Amazon, iPhone 17 Pro Max scende al minimo storico: sconti fino all'85%

Michael Derrer Fuchs

Questo ultimo weekend di luglio si chiude con una giornata all’insegna delle offerte speciali. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili oggi e le trovi raccolte qui in basso. Sono suddivise per categoria prodotto e per ognuna trovi dispositivi con sconti eccezionali e mai visti prima. Come ad esempio il Galaxy S26+ disponibile con un super sconto del 34% e risparmi quasi 450 euro su quello di listino. Se sei sempre alla ricerca di uno smartphone top, c’è il Google Pixel 10 con un doppio sconto e approfitti del minimo storico.

Continua anche oggi l’offerta speciale per il Garmin fenix E: lo sconto del 37% fa scendere il prezzo al minimo e risparmi più di 200 euro. Non mancano le offerte per gli elettrodomestici, con il robot aspirapolvere top di gamma di Ecovacs disponibile con un super sconto di 500 euro. Non perdere tempo e approfitta di queste offerte shock.

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Amazon, offerte 26 luglio

Smartphone

iPhone 17 Pro Max (offerta lampo e super sconto)

Prezzo in calo e minimo storico di quest’ultimo periodo per l’ iPhone 17 Pro Max . Lo smartphone premium di Apple è disponibile su Amazon con uno sconto di 110 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero con il servizio Amazon. Si tratta di uno dei migliori dispositivi sul mercato: schermo Pro Motion da 6,9 pollici e refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore Fusion Pro , nuova fotocamera frontale Center Stage e una batteria a lunga durata. Le scorte sono limitate.

Prezzo in calo e minimo storico di quest’ultimo periodo per l’ . Lo smartphone premium di Apple è disponibile su con uno e lo puoi anche a con il servizio Amazon. Si tratta di uno dei migliori dispositivi sul mercato: e refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni fulminee, , nuova fotocamera frontale Center Stage e una batteria a lunga durata. Le scorte sono limitate. Galaxy S26+ (sconto esagerato e prezzo al minimo)

Una promo esclusiva Amazon che non devi farti scappare. Solo per oggi trovi sulla piattaforma di e-commerce il Galaxy S26+ con uno sconto del 34% e risparmi 440 euro su quello di listino. A disposizione anche il pagamento in 12 o 5 rate a tasso zero . Lo smartphone è dotato di un display Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos progettato appositamente per questo dispositivo, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo con zoom ottico 3x e una batteria che dura per tutto il giorno.

Una promo esclusiva Amazon che non devi farti scappare. Solo per oggi trovi sulla piattaforma di e-commerce il con uno e su quello di listino. A disposizione anche il . Lo smartphone è dotato di un da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos progettato appositamente per questo dispositivo, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo con e una batteria che dura per tutto il giorno. Google Pixel 10 (doppio sconto e prezzo al minimo)

Offerta lampo per il Google Pixel 10 , uno dei telefoni top più economici che trovi oggi sul mercato. Oltre allo sconto fisso del 33% trovi un coupon che fa scendere il prezzo di altri 50 euro e lo sconto totale sfiora il 40% . Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 o 12 rate a tasso zero . Dotato di un display Actua da 6,3 pollici ad alta risoluzione, processore Tensor G5 che supporta le funzioni AI di Google, tripla fotocamera professionale nella parte posteriore e una batteria che dura più di 24 ore. Lo smartphone riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per almeno 7 anni.

Offerta lampo per il , uno dei telefoni top più economici che trovi oggi sul mercato. Oltre allo trovi un che fa il e lo . Puoi anche dilazionare il pagamento in . Dotato di un display Actua da 6,3 pollici ad alta risoluzione, processore Tensor G5 che supporta le funzioni AI di Google, tripla fotocamera professionale nella parte posteriore e una batteria che dura più di 24 ore. Lo smartphone riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per almeno 7 anni. realme P4 Lite (esclusiva Amazon e costa poco)

Continua ancora per pochissimi giorni la promo esclusiva per il realme P4 Lite, nuovo telefono economico del brand cinese. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 31% e lo paghi meno di 180 euro . Puoi suddividere la spesa anche in 5 rate a tasso zero . Schermo da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore che assicura buone prestazioni, doppia fotocamera posteriore e una batteria massiva da 6600 mAh che può durare fino a 2 giorni. Se non vuoi spendere grandi cifre, è un ottimo telefono.

Continua ancora per pochissimi giorni la nuovo telefono economico del brand cinese. Su Amazon è disponibile con uno e lo . Puoi suddividere la spesa anche in . Schermo da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore che assicura buone prestazioni, doppia fotocamera posteriore e una da che può durare fino a 2 giorni. Se non vuoi spendere grandi cifre, è un ottimo telefono. moto g06 (costa pochissimo)

Ecco l’occasione che non devi farti scappare se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone. Da oggi su Amazon trovi il moto g06 con uno sconto del 29% e il prezzo scende a meno di 120 euro. Perfetto per chi utilizza il telefono solo per chiamare, inviare messaggi e navigare sui social. Schermo da 6,88 pollici ad alta risoluzione, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno. Affare per tutti.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (85% di sconto e prezzo crollato)

Ecco una delle migliori offerte della giornata e che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per pochissimo tempo trovi questo paio di cuffie Bluetooth in promo con un super sconto dell’85% e il prezzo scende a meno di 12 euro. Costano pochissimo, ma assicurano una qualità del suono elevata e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Autonomia fino a 60 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Non perdere tempo, le scorte sono limitate.

Ecco una delle della e che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per pochissimo tempo trovi questo in con un e il Costano pochissimo, ma assicurano una qualità del suono elevata e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Autonomia fino a 60 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Non perdere tempo, le scorte sono limitate. Belkin BoostCharge Pro (50% di sconto e affare immediato)

Un accessorio indispensabile quando sei in viaggio, ma utilissimo anche nella vita di tutti i giorni. Da oggi il powerbank wireless Belkin MagSafe compatibile con tutti gli ultimi modelli di iPhone è disponibile in promo con uno sconto del 50% e fai un super affare. Permette di ricaricare il proprio telefono almeno un paio di volte e non devi più avere l’incubo di restare senza carica. Un vero affare da non farsi sfuggire.

Un accessorio indispensabile quando sei in viaggio, ma utilissimo anche nella vita di tutti i giorni. Da oggi il compatibile con tutti gli ultimi modelli di iPhone è disponibile in promo con uno e fai un super affare. Permette di ricaricare il proprio telefono almeno un paio di volte e non devi più avere l’incubo di restare senza carica. Un vero affare da non farsi sfuggire. Ring spioncino digitale con videocamera (62% di sconto e affare immediato)

Se vuoi migliorare la sicurezza della tua abitazione senza spendere cifre esagerate, da oggi trovi in promo lo spioncino digitale di Ring dotato di videocamera in promo con uno sconto del 62% e il prezzo scende sotto i 50 euro. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Sostituisce lo spioncino classico ed è facile da montare e da configurare. Ti avvisa con una notifica sullo smartphone se qualcuno suona alla tua porta e puoi controllarlo anche da remoto. Compatibile con Alexa.

Smartwatch

Garmin fenix E (37% di sconto e risparmi 220 euro)

L’occasione del giorno porta il nome del Garmin fenix E . Lo smartwatch rugged del brand statunitense è disponibile su Amazon con uno sconto del 37% e risparmi più di 220 euro su quello di listino. Un ottimo orologio dotato non solo di una grande resistenza agli urti, alle cadute e agli sbalzi di temperatura, ma anche di funzioni pensate appositamente per il tuo spirito avventuriero. Il chip GPS ti geolocalizza in pochissimo tempo e hai accesso a tante mappe, anche offline. Più di 90 app per lo sport e sensori di ultima generazione che monitorano in tempo reale il tuo stato di salute, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. La batteria è da record: può durare fino a 16 giorni.

L’occasione del giorno porta il nome del . Lo smartwatch rugged del brand statunitense è disponibile su con uno e su quello di listino. Un ottimo orologio dotato non solo di una grande resistenza agli urti, alle cadute e agli sbalzi di temperatura, ma anche di funzioni pensate appositamente per il tuo spirito avventuriero. Il chip GPS ti geolocalizza in pochissimo tempo e hai accesso a tante mappe, anche offline. Più di per lo e sensori di ultima generazione che monitorano in tempo reale il tuo stato di salute, a partire dalla e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. La batteria è da record: può durare fino a 16 giorni. Huawei Watch GT 5 (48% e costa la metà)

Continua a scendere il prezzo del Huawei Watch GT 5. L’orologio top del brand cinese è disponibile in offerta con uno sconto del 48% e lo paghi praticamente la metà. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Dotato di uno schermo AMOLED ampio e che puoi personalizzare scegliendo una delle tante watch face disponibili, più di 100 modalità di allenamento, tra cui nuove modalità per la corsa e il ciclismo, monitoraggio avanzato della salute e una batteria che ha una durata che arriva fino a 14 giorni.

Smart TV

Smart TV Hisense MiniLED da 55 pollici (40% di sconto e risparmi quasi 400 euro)

Lo smart TV Hisense MiniLED 55U7SE scende del 40% su Amazon, con un risparmio che sfiora i 400 euro sul prezzo di listino. Il pannello MiniLED e tecnologia Quantum Dot garantisce neri profondi e colori accurati, mentre il refresh rate nativo a 144Hz assicura fluidità perfetta per sport e gaming. Il comparto audio è da cinema, con un sistema 2.1 canali da 40W e Dolby Atmos per un suono avvolgente. Non manca il supporto a Dolby Vision IQ e HDR10+, con il sistema operativo VIDAA che integra Alexa e tutte le principali piattaforme di streaming.

PC portatile

Asus Zenbook 14 (38% di sconto e prestazioni fulminee)

Altra ottima occasione se sei alla ricerca di un notebook top. Su Amazon trovi l’ASUS Zenbook 14 con schermo OLED da 14 pollici, processore Intel Core Ultra 7, 16 gigabyte di RAM e SSD da 1 terabyte in promo con uno sconto del 38% e r isparmi 600 euro su quello di listino . Puoi alleggerire la spesa con il pagamento in 5 rate a tasso zero. Perfetto per il mondo del lavoro e per essere portato sempre con sé grazie a dimensioni compatte e un peso leggerissimo.

Altra ottima occasione se sei alla ricerca di un notebook top. Su trovi con processore Intel Core Ultra 7, 16 gigabyte di RAM e SSD da 1 terabyte in promo con uno e r . Puoi alleggerire la spesa con il pagamento in 5 rate a tasso zero. Perfetto per il mondo del lavoro e per essere portato sempre con sé grazie a dimensioni compatte e un peso leggerissimo. PC portatile lowcost (65% di sconto)

Se non vuoi spendere grosse cifre per il tuo nuovo PC portatile, da oggi trovi questo modello in promo con un super sconto del 65% e risparmi 650 euro su quello di listino. Schermo da 16 pollici in alta risoluzione, processore che assicura buone prestazioni, 12 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte. Leggero e compatto, lo puoi portare sempre con te senza appesantire lo zaino. Perfetto per un utilizzo casalingo e per lo studio.

Elettrodomestici

Robot aspirapolvere Lefant M3 Max (doppio sconto e risparmi quasi 1000 euro)

Doppio sconto su Amazon per il Lefant M3 Max , il 73% fisso più un coupon aggiuntivo del 5% , per un risparmio che sfiora i 1.000 euro . Il robot vanta una potenza di aspirazione da 20.000 Pa , navigazione laser dToF a 360° con mappatura multi-livello e doppio mop rotante con sollevamento automatico sui tappeti. La stazione All-in-One gestisce da sola autosvuotamento, lavaggio dei panni con acqua calda a 45°C e asciugatura, mentre la batteria garantisce fino a 210 minuti di autonomia, per coprire superfici fino a 220 mq.

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Minimo storico su Amazon per il Deebot X11 Pro Omni , robot aspirapolvere tecnologia PowerBoost , ora con il 45% di sconto. La ricarica ultrarapida recupera il 6% di batteria in soli 3 minuti durante le pause di lavaggio, permettendo al robot di coprire fino a 1.000 mq in un solo ciclo. Il sistema BLAST assicura una potenza di aspirazione fino a 19.500 Pa , mentre il rullo OZMO Roller 2.0 lava con una pressione 16 volte superiore ai tradizionali panni rotanti, immerso in acqua calda a 75°C. Il rilevamento delle macchie con AI 2.0 personalizza la strategia di pulizia in base al tipo di sporco.

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Offerta speciale su Amazon per il Dyson V8 Cyclone , disponibile con il 38% di sconto. Il motore digitale genera 150 Air Watt di potenza aspirante, il 30% in più rispetto al V8 originale, mentre i 15 cicloni catturano costantemente anche la polvere più fine senza cali di prestazione. L’autonomia arriva fino a 60 minuti . Il sistema di filtrazione sigillato cattura il 99,99% delle particelle fino a 0,3 micron, inclusi polline e acari della polvere. Si adatta a qualsiasi pavimento e assicura una pulizia perfetta.

Offerta speciale su Amazon per il , disponibile con il Il motore digitale genera di potenza aspirante, il 30% in più rispetto al V8 originale, mentre i catturano costantemente anche la polvere più fine senza cali di prestazione. L’autonomia arriva fino a . Il sistema di filtrazione sigillato cattura il fino a 0,3 micron, inclusi polline e acari della polvere. Si adatta a qualsiasi pavimento e assicura una pulizia perfetta. Friggitrice ad aria Haier Serie 5 (60% di sconto e offerta shock)

La regina della cucina a un prezzo che non si vedeva da tempo. La friggitrice ad aria Haier Serie 5 è in offerta su Amazon con uno sconto del 60% e la paghi meno di 80 euro. Cestello da 7 litri che permette di cucinare cibo per almeno 3-5 persone ed è dotata anche di una finestra che mostra lo stato di cottura. Grazie ai 9 programmi di cottura puoi cuocere, arrostire, grigliare, scongelare, tutto con un unico dispositivo. A questo prezzo è una vera best-buy.

La regina della cucina a un prezzo che non si vedeva da tempo. La è in su con uno e la Cestello da 7 litri che permette di cucinare cibo per almeno 3-5 persone ed è dotata anche di una finestra che mostra lo stato di cottura. Grazie ai puoi cuocere, arrostire, grigliare, scongelare, tutto con un unico dispositivo. A questo prezzo è una vera best-buy. Kenwood Chopper (47% di sconto e costa pochissimo)

Il tritatutto Kenwood Chopper scende del 47% su Amazon, diventando un acquisto obbligato con la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Il motore da 500W lavora con facilità anche ingredienti duri come ghiaccio e frutta secca, grazie al sistema Quad Blade a quattro lame in acciaio inox. La ciotola da 0,5 litri è perfetta per piccole porzioni quotidiane, con 2 velocità regolabili tramite controllo a pressione e un accessorio dedicato per preparare la maionese fresca in casa. La base antiscivolo garantisce stabilità durante l’uso, mentre tutte le parti removibili sono lavabili in lavastoviglie.

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