Fuori tutto Amazon con le promo Black Friday: sconti fino all'85%

Le offerte del Black Friday continuano a catalizzare l’attenzione degli utenti e ogni giorno Amazon lancia nuove promo su un numero ampio di dispositivi. Come sempre, noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo che puoi trovare oggi e le trovi raccolte nella lista qui in basso suddivise per categoria di prodotto. Trovi veramente di tutto, dagli smartphone lowcost agli elettrodomestici, passando per orologi, PC portatili e smart TV.
Le offerte sono molto interessanti, come testimonia il Galaxy S25 Ultra nella versione da 1 terabyte disponibile al minimo storico, oppure il POCO C85 a meno di 100 euro, smartphone perfetto per chi vuole spendere pochissimo. Tra gli smartwatch c’è l’ottimo Xiaomi Watch S4 a un super prezzo, mentre tra gli elettrodomestici trovi la lavapavimenti Dyson con uno sconto del 50%. Tutte promo che non potete farvi sfuggire: approfittatene subito cliccando sui link in basso.
OFFERTE BLACK FRIDAY AMAZON 2025
Amazon, migliori offerte 25 novembre
Smartphone
- Galaxy S25 Ultra. Da oggi troviamo in offerta il Galaxy S25 Ultra nella versione con 1 terabyte di memoria interna. Si tratta della più capiente tra quelle disponibili sul mercato. Grazie allo sconto del 36% presente in pagina, risparmi più di 650 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Lo smartphone è uno dei migliori disponibili sul mercato: schermo Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da ben 200 megapixel e nella scocca è integrata anche la S Pen.
- iPhone 15. Se vuoi uno smartphone Apple, ma non vuoi spendere una cifra esagerata, ecco la promo che fa per te. Solo per oggi trovi l’iPhone 15 con uno sconto IVA che fa scendere il prezzo al minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un’occasione unica per uno smartphone che, nonostante sia uscito sul mercato da oramai un po’ di tempo, si conferma essere come uno dei migliori. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici che lo rende anche molto compatto, ottime prestazioni con il processore A16 Bionic, doppia fotocamera posteriore e una batteria che dura per tutto il giorno.
- Honor 400 Lite. Rapporto qualità-prezzo eccezionale per l’Honor 400 Lite. Lo smartphone medio di gamma è disponibile con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Smartphone con una scheda tecnica molto interessante che si basa su un display AMOLED da 6,7 pollici che protegge anche i tuoi occhi dopo un utilizzo intenso, un processore che assicura prestazioni top, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel e per finire una batteria da 5230 mAh che dura per tutto il giorno. A questo prezzo è un vero best-buy.
- Motorola razr 60. Ottima offerta per il Motorola razr 60, smartphone pieghevole uscito sul mercato quest’anno. Grazie alla promo Black Friday lo trovi con uno sconto del 53% al prezzo più basso di sempre e risparmi più di 500 euro. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis. Doppio schermo (esterno da 3,63 pollici, interno da 6,9 pollici), processore MediaTek che assicura ottime prestazioni, fotocamera principale da 50 megapixel e fotocamera selfie da 32 megapixel. Design a conchiglia che lo rende unica.
- POCO C85. Lo smartphone per chi vuole spendere pochissimo, ma allo stesso tempo vuole un telefono affidabile. Da oggi trovi il POCO C85 con uno sconto del 40% e lo paghi meno di 90 euro, approfittando di una delle migliori offerte della giornata. Lo smartphone prodotto da Xiaomi ha una scheda tecnica tutt’altro che da disprezzare: schermo da 6,9 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione, una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e intelligenza artificiale e per chiudere una batteria da 6000 mAh che dura fino a due giorni.
Prodotti lowcost
- Cuffie Bluetooth economiche. Tra i prodotti più venduti in questi ultimi giorni c’è sicuramente questo paio di cuffie lowcost. Grazie allo sconto dell’82% il prezzo crolla al minimo storico e le paghi meno di 15 euro. Si tratta di cuffie Bluetooth comode da indossare ed ergonomiche che si collegano con qualsiasi smartphone. Sono dotate anche di quattro microfoni con cui fare chiamate con un audio nitido. Cancellazione del rumore e una batteria che può durare fino a 60 ore.
- Leva pelucchi Philips. Un vero best-seller in questo Black Friday di Amazon. Parliamo del leva pelucchi di Philips che troviamo su Amazon con uno sconto del 47% e costa meno di 8 euro. Un accessorio utile da avere in casa e molto semplice da utilizzare: basta accenderlo e passarlo sul tessuto per togliere i pelucchi. Devi essere velocissimo, le scorte stanno per terminare,
- Lampadina smart Tp-Link. La più venduta su Amazon in queste ultime ore. Questa lampadina smart multicolore Tapo è disponibile in promo con uno sconto del 42% e la paghi solamente 7,49 euro. Un accessorio smart che non può mancare nella tua casa intelligente. La puoi controllare con lo smartphone o con la tua voce e puoi scegliere l’intensità della luce e la colorazione. Utilissima e a un prezzo stracciato.
Prodotti Amazon
- Fire TV Stick 4K Select. Offerta shock per la nuovissima Fire TV Stick 4K Select. Solo per oggi la trovi con un super sconto del 64% che fa scendere il prezzo a meno di 20 euro e approfitti del minimo storico. Questo nuovo modello ha tutte le funzioni essenziali per lo streaming in altissima definizione: trasmette con una risoluzione 4K Ultra HD e con HDR 10+. Rende il tuo televisore ancora più intelligente e accedi a tantissimi strumenti extra. Utilizzarla è semplicissimo: ti basta collegarla alla porta HDMI del televisore e alla rete Wi-Fi della tua abitazione.
- Kindle. Per gli amanti della lettura, ecco l’offerta da non farsi sfuggire. Per il Black Friday troviamo l’ultimo modello del Kindle in promo con un ottimo sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico. Approfitti di una super occasione e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Questa nuova versione dell’e-reader di Amazon è dotato di un design più compatto e leggero, di uno schermo antiriflesso, di un cambio di pagina più rapido e infine di un’illuminazione frontale regolabile in modo da non stancare gli occhi. Per il reso gratuito hai tempo fino al 31 gennaio 2026, in modo da poterlo regalare anche per Natale.
Smartwatch
- Xiaomi Watch S4. Occasione speciale per lo Xiaomi Watch S4, ultima versione dell’orologio smart del produttore cinese. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 32% al prezzo più basso di sempre e risparmi decine di euro. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis. Questo smartwatch è perfetto per la vita di tutti i giorni e assicura un monitoraggio completo della salute e dell’attività fisica. Supporta più di 150 modalità di allenamento, mentre la batteria può durare fino a un massimo di quattordici giorni. Ottimo rapporto qualità-prezzo.
- Google Pixel Watch 3. Super offerta per il Google Pixel Watch 3. Da oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 47% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Si tratta di un orologio completo e che sfrutta l’intelligenza artificiale per assicurare una misurazione più precisa dei principali parametri vitali. A bordo trovi tutte le principali app di Google, come ad esempio le mappe e Google Wallet per i pagamenti digitali.
Smart TV
- Smart TV Xiaomi da 32 pollici. Se vuoi spendere meno e sei alla ricerca di un televisore per la tua cucina o per la camera, ecco la soluzione che fa per te. Da oggi trovi questo modello Xiaomi da 32 pollici in offerta con uno sconto del 39% e approfitti del minimo storico. Pagamento in 5 rate a tasso zero. Immagini in alta risoluzione, controllo vocale con Alexa e sistema operativo Fire TV, lo stesso già presente sui Fire TV Stick di Amazon. Una garanzia di qualità.
- Smart TV Samsung 65 pollici. Super occasione per questo smart TV Samsung da 65 pollici che da oggi trovi su Amazon con uno sconto del 35% che ti fa risparmiare quasi 250 euro su quello di listino. Immagini con risoluzione 4K per la massima risoluzione possibile, processore Crystal che migliora la qualità di tutte le immagini e sistema operativo Tizen che è una garanzia quando si tratta di smart TV. Ottimo rapporto qualità-prezzo.
PC portatile
- Lenovo IdeaPad Slim 3. Se non vuoi spendere una cifra elevata per il nuovo PC portatile, ecco l’offerta che fa per te. Da oggi trovi il Lenovo IdeaPad Slim 3 con schermo da 15,6 pollici, processore AMD Ryzen 5, 16 gigabyte di RAM e un SSD da 512 gigabyte in promo con uno sconto del 33% e al prezzo più basso di sempre. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. A bordo trovi già installato Windows 11 Home.
- PC portatile lowcost. Offerta shock che non devi assolutamente farti scappare. Solo per oggi trovi questo PC portatile con uno sconto del 75% che fa crollare il prezzo e risparmi quasi 1000 euro su quello di listino. Oltre a essere il minimo storico è anche una delle migliori promo di tutto il web. La scheda tecnica del notebook è molto interessante: schermo da 16 pollici, 12 gigabyte di RAM e un SSD da 512 gigabyte. Perfetto per lo studio e il lavoro.
Cuffie Bluetooth
- AirPods 4.Continua a calare il prezzo delle AirPods 4, ultima versione delle cuffie top di gamma do Apple. Da oggi sono disponibili in promo con uno sconto del 34% e risparmi 50 euro su quello di listino. Si tratta del minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Cuffie che assicurano una qualità audio elevatissima anche grazie all’audio spaziale personalizzato e alla resistenza al sudore e all’acqua. Si collegano con qualsiasi smartphone, ma danno il meglio di loro con gli smartphone Apple.
Elettrodomestici
- Lavapavimenti Dyson WashG1. Torna in offerta la lavapavimenti top di gamma di Dyson. Sul sito di e-commerce è disponibile in promo con uno sconto eccezionale del 50% che fa risparmiare ben 350 euro su quello di listino. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Lavapavimenti come se ne trovano poche sul mercato: ben 26 punti di idratazione per una pulizia uniforme e un’acqua pulita dall’inizio alla fine. Separa lo sporco liquido con quello secco per uno smaltimento più semplice di tutto lo sporco accumulato.
- Friggitrice ad aria Philips Serie 2000. Offerta speciale per la friggitrice ad aria Philips Serie 2000 con cestello da 6,2 litri. Da oggi è disponibile con uno sconto del 36% e al prezzo più basso di sempre. Risparmi decine di euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Facile da utilizzare e dotata anche di una finestra per vedere il livello della cottura, è la soluzione ideale per la vostra cucina. Con ben 13 modalità tra cui scegliere, puoi veramente cucinare di tutto.
- Lavatrice Hotpoint Ariston. Prezzo in picchiata per la lavatrice Ariston con cestello da 10 chilogrammi. Grazie alla promo di oggi la trovi con uno sconto del 39% e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Lavatrice dotata di diversi programmi per lavare qualsiasi capo senza creare danni ai tessuti. Puoi anche scegliere per un extra risciacquo per aumentare l’efficacia della pulizia.
- Macchina da caffè De’Longhi Icona Vintage. Offerta shock per la macchina da caffè De’Longhi Icona Vintage. Grazie alla promo disponibile oggi la trovi al minimo storico con un ottimo sconto del 46% e la paghi praticamente la metà. Si tratta di una macchina manuale che supporta sia il caffè in polvere sia le cialde. Puoi anche preparare un cremoso cappuccino grazie al montalatte integrato. Pagamento in 5 rate a tasso zero.
Igiene orale
- Oral-B Smart 4. Per la tua igiene orale, oggi trovi lo spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 in promo con uno sconto del 60% e a un prezzo stracciato. Nella confezione, oltre allo spazzolino trovi anche una testina, la custodia da viaggio e un tubetto di dentifricio Oral-B Pro Expert. Risultati migliori dopo appena due settimane di utilizzo rispetto a uno spazzolino tradizionale.
- Testine Oral-B Precision Clean. Offerta a vendita rapida per questa confezione con ben 16 testine Oral-B Precision Clean. Grazie allo sconto del 57% le paghi meno di 30 euro e approfitti del minimo storico. Adatte a tantissimi spazzolini Oral-B, a questo prezzo fai un super affare.
