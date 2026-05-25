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Settimana all'insegna delle offerte shock su Amazon. Da oggi trovi promo da Prime Day con tanti dispositivi tech al minimo storico e con sconti che ti fanno risparmiare centinaia di euro. Approfittane ora.

Michael Derrer Fuchs

Ultima settimana di maggio e su Amazon arrivano le grandi offerte di fine mese. Offerte quasi da “Prime Day” con tanti prodotti tech disponibili al minimo storico e con sconti che ti fanno risparmiare centinaia di euro su quello di listino. Tra le migliori promo disponibili questa settimana c’è sicuramente il Galaxy S26+, disponibile con uno sconto di 400 euro al minimo storico. Inoltre, puoi richiedere in omaggio il tablet Galaxy Tab S10 FE dal valore di 500 euro. Da questa settimana trovi anche l’iPhone 16 al prezzo più basso di sempre e fai un super affare.

Non mancano le occasioni nemmeno per gli smartwatch, con il Garmin Instinct 3 nella versione Tactical disponibile con un super sconto di 150 euro. Tra gli elettrodomestici spicca il Dyson V11 Advanced disponibile con uno sconto di quasi 200 euro ed è uno dei modelli più venduti di questi ultimi giorni. Per chi vuole farsi trovare pronto in vista dell’arrivo del caldo, ci sono in offerta sia il ventilatore a torre Philips sia il condizionatore portatile De’Longhi Pinguino. Non perdere altro tempo e scopri tutte le migliori promo della settimana.

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Amazon, migliori offerte della settimana

Smartphone

Galaxy S26+ (minimo storico e tablet in regalo)

Tra le migliori offerte disponibili oggi c’è il Galaxy S26+ . Lo smartphone top di gamma di Samsung è disponibile con una promo lampo che fa scendere il prezzo del 30% e risparmi quasi 400 euro . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Inoltre, registrando l’acquisto sul sito del produttore puoi ottenere in regalo il Galaxy Tab S10 FE con la cover keyboard, un bundle dal valore commerciale superiore ai 500 euro. Il telefono è quanto di meglio possa offrire il mercato: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con risoluzione QHD, processore Exynos 2600 che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 4900 mAh che dura per tutto il giorno.

Tra le disponibili oggi c’è il . Lo smartphone top di gamma di Samsung è disponibile con una che fa il e risparmi . Hai anche la possibilità di il . Inoltre, registrando l’acquisto sul sito del produttore puoi in il con la cover keyboard, un bundle dal valore commerciale superiore ai 500 euro. Il telefono è quanto di meglio possa offrire il mercato: schermo da 6,7 pollici con risoluzione QHD, che assicura prestazioni fulminee, con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 4900 mAh che dura per tutto il giorno. iPhone 16 (prezzo al minimo e sconto speciale)

Occasione imperdibile per l’ iPhone 16 . Da oggi lo smartphone top di Apple fa segnare un nuovo minimo storico su Amazon e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. A questo prezzo è un vero best-buy e approfitti di un’occasione unica. Sul telefono c’è ben poco da dire: schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici ad alta risoluzione, processore A18 che supporta Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel e una batteria a lunghissima durata. Non perdere questa opportunità: può terminare da un momento all’altro.

Occasione imperdibile per l’ . Da oggi lo smartphone top di Apple fa segnare un su e euro su quello di listino. A questo prezzo è un vero best-buy e approfitti di un’occasione unica. Sul telefono c’è ben poco da dire: da ad alta risoluzione, processore A18 che supporta Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore con da e una batteria a lunghissima durata. Non perdere questa opportunità: può terminare da un momento all’altro. Redmi Note 15 Pro+ (prezzo crollato e offerta speciale)

Ecco un’occasione che non puoi farti sfuggire. Da oggi su Amazon trovi il Redmi Note 15 Pro Plus in promo con uno sconto del 38% che ti fa risparmiare quasi 200 euro su quello di listino. Per questo modello top di Xiaomi si tratta del minimo storico e fai un ottimo affare. Le prestazioni sono elevate grazie alla presenza del processore Snapdragon 7 Gen4 , supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Schermo CrystalRes da 6,83 pollici ad altissima risoluzione e con refresh rate fino a 120 Hz, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria massiva da 6500 mAh che dura per due giorni.

Ecco un’occasione che non puoi farti sfuggire. Da oggi su Amazon trovi il in con uno che ti fa su quello di listino. Per questo modello top di Xiaomi si tratta del e fai un ottimo affare. Le prestazioni sono elevate grazie alla presenza del , supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Schermo CrystalRes da 6,83 pollici ad altissima risoluzione e con refresh rate fino a 120 Hz, con e una da che dura per due giorni. Galaxy A57 (minimo storico e cuffie in regalo)

Doppia promo da cogliere al volo per il Galaxy A57 . Il nuovo telefono medio di gamma di Samsung è protagonista di un’occasione unica: oltre allo sconto del 25% che ti fa risparmiare ben 150 euro , puoi anche richiedere in omaggio le cuffie Samsung Galaxy Buds3 FE registrando l’acquisto dello smartphone sul sito del produttore. Inoltre, puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Lo smartphone è dotato di uno schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ad alte prestazioni, tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno.

Doppia promo da cogliere al volo per il . Il nuovo telefono medio di gamma di Samsung è protagonista di un’occasione unica: oltre allo che ti fa , puoi anche in le registrando l’acquisto dello smartphone sul sito del produttore. Inoltre, puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Lo smartphone è dotato di uno con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ad alte prestazioni, tripla fotocamera con da e una batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno. moto g05 (offerta lampo e costa pochissimo)

L’occasione del giorno se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone. Da oggi trovi in promo il moto g05 con uno sconto del 43% e lo paghi meno di 100 euro su quello di listino. Telefono perfetto per l’utilizzo quotidiano dotato di un display da 6,88 pollici ad alta risoluzione, un processore che supporta tutte le app più importanti, una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5200 mAh a lunga durata. A questo prezzo è un vero best-buy.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth economiche (82% di sconto e prezzo stracciato)

Tra le migliori offerte del giorno troviamo questo paio di cuffie Bluetooth disponibili con uno sconto dell’82% e le paghi solamente 23,99 euro . Dotate di una buona qualità del suono e della cancellazione del rumore, sono il modello ideale se non vuoi spendere cifre esagerate. L’autonomia è fino a 40 ore e sono anche impermeabili, in modo da poterle utilizzare mentre ti alleni. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone.

Tra le migliori offerte del giorno troviamo questo disponibili con uno e le . Dotate di una buona qualità del suono e della cancellazione del rumore, sono il modello ideale se non vuoi spendere cifre esagerate. L’autonomia è fino a 40 ore e sono anche impermeabili, in modo da poterle utilizzare mentre ti alleni. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Telecamera Tapo C210 (50% di sconto e costa pochissimo)

Ottima occasione che non devi farti scappare per migliorare la sicurezza della tua abitazione. Da oggi trovi la telecamera Tapo C210 in promo con uno sconto del 50% e la paghi solamente 19,99 euro . Prezzo alla portata di tutti per una telecamera per l’interno che ti avvisa in tempo reale se nota qualche movimento anomalo. Immagini in alta definizione ed è dotata anche della visione notturna. Puoi salvare le immagini in locale sulla scheda microSD fino a 512 gigabyte.

che non devi farti scappare per la della tua Da oggi trovi la in con uno e la . Prezzo alla portata di tutti per una telecamera per l’interno che ti avvisa in tempo reale se nota qualche movimento anomalo. Immagini in alta definizione ed è dotata anche della visione notturna. Puoi salvare le immagini in locale sulla scheda microSD fino a 512 gigabyte. Lampadina smart Tapo L510E (affare lampo irrinunciabile, costa solo 6,99 euro)

Se vuoi rendere la tua abitazione più smart, comincia dalla lampadina Tapo L510E. Da oggi la trovi su Amazon con uno sconto del 53% e la paghi solamente 6,99 euro. Facile da montare e da configurare, la puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone, oppure con un semplice comando vocale. Colore giallo caldo, è dimmeralbile dall’1% al 100% per un controllo completo della luce. Acquistandone quattro unità ottieni anche uno sconto aggiuntivo del 5%.

Smartwatch

Garmin Instinct 3 – Tactical (sconto 150 euro e minimo storico)

Offerta speciale per il Garmin Instinct 3 nella versione Tactical, dotata di funzioni speciali per chi ama avventurarsi nei boschi o in zone impervie. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 27% e risparmi quasi 150 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis. Oltre a essere super resistente e realizzato con materiali che gli permettono di superare i test militari Usa, offre ben 90 app dedicate allo sport e una serie di sensori professionali che tengono sotto controllo i tuoi principali parametri vitali, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. La batteria ha un’autonomia fino a 24 giorni.

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Calo di prezzo e minimo storico per la versione “Classic” del Galaxy Watch8, ultima versione dello smartwatch top di gamma di Samsung. La versione Classic si distingue per un design che richiama gli orologi analogici, ma sotto la scocca sono presenti una serie di sensori di ultimissima generazione, oltre a un display da 1,43 pollici ad alta risoluzione. L’orologio tiene sotto controllo i principali parametri vitali in tempo reale e ti avvisa se nota qualcosa di anomalo. Lo puoi utilizzare anche come compagno per i tuoi allenamenti. Bello da indossare e utilissimo nella vita di tutti i giorni.

Smart TV

Fire TV Serie 4 (3 modelli e sconti mai visti prima).

Offerta shock per i nuovi smart TV Fire TV Serie 4 prodotti da Amazon. Troviamo in offerta le tre versioni disponibili da 43″, 50″ e 55 pollici. Lo sconto varia tra il 38% e il 43% e risparmi centinaia di euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Lo smart TV è dotato di un pannello 4K che assicura immagini definite e colori intensi. Il sistema operativo Fire TV, invece, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Ottima qualità del suono e design compatto.

Drone

DJI Neo (35% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Il drone DJI Neo tocca il suo prezzo al minimo su Amazon grazie a uno sconto del 35%. Per rendere ancora più accessibile l’acquisto, puoi scegliere il pagamento in 5 rate a tasso zero. Perfetto sia per i principianti che per i content creator, questo drone ultraleggero e compatto si comanda in modo intuitivo e ti permette di catturare riprese aeree spettacolari e selfie video mozzafiato con la stabilità assicurata da DJI.

Elettrodomestici

Robot aspirapolvere Hoover HG2 (62% di sconto e prezzo in picchiata)

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Hoover HG2 subisce un taglio di prezzo senza precedenti su Amazon grazie allo sconto del 62% . Un affare unico reso ancora più accessibile dalla possibilità di pagare in 5 rate a tasso zero . Lo paghi meno di 100 euro e fai un super affare. Questo elettrodomestico smart ti assiste nelle pulizie quotidiane e mappa la casa con precisione, aspira e lava in un solo passaggio, eliminando polvere e macchie senza che tu debba muovere un dito.

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L’aspirapolvere Dyson V11 Advanced tocca il suo minimo storico su Amazon grazie a un’ offerta lampo con uno sconto del 38% . Risparmi più di 200 euro e approfitti di una delle migliori occasione del giorno per la pulizia domestica. Dotato di un motore potentissimo, di uno schermo LCD per monitorare l’autonomia in tempo reale e della spazzola motorizzata con tecnologia anti-groviglio, questo aspirapolvere senza filo è il re indiscusso dell’igiene domestica.

L’aspirapolvere tocca il suo su Amazon grazie a un’ con uno . Risparmi più di 200 euro e approfitti di una delle migliori occasione del giorno per la pulizia domestica. Dotato di un motore potentissimo, di uno schermo LCD per monitorare l’autonomia in tempo reale e della spazzola motorizzata con tecnologia anti-groviglio, questo aspirapolvere senza filo è il re indiscusso dell’igiene domestica. Ventilatore a torre Philips Serie 5000 (offerta lampo e prezzo mini)

Il ventilatore a torre Philips Serie 5000 è protagonista di un’offerta a vendita rapida con uno sconto del 30% . Dal design elegante e ultra-sottile, questo ventilatore auto-rotante offre un flusso d’aria potente e silenzioso, gestibile comodamente dal divano grazie al pratico telecomando. La vera chicca? È dotato di un diffusore per l’aromaterapia per rinfrescare e profumare la casa contemporaneamente. Con l’estate alle porte, è il best-buy perfetto per assicurarsi il massimo del comfort a un prezzo super conveniente.

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Batti l’afa in anticipo con il potente condizionatore portatile De’Longhi Pinguino PAC EX93 . Questa settimana è in super promo su Amazon con uno sconto del 30% che ti permette di risparmiare ben 250 euro netti, con in più la comodità delle 5 rate a tasso zero . Questo climatizzatore top di gamma non solo rinfresca stanze di grandi dimensioni in pochissimi minuti, ma abbatte l’umidità e purifica l’aria grazie ai suoi filtri avanzati. Ideale per ambienti di 25-30 metri quadrati, lo puoi spostare facilmente di stanza in stanza. Silenzioso e puoi scegliere tra 3 modalità di ventilazione.

Batti l’afa in anticipo con il potente condizionatore portatile . Questa settimana è in super promo su Amazon con uno che ti permette di netti, con in più la comodità delle . Questo climatizzatore top di gamma non solo rinfresca stanze di grandi dimensioni in pochissimi minuti, ma abbatte l’umidità e purifica l’aria grazie ai suoi filtri avanzati. Ideale per ambienti di 25-30 metri quadrati, lo puoi spostare facilmente di stanza in stanza. Silenzioso e puoi scegliere tra 3 modalità di ventilazione. Friggitrice ad aria Ariete Airy Fryer XXL (26% di sconto e costa pochissimo)

Cucinare non è mai stato così economico. La friggitrice ad aria extra large Ariete Airy Fryer XXL è oggi disponibile su Amazon con uno sconto del 26% a un prezzo davvero mini. Grazie al suo capiente cestello da 7 litri, è l’alleato ideale per preparare cene abbondanti, croccanti e sane per tutta la famiglia con un solo cucchiaio d’olio. Semplice da usare, velocissima da scaldare e facilissima da pulire, rappresenta la soluzione perfetta per svoltare i tuoi pasti quotidiani. Puoi cucinare tutto quello che vuoi selezionando la modalità di cottura direttamente dalla centrale di controllo presente nella parte in alto.

Prodotti per il giardino

Tagliaerba a batteria Greenworks (offerta lampo e risparmi decine di euro)

Se vuoi un prato perfetto senza il fastidio dei cavi o della benzina, il tagliaerba a batteria Greenworks (ideale per superfici fino a 140 m²) è in offerta lampo con uno sconto del 25% , permettendoti di risparmiare decine di euro . La vera comodità? Nella confezione sono già inclusi sia la batteria che il caricabatteria , un vantaggio enorme che ti rende subito operativo. Maneggevole, leggero e dotato della funzione per pacciamare, è l’alleato perfetto per la cura del tuo giardino. Dotato anche di una sacca per raccogliere l’erba appena tagliata.

Se vuoi un prato perfetto senza il fastidio dei cavi o della benzina, il (ideale per superfici fino a 140 m²) è in , permettendoti di . La vera comodità? Nella confezione sono , un vantaggio enorme che ti rende subito operativo. Maneggevole, leggero e dotato della funzione per pacciamare, è l’alleato perfetto per la cura del tuo giardino. Dotato anche di una sacca per raccogliere l’erba appena tagliata. Motosega a batteria Greenworks (minimo storico e 5 rate a tasso zero)

Potenza e praticità per il fai-da-te in giardino. La motosega a batteria Greenworks è oggi protagonista su Amazon con un super sconto del 36% e la possibilità di dilazionare la spesa in 5 rate a tasso zero. Risparmi decine di euro e approfitti del minimo storico. Dotata di un sistema auto-lubrificante che riduce al minimo la manutenzione e ne allunga la vita, questa motosega offre un taglio preciso e sicuro senza i fumi e il rumore dei modelli a scoppio. È lo strumento ideale per potare rami e tagliare legna da ardere in totale libertà.

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