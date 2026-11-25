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Il Black Friday di Amazon continua a sorprendere e anche oggi troviamo nuove offerte pronte da cogliere al volo. Un esempio è la promo disponibile per il Galaxy A18, telefono economico di Samsung, disponibile al minimo storico. Restando in tema di smartphone, non devi farti scappare l’offerta per l’iPhone 16: il prezzo sprofonda e fai un super affare. Tra le occasioni del giorno c’è sicuramente il nuovo Fire TV Stick che trovi con il 52% di sconto e ti fa accedere a tutte le app di streaming che vuoi.

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Gli smart TV riservano grandi sorprese, come dimostra il televisore Hisense da 50 pollici disponibile con un super sconto del 42%. Infine gli elettrodomestici per la pulizia catturano l’attenzione: il roborock Saros 20 Flow lo trovi con uno sconto del 47%, mentre il robot aspirapolvere Lefant è disponibile con un doppio sconto e lo paghi pochissimo.

Amazon, migliori offerte 25 novembre

Smartphone

iPhone 16 (sconto lampo e prezzo al minimo)

Ecco uno dei migliori affari di oggi. Su Amazon trovi l’iPhone 16 con uno sconto del 24% e il risparmio netto è di quasi 300 euro su quello di listino. Puoi anche pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis. Nonostante sia uscito sul mercato da oramai più di un anno, resta uno dei telefoni più affidabili in questa fascia di prezzo. Dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici ad altissima risoluzione, processore A18 che assicura ottime prestazioni e supporta Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel e per finire una batteria con tanta autonomia.

Ecco uno dei migliori affari di oggi. Su Amazon trovi con uno e il su quello di listino. Puoi anche pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis. Nonostante sia uscito sul mercato da oramai più di un anno, resta uno dei telefoni più affidabili in questa fascia di prezzo. Dotato di un ad altissima risoluzione, che assicura ottime prestazioni e supporta Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel e per finire una batteria con tanta autonomia. Motorola razr 70 ultra (sconto del 33% e risparmi 400 euro)

Il telefono pieghevole a conchiglia più potente di Motorola costa 400 euro in meno, anche in 12 rate a tasso zero. Il display esterno da 4" a 165 Hz permette di usare app, mappe e messaggi senza aprire il telefono, mentre aprendolo si trova uno schermo Extreme AMOLED da 7" con refresh rate sempre a 165 Hz. Il cuore è lo Snapdragon 8 Elite con 16 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria, la batteria da 5.000 mAh supporta la ricarica TurboPower da 65 W, e le fotocamere da 50 megapixel completano il quadro.

Galaxy A18 (25% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Nuova promo disponibile da oggi su Amazon per il Black Friday. Il protagonista di questa ottima occasione è il Galaxy A18 che trovi su Amazon con il 25% di sconto e approfitti del minimo storic o. Si tratta di una promo esclusiva della piattaforma di e-commerce e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Il telefono è dotato di un display Super AMOLED da 6,8 pollici ad altissima risoluzione, processore Exynos progettato appositamente per questo dispositivo, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una maxi batteria da 5000 mAh che può durare tutto il giorno. Il telefono riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per i prossimi sei anni.

Nuova promo disponibile da oggi su Amazon per il Black Friday. Il protagonista di questa ottima occasione è il che trovi su e approfitti del o. Si tratta di una promo esclusiva della piattaforma di e-commerce e hai anche la possibilità di . Il telefono è dotato di un ad altissima risoluzione, processore Exynos progettato appositamente per questo dispositivo, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una che può durare tutto il giorno. Il telefono riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per i prossimi sei anni. realme P4 Lite (sconto del 38% e prezzo mini)

Ottimo rapporto qualità-prezzo per il realme P4 Lite , telefono di fascia bassa, ma con ottime caratteristiche tecniche. Il telefono si basa su un display immersivo da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz , processore che assicura buone prestazioni, una fotocamera con intelligenza artificiale e per finire una maxi batteria da 6600 mAh che dura fino a due giorni. Grazie allo sconto del 38% il risparmio è di ben 100 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Ottimo rapporto qualità-prezzo per il , telefono di fascia bassa, ma con ottime caratteristiche tecniche. Il telefono si basa su un con , processore che assicura buone prestazioni, una fotocamera con intelligenza artificiale e per finire una che dura fino a due giorni. Grazie allo il su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il POCO C81 Pro (offerta esclusiva Amazon e costa la metà)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo telefono, ecco la promo che fa per te. Su Amazon è disponibile il POCO C81 Pro con un ottimo sconto del 48% e il prezzo scende a meno di 105 euro. E puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero (lo paghi meno di un caffè al giorno). Parliamo di un telefono lowcost perfetto per la vita di tutti i giorni. La scheda tecnica si basa su un display immersivo da 6,9 pollici ad alta risoluzione e su una batteria da 6000 mAh che può durare fino a due giorni. Le prestazioni sono più che soddisfacenti e la fotocamera posteriore con AI assicura buoni scatti.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K (offerta top del Black Friday)

Se il tuo TV non è più al passo con lo streaming, il Fire TV Stick 4K la rimette in pista con una spesa minima. Si collega alla porta HDMI e prende alimentazione direttamente dal televisore, senza alimentatore a muro. Porta immagini 4K con HDR10+, Wi-Fi 6 e Alexa+ per cercare e consigliare contenuti a voce. Il nuovo telecomando include i controlli di accensione e volume della TV e i pulsanti dedicati alla TV in diretta. Prime Video, Netflix, RaiPlay, Mediaset Infinity, YouTube e Disney+ sono tutte in un unico posto, e oggi il tutto costa il 52% in meno.

Scelto per te Fire TV Stick 4K 35,99 € -52% 74,99 € Risparmi 39,00 € Acquista su Amazon

Echo Dot (super economico e affare lampo)

Lo smart speaker più popolare di Amazon è un super affare con il Black Friday : l’Echo Dot di quinta generazione è in offerta con uno sconto del 61% . Rispetto alla generazione precedente offre bassi due volte più profondi ed è dotato di un sensore di temperatura, che puoi usare nelle routine di Alexa, ad esempio per accendere il climatizzatore se la casa si raffredda troppo. Con l’utile funzione tap ti basta toccarne la parte superiore per mettere in pausa la musica o posticipare la sveglia. Con la voce puoi ascoltare musica e podcast, impostare timer e promemoria e controllare luci, prese e altri dispositivi smart compatibili. È il punto di partenza ideale per rendere smart la tua casa spendendo pochissimo.

Lo di è un super affare con il : l’Echo Dot di quinta generazione è in . Rispetto alla generazione precedente offre bassi due volte più profondi ed è dotato di un sensore di temperatura, che puoi usare nelle routine di Alexa, ad esempio per accendere il climatizzatore se la casa si raffredda troppo. Con l’utile funzione tap ti basta toccarne la parte superiore per mettere in pausa la musica o posticipare la sveglia. Con la puoi ascoltare musica e podcast, impostare timer e promemoria e controllare luci, prese e altri dispositivi smart compatibili. È il ideale per spendendo pochissimo. blink 2K+ da esterno (67% di sconto e costa pochissimo)

Meno di 30 euro per una videocamera di sicurezza senza fili: è questo il bello di questa offerta, con uno sconto del 67% e anche la possibilità di pagare in 5 rate a tasso zero . La videocamera esterna 2K+ di Blink riprende in risoluzione 2K e mantiene i colori anche con poca luce , passando agli infrarossi in bianco e nero solo quando serve. Lo zoom 4x aiuta a controllare un pacco consegnato o una targa nel vialetto, mentre l’ audio bidirezionale con cancellazione del rumore permette di parlare con chi è alla porta. La protezione IP65 la rende adatta a pioggia e polvere in ogni stagione.

per una videocamera di sicurezza senza fili: è questo il bello di questa offerta, con uno e anche la possibilità di pagare in . La riprende in e mantiene i , passando agli infrarossi in bianco e nero solo quando serve. Lo aiuta a controllare un pacco consegnato o una targa nel vialetto, mentre l’ permette di parlare con chi è alla porta. La protezione la rende adatta a pioggia e polvere in ogni stagione. Bundle sicurezza blink (82% di sconto e prezzo in picchiata)

Meno di 25 euro per proteggere porta e giardino: il bundle Blink con videocamera blink Outdoor 4 e videocitofono blink a pile è in promo con uno sconto incredibile dell’82%. Entrambi i dispositivi funzionano a pile AA al litio (incluse) fino a 2 anni, con installazione senza fili in pochi minuti. La Live View in HD 1080p, la visione notturna a infrarossi e l’audio bidirezionale permettono di vedere e parlare ovunque, mentre il sensore di movimento a doppia zona invia gli avvisi sull’app.

Smartwatch

Amazfit Active 3 (sconto speciale)

Per chi corre o si allena con costanza, Amazfit Active 3 mette insieme display AMOLED da 1,32" , GPS e mappe offline con navigazione. L’ autonomia dichiarata arriva fino a 12 giorni , quindi non va messo in carica ogni sera. Il prezzo è ai minimi, con il 26% di sconto, e c’è anche la possibilità di dividere la spesa in 5 rate a tasso zero . Per gli amanti dello sport, le modalità di allenamento sono più di 170 e trovi veramente di tutto. È come avere un coach sempre al polso.

Per chi corre o si allena con costanza, mette insieme , e con navigazione. L’ , quindi non va messo in carica ogni sera. Il prezzo è ai minimi, con il 26% di sconto, e c’è anche la possibilità di dividere la . Per gli amanti dello sport, le di sono e trovi veramente di tutto. È come avere un coach sempre al polso. Apple Watch SE 3 (25% di sconto e prezzo al minimo)

Ecco una delle offerte best-seller del giorno. Da oggi su Amazon è disponibile l’Apple Watch SE 3 con uno sconto del 25% e il prezzo sprofonda al minimo con uno sconto di 70 euro su quello di listino. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. La versione lowcost dell’orologio Apple è dotata di un display Retina luminoso e che mostra tutte le info di cui hai bisogno. Non mancano i sensori per un monitoraggio avanzato della salute e puoi tenere sotto controllo i progressi degli allenamenti. A questo prezzo è un best-buy assoluto.

Scelto per te Apple Watch SE 3 208,00 € -25% 279,00 € Risparmi 71,00 € Acquista su Amazon

Smart TV

Xiaomi TV Pro da 55 pollici (30% di sconto e prezzo speciale)

Quasi 200 euro in meno per lo smart TV Xiaomi PRO da 55 pollici con pannello QLED 4K e Fire TV integrato , che mette Netflix, Prime Video, Disney+ e la TV in diretta nella stessa schermata. Chi gioca trova i 120 Hz in modalità Game Boost via HDMI , mentre l’audio supporta Dolby Audio, DTS:X e DTS Virtual:X . Da oggi lo trovi con uno sconto del 30% che ti fa risparmiare quasi 200 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Quasi 200 euro in meno per lo smart TV Xiaomi PRO da 55 pollici con e , che mette Netflix, Prime Video, Disney+ e la TV in diretta nella stessa schermata. Chi gioca trova i , mentre l’audio supporta . Da oggi lo trovi con uno sconto del 30% che ti fa risparmiare quasi 200 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Smart TV Hisense da 50 pollici (42% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Prezzo in picchiata per questo 50 pollici pensato anche per il gaming: QLED 4K con pannello nativo a 144 Hz, Dolby Vision IQ, HDR10+ e Dolby Atmos. Il sistema smart è VIDAA U9, con AirPlay 2 per mandare sulla TV i contenuti di iPhone e Mac. Lo sconto è del 42% e si può pagare in 5 rate a tasso zero. Tra le promo del Black Friday per i televisori è sicuramente una delle più convenienti.

Elettrodomestici

roborock Saros 20 Flow (47% di sconto e risparmi 700 euro)

799 euro per un robot top di gamma che di listino parte da 1.499: sono 700 euro risparmiati , pari al 47% di sconto . Il Saros 20 Flow Complete ha uno spessore di soli 8,98 cm , quindi passa sotto divani e letti, e aspira con una potenza elevatissima, una delle più alte sul mercato. Lava con un rullo ad alta intensità gestito dal sistema SpiraFlow 2.0 , pensato per rimuovere anche caffè, fango e salse. Ha la certificazione Allergy Friendly e una stazione completa che si occupa della manutenzione. Mappa tutta l’abitazione e lo puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone.

per un robot top di gamma che di listino parte da 1.499: , pari al . Il Saros 20 Flow Complete ha uno spessore di soli , quindi passa sotto divani e letti, e aspira con una potenza elevatissima, una delle più alte sul mercato. Lava con un gestito dal sistema , pensato per rimuovere anche caffè, fango e salse. Ha la e una stazione completa che si occupa della manutenzione. Mappa tutta l’abitazione e lo puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone. Lefant M210 Omni (doppio sconto e costa poco)

Qui lo sconto è doppio: a quello fisso del 64% di sconto, puoi aggiungere un ulteriore 5% , per un risparmio che supera i 400 euro. Il Lefant M210 Omni è un robot compatto, 28 cm di diametro e 8,5 cm di altezza , quindi passa anche sotto i mobili bassi. Aspira fino a 20.000 Pa con sistema anti-groviglio, lava con un rullo con acqua pulita e torna alla stazione autopulente . Il contenitore da 800 ml non richiede sacchetti.

Qui lo sconto è doppio: a quello fisso del puoi aggiungere un ulteriore , per un risparmio che supera i 400 euro. Il è un robot compatto, , quindi passa anche sotto i mobili bassi. Aspira fino a con sistema anti-groviglio, lava con un e torna alla . Il contenitore da non richiede sacchetti. DREAME H15 Pro Heat (42% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Una lavapavimenti senza fili che lava con acqua calda a 85 °C, aspira con 22.000 Pa ed è disponibile con un risparmio di 250 euro grazie al 42% di sconto. Parliamo della DREAME H15 Pro Heat dotata di un braccio robotico che aiuta a pulire i bordi e nella fase finale asciuga il rullo e igienizza. L’autonomia dichiarata è di 72 minuti. Si può pagare anche in 5 rate a tasso zero.

Scelto per te DREAME H15 Pro Heat 349,00 € -42% 599,00 € Risparmi 250,00 € Acquista su Amazon

Philips Airfryer 4000 (offerta lampo)

Cucinare due cose diverse insieme, senza ingombrare il piano di lavoro, è il punto di forza della friggitrice ad aria Philips Airfryer 4000 da 10 litri . Con due cestelli che sincronizzano la fine della cottura, patatine e cosce di pollo arrivano pronte nello stesso momento. Ha 13 modalità di cottura e 6 programmi preimpostati . La tecnologia RapidAir garantisce fino al 90% di grassi in meno rispetto alla frittura tradizionale. Oggi costa il 33% in meno e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero .

Cucinare due cose diverse insieme, senza ingombrare il piano di lavoro, è il punto di forza della friggitrice ad aria Philips Airfryer 4000 da . Con che sincronizzano la fine della cottura, patatine e cosce di pollo arrivano pronte nello stesso momento. Ha e . La tecnologia garantisce fino al rispetto alla frittura tradizionale. Oggi costa il e puoi anche dilazionare il pagamento in . De’Longhi Dedica (la più venduta)

L’espresso da bar a casa si fa con la De’Longhi Dedica, che oggi costa il 38% in meno ed è tra le più vendute su Amazon. La pompa da 15 bar e il riscaldamento Thermoblock portano il caffè alla temperatura giusta in pochi istanti. Funziona con caffè macinato o cialde ESE, e il cappuccinatore permette di montare il latte per cappuccini e latte macchiato. È larga solo 14,9 cm, quindi sta in qualsiasi cucina. Si può pagare in 5 rate a tasso zero.

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