Amazon, iPhone 17 Pro sprofonda al minimo storico e sconti all'80%: le offerte di oggi

Michael Derrer Fuchs

Un’ondata di offerte speciali che non devi assolutamente farti scappare. Mentre per molti italiani ed italiane sono gli ultimi scampoli delle vacanze estive, Amazon ci inonda con tante offerte da "Back to work". Le occasioni per fare grandi affari di certo non mancano e puoi acquistare i migliori dispositivi tech del momento a prezzi mai visti prima. Un esempio è l’iPhone 17 Pro disponibile con un nuovo minimo storico che lo fa diventare un vero best buy e lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero. Per chi vuole spendere meno c’è il POCO C81 Pro con uno sconto del 45% e lo paghi pochissimo.

Continuano ancora per pochi giorni le promo di Ferragosto sui prodotti Amazon. Trovi il Fire TV Stick 4K Select con uno sconto del 57% al minimo storico di quest’ultimo periodo. Se vuoi rendere più smart la tua sveglia c’è l’Echo Spot con uno sconto del 50%. Tra le offerte bestseller del giorno impossibile non citare lo smartwatch Ticwatch Pro 5 Enduro che troviamo con uno sconto del 64%, oppure l’aspirapolvere Lefant V1 disponibile con un doppio sconto e risparmi quasi l’80%.

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Amazon, migliori offerte 26 agosto

Smartphone

iPhone 17 Pro (prezzo in ulteriore calo e minimo storico)

Scende ulteriormente il prezzo dell’ iPhone 17 Pro e raggiunge un nuovo minimo storico. Lo smartphone premium di Apple è disponibile con uno sconto di ben 180 euro e approfitti di una delle migliori occasioni del giorno. L’offerta diventa ancora più interessante grazie alla possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Il telefono è dotato di un display ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz , processore A19 Pro che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore Fusion Pro con tre sensori da 48 megapixel e nuova fotocamera Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici.

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Rapporto qualità-prezzo unico per il Galaxy A57 , smartphone di Samsung che si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma. Grazie all’ ottimo sconto del 26% il risparmio netto è di ben 140 euro e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero . Telefono dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos progettato appositamente per questo modello, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno.

per il , smartphone di Samsung che si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma. Grazie all’ il risparmio netto è di ben 140 euro e hai anche la possibilità di . Telefono dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos progettato appositamente per questo modello, tripla fotocamera posteriore con e una batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno. Google Pixel 10a (sconto di 150 euro e 5 rate a tasso zero)

Continua la promo per il Google Pixel 10a . Il telefono medio di gamma dell’azienda di Mountain View è disponibile con uno sconto del 27% e il risparmio netto è di 150 euro. Anche per questo modello hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Realizzato con ottime componenti: schermo Actua da 6,2 pollici, processore Tensor G4 che assicura prestazioni decisamente superiori alla media, doppia fotocamera posteriore con supporto dell’intelligenza artificiale di Google. Inoltre, lo smartphone riceverà aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza per ben sette anni.

Continua la per il . Il telefono medio di gamma dell’azienda di Mountain View è disponibile con uno e il Anche per questo modello hai la possibilità di dilazionare il Realizzato con ottime componenti: schermo Actua da 6,2 pollici, processore Tensor G4 che assicura prestazioni decisamente superiori alla media, doppia fotocamera posteriore con supporto dell’intelligenza artificiale di Google. Inoltre, lo smartphone riceverà aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza per ben sette anni. Oppo A6 (offerta lampo)

Ottima occasione per l’ Oppo A6 , telefono lowcost che trovi su Amazon al minimo storico con uno sconto IVA irripetibile. Per alleggerire ulteriormente la spesa hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Smartphone dotato di un display AMOLED da 6,57 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore ad alte prestazioni, una fotocamera principale da 50 megapixel che assicura buoni scatti e una mega batteria da 6500 mAh che dura fino a due giorni.

Ottima occasione per l’ , telefono lowcost che trovi su al con uno irripetibile. Per alleggerire ulteriormente la spesa hai anche la possibilità di dilazionare il . Smartphone dotato di un con refresh rate fino a 120 Hz, processore ad alte prestazioni, una fotocamera principale da 50 megapixel che assicura buoni scatti e una che dura fino a due giorni. POCO C81 Pro (45% di sconto e costa pochissimo)

L’offerta che non devi assolutamente farti scappare se sei alla ricerca di uno smartphone economico. Il POCO C81 Pro è disponibile su Amazon con un mega sconto del 45% e il prezzo scende a meno di 110 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il prezzo non deve trarre in inganno: il telefono vale molto più di quanto lo paghi. Schermo immersivo da 6,9 pollici ad alta risoluzione, doppia fotocamera posteriore con intelligenza artificiale, processore che assicura buone prestazioni e soprattutto una batteria da 6000 mAh che può durare fino a due giorni. Un’occasione irripetibile e che può terminare da un momento all’altro.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Select (57% di sconto e prezzo al minimo)

Occasione da cogliere al volo per il Fire TV Stick 4K Select. Per pochissimo tempo la chiavetta multimediale è disponibile su Amazon con uno sconto del 57% e il prezzo scende a soli 29,99 euro , con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Dotata anche di Alexa+, permette di vedere tutte le tue serie TV preferite comodamente sul divano. Si collega facilmente con qualsiasi smart TV e nella confezione trovi anche il telecomando con Alexa incorporato. Non perdere tempo e approfittane subito: è tra i prodotti più venduti sulla piattaforma di e-commerce.

Occasione da cogliere al volo per il Per pochissimo tempo la chiavetta multimediale è disponibile su Amazon con uno e il , con la possibilità di dilazionare il . Dotata anche di Alexa+, permette di vedere tutte le tue serie TV preferite comodamente sul divano. Si collega facilmente con qualsiasi smart TV e nella confezione trovi anche il telecomando con Alexa incorporato. Non perdere tempo e approfittane subito: è Echo Spot (50% di sconto e prezzo speciale)

Prezzo speciale per l’ Echo Spot , la sveglia intelligente di Amazon che trovi da oggi con uno sconto del 50% e la paghi la metà . Puoi anche suddividere la spesa in 5 rate a tasso zero, oppure puoi aggiungere una presa smart spendendo solamente 5 euro. Puoi posizionare l’Echo Spot comodamente sul comodino e ti sveglierà dolcemente tramite le routine che sceglierai. L’audio è di ottima qualità e puoi ascoltare tutti i tuoi brani preferiti. Integra Alexa e la puoi utilizzare per gestire dal tuo letto i dispositivi smart presenti in casa.

per l’ , la sveglia intelligente di Amazon che trovi da oggi con uno e la . Puoi anche suddividere la spesa in 5 rate a tasso zero, oppure puoi aggiungere una presa smart spendendo solamente 5 euro. Puoi posizionare l’Echo Spot comodamente sul comodino e ti sveglierà dolcemente tramite le routine che sceglierai. L’audio è di ottima qualità e puoi ascoltare tutti i tuoi brani preferiti. e la puoi utilizzare per gestire dal tuo letto i dispositivi smart presenti in casa. Bundle blink (73% di sconto e costa pochissimo)

Il bundle per la sicurezza domestica di cui non puoi fare a meno. Da oggi trovi la telecamera per l’esterno blink Outdoor 4 e il videocitofono blink 2K+ a pile in promo con uno sconto esagerato del 73% e li paghi meno di 40 euro. Incluso anche il modulo per la sincronizzazione che ti aiuta a utilizzarli al meglio. La telecamera per l’esterno è anche impermeabile e le pile assicurano un’autonomia fino a due anni. Ti avvisano se notano qualche movimento anomalo intorno alla tua abitazione e tramite l’app puoi controllare le immagini in tempo reale. A questo prezzo sono dei veri best-buy.

Apple iPhone 17 Pro 256 GB: display 6,3", ProMotion fino a 1... 1.159,00 € -13% 1.339,00 € Risparmi 180,00 € Acquista su Amazon Samsung Galaxy A57 5G, 128GB, Awesome Navy [Versione Italian... 409,00 € -26% 549,00 € Risparmi 140,00 € Acquista su Amazon Amazon Fire TV Stick 4K Select (ultimo modello) - Trasmetti ... 29,99 € -57% 69,99 € Risparmi 40,00 € Acquista su Amazon Videocamera esterna 4 Blink con Videocitofono 2K+ a pile Bli... 39,99 € -73% 149,98 € Risparmi 109,99 € Acquista su Amazon Garmin fēnix E, 47mm GPS smartwatch, Stainless Steel & Blac... 394,00 € -34% 599,99 € Risparmi 205,99 € Acquista su Amazon TicWatch Pro 5 Enduro Slate Smartwatch da uomo 1,43" Android... 89,99 € -64% 253,00 € Risparmi 163,01 € Acquista su Amazon Apple AirTag (seconda generazione): utile per localizzare po... 26,00 € -26% 35,00 € Risparmi 9,00 € Acquista su Amazon MOVA Z60 Ultra Roller Sa Robot Aspirapolvere, Bianco 499,00 € -44% 899,00 € Risparmi 400,00 € Acquista su Amazon

Smartwatch

Garmin fenix E (33% di sconto e risparmi 200 euro)

Torna in offerta il Garmin fenix E, sportwatch super resistente e perfetto per gli amanti degli sport all’aperto. Da oggi è disponibile con un ottimo sconto del 33% e il risparmio netto è di ben 200 euro . Orologio che, oltre a resistere a cadute, urti e sbalzi di temperatura, è dotato di ottime funzioni per monitorare i propri allenamenti grazie al supporto a più di 90 modalità sportive. Trovi veramente di tutto, dalla corsa fino agli sport estremi come il surf. I sensori monitorano costantemente il tuo stato di salute, mentre la batteria ha un’autonomia fino a 16 giorni.

Torna in il sportwatch super resistente e perfetto per gli amanti degli sport all’aperto. Da oggi è disponibile con un e il . Orologio che, oltre a resistere a cadute, urti e sbalzi di temperatura, è dotato di ottime funzioni per monitorare i propri allenamenti grazie al supporto a più di 90 modalità sportive. Trovi veramente di tutto, dalla corsa fino agli sport estremi come il surf. I sensori monitorano costantemente il tuo stato di salute, mentre la batteria ha un’autonomia fino a 16 giorni. Ticwatch Pro 5 Enduro (64% di sconto e costa pochissimo)

Ecco una delle migliori offerte che puoi trovare oggi su Amazon. Il Ticwatch Pro 5 Enduro, orologio che ha superato i test militari statunitensi per la resistenza, è in promo con uno sconto speciale del 64% e il prezzo scende a meno di 90 euro. Smartwatch con a bordo Wear OS di Google e supporta tutte le principali app di Mountain View, tra cui Maps per la navigazione e Wallet per i pagamenti contactless. Schermo grande e molto luminoso, più di 110 modalità di allenamento e sensori che tengono sotto controllo i tuoi parametri vitali. A questo prezzo è un vero affare, come dimostrano le tante recensioni positive.

Smart TV

Amazon Ember Serie 4 (3 modelli e sconti mai visti prima).

Offerta shock per gli smart TV Amazon Ember Serie 4 prodotti da Amazon. Troviamo in offerta le tre versioni disponibili da 43" , 50" e 55 pollici. Lo sconto varia tra il 42% e il 46% e risparmi centinaia di euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Lo smart TV è dotato di un pannello 4K che assicura immagini definite e colori intensi. Il sistema operativo Fire TV , invece, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Ottima qualità del suono e design compatto.

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Continua a calare il prezzo dello smart TV Hisense da 55 pollici. Grazie allo sconto lampo del 44% il prezzo scende al minimo storico e il risparmio netto è di ben 370 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotato di un pannello con tecnologia MiniLED con refresh rate fino a 144 Hz per una maggiore fluidità con i videogame e con gli eventi sportivi. Il sistema operativo VIDAA OS è una garanzia e supporta più di 1000 applicazioni. N0n perdere questa opportunità: l’offerta può terminare molto presto.

Prodotti lowcost

Cassa Bluetooth lowcost (68% di sconto e costa pochissimo)

Prezzo mini, ottima qualità del suono. Oggi su Amazon trovi questa cassa Bluetooth economica con uno sconto del 68% e la paghi 25 euro . La qualità dell’audio è elevata con bassi molto profondi ed essendo anche impermeabile la puoi utilizzare nelle feste con gli amici in spiaggia o in piscina. Dimensioni abbastanza compatte e lo puoi portare sempre in giro con te. Non perdere tempo e approfittane ora.

Prezzo mini, ottima qualità del suono. Oggi su Amazon trovi questa con uno e la . La qualità dell’audio è elevata con bassi molto profondi ed essendo anche impermeabile la puoi utilizzare nelle feste con gli amici in spiaggia o in piscina. Dimensioni abbastanza compatte e lo puoi portare sempre in giro con te. Non perdere tempo e approfittane ora. Apple AirTag di seconda generazione (minimo storico e prezzo stracciato)

Il mini geolocalizzatore Apple AirTag di seconda generazione è protagonista di un’ottima offerta su Amazon. Da oggi lo trovi con uno sconto del 26% e lo paghi solamente 26 euro . Si tratta del minimo storico sulla piattaforma di e-commerce e non a caso è tra i prodotti più venduti. Ti aiuta a localizzare portachiavi, portafogli, valigie e tantissimo altro. Funziona in modo molto semplice ed emette un suono per aiutarti a localizzare l’oggetto smarrito.

Il è protagonista di un’ottima offerta su Amazon. Da oggi lo trovi con uno e lo . Si tratta del minimo storico sulla piattaforma di e-commerce e non a caso è tra i prodotti più venduti. Ti aiuta a localizzare portachiavi, portafogli, valigie e tantissimo altro. Funziona in modo molto semplice ed emette un suono per aiutarti a localizzare l’oggetto smarrito. Bollitore elettrico Russell Hobbs (57% di sconto e prezzo mini)

Prezzo in picchiata su Amazon per il bollitore elettrico Russell Hobbs Brontë Stone. Da oggi è disponibile con il 57% di sconto e la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. La capacità di 1,7 litri, unita alla potenza di 2400W, garantisce un’ebollizione rapida anche per più persone, mentre il beccuccio Perfect Pour assicura un versamento fluido e senza schizzi. La base girevole a 360° permette di posizionare il bollitore da qualsiasi angolazione, e il filtro anticalcare removibile nel beccuccio ne semplifica la manutenzione. Non manca lo spegnimento automatico di sicurezza, per un utilizzo tranquillo in ogni momento della giornata.

Elettrodomestici

Mova Z60 Ultra Roller (44% di sconto e risparmi 400 euro)

Il MOVA Z60 Ultra Roller scende del 44% su Amazon, con un risparmio di 400 euro e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Il cuore del robot è la tecnologia HydroForce Mopping : dodici erogatori spruzzano acqua pulita su un rullo da 25,6 cm , con una pressione che imita il gesto manuale del mocio, mentre un raschietto a 360° separa subito l’acqua sporca evitando contaminazioni. L’aspirazione è tra le più potentei della categoria, mentre la tecnologia AutoShield solleva il mocio sui tappeti per non bagnarli e MaxiReach estende rullo e spazzola laterale per pulire a fondo angoli e bordi. La stazione gestisce da sola svuotamento, lavaggio del rullo con acqua calda, asciugatura e sterilizzazione UV.

Il su Amazon, con un e la possibilità di dilazionare il pagamento in . Il cuore del robot è la tecnologia : dodici erogatori spruzzano acqua pulita su un rullo da , con una pressione che imita il gesto manuale del mocio, mentre un raschietto a 360° separa subito l’acqua sporca evitando contaminazioni. L’aspirazione è tra le più potentei della categoria, mentre la tecnologia solleva il mocio sui tappeti per non bagnarli e estende rullo e spazzola laterale per pulire a fondo angoli e bordi. La stazione gestisce da sola svuotamento, lavaggio del rullo con acqua calda, asciugatura e sterilizzazione UV. Lefant V1 (doppio sconto e prezzo crollato)

Doppio sconto speciale per l’aspirapolvere Lefant V1 . Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 68% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 10% e il prezzo finale è inferiore ai 100 euro. Un vero affare che non devi assolutamente farti sfuggire per una scopa elettrica con pochi eguali a questo prezzo. Grande potenza di aspirazione, spazzola dotata di luci LED che mostrano dove si annida la polvere, batteria che ha una durata fino a 45 minuti. Nella confezione trovi anche utili accessori che rendono molto versatile l’aspirapolvere.

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La friggitrice ad aria Severin FryLight crolla del 51% su Amazon, restando sotto i 40 euro. Il cestello da 4 litri è ideale per una famiglia di 3-4 persone. Il display touch rende semplice selezionare uno degli 8 programmi automatici disponibili, dalle patatine croccanti a carne, pesce e verdure, mentre la funzione Shake Reminder avvisa quando è il momento di scuotere il cestello per una doratura ancora più uniforme. Completa la dotazione la comoda funzione mantieni caldo , che tiene i cibi alla temperatura ideale fino al momento di servirli in tavola, senza il rischio di seccarli.

La ad su restando sotto i 40 euro. Il è ideale per una famiglia di 3-4 persone. Il rende semplice selezionare uno degli disponibili, dalle patatine croccanti a carne, pesce e verdure, mentre la funzione avvisa quando è il momento di scuotere il cestello per una doratura ancora più uniforme. Completa la dotazione la comoda , che tiene i cibi alla temperatura ideale fino al momento di servirli in tavola, senza il rischio di seccarli. Ninja CREAMi Scoop & Swirl (33% di sconto e prezzo al minimo)

La gelatiera Ninja CREAMi Scoop & Swirl scende del 33% su Amazon, con un risparmio che supera i 110 euro sul prezzo di listino. Rispetto al modello classico Creami, introduce la funzione Swirl: un ugello di erogazione integrato che permette di servire il gelato soft direttamente in un cono o in una coppetta, con un effetto vorticoso proprio come in una vera gelateria, grazie alla maniglia dedicata a 3 velocità. In totale offre 13 programmi, tra modalità Scoop classiche (gelato, sorbetto, frozen yogurt, milkshake) e le nuove modalità Soft Serve, oltre alla funzione CreamiFit per dessert proteici sotto le 150 kcal. La potente pala mescolatrice Creamerizer trasforma qualsiasi base congelata in un dessert cremoso in pochi minuti, con i due vasetti e gli accessori removibili lavabili in lavastoviglie.

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