Garmin

Approfitta anche oggi di offerte incredibili grazie alle promo lampo del Black Friday di Amazon. Nonostante sia passata quasi una settimana dall’inizio ufficiale dell’evento, troviamo ancora tantissimi prodotti in offerta e con sconti addirittura superiori rispetto all’inizio. Ne è un esempio l’Echo Dot, che oggi trovi con uno sconto di ben il 61%, oppure la friggitrice ad aria Philips Airfryer 1000 disponibile a metà prezzo. Non mancano gli smartphone, con il Motorola razr 70 plus in offerta con il 47% di sconto, oppure il Redmi Note 17 che trovi a un prezzo speciale.

Garmin fēnix 8, 47mm, Smartwatch GPS Premium Multisport, Sl... 547,00 € -32% 799,99 € Risparmi 252,99 € Acquista su Amazon Motorola razr 70 plus (12/512GB, Doppia fotocamera 50MP, Dis... 633,83 € -47% 1.199,00 € Risparmi 565,17 € Acquista su Amazon REDMI Note 17 5G, Smartphone 6+128GB, Black, Batteria da 770... 249,90 € -29% 349,90 € Risparmi 100,00 € Acquista su Amazon Bose QuietComfort Earbuds Auricolari Wireless Bluetooth con ... 109,00 €(54,50 € / unità) -45% 199,95 € Risparmi 90,95 € Acquista su Amazon Sony BRAVIA 6 OLED TV, 55 pollici | Smart TV 4K (Google TV),... 899,00 € -31% 1.299,00 € Risparmi 400,00 € Acquista su Amazon Apple AirPods Pro 3, Cancellazione attiva del rumore, Rileva... 189,00 € -24% 249,00 € Risparmi 60,00 € Acquista su Amazon roborock Saros 10R Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 22.000P... 499,99 € -67% 1.499,99 € Risparmi 1.000,00 € Acquista su Amazon DREAME H12 Pro FlexReach Aspirapolvere Lavapavimenti, Design... 169,00 € -37% 269,00 € Risparmi 100,00 € Acquista su Amazon

Tra le offerte best del giorno c’è anche il Garmin fenix 8 che con il 32% di sconto diventa un vero best-buy. Per finire non potevano di certo mancare gli elettrodomestici, con il roborock Saros 10R in offerta con il 67% di sconto e risparmi ben 1000 euro.

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Amazon, migliori offerte 24 novembre

Smartphone

Google Pixel 11 Pro (offerta Black Friday e super affare)

Offerta speciale per lo smartphone premium di Google. Da oggi è disponibile con uno sconto del 25% che fa scendere il prezzo al minimo e risparmi poco più di 300 euro su quello di listino. La promo non finisce qui: puoi anche dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero . Telefono dotato di un display Super Actua da 6,3 pollici, processore Tensor G6 che supporta le funzione AI di Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e per finire una batteria con un’autonomia superiore alle 30 ore.

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Altra offerta che non devi assolutamente farti scappare. Da oggi su Amazon trovi il Motorola razr 70 plus in promo con uno sconto del 47% che fa crollare il prezzo e lo paghi quasi la metà rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di quasi 600 euro . Caratterizzato da un design a conchiglia, doppio schermo (interno da 7 pollici, esterno da 3,62 pollici) e processore Snapdragon 8s Gen3 che assicura ottime prestazioni. La doppia fotocamera esterna da 50 megapixel è la ciliegina sulla torta.

Altra offerta che non devi assolutamente farti scappare. Da oggi su Amazon trovi il in con uno che fa rispetto a quello di listino. Il . Caratterizzato da un design a conchiglia, doppio schermo (interno da 7 pollici, esterno da 3,62 pollici) e processore Snapdragon 8s Gen3 che assicura ottime prestazioni. La doppia fotocamera esterna da 50 megapixel è la ciliegina sulla torta. Redmi Note 17 Pro (prezzo al minimo e super affare)

Tra gli smartphone più venduti su Amazon in questi primi giorni di Black Friday c’è sicuramente il Redmi Note 17 Pro . Lo smartphone top di gamma del colosso cinese è disponibile con un ottimo sconto del 37% e risparmi 220 euro su quello di listino. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero . Si tratta di uno dei telefoni più interessanti nella fascia media: dotato di un display AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nell’utilizzo quotidiano. Il processore Snapdragon 6s Gen4 è una garanzia, mentre nella parte posteriore trova posto una fotocamera principale da 50 megapixel.

Tra gli su Amazon in questi primi giorni di c’è sicuramente il . Lo smartphone top di gamma del colosso cinese è disponibile con un e su quello di listino. Puoi anche . Si tratta di uno dei telefoni più interessanti nella fascia media: dotato di un con e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nell’utilizzo quotidiano. Il è una garanzia, mentre nella parte posteriore trova posto una fotocamera principale da 50 megapixel. Redmi Note 17 (lo smartphone più venduto su Amazon)

Ecco lo smartphone più venduto di questi giorni: il Redmi Note 17. Smartphone di fascia media disponibile con uno sconto del 29% che fa risparmiare 100 euro su quello di listino e approfitti del minimo storico. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Perfetto per la vita di tutti i giorni: schermo AMOLED immersivo da 6,99 pollici con risoluzione FHD, processore Snapdragon 4 Gen4, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e per finire una batteria da 7700 mAh che dura almeno fino a tre giorni.

Scelto per te Redmi Note 17 249,90 € -29% 349,90 € Risparmi 100,00 € Acquista su Amazon

POCO C81 Pro (offerta esclusiva Amazon)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo telefono, ecco la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi il POCO C81 Pro con uno sconto del 48% e il prezzo scende a meno di 105 euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un’occasione alla portata di tutti per un telefono dotato di un display immersivo da 6,9 pollici, processore che assicura buone prestazioni, fotocamera con AI e un’ottima batteria da 6000 mAh.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick HD (61% di sconto e costa pochissimo)

L’ Amazon Fire TV Stick HD è scontata del 60% , costa solo 25,99 euro e puoi pagarla anche in 5 rate a tasso zero . Basta collegarla alla porta HDMI del televisore per avere app come Prime Video, Netflix e Disney+. Lo streaming è ad alta risoluzione e supporta HDR, HDR10, HDR10+ e HLG. Con il telecomando vocale Alexa cerchi film e serie con la voce e controlli i dispositivi smart di casa. A questo prezzo è il regalo tech perfetto per chi ha ancora un TV non smart.

L’ è , costa e puoi pagarla anche in . Basta collegarla alla porta HDMI del televisore per avere app come Prime Video, Netflix e Disney+. Lo streaming è ad alta risoluzione e supporta HDR, HDR10, HDR10+ e HLG. Con il cerchi film e serie con la voce e controlli i dispositivi smart di casa. A questo prezzo è il regalo tech perfetto per chi ha ancora un TV non smart. Bundle sicurezza blink (82% di sconto e prezzo in picchiata)

Meno di 25 euro per proteggere porta e giardino: il bundle Blink con videocamera blink Outdoor 4 e videocitofono blink a pile è in promo con uno sconto incredibile dell’82%. Entrambi i dispositivi funzionano a pile AA al litio (incluse) fino a 2 anni , con installazione senza fili in pochi minuti. La Live View in HD 1080p , la visione notturna a infrarossi e l’ audio bidirezionale permettono di vedere e parlare ovunque, mentre il sensore di movimento a doppia zona invia gli avvisi sull’app.

per proteggere porta e giardino: il con videocamera e è in promo con uno sconto incredibile dell’82%. Entrambi i dispositivi funzionano a (incluse) fino a , con installazione in pochi minuti. La , la e l’ permettono di vedere e parlare ovunque, mentre il sensore invia gli avvisi sull’app. Echo Dot (super economico e affare lampo)

Lo smart speaker più popolare di Amazon è un super affare con il Black Friday: l’Echo Dot di quinta generazione è in offerta con uno sconto del 61%. Rispetto alla generazione precedente offre bassi due volte più profondi ed è dotato di un sensore di temperatura, che puoi usare nelle routine di Alexa, ad esempio per accendere il climatizzatore se la casa si raffredda troppo. Con l’utile funzione tap ti basta toccarne la parte superiore per mettere in pausa la musica o posticipare la sveglia. Con la voce puoi ascoltare musica e podcast, impostare timer e promemoria e controllare luci, prese e altri dispositivi smart compatibili. È il punto di partenza ideale per rendere smart la tua casa spendendo pochissimo.

Smartwatch

Garmin fenix 8 (offerta lampo e sconto incredibile)

Grazie alla promo Black Friday crolla il prezzo dello smartwatch super resistente di Garmin. Da oggi è disponibile con uno sconto del 32% e il risparmio netto è di poco superiore ai 250 euro. Il Garmin fenix 8 è uno dei migliori modelli che puoi trovare oggi: schermo da 1,4 pollici ad alta risoluzione, più di 90 app dedicate allo sport, sensori che monitorano il tuo stato di salute e una batteria che dura fino a 16 giorni. Ideale per chi ama le sfide all’aperto.

Scelto per te Garmin fenix 8 547,00 € -32% 799,99 € Risparmi 252,99 € Acquista su Amazon

Smart TV

Smart TV Hisense da 65 pollici (metà prezzo e affare per tutti)

Uno schermo da 65 pollici a quasi metà del prezzo di listino: lo smart TV Hisense E6S ha il 46% di sconto e si paga anche in 5 rate a tasso zero . Il pannello 4K supporta Dolby Vision, HDR10+ e HLG per un’immagine più ricca di contrasto, mentre il sistema VIDAA è dotato di oltre 1.000 app (Netflix, Prime Video, Disney+ e tante altre). L’audio DTS Virtual:X si completa con il Bluetooth per le cuffie, e AirPlay 2 e Android Screen Sharing trasmettono foto, video e giochi dal telefono in un tocco.

Uno a quasi metà del prezzo di listino: lo smart TV Hisense E6S ha il e si . Il pannello supporta per un’immagine più ricca di contrasto, mentre il sistema è dotato di (Netflix, Prime Video, Disney+ e tante altre). L’audio si completa con il per le cuffie, e e trasmettono foto, video e giochi dal telefono in un tocco. Smart TV Sony BRAVIA 6 OLED (offerta lampo e prezzo al minimo)

899 euro per un OLED Sony da 55 pollici: la BRAVIA 6 ha il 31% di sconto e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. I pixel autoilluminanti danno neri perfetti e colori naturali con Triluminos Pro, mentre Dolby Vision e Dolby Atmos portano il cinema in salotto. Per il gaming ci sono 4K a 120 Hz con VRR e ALLM e 4 porte HDMI 2.1, e Google TV con Gemini risponde alla voce e apre tutte le app. L’audio integrato da 20 W con 4 altoparlanti completa il pacchetto.

Cuffie Bluetooth

Apple AirPods 3 Pro (sconto speciale e 5 rate a tasso zero)

Da oggi trovi al minimo storico anche le AirPods Pro 3, ultimo modello delle cuffie premium di Apple. Grazie allo sconto del 24% il risparmio è di 60 euro su quello di listino e le puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Auricolari premium con cancellazione attiva del rumore, modalità Trasparenza e audio spaziale. Tra le novità di questo ultimo modello c’è anche il rilevamento della frequenza cardiaca. Si accoppiano velocemente con il tuo smartphone.

Elettrodomestici

roborock Saros 10R (67% di sconto e risparmi 1000 euro)

Black Friday in anticipo e tra le migliori offerte del giorno: il roborock Saros 10R costa il 67% in meno, con 1.000 euro di risparmio. Il profilo da appena 7,98 cm passa sotto i mobili più bassi, mentre il sistema StarSight 2.0 con sensori 3D ToF e telecamera RGB riconosce fino a 108 ostacoli. I due panni rotanti si staccano da soli e il telaio AdaptiLift si solleva sui tappeti, con la spazzola DuoDivide anti-groviglio per peli e capelli. La stazione multifunzione 4.0 gestisce svuotamento, lavaggio e asciugatura dei panni. Lo puoi controllare facilmente tramite l’app dello smartphone.

Scelto per te roborock Saros 10R 499,99 € -67% 1.499,99 € Risparmi 1.000,00 € Acquista su Amazon

Ninja CREAMi Scoop & Swirl (29% di sconto e super affare)

Cento euro in meno per portare la gelateria in cucina: la Ninja CREAMi Scoop & Swirl è disponibile con il 29% di sconto . La tecnologia Creamify 2 in 1 trasforma gli ingredienti congelati in gelato al cucchiaio o in gelato soft da erogare con la leva a 3 velocità , mentre i 13 programmi includono sorbetto, yogurt ghiacciato, milkshake, CreamiFit per dessert più leggeri e Mix-In per aggiungere topping. Il motore da 800 W lavora due vasetti da 480 ml inclusi, e le parti rimovibili sono lavabili in lavastoviglie .

Cento euro in meno per portare la gelateria in cucina: la è disponibile con il . La tecnologia trasforma gli ingredienti congelati in gelato al cucchiaio o in da erogare con la , mentre i includono sorbetto, yogurt ghiacciato, milkshake, per dessert più leggeri e per aggiungere topping. Il motore da lavora due vasetti da inclusi, e le parti rimovibili sono . DREAME H12 Pro FlexReach (37% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Meno di 170 euro , e puoi pagarla anche in 5 rate a tasso zero : la lavapavimenti Dreame H12 Pro FlexReach è scontata del 37%. Aspira e lava in una passata con grande potenza, mentre il corpo si piega a 180° per passare sotto letti e mobili. Il sistema TangleCut evita i grovigli di peli, e l’ autopulizia del rullo con asciugatura ad aria calda a 90°C in 5 minuti elimina gli odori. La batteria arriva a 35 minuti (fino a 50 in modalità silenziosa), con separazione solidi/liquidi e supporto di ricarica verticale.

, e puoi pagarla anche in : la lavapavimenti Dreame H12 Pro FlexReach è scontata del 37%. Aspira e lava in una passata con grande potenza, mentre il corpo per passare sotto letti e mobili. Il sistema evita i grovigli di peli, e l’ del rullo con in 5 minuti elimina gli odori. La batteria arriva a (fino a 50 in modalità silenziosa), con e supporto di ricarica verticale. Friggitrice Philips Airfryer 1000 (prezzo in picchiata e 5 rate a tasso zero)

Una friggitrice per tutta la famiglia che non occupa il piano della cucina: la Philips Airfryer Serie 1000 da 7,1 litri costa il 49% in meno, e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Prezzo ancora più basso rispetto a quello dell’ inizio del Black Frida y. Il cestello Flexi si usa come un unico cestello XXL oppure si divide in due cestelli da 3,55 litri con il separatore, grazie alla doppia resistenza e ai due termostati separati per cuocere due piatti insieme. La tecnologia RapidAir garantisce cibi croccanti, mentre le 10 modalità di cottura (friggi, griglia, cuoci, arrostisci) coprono ogni ricetta. Il cestello si lava in lavastoviglie , con ricette nell’app HomeID .

Una friggitrice per tutta la famiglia che non occupa il piano della cucina: la da costa il e puoi anche dilazionare il pagamento in . Prezzo ancora più basso rispetto a quello dell’ y. Il si usa come un unico cestello oppure si divide in due cestelli da con il separatore, grazie alla e ai per cuocere due piatti insieme. La tecnologia garantisce cibi croccanti, mentre le (friggi, griglia, cuoci, arrostisci) coprono ogni ricetta. Il cestello si lava in , con ricette nell’app . Macchina caffè automatica Philips 5400 (prezzo in picchiata)

Offerta shock per la Philips Serie 5400 LatteGo: prezzo in picchiata con 40% di sconto che ti fa risparmiare quasi 300 euro. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. La macchina prepara 12 bevande partendo dai chicchi di caffè per avere un espresso come quello del bar. Il sistema LatteGo monta il latte e ti prepara un cappuccino cremoso. Le macine in ceramica con 12 regolazioni, 5 livelli di aroma e lunghezza regolabile personalizzano ogni tazza, il display TFT guida le scelte e il filtro AquaClean può preparare fino a 5.000 tazze senza decalcificazione.

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