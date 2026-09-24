Amazon, offerta esclusiva per il Galaxy Z Fold8: le migliori offerte di oggi

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Se stavi aspettando il momento giusto per acquistare il tuo nuovo smartphone, è arrivato oggi. Amazon inaugura la giornata con tante promo interessanti per i telefoni, a partire dal nuovo Galaxy Z Fold 8 che trovi con un super sconto di poco superiore ai 300 euro (e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero). Per chi vuole spendere meno c’è il Motorola edge 70 Fusion (-27%) oppure il Redmi 17 (offerta lancio da cogliere al volo).

Le offerte di certo non finiscono con gli smartphone. Su Amazon trovi anche un’ottima occasione per il Galaxy Watch Ultra: l’orologio super resistente è disponibile con uno sconto del 43% e approfitti di un super sconto. Prezzo speciale anche per gli elettrodomestici, con il robot aspirapolvere Lefant top di gamma che trovi con un doppio sconto che ti fa risparmiare ben 900 euro. Non perdere questa opportunità e approfittane subito.

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Amazon, migliori offerte 24 settembre

Smartphone

Galaxy Z Fold8 (offerta esclusiva Amazon)

Il telefono più desiderato del momento a un prezzo speciale . Parliamo del Galaxy Z Fold8 , nuovo telefono pieghevole di Samsung che ha rivoluzione il settore grazie al suo form factor a 4:3 pensato per un utilizzo ancora più maneggevole. Grazie alla promo esclusiva Amazon lo trovi con uno sconto di poco superiore ai 300 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero . Lo schermo esterno è da 5,5 pollici , mentre una volta aperto diventa da 7,6 pollici. Processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 che assicura prestazioni lampo, mentre il comparto fotografico è da top di gamma.

Il telefono più desiderato del momento a un . Parliamo del , nuovo telefono pieghevole di Samsung che ha rivoluzione il settore grazie al suo form factor a 4:3 pensato per un utilizzo ancora più maneggevole. Grazie alla Amazon lo trovi con uno di ai e hai anche la possibilità di il in . Lo , mentre una volta aperto diventa da 7,6 pollici. Processore che assicura prestazioni lampo, mentre il comparto fotografico è da top di gamma. Motorola edge 70 Fusion (27% di sconto e prezzo al minimo)

Rapporto qualità-prezzo elevatissimo per il Motorola edge 70 Fusion . Grazie allo sconto del 27% disponibile oggi lo trovi a un super prezzo e risparmi 110 euro su quello di listino. Pensato per un utilizzo quotidiano, è dotato di un display Extreme AMOLED con risoluzione 1,5 K e refresh rate fino a 144 Hz che lo rende anche più fluido nell’utilizzo quotidiano. Processore Snapdragon che assicura buone prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e mega batteria da 7000 mAh.

per il . Grazie allo disponibile oggi lo trovi a un super prezzo e su quello di listino. Pensato per un utilizzo quotidiano, è dotato di un e refresh rate fino a 144 Hz che lo rende anche più fluido nell’utilizzo quotidiano. Processore Snapdragon che assicura buone prestazioni, doppia fotocamera posteriore con e mega batteria da 7000 mAh. Galaxy A27 (risparmi 100 euro e 5 rate a tasso zero)

Continua anche oggi l’ottima promo disponibile per il Galaxy A27, telefono medio di gamma di Samsung uscito sul mercato da pochi mesi. Con lo sconto del 28% risparmi 100 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon che supporta qualsiasi app, tripla fotocamera posteriore e Samsung ha assicurato che il telefono riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per almeno sei generazioni.

Continua anche oggi disponibile per il telefono medio di gamma di Samsung uscito sul mercato da pochi mesi. Con lo e lo puoi anche Dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, che supporta qualsiasi app, tripla fotocamera posteriore e Samsung ha assicurato che il telefono riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per almeno sei generazioni. moto g67 (30% di sconto e minimo storico)

Prezzo mai visto prima per il moto g67 , telefono economico di Motorola dotato di una scheda tecnica di fascia superiore. Grazie allo sconto del 30% che trovi da oggi su Amazon approfitti di un super prezzo e risparmi 100 euro su quello di listino. Puoi alleggerire la spesa iniziale con il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotato di un display Extreme AMOLED da 6,78 pollici , processore MediaTek Dimensity 6300 ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5100 mAh che dura per tutto il giorno.

per il , telefono economico di Motorola dotato di una scheda tecnica di fascia superiore. Grazie allo che trovi da oggi su Amazon approfitti di un su quello di listino. Puoi alleggerire la spesa iniziale con il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotato di un , processore MediaTek Dimensity 6300 ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5100 mAh che dura per tutto il giorno. Redmi 17 (offerta lancio e prezzo mini)

Se non vuoi spendere grosse cifre per il tuo nuovo smartphone, questa è la promo che non devi farti sfuggire. Da oggi su Amazon è disponibile il Redmi 17 con un’offerta lancio che ti fa risparmiare 50 euro. Per un telefono con un prezzo di listino contenuto, si tratta di un’ottima occasione. Inoltre, puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotato di un display immersivo da 6,9 pollici ad alta risoluzione con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek ad alte prestazioni e una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e supporto AI. La batteria da 7500 mAh assicura un’autonomia che può arrivare fino a tre giorni.

Samsung Galaxy Z Fold8, 512GB, Graphite [Versione Italiana] 1.985,00 € -14% 2.299,00 € Risparmi 314,00 € Acquista su Amazon Motorola moto g67 (8/256GB, Fotocamera 50MP+8MP+flicker sens... 229,90 € -30% 329,00 € Risparmi 99,10 € Acquista su Amazon Norton 360 Deluxe 2026 + Utilities Ultimate | Antivirus 5 di... 24,49 € -80% 124,99 € Risparmi 100,50 € Acquista su Amazon Samsung Galaxy Watch Ultra Smartwatch Galaxy AI, Resistenza ... 398,40 € -43% 699,00 € Risparmi 300,60 € Acquista su Amazon LG QNED AI MiniLED 50 Pollici, Serie QNED7EB 2026 Smart TV 4... 453,90 € -35% 699,00 € Risparmi 245,10 € Acquista su Amazon dreame Aqua10 Ultra Roller Complete Robot Aspirapolvere, Asp... 749,00 € -38% 1.199,00 € Risparmi 450,00 € Acquista su Amazon Rowenta X-Clean 10, Lavapavimenti Senza Fili, GZ7540 374,00 € -32% 549,99 € Risparmi 175,99 € Acquista su Amazon

Prodotti lowcost

Smartwatch economico GRV (70% di sconto e prezzo in picchiata)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartwatch, questa è la promo che devi cogliere al volo. Su Amazon trovi l’ orologio smart economico di GRV in promo con uno sconto del 70% e il prezzo scende a meno di 30 euro . Smartwatch che puoi indossare in ogni momento della giornata e che ti mostra tutte le info più importanti. Monitoraggio avanzato della salute e supporta più di 100 app per lo sport.

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartwatch, questa è la promo che devi cogliere al volo. Su Amazon trovi l’ in con uno e il . Smartwatch che puoi indossare in ogni momento della giornata e che ti mostra tutte le info più importanti. Monitoraggio avanzato della salute e supporta più di 100 app per lo sport. Norton 360 Deluxe + Utilities Ultimate (80% di sconto ed è un’affare per tutti)

Per la protezione e la manutenzione dei tuoi dispositivi, ecco l’offerta che non puoi farti scappare. Da oggi trovi su Amazon la suite Norton 360 Deluxe con il programma Norton Utilities Ultimate che ti aiuta a pulire e a ottimizzare il tuo PC in promo con uno sconto dell’80% e il prezzo scende a meno di 25 euro. Valido per 5 dispositivi, permette anche di navigare in tutta sicurezza grazie alla VPN integrata. Per chi passa tante ore al PC, è un affare da non farsi scappare.

Per la protezione e la manutenzione dei tuoi dispositivi, ecco l’offerta che non puoi farti scappare. Da oggi trovi su la con il che ti aiuta a pulire e a ottimizzare il tuo PC in promo con e il prezzo scende a meno di 25 euro. Valido per 5 dispositivi, permette anche di navigare in tutta sicurezza grazie alla VPN integrata. Per chi passa tante ore al PC, è un affare da non farsi scappare. Cuffie Bluetooth oraolo (67% di sconto e prezzo in picchiata)

Affare imperdibile per questo paio di cuffie Bluetooth over ear lowcost. Con lo sconto lampo del 67% il prezzo scende a meno di 40 euro e fai un ottimo affare. Comode da indossare anche per tante ore, assicurano un’autonomia fino a 60 ore, anche con la cancellazione del rumore attiva. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone e le puoi utilizzare anche mentre fai sport.

Smartwatch

Galaxy Watch Ultra (43% di sconto e prezzo in picchiata)

Offerta da cogliere al volo. Solo per pochissimo tempo trovi il Galaxy Watch Ultra con uno sconto del 43% che ti fa risparmiare più di 300 euro su quello di listino. Uno smartwatch super resistente pensato per chi ama gli sport avventurosi. Resiste alle cadute, agli urti, agli sbalzi di temperatura ed è anche impermeabile. I sensori sotto la scocca monitorano i principali parametri vitali e supporta più di 90 app per lo sport. Grazie al chip LTE si connette alla rete dati in modo autonomo. La batteria ha una lunga durata.

Smart TV

Smart TV LG QNED AI MiniLED 50 pollici (super sconto e affare lampo)

Lo smart TV da comprare oggi. Su Amazon trovi lo LG QNED AI MiniLED da 50 pollici in promo con uno sconto del 37% e il prezzo scende di 260 euro su quello consigliato. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Smart TV ad alte prestazioni dotato di un pannello MiniLED che assicura immagini realistiche e colori brillanti. Il sistema operativo webOS resta una garanzia e supporta centinaia di app, tra cui tutte quelle per lo streaming video.

PC portatile

PC portatile NOTODD (doppio sconto e risparmi quasi 700 euro)

Il PC portatile da comprare oggi se non vuoi spendere cifre esagerate. Da oggi su Amazon trovi questo il notebook economico NOTODD in offerta con un super sconto del 68% a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare un ulteriore 5% e risparmi quasi 700 euro. Dotato di un display da 16 pollici ad alta risoluzione, processore che assicura buone prestazioni, 12 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte. Perfetto per un utilizzo casalingo e per lo studio. Approfittane prima che la promo termini.

Elettrodomestici

Lefant M5 Pro (doppio sconto e prezzo crollato)

Doppio sconto su Amazon per il Lefant M5 Pro. Da oggi lo trovi con uno sconto fisso del 62% più un ulteriore sconto di 100 euro , per un risparmio complessivo di 900 euro. Il robot è dotato di navigazione laser dToF per una mappatura precisa degli ambienti, potenza di aspirazione elevata , rullo lavapavimenti con autopulizia a 75°C e una stazione base che gestisce da sola svuotamento della polvere, acqua pulita e acqua sporca. A questo prezzo è un affare da non lasciarsi scappare.

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Il robot aspirapolvere dreame Aqua10 Ultra Roller crolla del 38% su Amazon, con un risparmio di 450 euro sul prezzo di listino. Si tratta di un robot con sistema AquaRoll che sostituisce i tradizionali panni rotanti con un rullo cilindrico lavato costantemente con acqua pulita durante il ciclo di pulizia. La potenza di aspirazione arriva fino a 30.000 Pa , tra le più alte sul mercato, mentre la spazzola HyperStream DuoBrush anti-groviglio riduce al minimo la manutenzione. Il rullo si igienizza da solo a 100°C grazie al sistema ThermoHub, la protezione AutoSeal solleva automaticamente il mop sui tappeti evitando di bagnarli, e la sospensione FlexRise supera ostacoli fino a 8 cm senza fermarsi. La navigazione AI riconosce oltre 240 oggetti diversi, mentre la stazione PowerDock garantisce fino a 100 giorni di autonomia senza interventi manuali.

Il robot aspirapolvere su Amazon, con un risparmio di 450 euro sul prezzo di listino. Si tratta di un robot con sistema che sostituisce i tradizionali panni rotanti con un rullo cilindrico lavato costantemente con acqua pulita durante il ciclo di pulizia. La , tra le più alte sul mercato, mentre la spazzola anti-groviglio riduce al minimo la manutenzione. Il rullo si igienizza da solo a grazie al sistema ThermoHub, la protezione solleva automaticamente il mop sui tappeti evitando di bagnarli, e la sospensione supera ostacoli fino a 8 cm senza fermarsi. La navigazione AI riconosce oltre 240 oggetti diversi, mentre la stazione garantisce fino a 100 giorni di autonomia senza interventi manuali. Rowenta X-Clean 10 (32% di sconto e prezzo in picchiata)

Offerta speciale per la lavapavimenti Rowenta X-Clean 10 . Grazie allo sconto del 32% disponibile oggi risparmi più di 170 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Asciuga e lava contemporaneamente, assicura una pulizia perfetta del pavimento di casa. Doppio serbatoio, facile fa utilizzare e si piega fino a 180 gradi per passare sotto i mobile. La soluzione definitiva per la pulizia casalinga.

Offerta speciale per la . Grazie allo disponibile oggi di e hai anche la possibilità di il in . Asciuga e lava contemporaneamente, assicura una pulizia perfetta del pavimento di casa. Doppio serbatoio, facile fa utilizzare e si piega fino a 180 gradi per passare sotto i mobile. La soluzione definitiva per la pulizia casalinga. Sbattitore Girmi (47% di sconto e costa meno di 15 euro)

Lo sbattitore elettrico Girmi scende del 47% su Amazon, restando sotto i 15 euro nonostante una dotazione completa. Con una potenza di 170W, offre 5 velocità regolabili più funzione Turbo per la massima potenza quando serve, ideali sia per miscelare ingredienti compatti che per montare panna e albumi a neve. In dotazione trovi sia le fruste in acciaio inox per emulsionare sia i ganci per impastare dolci e salati. Nella confezione trovi anche utili accessori.

Servizi Amazon

Con l’annuncio della Festa delle Offerte Prime (dal 6 al 7 ottobre) sono tornate le offerte sui servizi Amazon. E sono molto interessanti.

Per gli amanti della musica, c’è la possibilità di abbonarsi gratuitamente per quattro mesi ad Amazon Music Unlimited, il servizio per lo streaming musicale che ti dà accesso a oltre 100 milioni di brani senza pubblicità e a tutti i podcast più popolari. Inoltre, puoi ascoltare una volta al mese anche uno dei 350.000 audiolibri disponibili. Non perdere questa occasione e clicca qui per abbonarti subito. Non c’è nessun obbligo di rinnovo e puoi recedere in qualsiasi momento.

AMAZON MUSIC UNLIMITED – QUATTRO MESI GRATIS

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