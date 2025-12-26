Amazon, crolla il prezzo del Galaxy S25 e sconti all'85%

MisterGadget.Tech

Il Natale è terminato, ma le offerte speciali di Amazon continuano anche oggi 26 dicembre. Se stavi aspettando le mance di Natale per acquistare il nuovo smartphone o per comprare l’elettrodomestico per la cucina che tanto desideravi, oggi è il momento giusto. Sul sito di e-commerce trovi tante promo con alcuni dei prodotti tech più amati al minimo storico. Ad esempio, il Galaxy S25 o l’iPhone 17 disponibili con sconti mai visti prima. In tema di elettrodomestici, invece, trovi la lavapavimenti e aspirapolvere Tineco con uno sconto del 50% e fai un super affare.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo di oggi e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per ogni offerta c’è sia il link per accedere alla pagina prodotto su Amazon sia una breve descrizione tecnica. Non perdere questa occasione.

Amazon, le migliori offerte del 26 dicembre

Smartphone

Galaxy S25. Super occasione per il Galaxy S25 . Lo smartphone top di Samsung è disponibile in promo su Amazon con uno sconto del 26% che fa scendere il prezzo al minimo storico di quest’ultimo periodo e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Un ottimo telefono con componenti di ultimissima generazione, a partire dal processore Snapdragon 8 Elite che assicura prestazioni top. Schermo Dynamic AMOLED da 6,2 pollici con risoluzione FHD, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 16 megapixel e teleobiettivo da 12 megapixel con zoom ottico 3x. Batteria che dura per tutto il giorno.

iPhone 17. Continua l'ottima offerta per l' iPhone 17 . Da oggi lo smartphone top di gamma di Apple è disponibile su Amazon al minimo storico con uno sconto che ti fa risparmiare decine di euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero . Le novità sono tante, a partire dal nuovo display Super Retina XDR da 6,3 pollici con tecnologia ProMotion che porta il refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che supporta Apple Intelligence e doppia fotocamera Fusion da 48 megapixel per foto spettacolari in qualsiasi situazione. La batteria ti accompagna per tutto il giorno.

realme P3. Calo di prezzo e ottima occasione per il realme P3 , smartphone medio di gamma che da oggi trovi su Amazon al minimo storico grazie allo sconto presente in pagina. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Schermo AMOLED ad alta risoluzione con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 6 Gen 4 , fotocamera principale da 50 megapixel con AI, batteria da 5260 mAh con ricarica rapida. Un telefono completo e da oggi a un prezzo speciale.

Honor 400 Lite. Ottima promo per questo smartphone medio di gamma di Honor. Da oggi lo trovi in offerta con uno sconto del 39% e risparmi quasi 120 euro su quello di listino. Le prestazioni sono ottime grazie a uno schermo AMOLED da 6,7 pollici ad alta risoluzione e refresh rate fino a 120 Hz, ottimo processore MediaTek, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da ben 108 megapixel e una batteria da 5230 mAh che dura per tutto il giorno.

con uno e su quello di listino. Le prestazioni sono ottime grazie a uno ad alta risoluzione e refresh rate fino a 120 Hz, ottimo processore MediaTek, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da ben 108 megapixel e una che dura per tutto il giorno. moto e15. Altro telefono per chi vuole spendere pochissimo. Su Amazon è disponibile il moto e15 con uno sconto del 48% che fa scendere il prezzo a soli 66 euro. Non è un refuso, lo smartphone di Motorola costa veramente così poco. La scheda tecnica è tutt’altro che da disprezzare: display da 6,67 pollici, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, fotocamera da 32 megapixel con sensore antisfarfallio e super batteria da 5200 mAh.

Prodotti lowcost

Powerbank da 10.000 mAh. Ecco una delle migliori promo del giorno che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per oggi trovi su Amazon questo powerbank da 10.000 mAh in promo con uno sconto dell’84% e il prezzo crolla al minimo storico . Lo paghi solamente 12 euro e fai un super affare. Puoi ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente e permette di avere il 100% della batteria in poco tempo. Dotato anche di uno schermo LCD che mostra il livello di carica residua del powerbank.

Ciabatta elettrica multipresa. Ecco un accessorio tech che non può mancare nella tua abitazione. Su Amazon trovi questa ciabatta multipresa super compatta in promo con uno sconto del 42% e la paghi pochissimo . Dotata di 4 prese universali, di una presa Schuko, di 2 porte USB-A e di 2 porte USB-C. Il tutto raccolto in pochissimi centimetri. Se hai poco spazio e hai bisogno di una ciabatta compatta, questo è il modello da acquistare oggi.

che non può mancare nella tua abitazione. Su Amazon trovi questa ciabatta multipresa super compatta in con uno e la . Dotata di 4 prese universali, di una presa Schuko, di 2 porte USB-A e di 2 porte USB-C. Il tutto raccolto in pochissimi centimetri. Se hai poco spazio e hai bisogno di una ciabatta compatta, questo è il modello da acquistare oggi. Chiavetta USB SanDisk da 128 GB. Prezzo al minimo e sconto mai visto prima per questa utilissima chiavetta USB della SanDisk da 128 gigabyte che ti permette di trasferire velocemente file da un dispositivo all’altro. Da oggi è disponibile in promo con uno sconto del 47% e la paghi meno di 20 euro. Dotata anche di una porta USB-C per connetterci direttamente smartphone, tablet e computer. Un accessorio tech economico di cui non puoi fare a meno.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Select. Occasione speciale last minute. Da oggi trovi il Fire TV Stick 4K Select con uno sconto del 41% e costa meno di 35 euro. Questo nuovo modello è pensato per chi vuole una chiavetta multimediale che supporta la risoluzione 4K e vuole spendere pochissimo. Permette di accedere a tutte le principali piattaforme di video streaming e dà accesso a funzioni speciali. Grazie al supporto ad Alexa la puoi anche controllare con un semplice comando vocale.

Smartwatch

Apple Watch Series 11. Ecco un buon modo per festeggiare al meglio le feste. Da oggi trovi l’Apple Watch Series 11, ultimo modello appena lanciato sul mercato, in promo con uno sconto del 22% che fa risparmiare ben 100 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Design rinnovato rispetto al passato con uno schermo leggermente più grande, nuove funzioni dedicate alla salute e una maggiore integrazione con la propria vita. A questo prezzo è un vero affare da non farsi sfuggire.

Smart TV

LG QNED80 da 43 pollici. Ottima occasione per lo smart TV LG QNED80 da 43 pollici . Oggi è una delle migliori occasioni che puoi trovare su Amazon per un televisore. Grazie allo sconto del 39% e risparmi ben 250 euro e approfitti del minimo storico. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Assicura un’ottima qualità delle immagini, è dotato del processore α7 Gen8 che rende i colori più realistici grazie all’intelligenza artificiale. Sistema operativo webOS che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Smart TV Samsung QLED da 50 pollici. Se sei alla ricerca di un televisore leggermente più grande, ma sempre con un ottimo rapporto qualità-prezzo, su Amazon trovi questo modello Samsung da 50 pollici con uno sconto del 34% e risparmi 200 euro. Schermo con tecnologia Quantum Dot e processore Q4 per prestazioni fulminee e una qualità elevatissima delle immagini. Il sistema operativo Tizen è una garanzia: supporta tutte le principali piattaforme di streaming.

Tablet

Galaxy Tab S10 FE. Super occasione per il tablet di Samsung. Da oggi è disponibile in promo con uno sconto speciale del 35% e il prezzo crolla al minimo storico. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo da 10,9 pollici con risoluzione FHD, ottimo processore che assicura prestazioni al top supportato anche da 8 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna. Non manca una fotocamera frontale per fare le videochiamate di lavoro. Nella confezione è presente anche la S Pen per utilizzarlo come se fosse un taccuino digitale. Super occasione da non farsi assolutamente sfuggire.

Elettrodomestici

roborock Q10 S5+. Doppio sconto, doppia convenienza . Da oggi su Amazon trovi il robot aspirapolvere roborock Q10 S5+ in promo con uno sconto fisso del 37% a cui aggiungere un coupon del valore di 40 euro che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi quasi la metà . Un’occasione da non farsi assolutamente scappare. Si tratta di un robot aspirapolvere dotato di una buona potenza di aspirazione, di tecnologie avanzate per la mappatura dell’abitazione e di un sistema anti-groviglio. È anche in grado di evitare gli ostacoli e lo puoi controllare tramite l’app dello smartphone.

Hoover HF1 Plus. Prezzo in picchiata e sconto del 45% per l' aspirapolvere senza fili Hoover HF1 Plus . La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero e le condizioni d'acquisto diventano eccezionali. Compatta, leggera, permette di pulire facilmente e in poco tempo tutta la tua abitazione. La spazzola si adatta a qualsiasi tipologia di pavimento. Dotata anche di una modalità Boost.

Tineco FLOOR ONE S6 Stretch. Ottima occasione per la lavapavimenti e aspirapolvere Tineco FLOOR ONE S6 Stretch Lite che da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 50% e risparmi ben 250 euro su quello di listino. Design piatto a 180 gradi per passare sotto i mobili senza troppi problemi. Raccoglie sia lo sporco umido sia quello secco ed è facilissima da utilizzare. La migliore soluzione che puoi trovare oggi per il pulito della tua abitazione.

per la e che da oggi è disponibile su Amazon con uno del e su quello di listino. Design piatto a 180 gradi per passare sotto i mobili senza troppi problemi. Raccoglie sia lo sporco umido sia quello secco ed è facilissima da utilizzare. La migliore soluzione che puoi trovare oggi per il pulito della tua abitazione. Frullatore Moulinex Blendforce. Prezzo al minimo per il frullatore Moulinex Blendforce con sistema di raffreddamento ad aria. Un elettrodomestico che oggi trovi su Amazon con uno sconto del 38% e costa meno di 50 euro. Lo puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero. Utilissimo da avere sulla propria cucina per preparare frullati in pochissimi secondi. Non perdere questa occasione.

