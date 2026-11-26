Xiaomi

Il Black Friday continua a stupire su Amazon con sempre nuove offerte e con nuove possibilità di fare degli ottimi affari. E ne sono una dimostrazione le promo disponibili oggi 26 novembre. A catturare l’attenzione c’è l‘iPhone 18 Pro: lo smartphone premium di Apple è disponibile per la prima volta in promo e fai un super affare. Se, invece, vuoi spendere un po’ meno c’è il Redmi Note 17 Pro con uno sconto del 37% e il risparmio netto è di ben 220 euro. Tra le offerte best-seller ci sono anche i prodotti a marchio Amazon, come ad esempio il Fire TV Stick HD che trovi che un super sconto del 61%.

Apple iPhone 18 Pro 256 GB - Nero | Display Super Retina XDR... 1.399,00 € -6% 1.489,00 € Risparmi 90,00 € Acquista su Amazon Bose QuietComfort Earbuds Auricolari Wireless Bluetooth con ... 109,00 €(54,50 € / unità) -45% 199,95 € Risparmi 90,95 € Acquista su Amazon LG OLED evo AI 65 Pollici, Serie G6 2026 Smart TV 4K - OLED6... 1.799,00 € -50% 3.599,00 € Risparmi 1.800,00 € Acquista su Amazon Oral-B iO 3 Spazzolino Elettrico, 1 Testina, Custodia, Denti... 59,99 € -57% 139,99 € Risparmi 80,00 € Acquista su Amazon roborock Saros 20 Neo Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con ... 699,00 € -46% 1.299,00 € Risparmi 600,00 € Acquista su Amazon DREAME H14 Pro Aspirapolvere Lavapavimenti, Design Piatto a ... 229,00 € -38% 369,00 € Risparmi 140,00 € Acquista su Amazon

Non mancano gli elettrodomestici, tra i prodotti più venduti in questi giorni su Amazon. Noi abbiamo selezionato il roborock Saros 20 Neo che trovi con uno sconto di ben 600 euro, oppure l’aspirapolvere Dyson V10 Cyclone disponibile con il 31% di sconto. Non perdere tempo e scopri le migliori offerte di oggi.

Amazon, migliori offerte 26 novembre

Smartphone

iPhone 18 Pro (minimo storico)

Ecco la promo che tutti aspettavano. Da oggi su Amazon è disponibile l’iPhone 18 Pro con uno sconto di quasi 100 euro che fa scendere il prezzo al minimo storico sulla piattaforma di e-commerce. Un’occasione unica che non devi assolutamente farti sfuggire, soprattutto per un telefono Apple uscito sul mercato da pochissime settimane. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Sul profilo delle caratteristiche tecniche c’è ben poco da dire: schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici, processore A20 Pro progettato appositamente per Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel ad apertura variabile e fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici. Migliorata anche la batteria.

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Galaxy S26 Ultra (offerta esclusiva Amazon)

Altra super occasione che non devi farti scappare. Su Amazon trovi il Galaxy S26 Ultra con uno sconto di ben 200 euro e approfitti di un ottimo prezzo. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Parliamo di uno dei telefoni più interessanti disponibili sul mercato: schermo Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD, processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 , quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e per finire una batteria che ti accompagna per tutto il giorno. Nella scocca è presente anche la S Pen che trasforma il telefono in un taccuino digitale.

Altra super occasione che non devi farti scappare. Su Amazon trovi il con uno e approfitti di un ottimo prezzo. Puoi anche . Parliamo di uno dei telefoni più interessanti disponibili sul mercato: con risoluzione QHD, , quadrupla fotocamera posteriore con e per finire una batteria che ti accompagna per tutto il giorno. Nella scocca è presente anche la S Pen che trasforma il telefono in un taccuino digitale. Redmi Note 17 Pro (prezzo crollato e sconto Black Friday)

Il telefono più venduto su Amazon in questi giorni di Black Friday. Il Redmi Note 17 Pro è il re dei medio di gamma, grazie allo sconto del 37% che fa scendere il prezzo di ben 220 euro e hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero . Un telefono dotato di un’ottima scheda tecnica: schermo da 6,83 pollici con risoluzione SuperHD, processore Snapdragon 6s Gen4, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una maxi batteria da 8340 mAh che può durare fino a tre giorni. Un vero affare imperdibile.

Il su in questi giorni di Black Friday. Il è il re dei medio di gamma, grazie allo che fa e hai anche la . Un telefono dotato di un’ottima scheda tecnica: con risoluzione SuperHD, processore Snapdragon 6s Gen4, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una che può durare fino a tre giorni. Un vero affare imperdibile. Redmi Note 17 (offerta top Blakc Friday)

Se vuoi spendere un po’ di meno, c’è in offerta anche il Redmi Note 17. Con lo sconto del 33% disponibile oggi risparmi 150 euro e puoi pagarlo anche in 5 rate a tasso zero. Il telefono è dotato di un display immersivo da 6,99 pollici con cui vedere film e serie TV mentre sei in viaggio, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, processore Snapdragon4 Gen4 e per finire una batteria da 7700 mAh . Il regalo ideale per Natale.

Se vuoi spendere un po’ di meno, c’è in offerta anche il Con lo disponibile oggi e puoi Il telefono è dotato di un con cui vedere film e serie TV mentre sei in viaggio, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, processore Snapdragon4 Gen4 e per finire una . Il regalo ideale per Natale. realme P4 Lite (38% di sconto e costa meno di 160 euro)

Non manca un telefono che costa pochissimo. Il protagonista della promo lowcost di oggi è il realme P4 Lite che trovi su Amazon con uno sconto del 38% e il prezzo scende a meno di 160 euro. Anche in questo caso è disponibile il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotato di un ampio display da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore che assicura buone prestazioni, fotocamera con AI e per finire una batteria da 6600 mAh. A questo prezzo è un best-buy.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick HD (61% di sconto e costa pochissimo)

L’Amazon Fire TV Stick HD è scontata del 60%, costa solo 25,99 euro e puoi pagarla anche in 5 rate a tasso zero. Basta collegarla alla porta HDMI del televisore per avere app come Prime Video, Netflix e Disney+. Lo streaming è ad alta risoluzione e supporta HDR, HDR10, HDR10+ e HLG. Con il telecomando vocale Alexa cerchi film e serie con la voce e controlli i dispositivi smart di casa. A questo prezzo è il regalo tech perfetto per chi ha ancora un TV non smart.

Scelto per te Fire TV Stick HD 109,00 €(54,50 € / unità) -45% 199,95 € Risparmi 90,95 € Acquista su Amazon

Bundle sicurezza Ring (71% di sconto e prezzo al minimo)

Giardino e salotto sotto controllo con un unico pacchetto, che oggi costa il 71% in meno . Il kit unisce la videocamera esterna a batteria Ring (resistente alle intemperie, con batteria a sgancio rapido) alla videocamera interna Ring da collegare alla presa. Entrambe offrono Live View HD 1080p con visione notturna a infrarossi e audio bidirezionale . Le zone di movimento personalizzabili evitano le notifiche inutili, e la copertura per la privacy della videocamera interna blocca obiettivo e microfono.

Giardino e salotto sotto controllo con un unico pacchetto, che oggi . Il kit unisce la (resistente alle intemperie, con batteria a sgancio rapido) alla da collegare alla presa. Entrambe offrono con e . Le evitano le notifiche inutili, e la copertura per la privacy della videocamera interna blocca obiettivo e microfono. Echo Time (novità Amazon e offerta top del Black Friday)

Una sveglia da comodino che parla con Alexa: Echo Time costa il 51% in meno ed è un vero affare. Offre centinaia di quadranti tra cui scegliere, suoni ambientali rilassanti per addormentarsi e, con Alexa+, una sveglia intelligente che prova a farti alzare in una fase di sonno più leggero. Controlla anche luci e tapparelle della smart home e ha un pulsante di disattivazione del microfono. Acquistandolo si accede ad Alexa+ in modalità anticipata.

Smartwatch

Garmin fenix 8 (offerta lampo e sconto incredibile)

Grazie alla promo Black Friday crolla il prezzo dello smartwatch super resistente di Garmin. Da oggi è disponibile con uno sconto del 32% e il risparmio netto è di poco superiore ai 250 euro. Il Garmin fenix 8 è uno dei migliori modelli che puoi trovare oggi: schermo da 1,4 pollici ad alta risoluzione, più di 90 app dedicate allo sport, sensori che monitorano il tuo stato di salute e una batteria che dura fino a 16 giorni. Ideale per chi ama le sfide all’aperto.

Scelto per te Garmin fenix 8 547,00 € -32% 799,99 € Risparmi 252,99 € Acquista su Amazon

Amazfit Balance 3 (27% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Cassa in titanio da 48 mm, vetro zaffiro e display AMOLED da 1,5" : l’Amazfit Balance 3 è costruito per allenamenti intensi di ogni giorno. Grazie all’offerta del Black Friday è disponibile con uno sconto del 27% e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. L’orologio è perfetto per gli amanti dello sport grazie a oltre 180 modalità sportive, resistenza 10 ATM e modalità HYROX con piani di allenamento e analisi della gara. L’autonomia arriva fino a 21 giorni e ci sono 64 GB di memoria con mappe offline, NFC per pagare dal polso con Zepp Pay e una torcia LED con luce bianca e rossa per le uscite all’alba o la sera.

Smart TV

Smart TV LG OLED evo AI 65 pollici (50% di sconto e prezzo in picchiata)

Dimezzare il prezzo di un OLED top di gamma da 65 pollici non è una cosa di tutti i giorni e permette anche di risparmiare 1.800 euro . È quello che accade da oggi il televisore LG OLED evo AI 65 pollici della serie G6 . Il merito è dello sconto del 50% e hai anche la possibilità di pagare in 12 rate a tasso zero. La tecnologia Hyper Radiant Color con Brightness Booster Ultra e processore α11 Gen3 lo rende super luminoso di LG. Il trattamento Reflection Free Premium riduce i riflessi senza perdere profondità nei neri. Chi gioca trova il 4K fino a 165 fps con VRR, G-Sync e FreeSync Premium , mentre Google Gemini aiuta nella ricerca dei contenuti.

Dimezzare il prezzo di un OLED top di gamma da 65 pollici non è una cosa di tutti i giorni e permette anche di . È quello che accade da oggi il televisore . Il merito è dello e hai anche la possibilità di in La tecnologia con e processore lo rende super luminoso di LG. Il trattamento riduce i riflessi senza perdere profondità nei neri. Chi gioca trova il con , mentre aiuta nella ricerca dei contenuti. Smart TV Samsung 32 pollici (offerta esclusiva Amazon)

Per camera, cucina o studio serve un TV piccolo ma con colori all’altezza? Su Amazon è in offerta il Samsung Q5F da 32" con uno sconto del 24% e approfitti di un super prezzo. Punta sulla tecnologia Real QLED e su un pannello Full HD con HDR10+ e Quantum HDR. Include il sistema operativo Tizen per le app di streaming, l’audio Object Tracking Sound Lite che segue l’azione sullo schermo e il Gaming Hub per giocare in cloud senza console.

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost (80% di sconto e costano pochissimo)

Con 21 euro e uno sconto dell’80% ti porti a casa un paio di auricolari con Bluetooth 5.4 , driver dinamici da 13 mm e 4 microfoni ENC per chiamate più nitide. Sono impermeabili e antisudore e la custodia con display LED mostra la carica. L’autonomia totale sfruttando la custodia di ricarica è di 60 ore . Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone.

Con 21 euro e uno ti porti a casa un paio di auricolari con , e per chiamate più nitide. Sono impermeabili e antisudore e la custodia con mostra la carica. L’autonomia totale sfruttando la custodia di ricarica è di . Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Spazzolino elettrico Oral-B iO 3 (57% di sconto e 3 rate a tasso zero)

57% di socnto e 3 rate a tasso zero rendono l’Oral-B iO 3 un modo semplice per passare allo spazzolino elettrico, e nella confezione ci sono 1 testina di ricambio, la custodia da viaggio e il dentifricio Advanced Prevenzione Tartaro. Spazzolino con testina rotonda oscillante e sensore di pressione, 3 modalità di pulizia (quotidiana, sensibile e sbiancante) e un timer da 2 minuti. A questo prezzo è un best-buy.

Elettrodomestici

roborock Saros 20 Neo (46% di sconto e risparmi 600 euro)

Con 600 euro di risparmio e uno sconto del 46% di sconto acquisti un vero un robot top di gamma. Su Amazon trovi il roborock Saros 20 Neo a un prezzo veramente speciale. Il robot aspirapolvere è dotato di una torretta retrattile che scende fino a 7,95 cm per passare sotto i mobili bassi, e aspira con una potenza elevatissima, tra le top del settore. Non manca un sistema anti-groviglio e la spazzola laterale FlexiArm per i bordi. Mappa efficacemente tutta l’abitazione.

Scelto per te roborock Saros 20 Neo 699,00 € -46% 1.299,00 € Risparmi 600,00 € Acquista su Amazon

Dyson Cyclone V10 (31% di sconto e affare lampo)

Continua anche oggi l’ottima occasione disponibile per l’ aspirapolvere Dyson V10 che troviamo su Amazon con uno sconto del 31% . Dotata di un motore digitale da 125.000 giri al minuto con 150 AW di aspirazione, mantenuta costante dai 14 cicloni. La batteria garantisce fino a 60 minuti di autonomia , e con l’adattatore per gli angoli nascosti arrivi anche dietro mobili e sotto i divani. Oggi costa il 31% in men o, al prezzo più basso del periodo.

Continua anche oggi disponibile per l’ che troviamo su con uno . Dotata di un motore digitale da 125.000 giri al minuto con 150 AW di aspirazione, mantenuta costante dai 14 cicloni. La batteria garantisce fino a , e con l’adattatore per gli angoli nascosti arrivi anche dietro mobili e sotto i divani. Oggi o, al prezzo più basso del periodo. DREAME H14 Pro (offerta top Black Friday)

Il prezzo scende ancora con l’ offerta Black Friday : la Dreame H14 Pro costa il 38% in meno e si paga anche in 5 rate a tasso zero . Questa lavapavimenti aspira e lava in un solo passaggio, mentre il serbatoio da 880 ml e i 40 minuti di autonomia bastano per pulire fino a 300 m². Si piega a 180° per passare sotto letti e divani, e ha il dosaggio automatico del detergente e il filtro HEPA.

Il prezzo scende ancora con l’ : la costa il e si paga anche in . Questa lavapavimenti aspira e lava in un solo passaggio, mentre il serbatoio da 880 ml e i 40 minuti di autonomia bastano per pulire fino a 300 m². Si per passare sotto letti e divani, e ha il dosaggio automatico del detergente e il filtro HEPA. Friggitrice ad aria Instant Pot (58% di sconto e prezzo in picchiata)

Se la cucina è piccola ma la famiglia no, la friggitrice ad aria Instant Pot Vortex Compact con cestello da 5 litri ti dà 4 funzioni in una: friggi, cuoci, riscalda e disidrata con la tecnologia EvenCrisp. La finestra ClearCook permette di controllare la cottura senza aprire il cestello. I filtri OdourErase trattengono grasso e odori. Lo sconto è del 58% e puoi dividere la spesa in 3 rate a tasso zero.

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