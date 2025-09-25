Amazon, iPhone crolla di prezzo e sconti fino all'85%: approfittane subito

L'iPhone 16e è in offerta a un prezzo stracciato e trovi anche la lavapavimento Tineco con uno sconto esagerato del 49%: ecco le migliori offerte di Amazon di oggi.

Amazon è in grado di sorprenderci giorno dopo giorno e ce lo dimostra con le promo disponibili oggi 25 settembre. Promo che fanno scendere il prezzo di tanti dispositivi tech al minimo storico e di risparmiare centinaia di euro. Come accade con l’iPhone 16e che trovi al minimo storico e che puoi pagare anche in 5 rate a tasso zero. Ottima anche l’offerta per la lavapavimenti Tineco che trovi con uno sconto eccezionale del 49% e la paghi praticamente la metà.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo di oggi e le trovi raccolte nella lista qui in basso. I dispositivi sono suddivisi in base alla categoria di prodotto e per alcuni è disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Ti consigliamo di approfittarne il prima possibile: le promo potrebbero terminare da un momento all’altro.

Amazon, le migliori offerte del 25 settembre

Smartphone

iPhone 16e. Un’offerta incredibile per uno smartphone Apple. Da oggi trovi l’ iPhone 16e in promo con uno sconto del 32% al prezzo più basso di tutto il web. Risparmi quasi 250 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici , processore A18 che supporta Apple Intelligence e fotocamera principale da 50 megapixel . Scheda tecnica da vero top di gamma, ma grazie alla promo di oggi approfitti di uno sconto da urlo. Approfittane subito, potrebbe terminare da un momento all’altro.

Gadget lowcost

Powebank da 10.000mAh. Ecco una promo che non devi assolutamente farti scappare. Solo per oggi trovi questo powerbank da 10.000mAh in promo con uno sconto incredibile dell’85% e lo paghi meno di 20 euro . Batteria portatile da avere sempre con sé che permette di ricaricare più volte il proprio smartphone. Ed è compatibile con qualsiasi telefono, anche quelli di ultima generazione. Dotato anche di un display LED che mostra la carica residua.

Smartwatch

Huawei Watch GT 6. Offerta lancio da non farsi sfuggire per il nuovissimo Huawei Watch GT 6. Lo smartwatch del colosso cinese è disponibile in promo con uno sconto di 30 euro a cui aggiungere il coupon “HUAWEIIT10” che fa risparmiare altri 30 euro. La promo non finisce qui: per chi è iscritto a Prime Student è disponibile uno sconto aggiuntivo del 10%. Lo smartwatch di Huawei è progettato per la vita di tutti i giorni e monitora alla perfezione i principali parametri vitali. Supporta più di 100 modalità di allenamento e la batteria dura fino a 21 giorni.

Smart TV

Smart TV Samsung 43 pollici. Ottimo rapporto qualità-prezzo per lo smart TV Samsung QLED di ultima generazione. Da oggi è disponibile su Amazon con un ottimo sconto di 150 euro. Lo smart TV è dotato di uno schermo da 43 pollici con risoluzione 4K, di un processore che migliora in tempo reale la qualità delle immagini e del sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Tablet

Lenovo Idea Tab. Occasione irrinunciabile per il Lenovo Idea Tab. Il tablet economico di Lenovo è disponibile con uno sconto del 30% e il prezzo scende al minimo storico. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Questo dispositivo è progettato per un utilizzo a 360 gradi: non solo intrattenimento, ma anche studio e lavoro. Il merito è del display da 11 pollici con risoluzione 2,5K, processore MediaTek e nella confezione è inclusa anche una penna.

Elettrodomestici

Macchina caffè De’Longhi. La macchina per il caffè De’Longhi è in offerta con uno sconto del 47% e la paghi veramente poco . Si tratta del minimo storico e fai un affare incredibile. Con il suo design compatto e la possibilità di utilizzare sia caffè macinato che cialde, questa macchina ti permette di preparare un espresso perfetto ogni volta. La sua facilità d’uso e la tecnologia di riscaldamento rapido la rendono un’aggiunta pratica ed efficiente per la tua cucina. Un affare per tutti da non farsi assolutamente scappare.

