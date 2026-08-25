Amazon, aspirapolvere Dyson al minimo storico e sconti fino all'80%: le offerte di oggi

Amazon

Si avvicina la fine del mese e su Amazon le offerte diventano sempre più interessanti. Da oggi 25 agosto sono disponibili in promo tanti prodotti tech tra smartphone, smartwatch ed elettrodomestici per la tua abitazione. Tra le promo più interessanti c’è proprio un elettrodomestico: l’aspirapolvere Dyson V10 Konical è disponibile al minimo storico e fai un ottimo affare. Restando in tema di pulizia domestica, trovi anche il robot aspirapolvere roborock Saros 10R con uno sconto di 750 euro e la lavapavimenti Tineco Floor One S7 Master al prezzo più basso dell’ultimo periodo (-43%).

Non mancano gli smartphone, con l’iPhone 17 Pro Max a catturare l’attenzione grazie allo sconto di quasi 200 euro. Per chi non vuole spendere grandi cifre, c’è il Galaxy A27 con uno sconto del 40%. Giornata con super offerte anche per gli smartwatch: l’Amazfit Balance è disponibile con uno sconto del 50%, mentre l’Amazfit T-Rex 3 scende al prezzo più basso di sempre (-37%). Non perdere tempo e approfitta di questi super sconti.

ISCRIVITI GRATIS AL NOSTRO CANALE TELEGRAM DEDICATO ALLE OFFERTE

Amazon, migliori offerte 25 agosto

Prodotti best seller

Dyson V10 Konical (offerta lampo e sconto esagerato)

Una delle offerte top del giorno. L’ aspirapolvere top Dyson V10 Konical è disponibile in promo con un ottimo sconto del 24% e il prezzo scende al minimo storico con un risparmio netto di ben 120 euro su quello di listino. Aspirapolvere senza filo dotata di una grande potenza di aspirazione e di una speciale spazzola anti-groviglio pensata appositamente per chi ha animali domestici e in grado di rilevare anche la polvere invisibile. Adatta a qualsiasi pavimento duro, è maneggevole e molto semplice da utilizzare.

Una delle offerte top del giorno. L’ è disponibile in con un e il con un di su quello di listino. Aspirapolvere senza filo dotata di una grande potenza di aspirazione e di una speciale spazzola anti-groviglio pensata appositamente per chi ha animali domestici e in grado di rilevare anche la polvere invisibile. Adatta a qualsiasi pavimento duro, è maneggevole e molto semplice da utilizzare. Fire TV Stick 4K Select (45% di sconto e prezzo al minimo)

Occasione da cogliere al volo per il Fire TV Stick 4K Select. Per pochissimo tempo la chiavetta multimediale è disponibile su Amazon con uno sconto del 45% e il prezzo scende a soli 29,99 euro , con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Dotata anche di Alexa+, permette di vedere tutte le tue serie TV preferite comodamente sul divano. Si collega facilmente con qualsiasi smart TV e nella confezione trovi anche il telecomando con Alexa incorporato. Non perdere tempo e approfittane subito: è tra i prodotti più venduti sulla piattaforma di e-commerce.

Occasione da cogliere al volo per il Per pochissimo tempo la chiavetta multimediale è disponibile su Amazon con uno e il , con la possibilità di dilazionare il . Dotata anche di Alexa+, permette di vedere tutte le tue serie TV preferite comodamente sul divano. Si collega facilmente con qualsiasi smart TV e nella confezione trovi anche il telecomando con Alexa incorporato. Non perdere tempo e approfittane subito: è tra i prodotti più venduti sulla piattaforma di e-commerce. iPhone 17 Pro Max (minimo storico e 12 rate a tasso zero)

Continua anche oggi l’ottima promo disponibile sull’iPhone 17 Pro Max. La versione premium dello smartphone Apple è disponibile con uno sconto di quasi 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 o 5 rate a tasso zero. Condizioni di acquisto che trovi solo sul sito di e-commerce. Il telefono è quanto di meglio tu possa trovare sul mercato: schermo ProMotion da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera Fusion Pro nella parte posteriore e nuova fotocamera Center Stage da 18 megapixel nella parte frontale per selfie di gruppo più semplici.

Smartphone

Galaxy S26 (offerta esclusiva Amazon e prezzo in picchiata)

Calo di prezzo improvviso e super occasione per il Galaxy S26 . Lo smartwatch super resistente di Samsung è disponibile su Amazon con uno sconto del 29% e il risparmio è di ben 300 euro . Puoi anche dilazionare la spesa in 5 o 12 rate a tasso zero e approfittare di un’occasione unica. Smartphone con una scheda tecnica unica: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos 2600 ad alte prestazioni progettato appositamente per questo modello, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno.

e per il . Lo smartwatch super resistente di Samsung è disponibile su Amazon con uno e il . Puoi anche la in e approfittare di un’occasione unica. Smartphone con una scheda tecnica unica: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos 2600 ad alte prestazioni progettato appositamente per questo modello, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Motorola edge 60 neo (offerta lampo e prezzo in picchiata)

Ottima promo per chi è alla ricerca di un telefono medio di gamma che strizza l’occhio ai dispositivi di fascia superiore. Da oggi su Amazon è disponibile il Motorola edge 60 neo con uno sconto del 32% e risparmi 130 euro su quello di listino. Si tratta del minimo storico di quest’ultimo periodo e di un’ottima occasione. Lo smartphone è dotato di uno schermo pOLED da 6,36 pollici con risoluzione SuperHD, processore MediaTek Dimensity 7400 ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo con zoom 3x, batteria che dura per tutto il giorno.

Ottima promo per chi è alla ricerca di un telefono medio di gamma che strizza l’occhio ai dispositivi di fascia superiore. Da oggi su Amazon è disponibile il con uno e su quello di listino. Si tratta del di quest’ultimo periodo e di un’ottima occasione. Lo smartphone è dotato di uno con risoluzione SuperHD, processore MediaTek Dimensity 7400 ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo con zoom 3x, batteria che dura per tutto il giorno. Galaxy A27 (40% di sconto e affare per tutti)

Offerta shock per il Galaxy A27 , nuovo telefono lowcost di Samsung . Grazie allo sconto del 40% disponibile da oggi su Amazon il prezzo crolla al minimo storico e risparmi ben 140 euro su quello di listino. Il telefono è quanto di meglio puoi trovare oggi a meno di 220 euro. Dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore progettato da Samsung per assicurare prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi. Non perdere tempo e approfittane immediatamente.

Offerta shock per il , nuovo . Grazie allo disponibile da oggi su il al e su quello di listino. Il telefono è quanto di meglio puoi trovare oggi a meno di 220 euro. Dotato di un con refresh rate fino a 120 Hz, processore progettato da Samsung per assicurare prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi. Non perdere tempo e approfittane immediatamente. Redmi Note 15 (prezzo al minimo e sconto speciale)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone, ecco la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi il Redmi Note 15 con uno sconto mai visto prima e lo paghi meno di 190 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Telefono dotato di un display AMOLED da 6,77 pollici ad alta risoluzione, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel e per finire una mega batteria da 6000 mAh che può durare fino a due giorni. Realizzato con ottimi materiali che lo rendono anche molto resistente. Non perdere questa opportunità.

Dyson V10 Konical™ aspirapolvere senza filo – 150 Air Wa... 379,00 € -24% 499,00 € Risparmi 120,00 € Acquista su Amazon Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB: display 6,9", ProMotion fino... 1.299,00 € -13% 1.489,00 € Risparmi 190,00 € Acquista su Amazon Amazon Fire TV Stick 4K Select (ultimo modello) - Trasmetti ... 29,99 € -57% 69,99 € Risparmi 40,00 € Acquista su Amazon Samsung Galaxy A27 5G, 128GB, RAM 6GB, Blu EU 214,90 € -40% 359,00 € Risparmi 144,10 € Acquista su Amazon Amazfit Balance Smartwatch 46 mm, Pagamento NFC, AI Fitness ... 104,99 € -50% 209,90 € Risparmi 104,91 € Acquista su Amazon roborock Saros 10R Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 22.000P... 749,99 € -50% 1.499,99 € Risparmi 750,00 € Acquista su Amazon De'Longhi Rivelia Perfetto EXAM440.35.B Macchina da Caffè A... 492,00 € Acquista su Amazon

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Max (offerta speciale e prezzo crollato)

Per chi vuole ancora maggiore potenza dalla propria chiavetta multimediale, da oggi è in offerta il Fire TV Stick 4K Max con uno sconto del 54% e il prezzo crolla al minimo storico e la paghi meno della metà. Supporta il Wi-Fi 6E per uno streaming fluido senza interruzioni e ha anche la modalità ambiente che trasforma il pannello del televisore in un dipinto quando è in stand-by. Nella confezione è presente il telecomando con Alexa integrato e hai anche l’accesso alla nuova Alexa+ . Facile da installare e dà l’accesso a un numero di app praticamente sterminato.

Per chi vuole ancora maggiore potenza dalla propria chiavetta multimediale, da oggi è in il con uno e il e la paghi meno della metà. Supporta il Wi-Fi 6E per uno streaming fluido senza interruzioni e ha anche la modalità ambiente che trasforma il pannello del televisore in un dipinto quando è in stand-by. Nella confezione è presente il con e hai anche l’accesso alla . Facile da installare e dà l’accesso a un numero di app praticamente sterminato. Kindle Paperwhite (34% di sconto e offerta lampo)

Solo per pochissimi giorni trovi anche il Kindle Paperwhite a un prezzo alla portata di tutti. Il lettore e-book è disponibile su Amazon con un ottimo sconto del 34% e risparmi ben 70 euro su quello di listino . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Dotato di un display anti-riflesso da 7 pollici con un contrasto molto elevato che lo rende visibile anche sotto la luce diretta del sole. Ideale per viaggi e per le vacanze al mare. La durata della batteria è una garanzia e grazie al Kindle Store hai accesso a un numero di libri praticamente sterminato.

Solo per pochissimi giorni trovi anche il a un prezzo alla portata di tutti. Il lettore e-book è disponibile su con un e . Hai anche la possibilità di il in . Dotato di un display anti-riflesso da 7 pollici con un contrasto molto elevato che lo rende visibile anche sotto la luce diretta del sole. Ideale per viaggi e per le vacanze al mare. La durata della batteria è una garanzia e grazie al Kindle Store hai accesso a un numero di libri praticamente sterminato. Blink Outdoor 4 (50% di sconto e prezzo al minimo)

L’offerta del giorno per migliorare la sicurezza della tua abitazione senza spendere cifre esagerate. Da oggi su Amazon trovi la telecamera di sicurezza per l’esterno Blink Outdoor 4 con uno sconto del 50% e la paghi meno di 40 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Assicura immagini in alta risoluzione, ti avvisa ogni volta che rileva un movimento anomalo e l’autonomia della batteria è di due anni. Ricevi anche il Sync Module Core per il corretto funzionamento della telecamera. Tramite l’app dello smartphone puoi vedere in tempo reale quello che accade intorno alla tua abitazione.

Smartwatch

Amazfit Balance (50% di sconto e prezzo al minimo storico)

Offerta lampo e metà prezzo per l’ Amazfit Balance , lo smartwatch che si prende cura del tuo benessere psicofisico. Grazie allo sconto del 50% il prezzo scende al minimo storico e lo paghi meno di 105 euro . Dotato di uno schermo AMOLED da 1,43 pollici che mostra tutte le info più importanti e di sensori che tengono sotto controllo il tuo stato di salute e anche la qualità del tuo sonno. Per gli amanti delle attività fisiche supporta più di 150 modalità sportive , mentre la batteria ha una durata fino a 14 giorni. A questo prezzo è un vero best-buy.

e per l’ , lo smartwatch che si prende cura del tuo benessere psicofisico. Grazie allo il al e lo . Dotato di uno schermo AMOLED da 1,43 pollici che mostra tutte le info più importanti e di sensori che tengono sotto controllo il tuo stato di salute e anche la qualità del tuo sonno. Per gli delle , mentre la batteria ha una durata fino a 14 giorni. A questo prezzo è un vero best-buy. Amazfit T-Rex 3 (prezzo in picchiata e affare per tutti)

Giornata speciale per gli smartwatch Amazfit. In promo è disponibile anche il T-Rex 3, orologio super resistente e progettato appositamente per chi ama fare attività all’aperto. Lo puoi utilizzare in qualsiasi ambiente e resiste alle cadute e agli sbalzi di temperatura. Solo per pochissimo tempo lo trovi in promo con uno sconto del 37% e il risparmio netto è di poco superiore ai 110 euro. Schermo AMOLED con luminosità elevata, sensori per il monitoraggio della frequenza cardiaca e della saturazione dell’ossigeno nel sangue, 170 modalità sportive e una batteria che può durare fino a 27 giorni, un vero record per l’intero settore.

Smart TV

Smart TV Hisense da 55 pollici (44% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Continua a calare il prezzo dello smart TV Hisense da 55 pollici. Grazie allo sconto lampo del 44% il prezzo scende al minimo storico e il risparmio netto è di ben 370 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotato di un pannello con tecnologia MiniLED con refresh rate fino a 144 Hz per una maggiore fluidità con i videogame e con gli eventi sportivi. Il sistema operativo VIDAA OS è una garanzia e supporta più di 1000 applicazioni. N0n perdere questa opportunità: l’offerta può terminare molto presto.

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost (79% di sconto e costano pochissimo)

Un vero affare che non devi assolutamente farti scappare. Solo per oggi su Amazon trovi questo paio di cuffie lowcost con uno sconto del 79% che fa scendere il prezzo a meno di 19 euro. Auricolari Bluetooth che assicurano un’ottima qualità del suono e compatibili con qualsiasi smartphone. Sono dotati anche di microfoni anti-rumore per chiamate nitide in ogni occasione. L’autonomia arriva fino a 50 ore con la custodia di ricarica e sono anche impermeabili.

Un vero affare che non devi assolutamente farti scappare. Solo per oggi su Amazon trovi questo paio di con uno che fa Auricolari Bluetooth che assicurano un’ottima qualità del suono e compatibili con qualsiasi smartphone. Sono dotati anche di microfoni anti-rumore per chiamate nitide in ogni occasione. con la custodia di ricarica e sono anche impermeabili. Powerbank da 20.000 mAh (57% di sconto e prezzo crollato)

Ecco l’accessorio che non ti può mancare nello zaino. Da oggi su Amazon trovi il powerbank della SBS da ben 20.000 mAh e una potenza di ricarica fino a 100 W in promo con uno sconto del 57% e lo paghi meno di 30 euro. Permette di ricaricare contemporaneamente più di un dispositivo e supporta qualsiasi smartphone. All’occorrenza lo puoi utilizzare anche per ricaricare il PC portatile.

Elettrodomestici

roborock Saros 10R (50% di sconto e risparmi 750 euro)

Offerta lampo irripetibile su Amazon per il roborock Saros 10R , uno dei modelli di punta della gamma, disponibile con il 50 % di sconto e un risparmio di 750 euro . Con un’altezza di soli 7,98 cm riesce a infilarsi agevolmente sotto letti e divani per raggiungere anche gli angoli più nascosti. Il sistema StarSight 2.0 combina un sensore 3D ToF con una videocamera RGB per una navigazione precisa anche al buio, mentre la tecnologia AdaptiLift solleva l’intero robot per superare soglie fino a 4 cm. L’aspirazione HyperForce lavora in coppia con il doppio sistema anti-groviglio DuoDivide e FlexiArm Riser, che estende automaticamente spazzola e panno per pulire a fondo angoli e bordi.

Offerta lampo irripetibile su per il , uno dei modelli di punta della gamma, disponibile con il 50 e un . Con un’altezza di soli riesce a infilarsi agevolmente sotto letti e divani per raggiungere anche gli angoli più nascosti. Il sistema combina un sensore 3D ToF con una videocamera RGB per una navigazione precisa anche al buio, mentre la tecnologia solleva l’intero robot per superare soglie fino a 4 cm. L’aspirazione lavora in coppia con il doppio sistema anti-groviglio DuoDivide e FlexiArm Riser, che estende automaticamente spazzola e panno per pulire a fondo angoli e bordi. Tineco Floor One S7 Master (43% di sconto e prezzo in frantumi)

Offerta shock per l’ ottima lavapavimenti Tineco Floor One S7 Master . Grazie alla promo lampo disponibile da oggi su Amazon lo trovi in promo con uno sconto del 43% e risparmi poco più di 200 euro su quello di listino. Elettrodomestico 2 in 1 con cui puoi aspirare e lavare il pavimento in un’unica passata. Grande potenza di aspirazione, è anche in grado di piegarsi di 180 gradi e diventare super sottile per passare sotto i mobili. Dotato di tecnologie innovative e di una spazzola con luci LED integrate che mostra in tempo reale la situazione dello sporco. Un vero affare che non puoi farti sfuggire.

Offerta shock per l’ . Grazie alla promo lampo disponibile da oggi su Amazon lo trovi in con uno e su quello di listino. Elettrodomestico 2 in 1 con cui puoi aspirare e lavare il pavimento in un’unica passata. Grande potenza di aspirazione, è anche in grado di piegarsi di 180 gradi e diventare super sottile per passare sotto i mobili. Dotato di tecnologie innovative e di una che mostra in tempo reale la situazione dello sporco. Un vero affare che non puoi farti sfuggire. De’Longhi Rivelia (38% di sconto e prezzo sprofondato)

La macchina per il caffè automatica che devi assolutamente avere nella tua cucina. Da oggi su Amazon trovi la De’Longhi Rivelia in promo con uno sconto del 38% e il prezzo scende al minimo storico , con un risparmio netto di poco superiore ai 300 euro. Puoi anche pagarla in 5 rate a tasso zero . Macchina per il caffè automatica, è dotata di un macino per un caffè preparato al momento, proprio come quello del bar. Non manca il montalatte per preparare un cappuccino cremoso. Tramite il display touch puoi scegliere tra le tante bevande disponibili.

La per il che devi assolutamente avere nella tua cucina. Da oggi su Amazon trovi la in con uno e il , con un risparmio netto di poco superiore ai 300 euro. Puoi anche . Macchina per il caffè automatica, è dotata di un macino per un caffè preparato al momento, proprio come quello del bar. Non manca il montalatte per preparare un cappuccino cremoso. Tramite il display touch puoi scegliere tra le tante bevande disponibili. Lavatrice Electrolux Serie 700 (44% di sconto e risparmi 350 euro)

Prezzo in picchiata per la lavatrice a carica frontale Electrolux Serie 700 con cestello da 9 chilogrammi. Grazie allo sconto del 44% il prezzo scende al minimo storico e il risparmio netto è di ben 350 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Offre tanti programmi di lavaggio, tra cui quello da 69 minuti per carichi misti di cotone e sintetici.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui