo disponibile oggi lo smartphone pieghevole di Motorola è disponibile con uno sconto del 42% e risparmi ben 500 euro su quello di listino. Il telefono si posiziona nella fascia alta del mercato grazie a una scheda tecnica molto interessante: doppio schermo (esterno da 4 pollici, interno da 6,9 pollici con refresh rate fino a 165 Hz), processore Snapdragon 8s Gen3, doppia fotocamera da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Design a conchiglia che lo rende compatto e maneggevole.

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Smartphone da comprare subito se sei alla ricerca di un modello economico e con una batteria che duri più dei classici due giorni. Parliamo dell’ Honor 600 Smart disponibile da oggi con uno sconto del 32% e il prezzo scende a meno di 190 euro. Dotato di un display immersivo da 6,87 pollici, processore Snapdragon 4 Gen 4, fotocamera principale da 50 megapixel e per finire una maxi batteria da 7700 mAh che può durare fino a quattro giorni con un utilizzo normale.

Smartphone da comprare subito se sei alla ricerca di un modello economico e con una batteria che duri più dei classici due giorni. Parliamo dell’ disponibile da oggi con uno e il prezzo scende a meno di 190 euro. Dotato di un display immersivo da 6,87 pollici, processore Snapdragon 4 Gen 4, fotocamera principale da 50 megapixel e per finire una che può durare fino a quattro giorni con un utilizzo normale. moto g06 (costa pochissimo)

Torna in offerta il moto g06, uno dei telefoni economici più apprezzati da chi vuole spendere poco. Grazie allo sconto disponibile oggi lo paghi solamente 140 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Si tratta di un telefono dotato di un display da 6,88 pollici ad alta risoluzione, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, una fotocamera principale da 50 megapixel per scatti perfetti e una batteria da 5200 mAh che ti permette di utilizzarlo tutto il giorno. Non perdere tempo, è tra i più acquistati su Amazon.

Prodotti lowcost

Spazzolino elettrico Oral-B iO 3 (57% di sconto e costa meno di 60 euro)

Lo spazzolino elettrico Oral-B iO3 è disponibile con uno sconto del 57% e lo puoi pagare in 3 rate a tasso zero. Nella confezione trovi anche un kit pronto all’uso: custodia da viaggio e un tubetto di dentifricio Oral-B Pro-Repair , pensato per proteggere lo smalto. La testina rotonda con micro-vibrazioni rimuove fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale, per gengive più sane in una settimana. Il sensore di pressione con anello luminoso segnala se spazzoli troppo forte o troppo piano, mentre le 3 modalità e il timer da 2 minuti guidano la routine.

Lo spazzolino elettrico è disponibile con uno e lo puoi pagare in 3 rate a tasso zero. Nella confezione trovi anche un kit pronto all’uso: e un tubetto di dentifricio , pensato per proteggere lo smalto. La con rimuove rispetto a uno spazzolino manuale, per gengive più sane in una settimana. Il con anello luminoso segnala se spazzoli troppo forte o troppo piano, mentre le e il guidano la routine. 12 testine Oral-B Pro Cross Action (53% di sconto e prezzo mini)

Dodici testine Oral-B Pro Cross Action a meno di 28 euro, cioè poco più di 2 euro l’una: lo s conto del 53% ti mette in casa una scorta per un anno. Le setole angolate a 16° raggiungono gli spazi tra i denti e rimuovono fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale, mentre la tecnologia CleanMaximiser e le setole Indicator segnalano quando sostituirle (di solito ogni 3 mesi). Sono compatibili con la maggior parte degli spazzolini elettrici Oral-B, e vanno bene per tutta la famiglia.

Dodici testine Oral-B Pro Cross Action a meno di 28 euro, cioè poco più di 2 euro l’una: lo s ti mette in casa una scorta per un anno. Le raggiungono gli spazi tra i denti e rimuovono rispetto a uno spazzolino manuale, mentre la tecnologia e le segnalano quando sostituirle (di solito ogni 3 mesi). Sono compatibili con la maggior parte degli spazzolini elettrici Oral-B, e vanno bene per tutta la famiglia. Telecamera per l’esterno Dom-e (costa meno della metà)

La telecamera da esterno Dom-e ha il 51% di sconto, e puoi pagarla anche in 3 rate a tasso zero. L’ottica con angolo da 125° riprende un’ampia area, e i LED a infrarossi garantiscono la visione notturna a colori fino a 8 metri. Il rilevamento di movimento e suoni e il sensore per gli animali domestici avvisano di ogni evento, mentre l’allarme con sirena e la luce di dissuasione scoraggiano i malintenzionati. L’audio bidirezionale in vivavoce permette di parlare con chi è davanti alla telecamera. La batteria da 5.200 mAh la rende indipendente dai cavi, e la resistenza IP65 la protegge dalle intemperie.

Smartwatch

Garmin Forerunner 55 (30% di sconto e affare per tutti)

L’offerta da cogliere al volo per chi ha la passione per lo sport. Da oggi su Amazon è disponibile il Garmin Forerunner 55 con uno sconto del 30% e risparmi 50 euro su quello di listino. Orologio molto apprezzato dagli sportivi, ti aiuta a mantenerti in forma e a migliorare giorno dopo giorno. Compatto e leggero, lo puoi portare al polso per tutto il giorno senza pensieri. Schermo da 1,09 pollici, tante modalità di allenamento a partire dalla corsa e dal ciclismo. Puoi anche accedere a percorsi di allenamento ad hoc. La batteria ha una durata fino a due settimane.

Smart TV

Smart TV Samsung Crystal da 50 pollici (28% di sconto e affare immediato)

Lo smart TV Samsung Crystal da 50 pollici è disponibile su Amazon con il 28% di sconto e si può pagare in 5 rate a tasso zero . Il Crystal Processor 4K e la tecnologia PurColor restituiscono colori vividi e naturali, mentre HDR10+ e Motion Xcelerator migliorano contrasto e fluidità in film e sport. Il Gaming Hub dà accesso al cloud gaming senza console, e la piattaforma Tizen offre tutte le app di streaming. Uno smart TV semplice e affidabile, ideale per camera, studio o soggiorno.

Lo smart TV da è disponibile su Amazon con il e si può . Il e la tecnologia restituiscono colori vividi e naturali, mentre e migliorano contrasto e fluidità in film e sport. Il dà accesso al cloud gaming senza console, e la piattaforma offre tutte le app di streaming. Uno smart TV semplice e affidabile, ideale per camera, studio o soggiorno. Smart TV Hisense MiniLED da 50 pollici (37% di sconto e maxi risparmio)

Prezzo in picchiata per lo smart TV Hisense Mini LED da 50 pollici, in offerta speciale con uno sconto del 37% che ti fa risparmiare quasi 300 euro su quello di listino. Il pannello Hi-QLED Mini LED 4K garantisce neri profondi e luminosità elevata, mentre il refresh nativo a 144 Hz con VRR, ALLM e FreeSync è pensato per i gamer. Dolby Vision IQ e HDR10+ adattano l’immagine alla luce della stanza, e la piattaforma VIDAA offre oltre 1.000 app, tra cui tutte quelle per le piattaforme di streaming. A questo prezzo è un vero best-buy.

PC portatile

PC portatile NOTODD (72% di sconto e risparmi più di 700 euro)

L’offerta è di quelle da cogliere al volo. Solo per oggi su Amazon trovi il PC portatile NOTODD con schermo da 16 pollici in promo con uno sconto del 72% e il risparmio netto è di 720 euro. Un’occasione unica e che non devi assolutamente farti scappare per un notebbok versatile e funzionale. Oltre a un display ampio e con risoluzione FHD, trovi a bordo un processore che assicura buone prestazioni supportato da 12 gigabyte di RAM e da un SSD da 256 GB. Perfetto per l’utilizzo domestico e per lo studio.

Elettrodomestici

Lefant M5 Pro (doppio sconto e risparmi più di 600 euro)

Il Lefant M5 Pro è in offerta speciale con un doppio sconto da cogliere al volo: al 60% di sconto puoi aggiungere un ulteriore 10% , con più di 600 euro di risparmio. L’aspirazione da 18.000 Pa con sistema Zero-Groviglio raccoglie polvere, briciole e peli senza intasarsi, mentre la navigazione laser dToF mappa la casa e pianifica percorsi senza zone saltate. La stazione lava i mop con acqua calda a 75°C e li asciuga, riducendo la manutenzione. L’ autonomia fino a 180 minuti copre anche le case più grandi con una carica. Un robot completo, a un prezzo ribassato due volte.

Il è in offerta speciale con un doppio sconto da cogliere al volo: al puoi aggiungere un , con più di 600 euro di risparmio. L’aspirazione da con sistema raccoglie polvere, briciole e peli senza intasarsi, mentre la navigazione mappa la casa e pianifica percorsi senza zone saltate. La stazione lava i mop con e li asciuga, riducendo la manutenzione. L’ copre anche le case più grandi con una carica. Un robot completo, a un prezzo ribassato due volte. roborock F25 Steam Set (offerta shock e prezzo in picchiata)

Il roborock F25 Steam Set tocca il prezzo minimo con il 37% di sconto e 220 euro di risparmio. La tecnologia VaporFlow genera vapore fino a 180°C che scioglie grasso, macchie secche e residui appiccicosi, mentre l’ aspirazione da 25.000 Pa con 33 N di pressione e il sistema JawScrapers evitano i grovigli. Il design FlatReach 2.0 si piega a 180° e passa sotto letti e divani, e la luce blu rivela la polvere nascosta. L’autopulizia a vapore con asciugatura ad aria calda mantiene il rullo igienico, con 80 minuti di autonomia per fino a 660 mq . Il serbatoio da 1 litro dosa il detergente in automatico.

Il tocca il e 220 euro di risparmio. La tecnologia genera vapore fino a che scioglie grasso, macchie secche e residui appiccicosi, mentre l’ con e il sistema evitano i grovigli. Il design si piega a e passa sotto letti e divani, e la rivela la polvere nascosta. L’autopulizia a vapore con asciugatura ad aria calda mantiene il rullo igienico, con di autonomia per fino a . Il serbatoio da dosa il detergente in automatico. Polti Vaporetto SV460 (46% di sconto e costa quasi la metà)

La Polti Vaporetto SV460 Double costa solo 91 euro con il 46% di scont o, e si può pagare anche in 5 rate a tasso zero . Il vapore è pronto in 15 secondi e igienizza i pavimenti eliminando il 99,9% di germi e batteri , usando solo acqua di rubinetto . Funziona come scopa a vapore e pulitore portatile (2 in 1), con 17 accessori e 4 panni inclusi per pavimenti, vetri, bagni e tappeti. Il serbatoio estraibile si riempie anche durante l’uso, il filtro anticalcare protegge la caldaia, e il cavo da 7,5 metri raggiunge ogni stanza.

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La macchina per il caffè automatico Bialetti Gioia costa solo 47 euro con il 33% di sconto . La pompa da 20 bar con caldaia Thermoblock prepara un caffè cremoso e omogeneo, con due pulsanti per espresso o lungo e la quantità regolabile in tazza. Funziona esclusivamente con le capsule originali Bialetti Caffè d’Italia in alluminio . Il serbatoio da 0,5 litri, il contenitore per 8 capsule usate e l’espulsione automatica semplificano la routine. La soluzione perfetta per la tua abitazione o per l’ufficio.

La macchina per il caffè automatico con il . La con prepara un caffè cremoso e omogeneo, con per e la quantità regolabile in tazza. Funziona esclusivamente con le . Il serbatoio da 0,5 litri, il contenitore per 8 capsule usate e l’espulsione automatica semplificano la routine. La soluzione perfetta per la tua abitazione o per l’ufficio. Termoventilatore De’Longhi Caldobagno (29% di sconto e costa poco)

Il termoventilatore De’Longhi Caldobagno HBC 3030 costa meno di 60 euro con il 29% di sconto, e puoi anche pagarlo in 3 rate a tasso zero. Offre 2 potenze con termostato ambiente, e riscalda locali fino a 60 m³. La protezione IP21 contro le gocce d’acqua e il doppio isolamento lo rendono sicuro in bagno, mentre la funzione ECO SILENCE unisce silenziosità e consumi ridotti. Ci sono anche l’antigelo e la ventilazione estiva, con avvolgicavo e maniglia integrati. Si appoggia a terra o si fissa a parete con il kit incluso.

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