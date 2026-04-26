Amazon sconta tutto, smartphone ed elettrodomestici con sconti fino all'80%

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L’ultima domenica di aprile ci riserva grandi offerte su Amazon. Sul sito di e-commerce è ancora attiva la Tech Week e troviamo tanti dispositivi in promo al minimo storico e con sconti mai visti prima. Non solo: per alcuni prodotti tech è disponibile un doppio sconto che fa crollare il prezzo, come ad esempio lo smartwatch Redmi Watch 5 che trovi praticamente a metà prezzo. Tra le altre offerte top della giornata, c’è l’iPhone 17 Pro con uno sconto mai visto prima e il Redmi Note 15 Pro al minimo storico. Tra gli elettrodomestici bisogna essere veloci nell’approfittare dell’offerta disponibile per l’aspirapolvere Lefant V1: grazie al doppio sconto il prezzo crolla al minimo storico.

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Amazon, offerte 26 aprile

Smartphone

iPhone 17 Pro (offerta lampo e minimo storico)

Calo di prezzo e minimo storico per l’ iPhone 17 Pro . Lo smartphone premium di Apple è disponibile su Amazon con uno sconto di quasi 100 euro e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero . Condizioni di acquisto che solo il sito di e-commerce sa assicurare. Sullo smartphone c’è ben poco da dire, se non che si tratta di uno dei migliori sul mercato. Dotato di un display ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro, tripla fotocamera posteriore Fusion Pro con teleobiettivo con zoom 8x e una batteria che assicura un’autonomia senza precedenti.

e per l’ . Lo smartphone premium di Apple è disponibile su con uno e lo puoi . Condizioni di acquisto che solo il sito di e-commerce sa assicurare. Sullo smartphone c’è ben poco da dire, se non che si tratta di uno dei migliori sul mercato. Dotato di un da con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro, tripla fotocamera posteriore Fusion Pro con teleobiettivo con zoom 8x e una batteria che assicura un’autonomia senza precedenti. Galaxy S25 Ultra (sconto di 500 euro e prezzo al minimo)

Offerta speciale per il Galaxy S25 Ultra . Da oggi trovi lo smartphone top di Samsung in promo con un doppio sconto e risparmi ben il 37%. Il prezzo totale scende di ben 550 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis . Dotato di un display Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen4, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo, batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

per il . Da oggi trovi lo smartphone top di Samsung in promo con un Il prezzo totale scende di ben su quello di listino. Hai anche la possibilità di il a a . Dotato di un display Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen4, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo, batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Google Pixel 10 (39% di sconto e prezzo crollato)

Altra super promo per un telefono top. Da oggi su Amazon trovi il Google Pixel 10 in offerta con un ottimo sconto del 39% che fa risparmiare ben 350 euro su quello di listino. Inoltre, se sei iscritto al programma Prime Student ottieni uno sconto aggiuntivo di 50 euro . Telefono dotato di un display Actua da 6,3 pollici che lo rende anche molto compatto, processore Tensor G5 che supporta l’intelligenza artificiale di Google, tripla fotocamera professionale posteriore e una batteria che dura per tutto il giorno. Uno dei telefoni più intelligenti in circolazione.

Altra super promo per un telefono top. Da oggi su Amazon trovi il in con un che fa su quello di listino. Inoltre, se sei iscritto al ottieni uno . Telefono dotato di un da che lo rende anche molto compatto, che supporta l’intelligenza artificiale di Google, tripla fotocamera professionale posteriore e una batteria che dura per tutto il giorno. Uno dei telefoni più intelligenti in circolazione. Redmi Note 15 Pro (super sconto e affare per tutti)

Tra i telefoni in promo oggi, è sicuramente uno dei migliori per rapporto qualità-prezzo . Parliamo del Redmi Note 15 Pro , smartphone uscito sul mercato da poche settimane e e disponibile da oggi con uno sconto del 36% che ti fa risparmiare più di 140 euro su quello di listino. Smartphone dotato di un display CrystalRes da 6,83 pollici con risoluzione SuperHD (superiore al FHD) e refresh rate fino a 120 Hz. Processore MediaTek che assicura ottime prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria massiva da 6580 mAh in grado di durare fino a due giorni.

Tra i telefoni in promo oggi, è sicuramente uno dei per . Parliamo del , smartphone uscito sul mercato da poche settimane e e disponibile da oggi con uno che ti fa su quello di listino. Smartphone dotato di un con risoluzione SuperHD (superiore al FHD) e refresh rate fino a 120 Hz. che assicura ottime prestazioni, doppia fotocamera posteriore con da e una da in grado di durare fino a due giorni. Galaxy A17 (prezzo mini e sconto speciale)

Lo smartphone da comprare oggi se non vuoi spendere cifre esagerate. Su Amazon trovi il Galaxy A17 in promo con uno sconto del 29% e il prezzo scende a meno di 150 euro. Approfitti del minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare la spesa a arte a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis. Display Super AMOLED da 6,7 pollici ad alta risoluzione, processore MediaTek, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Un telefono versatile e perfetto per la vita di tutti i giorni.

Prodotti lowcost

Cassa Bluetooth (doppio sconto e prezzo mini)

Ecco un’occasione che non devi farti scappare. Solo per oggi su Amazon trovi questa cassa Bluetooth economica in promo con uno sconto fisso del 64% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un ulteriore 20% . La qualità audio è molto elevata e assicura bassi profondi. L’autonomia arriva fino a 24 ore e diventa l’anima delle feste estive con i tuoi amici. Affrettati, le scorte sono limitate e possono terminare molto presto.

Ecco un’occasione che non devi farti scappare. Solo per oggi su Amazon trovi questa in con uno a cui un che ti fa . La qualità audio è molto elevata e assicura bassi profondi. L’autonomia arriva fino a 24 ore e diventa l’anima delle feste estive con i tuoi amici. Affrettati, le scorte sono limitate e possono terminare molto presto. Striscia LED Tp-Link Tapo (la più venduta su Amazon, prezzo mini)

Offerta speciale a vendita rapida. Da oggi su Amazon trovi la striscia LED Tp-Link Tapo L900-5 in promo con uno sconto del 43% e la paghi meno di 17 euro . Un’occasione da non farsi assolutamente sfuggire per uno dei prodotti più ricercati del momento. Permette di rendere unica la tua abitazione e la puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Compatibile con Alexa e Google Assistant.

Offerta speciale a vendita rapida. Da oggi su Amazon trovi la in con uno e la . Un’occasione da non farsi assolutamente sfuggire per uno dei prodotti più ricercati del momento. Permette di rendere unica la tua abitazione e la puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Compatibile con Alexa e Google Assistant. 10 Testine di ricambio Oral-B Pro Cross Action (scorta famiglia, costano pochissimo)

Altra promo che non devi farti sfuggire. Solo per pochissimo tempo trovi su Amazon il pacco con 10 testine Oral-B Pro Cross Action compatibili con la maggior parte degli spazzolini Oral-B in promo con uno sconto del 55% e le paghi meno di 2,5 euro l’una. Rimuove fino al 100% di placca in più per denti più puliti e gengive più sane rispetto ad uno spazzolino manuale. Sono dotate di setole a X in grado di raggiungere zone difficili da raggiungere per gli altri modelli.

Smartwatch

Apple Watch Series 11 (26% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Torna in offerta a un prezzo mai visto prima l’ Apple Watch Series 11 . Lo smartwatch dell’azienda di Cupertino è disponibile con un ottimo sconto del 26% e risparmi ben 120 euro su quello di listino . Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Schermo Retina luminoso e più grande rispetto al passato, tante funzioni avanzate per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Uno dei migliori orologi sul mercato, da oggi a un prezzo mai visto prima.

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Offerta shock che non devi assolutamente farti scappare. Su Amazon trovi il Redmi Watch 5, smartwatch per la vita di tutti i giorni con tante funzioni utili, in promo con uno sconto del 32% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 13,53 euro. Sommando i due sconti, lo paghi quasi la metà e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Schermo AMOLED da 2,07 pollici, autonomia fino a 24 giorni, monitoraggio avanzato della salute e più di 100 modalità di allenamento. Un’occasione che non devi farti sfuggire.

Smart TV

Smart TV Samsung OLED da 55 pollici (offerta lampo con doppio sconto)

Occasione speciale per lo smart TV Samsung OLED da 55 pollici. Solo per pochissimi giorni lo trovi con uno sconto fisso del 27% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 50 euro. Il risultato finale è un risparmio totale che supera i 300 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Sulle qualità del televisore c’è ben poco da dire: schermo OLED con neri assoluti e processore NQ4 AI Gen2 che sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle immagini. Refresh rate fino a 120 Hz per la massima fluidità quando giochi.

Elettrodomestici

Lefant M3 Ultra (73% di sconto e risparmi 1000 euro)

L’offerta per il Lefant M3 Ultra è una delle migliori che puoi trovare oggi: con uno sconto del 73% , risparmi più di 1000 euro . È un robot aspirapolvere e lavapavimenti completo, dotato di una stazione di autosvuotamento che ti permette di dimenticare la polvere per settimane. Grazie alla sua navigazione intelligente e alla potenza d’aspirazione, è la scelta definitiva per chi vuole una casa sempre pulita, anche grazie alla funzione per il lavaggio del pavimento. Lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

L’offerta per il è una delle migliori che puoi trovare oggi: con uno , risparmi . È un robot aspirapolvere e lavapavimenti completo, dotato di una stazione di autosvuotamento che ti permette di dimenticare la polvere per settimane. Grazie alla sua navigazione intelligente e alla potenza d’aspirazione, è la scelta definitiva per chi vuole una casa sempre pulita, anche grazie alla funzione per il lavaggio del pavimento. Lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Dyson V11 Advanced (34% di sconto e minimo storico)

L’aspirapolvere Dyson V11 Advanced è oggi al suo minimo storico grazie a uno sconto del 34% . Questa versione “Advanced” non solo assicura una pulizia assoluta del pavimento, ma integra le più recenti tecnologie anti-groviglio, ideali per chi ha capelli lunghi o animali in casa. L’autonomia elevata e lo schermo LCD che monitora le prestazioni in tempo reale rendono la pulizia veloce. Puoi scegliere tra tre differenti modalità di potenza.

è oggi al suo . Questa versione “Advanced” non solo assicura una pulizia assoluta del pavimento, ma integra le più recenti tecnologie anti-groviglio, ideali per chi ha capelli lunghi o animali in casa. L’autonomia elevata e lo schermo LCD che monitora le prestazioni in tempo reale rendono la pulizia veloce. Puoi scegliere tra tre differenti modalità di potenza. Aspirapolvere Lefant V1 (doppio sconto e risparmi centinaia di euro)

Se cerchi un’aspirapolvere versatile, il Lefant V1 è il protagonista di una promo che non si vedeva su Amazon da molto tempo. Al già elevato sconto fisso del 67% si aggiunge un ulteriore coupon del 10% da attivare sulla pagina del prodotto. Questa “combo” fa crollare il prezzo e la paghi solamente 100 euro. È perfetto per le pulizie rapide di tutti i giorni, arrivando facilmente negli angoli più difficili e garantendo un’aspirazione costante su ogni tipo di pavimento. Versatile, la puoi utilizzare per pulire anche gli angoli più nascosti della tua abitazione.

Se cerchi un’aspirapolvere versatile, il è il protagonista di una promo che non si vedeva su Amazon da molto tempo. Al già elevato si aggiunge un ulteriore da attivare sulla pagina del prodotto. Questa “combo” fa crollare il prezzo e la paghi solamente 100 euro. È perfetto per le pulizie rapide di tutti i giorni, arrivando facilmente negli angoli più difficili e garantendo un’aspirazione costante su ogni tipo di pavimento. Versatile, la puoi utilizzare per pulire anche gli angoli più nascosti della tua abitazione. Robot da cucina Moulinex (55% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Il robot da cucina Moulinex Double Force è un vero tuttofare che oggi puoi acquistare con uno sconto del 55%. Tritare, grattugiare, impastare o frullare diventa semplicissimo grazie ai due motori separati che ottimizzano velocità e forza in base all’accessorio utilizzato. Oltre al prezzo dimezzato, la comodità delle 5 rate a tasso zero rende l’acquisto ancora più semplice. Nella confezione trovi più di 10 accessori e supporta ben 31 funzioni. Un elettrodomestico per la cucina all-in-one che da oggi trovi a un prezzo mai visto prima.

Prodotti per il giardinaggio

Robot tosaerba Ecovacs Goat O600 (il più venduto su Amazon, risparmi 200 euro)

Il robot tosaerba Ecovacs GOAT G1-600 è attualmente il più venduto su Amazon , e non è difficile capire perché. Con uno sconto del 29% , questo dispositivo elimina lo stress dei cavi perimetrali grazie alla sua navigazione intelligente basata su fari a radiofrequenza. È in grado di gestire giardini fino a 600 metri quadrati con una precisione chirurgica, evitando ostacoli in tempo reale e garantendo un taglio uniforme in ogni stagione. Se sogni un prato perfetto gestibile direttamente dallo smartphone, questa è l’offerta che stavi aspettando.

è attualmente il , e non è difficile capire perché. Con uno , questo dispositivo elimina lo stress dei cavi perimetrali grazie alla sua navigazione intelligente basata su fari a radiofrequenza. È in grado di gestire giardini fino a 600 metri quadrati con una precisione chirurgica, evitando ostacoli in tempo reale e garantendo un taglio uniforme in ogni stagione. Se sogni un prato perfetto gestibile direttamente dallo smartphone, questa è l’offerta che stavi aspettando. Soffiatore a batteria WORX (52% di sconto e lo paghi meno della metà)

In vista della manutenzione stagionale, il soffiatore a batteria WORX è disponibile con una promo da non farsi sfuggire: lo sconto del 52% ti permette di risparmiare più di 100 euro. Dimentica la fatica della scopa o i fastidiosi cavi elettrici: questo soffiatore è leggero, bilanciato e incredibilmente potente, capace di spostare anche le foglie umide con facilità. La tecnologia a batteria lo rende silenzioso e rispettoso dell’ambiente, garantendo la massima libertà di movimento in ogni angolo del tuo spazio verde.

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