Amazon, macchina caffè De'Longhi crolla di prezzo e sconti all'80%: le offerte di oggi

Questo weekend di ottobre non poteva cominciare in modo migliore. Da oggi 24 ottobre, infatti, trovi tante nuove promo che ti permettono di risparmiare centinaia di euro, come ad esempio l’offerta lampo disponibile per i televisori Amazon Fire TV Serie Omni QLED che trovi con uno sconto fino al 43%. E hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Ottime offerte anche per gli smartphone, come ad esempio il Galaxy A56 disponibile al minimo storico. Tra gli elettrodomestici, invece, c’è la macchina per il caffè De’Longhi Dedica al prezzo più basso di sempre e fai un super affare.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte di oggi e sono raccolte qui in basso. Per ognuna puoi cliccare direttamente sul link e accedere alla pagina prodotto su Amazon. Le promo possono scadere da un momento all’altro e ti consigliamo di approfittarne subito.

Amazon, le migliori offerte del 24 ottobre

Smartphone

Galaxy A56. Super prezzo per lo smartphone top di Samsung. Da oggi trovi il Galaxy A56 in promo con un super sconto del 34% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 140 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. La scheda tecnica si basa su un display Super AMOLED da 6,6 pollici , su un processore Exynos di ultima generazione , 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. La fotocamera principale è da 50 megapixel e assicura ottimi scatti. Batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno

moto g56. Sconto immediato e minimo storico per il moto g56, smartphone economico di Motorola. Da oggi è disponibile con un ottimo sconto del 43% e lo paghi praticamente la metà. Telefono con una scheda tecnica tipica di un medio di gamma: schermo da 6,72 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, ottimo processore MediaTek, 8 gigabyte di RAM, 256 gigabyte di memoria interna e fotocamera principale da 50 megapixel. E per chiudere c'è una batteria da 5200 mAh che prolunga l'autonomia fino a due giorni.

Redmi 15. Tra gli smartphone più venduti in questi ultimi giorni su Amazon c'è il Redmi 15, smartphone economico di Xiaomi da poco uscito sul mercato. Perfetto per la vita di tutti i giorni, è dotato di uno schermo da 6,9 pollici ad alta risoluzione e con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 685 e una fotocamera principale da 50 megapixel che assicura ottimi scatti. Uno dei punti forti dello smartphone è la batteria da ben 7000 mAh che può durare anche più di due giorni. Telefono versatile e perfetto se vuoi spendere poco grazie allo sconto del 25% disponibile oggi.

Blackview. Doppio sconto e prezzo crollato per lo smartphone economico di Blackview. Da oggi lo trovi con un primo coupon sconto del 50% a cui aggiungere un secondo buono sconto che fa risparmiare altri 170 euro. Il risparmio totale è di 470 euro e lo sconto sfiora l'80%. Ottimo telefono per la vita di tutti i giorni: schermo da 6,88 pollici, buon processore, fino a 24 gigabyte di RAM, 128 gigabyte di memoria interna espandibile fino a 2 terabyte. Batteria con una capacità di 5000 mAh che dura fino a due giorni.

Gadget lowcost

Cuffie Bluetooth. Prezzo stracciato per questo paio di cuffie lowcost che solo per oggi trovi in offerta con un super sconto dell’82% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi più di 100 euro. Si tratta di auricolare Bluetooth che assicurano un’ottima qualità del suono e sono dotati anche della cancellazione del rumore. Autonomia fino a 36 ore sono impermeabili. Non farti sfuggire questa promo.

Powerbank da 12.000mAh. Ecco una delle migliori offerte del giorno che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per oggi su Amazon trovi questo powerbank da 12.000mAh con uno sconto esagerato dell'86% e lo paghi poco più di 15 euro. Permette di ricaricare lo smartphone per almeno un paio di volte e puoi collegare più dispositivi contemporaneamente. Dotato anche di uno schermo LED che mostra la carica residua. Utilissimo da avere sempre con sé.

trovi questo con uno e lo . Permette di ricaricare lo smartphone per almeno un paio di volte e puoi collegare più dispositivi contemporaneamente. Dotato anche di uno schermo LED che mostra la carica residua. Utilissimo da avere sempre con sé. Lampadina Beghelli. Prezzo stracciato per la lampadina smart Beghelli che grazie allo sconto del 67% paghi solamente 3,90 euro. La puoi controllare facilmente con l’app Alexa e rende più luminosa la tua abitazione. Facilissima da installare e da configurare. Acquistandone quattro unità ottieni anche uno sconto extra del 5%.

Smartwatch

Huawei Band 9. Offerta mai vista prima per la Huawei Band 9, activity tracker del colosso cinese disponibile da oggi su Amazon con uno sconto esagerato del 54% e lo paghi meno della metà. Ottima alternativa a uno smartwatch, è dotata di un ampio display che ti mostra tutte le informazioni più importanti, tra cui l’orario, la frequenza cardiaca e i passi effettuati. Assicura un monitoraggio avanzato della salute e del sonno. Supporta più di 100 modalità di allenamento. La batteria può durare fino a 14 giorni con un utilizzo normale.

Smart TV

Amazon Fire TV Serie Omni QLED. Torna in offerta l’Amazon Fire TV Omni QLED. Da oggi sono disponibili in promo tre versioni del televisore che si differenziano solamente per la grandezza dello schermo. Lo sconto varia tra il 43% disponibile per il modello da 43 pollici e lo sconto del 40% per il modello da 55 pollici. Per tutte e tre le versioni è disponibile il pagamento in 5 rate a tasso zero. Lo schermo Quantum Dot 4K assicura immagini in altissima definizione e con colori realistici. Il sistema operativo Fire TV assicura la massima compatibilità con tutte le principali piattaforme di video streaming. Sempre in offerta è disponibile anche la versione da 50 pollici.

Elettrodomestici

De’Longhi Dedica. Vuoi un caffè come quello del bar? Su Amazon è disponibile in promo la macchina per il caffè De’Longhi Dedica con uno sconto del 27% e risparmi decine di euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Si tratta di una macchina per il caffè semi-professionale che supporta sia le cialde sia il caffè in polvere. Dotata anche di un classico montalatte per fare il cappuccino. Non farti sfuggire questa ottima promo.

Dyson V8 Advanced. Offerta lampo e minimo storico per l'aspirapolvere senza filo Dyson V8 Advanced. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 33% e risparmi ben 130 euro su quello di listino. Si tratta di una scopa elettrica top di gamma che si adatta a qualsiasi pavimento e con un'ottima potenza di aspirazione. Oltre alla spazzola Motorbar che arriva in qualsiasi angolo, trovi utili accessori che la rendono fondamentale nella routine quotidiana.

Moulinex Easy Fry Essential. Prezzo stracciato per la friggitrice ad aria Mouline Easy Fry Essential. Da oggi trovi questo modello economico con uno sconto del 50% e lo paghi meno di 40 euro. Dotata di un cestello di soli 3,5 litri, permette di cucinare cibo per 2-3 persone. Grazie ai 5 programmi pre-impostati puoi cuocere di tutto, dalle classiche patatine fino alle verdure grigliate. Un elettrodomestico che non può mancare nella tua cucina e che da oggi trovi a un prezzo stracciato.

per la . Da oggi trovi questo modello economico con uno sconto del 50% e lo paghi meno di 40 euro. Dotata di un permette di cucinare cibo per 2-3 persone. Grazie ai puoi cuocere di tutto, dalle classiche patatine fino alle verdure grigliate. Un elettrodomestico che non può mancare nella tua cucina e che da oggi trovi a un prezzo stracciato. Arlo Ultra 2 + Pannello solare. Migliora la sicurezza della tua abitazione con questa coppia di telecamere Arlo Ultra 2 dotate anche di un pannello solare per averle sempre attive. Si tratta di videocamere di sicurezza progettate per l’esterno che assicurano immagini con una definizione 4K e dotate di un sensore di movimento che ti avvisa se nota qualcosa di anomalo. Dotate anche dell’audio bidirezionale. Acquistandole oggi ricevi anche la prova del servizio Arlo Secure.

Fai da te

Cacciavite elettrico. Prezzo in picchiata per questo cacciavite elettrico dotato di ben 64 punte magnetiche. Un accessori multiuso da avere assolutamente in casa e che ti aiuta a svitare con precisione piccoli prodotti tech oppure a fissare al muro i chiodi. Grazie allo sconto del 44% presente su Amazon lo paghi meno di 20 euro e fai un super affare. Nella confezione trovi anche 1 mini tappetino magnetico, 1 strumento per impugnatura in metallo, 1 pinzetta, 3 utensili per impugnatura in plastica, 1 utensile lungo in plastica, 6 piastre di plastica triangolari, 1 ventosa, 1 strumento di rimozione, 1 magnetizzatore e smagnetizzatore, 1 cavo di ricarica USB. Non può mancare nella tua cassetta degli attrezzi.

