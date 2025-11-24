Fire TV Stick a prezzo stracciato e sconti all'80%: le offerte di oggi

©backyardproduction/123RF.COM

Inizia la settimana e continuano su Amazon le offerte dedicate al Black Friday. Anche oggi su Amazon trovi tante nuove promo lampo che ti permettono di risparmiare centinaia di euro su alcuni dei prodotti tech più amati e ricercati dagli utenti. Oltre ai soliti smartphone (ottima l’offerta per il Moto g86), trovi anche smartwatch, prodotti realizzati da Amazon, smart TV e soprattutto elettrodomestici, come ad esempio l’aspirapolvere Hoover a meno di metà prezzo. Per molti dei dispositivi scelti hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo di oggi e le trovi raccolte qui in basso. Per ogni prodotto hai sia una breve descrizione tecnica sia il link per accedere direttamente alla pagina prodotto su Amazon. Affrettati e non perdere queste occasioni.

OFFERTE BLACK FRIDAY AMAZON 2025

Amazon, migliori offerte 24 novembre

Smartphone

iPhone 17 Pro Max. Prima vera offerta per l’ iPhone 17 Pro Max , la versione premium ed extra large dell’ultimo smartphone lanciato sul mercato da Apple. Da oggi lo trovi con uno sconto che ti fa r isparmiare quasi 100 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Un telefono tra i migliori disponibili sul mercato. Schermo da 6,9 pollici con ProMotion per refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che supporta Apple Intelligence, sistema di fotocamera Pro con tre sensori da 48 megapixel e una batteria con autonomia esagerata,

, la versione premium ed extra large dell’ultimo smartphone lanciato sul mercato da Apple. Da oggi lo trovi con uno che ti fa r e lo puoi anche utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Un telefono tra i migliori disponibili sul mercato. con per refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che supporta Apple Intelligence, sistema di fotocamera Pro con tre sensori da 48 megapixel e una batteria con autonomia esagerata, Motorola razr 60 Ultra. Prezzo speciale per lo smartphone pieghevole di Motorola . La versione Ultra dell’ultimo modello lanciato dal brand statunitense è disponibile con un ottimo sconto del 46% e risparmi quasi 600 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis. Oltre al design unico a forma di conchiglia, lo smartphone ha anche una scheda tecnica con pochi punti deboli. Doppio schermo (esterno da 4 pollici, interno da 7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz), processore Snapdragon 8 Elite, doppia fotocamera esterna da 50 megapixel , selfie cam sempre da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno.

per lo di . La versione Ultra dell’ultimo modello lanciato dal brand statunitense è disponibile con un del e su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis. Oltre al design unico a forma di conchiglia, lo smartphone ha anche una scheda tecnica con pochi punti deboli. Doppio schermo (esterno da 4 pollici, interno da 7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz), processore Snapdragon 8 Elite, , selfie cam sempre da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Redmi Note 14 Pro. Tra gli smartphone più venduti in questi primi giorni di Black Friday c’è il Redmi Note 14 Pro versione 5G. Il merito è dell’ ottimo sconto del 38% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi ben 150 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria da 5110 mAh che dura per tutto il giorno. Devi essere velocissimo, le scorte stanno per terminare.

versione 5G. Il merito è dell’ che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi ben 150 euro su quello di listino. Lo puoi anche . Schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria da 5110 mAh che dura per tutto il giorno. Devi essere velocissimo, le scorte stanno per terminare. Moto g86. Prezzo in picchiata per il Moto g86 . Lo smartphone medio di gamma è disponibile con uno sconto del 48% che te lo fa pagare solamente 180 euro e approfitti di una super occasione. Telefono con una scheda tecnica molto interessante: schermo pOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. La batteria da 5200 mAh assicura un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale.

per il . Lo smartphone medio di gamma è disponibile con uno che te lo fa e approfitti di una super occasione. Telefono con una scheda tecnica molto interessante: schermo con risoluzione FHD, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. La assicura un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale. Redmi 15C. Chiudiamo con lo smartphone per chi vuole spendere poco. Da oggi su Amazon trovi il Redmi 15C in promo con uno sconto del 27% e lo paghi meno di 140 euro. Telefono perfetto per chi non ha tante pretese: schermo da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una mega batteria da 6000 mAh che non ti lascia mai a piedi.

Prodotti lowcost

Powerbank da 26800mAh. Ecco una delle migliori offerte lowcost che trovi oggi su Amazon. Questo powerbank da 26800 mAh è disponibile in promo con uno sconto del 78% e risparmi ben 100 euro su quello di listino. Powerbank con una grand capacità che può ricaricare il tuo telefono almeno per un paio di volte. Inoltre, è dotato anche di un cavo per collegare direttamente lo smartphone oppure il tablet. Un accessorio che non può assolutamente mancare nel tuo zaino. Compatibile anche con gli smartphone Apple.

che trovi oggi su Amazon. Questo è disponibile in con uno e su quello di listino. Powerbank con una grand capacità che può ricaricare il tuo telefono almeno per un paio di volte. Inoltre, è dotato anche di un cavo per collegare direttamente lo smartphone oppure il tablet. Un accessorio che non può assolutamente mancare nel tuo zaino. Compatibile anche con gli smartphone Apple. Striscia Goove. Prezzo mini per questa striscia LED della Goove che oggi trovi con uno sconto del 44% e la paghi meno di 15 euro. Personalizzi la tua abitazione con una spesa minima e puoi scegliere fino a 64 modalità di illuminazione differenti. La puoi controllare tramite l’app dello smartphone. Facile da montare e da configurare.

per questa della che oggi trovi con uno del e la Personalizzi la tua abitazione con una spesa minima e puoi scegliere fino a 64 modalità di illuminazione differenti. La puoi controllare tramite l’app dello smartphone. Facile da montare e da configurare. Bollitore Philips. Un elettrodomestico per la cucina economico e di cui non puoi fare a meno. Parliamo di questo bollitore della Philips con una capacità di 1,7 litri che trovi su Amazon con uno sconto del 40% e lo paghi meno di 18 euro. Formato famiglia, famiglia da utilizzare e con spia luminosa a LED che ti avvisa quando l’acqua è arrivata a temperatura. Perfetto per preparare velocemente tisane e tè.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Select. Offerta shock per la nuovissima Fire TV Stick 4K Select . Solo per oggi la trovi con un super sconto del 64% che fa scendere il prezzo a meno di 20 euro e approfitti del minimo storico . Questo nuovo modello ha tutte le funzioni essenziali per lo streaming in altissima definizione: trasmette con una risoluzione 4K Ultra HD e con HDR 10+. Rende il tuo televisore ancora più intelligente e accedi a tantissimi strumenti extra. Utilizzarla è semplicissimo: ti basta collegarla alla porta HDMI del televisore e alla rete Wi-Fi della tua abitazione.

. Solo per oggi la trovi con un del che fa il a di e approfitti del . Questo nuovo modello ha tutte le funzioni essenziali per lo streaming in altissima definizione: trasmette con una risoluzione 4K Ultra HD e con HDR 10+. Rende il tuo televisore ancora più intelligente e accedi a tantissimi strumenti extra. Utilizzarla è semplicissimo: ti basta collegarla alla porta HDMI del televisore e alla rete Wi-Fi della tua abitazione. Echo Pop. Il più piccolo della famiglia degli Echo e anche il più economico. Parliamo dell’Echo Pop, lo smart speaker di Amazon che con la promo del Black Friday trovi con uno sconto del 55% e lo paghi meno di 25 euro. Questo piccolo smart speaker può diventare l’hub della tua smart home per gestire tutti i dispositivi intelligenti che avete in casa. Lo puoi utilizzare anche come cassa Bluetooth per riprodurre i tuoi brani preferiti. Utilissimo e soprattutto molto economico. Tra i più venduti su Amazon in questi giorni.

Smartwatch

Amazfit Balance. L’ Amazfit Balance è in offerta con uno sconto del 37% e approfitti del minimo storico . Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero . Questo smartwatch si distingue per le sue funzionalità avanzate per il benessere, tra cui la misurazione della composizione corporea e un monitoraggio completo della salute. Dotato di un display AMOLED luminoso e di una batteria a lunga durata, ti aiuta a tenere traccia dei tuoi progressi sportivi, e ti fornisci un report completo del sonno e del livello di stress. È il compagno ideale per uno stile di vita sano e attivo.

è in offerta con uno sconto del e approfitti del . Puoi anche pagarlo in . Questo smartwatch si distingue per le sue funzionalità avanzate per il benessere, tra cui la misurazione della composizione corporea e un monitoraggio completo della salute. Dotato di un display luminoso e di una batteria a lunga durata, ti aiuta a tenere traccia dei tuoi progressi sportivi, e ti fornisci un report completo del sonno e del livello di stress. È il compagno ideale per uno stile di vita sano e attivo. Huawei Watch FIT 3. Un orologio per gli amanti dello sport. Per il Black Friday trovi in promo il Huawei Watch Fit 3 con uno sconto del 44% che fa scendere il prezzo al minimo storico e approfitti del miglior prezzo web. Smartwatch dotato di uno schermo da 1,82 pollici, un design super sottile, ma soprattutto di un monitoraggio completo del fitness grazie alle tantissime modalità di allenamento. Non manca un controllo ventiquattro ore su ventiquattro della salute.

Smart TV

Smart TV Hisense da 55 pollici. Occasione da non farsi assolutamente sfuggire per lo smart TV Hisense da 55 pollici con schermo Mini-LED . Con lo sconto Black Friday lo trovi in promo con uno sconto del 36% e risparmi quasi 300 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente in pagina. Qualità delle immagini notevole, processore in grado di processare anche i contenuti più complicati e una modalità gaming con refresh rate fino a 144 Hz.

da con . Con lo sconto Black Friday lo trovi in promo con uno del e su quello di listino. Lo puoi anche pagare in utilizzando il servizio Amazon presente in pagina. Qualità delle immagini notevole, processore in grado di processare anche i contenuti più complicati e una modalità gaming con refresh rate fino a 144 Hz. Fire TV Serie 2. Torna in offerta lo smart TV Fire TV Serie 2 prodotto da Amazon. La versione con lo schermo da 32 pollici è disponibile con un ottimo sconto del 50% e la paghi veramente poco. Approfitti di una delle migliori promo del giorno per un televisore e acquisti un prodotto realizzato con grande cura. Dotato del sistema operativo Fire TV, lo stesso presente anche sui Fire TV Stick e che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Le dimensioni compatte lo rendono perfetto per la cucina e la camera da letto. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. In offerta anche la versione da 40 pollici con uno sconto del 37% e approfitti sempre del minimo storico.

PC portatile

MacBook Air 13 pollici. Torna in offerta al minimo storico il MacBook Air da 13 pollici di ultima generazione con processore M4. Da oggi è disponibile con uno sconto del 26% e risparmi 300 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Display Liquid Retina da 13,6 pollici ad altissima risoluzione, chip M4, 16 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. PC perfetto per la produttività e il lavoro. Al momento è il più venduto su Amazon e ti consigliamo di approfittarne subito.

Console&Videogame

PlayStation 5 Digital Edition. L’offerta perfetta per Natale. Grazie alla promo Black Friday trovi la PlayStation 5 Digital Edition in offerta con uno sconto del 30% e risparmi ben 150 euro su quello di listino. La puoi anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis e per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2026. Console potente e con un SSD da 825 gigabyte per scaricare e installare tutti i tuoi videogame preferiti. Affare lampo da non farsi sfuggire.

trovi la in con uno del e su quello di listino. La puoi anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis e per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2026. Console potente e con un SSD da 825 gigabyte per scaricare e installare tutti i tuoi videogame preferiti. Affare lampo da non farsi sfuggire. EA SPORTS FC 26. Con le offerte anticipate del Black Friday puoi già effettuare i primi acquisti in vista del Natale per gli appassionati dei videogame. Ad esempio da oggi oggi trovi EA Sport FC 26, l’ultima versione del gioco di simulazione calcistica più giocato al mondo, in promo con uno sconto del 38% e approfitti del minimo storico. Oltre alla versione per PS5, trovi in offerta anche quella per Xbox.

Elettrodomestici

Dyson 360 Vis Nav. Fai un grande affare con il robot aspirapolvere Dyson 360 Vis Nav , in offerta con uno sconto del 46% . Puoi pagarlo a rate a tasso zero . Questo robot aspirapolvere si distingue per la sua tecnologia di navigazione avanzata e la potente aspirazione, in grado di mappare e pulire la tua casa in modo intelligente. Dotato di un sistema di sensori a 360° e una spazzola a tutta larghezza, pulisce con precisione anche negli angoli più difficili, garantendo un’igiene profonda senza sforzo. Solo a cquistandolo oggi risparmi ben 600 euro.

, in offerta con uno . Puoi pagarlo a . Questo robot aspirapolvere si distingue per la sua tecnologia di navigazione avanzata e la potente aspirazione, in grado di mappare e pulire la tua casa in modo intelligente. Dotato di un sistema di sensori a 360° e una spazzola a tutta larghezza, pulisce con precisione anche negli angoli più difficili, garantendo un’igiene profonda senza sforzo. Solo a Moulinex Dual Easy Fry. Friggitrice ad aria con doppio cestello a un prezzo mai visto prima . Da oggi trovi la Moulinex Dual Easy Fry in promo con uno sconto del 41% e il prezzo scende sotto i 100 euro . Doppio cestello con una capacità totale di 8.3 litri , permette di cucinare due diverse pietanze contemporaneamente e approfitti di una delle migliori occasioni del giorno. Puoi scegliere tra sette diverse modalità di cottura e hai accesso anche a ricettario ampio.

con a un . Da oggi trovi la in con uno e il . Doppio cestello con una , permette di cucinare due diverse pietanze contemporaneamente e approfitti di una delle migliori occasioni del giorno. Puoi scegliere tra sette diverse modalità di cottura e hai accesso anche a ricettario ampio. Aspirapolvere Hoover H-Free 100. Sconto del 60% e prezzo in picchiata per l’aspirapolvere Hoover H-Free 100 . Scopa elettrica senza filo facile da utilizzare e con un’ottima potenza di aspirazione. Tecnologia ciclonica e un’autonomia che può arrivare fino a 40 minuti. Si può trasformare anche in una mini turbo spazzola. A questo prezzo difficile trovare di meglio.

e per . Scopa elettrica senza filo facile da utilizzare e con un’ottima potenza di aspirazione. Tecnologia ciclonica e un’autonomia che può arrivare fino a 40 minuti. Si può trasformare anche in una mini turbo spazzola. A questo prezzo difficile trovare di meglio. Termoventilatore De’Longhi. Per combattere il freddo di questo periodo, ecco l’offerta che fa per te. Da oggi trovi su Amazon questo termoventilatore De’Longhi in promo con uno sconto del 46% e lo paghi meno di 20 euro . Compatto, lo puoi spostare facilmente da una stanza all’altra senza troppi problemi. Dotato di 2 manopole e puoi impostare due diversi livelli di potenza. A questo prezzo è da comprare immediatamente.

questo in con uno e lo . Compatto, lo puoi spostare facilmente da una stanza all’altra senza troppi problemi. Dotato di 2 manopole e puoi impostare due diversi livelli di potenza. A questo prezzo è da comprare immediatamente. Xiaomi Smart Camera C301. Se vuoi migliorare la tua abitazione spendendo pochissimo, ecco l’offerta che fa per te. Da oggi trovi la telecamera di sicurezza Xiaomi Smart Camera C301 in promo con uno sconto del 40% e la paghi meno di 20 euro. Assicura immagini in altissima definizione grazie al sensore 2K, una visione notturna a colori e una copertura a 360 gradi dell’abitazione. Ti avvisa in tempo reale se nota movimenti anomali tramite una notifica sullo smartphone. A questo prezzo è una delle migliori promo della giornata.

Capsule caffè

Caffè Vergnano. Offerta scorta per questa confezione con ben 100 capsule Vergnano. Tra le più acquistate al Black Friday, trovi due diversi gusti: Cremoso e Napoli. Su Amazon sono disponibili con uno sconto del 43% e le paghi meno di 19 euro. Impostando l’acquisto periodico ottieni anche uno sconto extra. Compatibili con le macchine Nespresso.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui