Amazon, lo smartphone Xiaomi top a prezzo stracciato: sconti all'80%

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Amazon

Comincia il rush finale di maggio e su Amazon troviamo tante promo interessanti che permettono di fare grandissimi affari. Come sempre noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Tra i dispositivi più ricercati ci sono gli smartphone con in testa il Galaxy S25 Ultra. Il telefono premium di Samsung è disponibile con uno sconto del 40% e risparmi ben 400 euro. Ottima occasione anche per lo Xiaomi 15T: lo sconto del 27% abbatte il prezzo e approfitti del minimo storico.

Da oggi troviamo in offerta lampo anche l’Apple Watch Ultra 3 con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 100 euro. Tra gli elettrodomestici, invece, spicca il robot aspirapolvere Lefant M2S Plus: lo sconto del 70% lo fa diventare un vero best-buy. Approfitta di queste super promo.

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Amazon, migliori offerte 25 maggio

Smartphone

Galaxy S25 Ultra (40% di sconto e risparmi 600 euro)

Uno smartphone premium a un prezzo mai visto prima . Da oggi su Amazon trovi il Galaxy S25 Ultra con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 600 euro su quello di listino. Il telefono è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento: schermo Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche super fluido. Ottimo processore Snapdragon 8 Elite che assicura prestazioni fulminee e una quadrupla fotocamera posteriore per scatti professionali grazie al sensore principale da 200 megapixel e il doppio teleobiettivo . La batteria ti accompagna per tutto il giorno.

Uno a un . Da oggi su Amazon trovi il con uno che fa il al e su quello di listino. Il telefono è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento: da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche super fluido. Ottimo che assicura prestazioni fulminee e una quadrupla fotocamera posteriore per scatti professionali grazie al da e il . La batteria ti accompagna per tutto il giorno. Galaxy S25 FE (offerta lampo e prezzo in picchiata)

Se sei alla ricerca di un telefono top, ma non vuoi spendere cifre esagerate, questa è la promo che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per oggi trovi il Galaxy S25 FE in offerta con uno sconto del 34% e risparmi quasi 300 euro su quello di listino. La scheda tecnica dello smartphone si basa su quella del Galaxy S25, ma con alcune migliorie molto interessanti. Lo schermo è un Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con risoluzione FHD, mentre sotto la scocca è presente il processore Exynos di ultima generazione. Tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 4900 mAh che dura per tutto il giorno senza troppi problemi.

Se sei alla ricerca di un telefono top, ma non vuoi spendere cifre esagerate, questa è la promo che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per oggi trovi il in con uno e su quello di listino. La scheda tecnica dello smartphone si basa su quella del Galaxy S25, ma con alcune migliorie molto interessanti. Lo schermo è un da con risoluzione FHD, mentre sotto la scocca è presente il processore Exynos di ultima generazione. Tripla fotocamera posteriore con da e una che dura per tutto il giorno senza troppi problemi. Xiaomi 15T (minimo storico e prezzo in picchiata)

L’offerta che devi cogliere al volo se sei alla ricerca di un telefono top e non vuoi spendere cifre esagerate. Da oggi, infatti, trovi lo Xiaomi 15T con uno sconto del 26% che fa scendere il prezzo al minimo e risparmi quasi 150 euro su quello di listino. Parliamo di uno smartphone affidabile e che assicura ottime prestazioni: schermo CrystalRes da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione, comparto fotografico realizzato da Leica con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5500 mAh che assicura un’ottima autonomia.

L’offerta che devi cogliere al volo se sei alla ricerca di un telefono top e non vuoi spendere cifre esagerate. Da oggi, infatti, trovi lo con uno che fa al e su quello di listino. Parliamo di uno smartphone affidabile e che assicura ottime prestazioni: da con refresh rate fino a 120 Hz, di ultima generazione, comparto fotografico realizzato da Leica con sensore principale da 50 megapixel e una da che assicura un’ottima autonomia. Galaxy A17 (offerta lampo e costa pochissimo)

L’offerta del giorno se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone. Su Amazon è disponibile il Galaxy A17 con uno sconto del 29% che fa scendere il prezzo sotto i 150 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD, processore MediaTek che assicura prestazioni più che soddisfacenti, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Cassa Bluetooth (75% di sconto e prezzo in picchiata)

Tra le offerte top del giorno troviamo la cassa Bluetooth TIMU disponibile con uno sconto del 75% che fa crollare il prezzo al minimo storico e la paghi solamente 29,99 euro . Cassa Bluetooth potente e bassi profondi, a questo prezzo è un vero affare. L’autonomia è fino a 24 ore ed è la compagna ideale per le feste con i tuoi amici. Si collega facilmente con smartphone e PC. Non perdere questa occasione.

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Un’occasione che non puoi farti sfuggire. Solo per oggi su Amazon trovi l’antivirus McAfee Total Protection valido per 2 dispositivi in promo con uno sconto dell’84% e lo paghi solamente 15 euro . Lo puoi installare sul tuo PC, ma anche sullo smartphone per proteggere i tuoi dati personali e difenderti dai malware. Hai accesso anche a una VPN e hai un gestore avanzato delle password. Approfittane subito, può terminare da un momento all’altro.

Un’occasione che non puoi farti sfuggire. Solo per oggi su Amazon trovi valido per 2 dispositivi in promo con uno e lo . Lo puoi installare sul tuo PC, ma anche sullo smartphone per proteggere i tuoi dati personali e difenderti dai malware. Hai accesso anche a e hai un gestore avanzato delle password. Approfittane subito, può terminare da un momento all’altro. Epilatore a luce pulsata (76% di sconto più coupon sconto del 19%)

Questo epilatore a luce pulsata crolla su Amazon grazie a uno sconto del 76% a cui si somma un ulteriore coupon del 19% da spuntare direttamente sulla pagina del prodotto. La combinazione di questi due sconti polverizza il prezzo di listino. Dotato dell’innovativa funzione di raffreddamento integrata, garantisce un trattamento per la rimozione dei peli super efficace, sicuro e completamente indolore, proteggendo anche le pelli più sensibili.

Smartwatch

Apple Watch Ultra 3 (offerta lampo e minimo storico)

L’orologio (quasi) indistruttibile Apple Watch Ultra 3 è il protagonista assoluto di un’ offerta lampo su Amazon che ti permette di risparmiare quasi 100 euro sul prezzo di listino. Per rendere l’acquisto più accessibile, puoi dilazionare la spesa in 5 rate a tasso zero . Progettato per gli atleti, gli amanti dell’avventura e chiunque cerchi il massimo della tecnologia al polso, è dotato di una cassa in titanio indistruttibile, un display luminosissimo, un GPS di precisione millimetrica e un’autonomia da record. Devi essere velocissimo, le scorte sono limitate.

L’orologio (quasi) indistruttibile è il protagonista assoluto di un’ su Amazon che ti permette di sul prezzo di listino. Per rendere l’acquisto più accessibile, puoi dilazionare la spesa in . Progettato per gli atleti, gli amanti dell’avventura e chiunque cerchi il massimo della tecnologia al polso, è dotato di una cassa in titanio indistruttibile, un display luminosissimo, un GPS di precisione millimetrica e un’autonomia da record. Devi essere velocissimo, le scorte sono limitate. Amazfit T-Rex 3 (27% di sconto e minimo storico)

Sconto speciale e minimo storico per l’Amazfit T-Rex 3, orologio super resistente del brand cinese. Da oggi è disponibile con uno sconto del 27% e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. Oltre a resistere a cadute, urti e graffi, lo puoi utilizzare anche in condizioni ambientali complicate. Schermo AMOLED ampio e luminoso, utilizza 6 sistemi satellitari per una geolocalizzazione rapida e precisa. Monitoraggio avanzato della salute e supporta più di 170 modalità di allenamento. La batteria ha una durata fino a 27 giorni con un utilizzo normale.

Smart TV

Fire TV Serie 2 (43% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Torna in offerta il Fire TV Serie 2, smart TV realizzato da Amazon e arrivato alla seconda generazione. Grazie alla promo disponibile questa settimana, trovi in offerta sia il modello da 32 pollici (sconto del 43% e risparmi 120 euro), sia il modello da 40 pollici (sconto del 37%). Per entrambe le versioni hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Televisore economico, ma che assicura una qualità delle immagini elevata e colori realistici. A bordo è presente il sistema operativo Fire TV che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Elettrodomestici

Robot aspirapolvere Lefant M2S Plus (70% di sconto e scorte limitate)

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M2S Plus è il protagonista di una delle promozioni per la tua pulizia della abitazione più interessanti del giorno, grazie a uno sconto secco del 70% . Un risparmio clamoroso per un alleato smart dotato di una navigazione intelligente, una pulizia personalizzabile tramite app e una potenza di aspirazione eccellente contro polvere e peli di animali. Lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Se vuoi smettere di passare la scopa spendendo una cifra ridicola, questa è l’occasione perfetta che stavai aspettando .

Il e è il protagonista di una delle promozioni per la tua pulizia della abitazione più interessanti del giorno, grazie a uno . Un per un alleato smart dotato di una navigazione intelligente, una pulizia personalizzabile tramite app e una potenza di aspirazione eccellente contro polvere e peli di animali. Lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Se vuoi smettere di passare la scopa spendendo una cifra ridicola, . Tineco FLOOR ONE S5 STEAM (36% di sconto e minimo storico)

L’aspirapolvere e lavapavimenti cordless Tineco Floor One S5 Steam è disponibile al suo minimo storico con uno sconto del 36% . Questo elettrodomestico 2 in 1 non si limita a lavare: grazie alla forza del vapore ad alta temperatura, scioglie in un attimo anche le macchie più vecchie e ostinate, sanificando i pavimenti ed eliminando il 99,9% di germi e batteri senza bisogno di detergenti chimici. Dotato del sensore intelligente iLoop che rileva lo sporco.

e cordless è disponibile al suo . Questo elettrodomestico 2 in 1 non si limita a lavare: grazie alla forza del vapore ad alta temperatura, scioglie in un attimo anche le macchie più vecchie e ostinate, sanificando i pavimenti ed e batteri senza bisogno di detergenti chimici. Dotato del sensore intelligente iLoop che rileva lo sporco. Bollitore Tristar da 1,7 litri (56% di sconto e costa pochissimo)

Prezzo letteralmente tagliato in due per il bollitore elettrico Tristar . Grazie al super sconto del 56% , oggi lo porti a casa a un costo ridicolo: meno di 14 euro . Nonostante il prezzo mini, offre una capienza XL da 1,7 litri , perfetta per preparare tè, tisane o accelerare l’ebollizione dell’acqua per la pasta. Dotato di spegnimento automatico di sicurezza e caraffa cordless per la massima comodità di movimento, è un accessorio pratico e affidabile.

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La stiratrice verticale più venduta in assoluto su Amazon crolla a un prezzo minuscolo. Il modello firmato Ariete è oggi disponibile con uno sconto del 45% e la paghi solamente 22 euro. È lo strumento salvavita definitivo per ritoccare al volo camicie, abiti o giacche direttamente dalla gruccia senza dover tirare fuori l’asse da stiro, ideale anche da mettere in valigia per i viaggi. Grazie al vapore continuo, elimina le pieghe in pochi secondi e igienizza i tessuti rinfrescandoli.

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