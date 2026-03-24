Amazon, crolla il prezzo dell'orologio indistruttibile di Samsung: sconti fino all'85%
Dal' Galaxy Watch Ultra fino all'iPhone 17 al minimo storico: scopri tutte le migliori offerte disponibili da oggi su Amazon.
Si avvicina la fine del mese e su Amazon troviamo tante nuove offerte che ci permettono di fare ottimi affari su alcuni dei prodotti tech più amati dagli utenti. Non si tratta della classica esagerazione, ma di un’evidenza corroborata dai fatti. Ad esempio, troviamo in offerta il Galaxy S25+ con uno sconto del 42% che ti fa risparmiare più di 500 euro su quello consigliato, oppure l’ottimo Redmi Note 15 Pro con uno sconto del 31% che fa crollare il prezzo al minimo storico. Ottima anche la promo per lo smartwatch indistruttibile Galaxy Watch Ultra: grazie allo sconto del 41% risparmi quasi 300 euro. Non mancano le offerte shock tra gli elettrodomestici, con il robot aspirapolvere di Lefant disponibile con uno sconto superiore al 70%. Non perdere tempo e approfittane subito.
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Amazon, migliori offerte 24 marzo
Smartphone
- Galaxy S25+ (42% di sconto e risparmi più di 500 euro).
Offerta a tempo limitatissimo per il Galaxy S25+. La versione extra large dello smartphone top di Samsung è disponibile su Amazon con uno sconto del 42% e risparmi più di 500 euro su quello di listino. Telefono con un’ottima scheda tecnica: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite, 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo 3x. La batteria dura per tutto il giorno.
- Google Pixel 10 Pro (offerta lampo e risparmi 300 euro. 5 rate a tasso zero)
Offerta speciale per lo smartphone premium di Google. Da oggi è disponibile con uno sconto lampo che ti fa risparmiare quasi 300 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo Super Actua da 6,3 pollici, processore Tensor G5 che assicura ottime prestazioni e supporta le funzioni di intelligenza artificiale sviluppate da Google. Tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria che dura per tutto il giorno.
- Redmi Note 15 Pro (33% di sconto e minimo storico)
Offerta da cogliere al volo per il Redmi Note 15 Pro. Lo smartphone di Xiaomi da pochissimo lanciato sul mercato è già disponibile con uno sconto del 31% e risparmi più di 120 euro su quello di listino. Telefono dotato di un display CrystalRes da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una mega batteria da 6580 mAh che può durare fino a due giorni.
- Oppo A5 Pro (43% di sconto e lo paghi pochissimo)
Se vuoi spendere poco per il tuo nuovo smartphone, ecco la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi l’Oppo A5 Pro in promo con uno sconto del 43% e lo paghi meno di 160 euro. Si tratta del minimo storico e di una delle migliori promo di oggi. Smartphone dotato di un display da 6,67 pollici con risoluzione FHD, ottime prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. La batteria da 5800 mAh può durare fino a due giorni.
Prodotti lowcost
- Cuffie lowcost (85% di sconto e costa meno della metà)
L’offerta del giorno che non devi assolutamente farti scappare. Solo per oggi su Amazon trovi questo paio di cuffie Bluetooth in promo con uno sconto dell’85% e il prezzo scende sotto i 20 euro. Auricolari Bluetooth economici, ma che assicurano un’ottima qualità del suono e un’autonomia che può toccare le 50 ore. Cancellazione del rumore sono anche impermeabili.
- Caricatore INIU wireless (doppio sconto, costa la metà)
Offerta con doppio sconto che non devi assolutamente farti scappare. Su Amazon trovi il caricatore wireless della INIU in promo con uno sconto del 10% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 40%. Il risultato finale è uno sconto del 50% e lo paghi poco più di 20 euro. Compatibile con tutti gli ultimi modelli di iPhone, permette di ricaricare anche l’Apple Watch e le AirPods. Un accessorio multiuso e che solo per oggi paghi pochissimo.
Smartwatch
- Galaxy Watch Ultra (prezzo in picchiata e risparmi quasi 300 euro)
Una delle migliori offerte del giorno. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy Watch Ultra, orologio indistruttibile di Samsung, in promo con uno sconto del 41% e risparmi quasi 300 euro su quello di listino. Pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotato di un display ampio e molto luminoso ed è realizzato con materiali che lo rendono quasi indistruttibile. Monitoraggio avanzato della salute e tante modalità di allenamento. Non perdere questa opportunità.
- Xiaomi Smart Band 9 Active (offerta lampo e prezzo mini)
L’offerta che non devi farti scappare se vuoi spendere pochissimo per il tuo nuovo orologio smart. Su Amazon è disponibile lo Xiaomi Smart Band 9 Active in promo con uno sconto top del 30% e lo paghi meno di 19 euro. Modello economico, ma con tante funzioni utili, a partire da un monitoraggio continuo della salute (frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue e sonno). Supporta più di 50 modalità sportive e la batteria ha una durata fino a 18 giorni.
Smart TV
- Fire TV Serie 4 (3 modelli in offerta e sconti fino al 43%).
Offerta shock per i nuovi smart TV Fire TV Serie 4 prodotti da Amazon. Troviamo in offerta le tre versioni disponibili da 43″, 50″ e 55 pollici. Lo sconto varia tra il 38% e il 43% e risparmi centinaia di euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Lo smart TV è dotato di un pannello 4K che assicura immagini definite e colori intensi. Il sistema operativo Fire TV, invece, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Ottima qualità del suono e design compatto.
Computer
- Computer portatile FUNYET (66% di sconto e prezzo in picchiata)
Ecco l’offerta top tra i PC portatili. Solo per oggi su Amazon questo modello della FUNYET in promo con uno sconto del 66% e risparmi più di 700 euro su quello di listino. Un’occasione che non devi assolutamente farti scappare. Schermo da 15,6 pollici ad alta risoluzione, buone prestazioni, 16 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte. Perfetto per lo studio e anche per il lavoro. A bordo trovi Windows 11 Pro.
Elettrodomestici
- Lefant M330 Pro (72% di sconto e costa meno di 140 euro)
Il prezzo del robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M330 Pro crolla grazie allo sconto del 72%, arrivando a costare meno di 140 euro. Grazie alla tecnologia FreeMove, si muove con una precisione chirurgica evitando ostacoli e scale, mentre il suo design ultrasottile gli permette di scivolare sotto mobili dove altri falliscono. Con una potenza di aspirazione migliorata e la possibilità di lavare i pavimenti contemporaneamente, è la scelta definitiva per chi vuole il massimo risultato con il minimo budget. Mappa accuratamente tutta l’abitazione e lo puoi controllare da remote utilizzando l’app dello smartphone.
- EUREKA J15 Ultra (offerta lampo, risparmi 450 euro)
Per chi non accetta compromessi, questo robot top di gamma è in sconto del 57%, con un risparmio reale che supera i 450 euro. Si tratta di un elettrodomestico per la pulizia completo: aspira con una potenza elevatissima e lava i pavimenti con moci rotanti, ma il vero cuore è la stazione base all-in-one. Questa non solo svuota la polvere, ma lava e asciuga i moci con aria calda, garantendo igiene assoluta e zero cattivi odori. Grazie ai sensori presente sulla scocca è in grado di mappare alla perfezione tutta l’abitazione. Un investimento che si ripaga dopo pochi mesi di lavoro.
- Rowenta Compact Power XXL (45% di sconto e 5 rate a tasso zero)
Se preferisci l’aspirapolvere a traino senza sacco, questo modello Rowenta è in sconto del 45% (pagabile in 5 rate a tasso zero). Nonostante le dimensioni compatte, offre un contenitore per la polvere da ben 2,5 litri e un sistema di filtraggio avanzato che cattura il 99,98% delle particelle nocive. È l’alleato ideale per chi cerca una pulizia profonda e costante su ogni tipo di pavimento.
- Friggitrice ad aria COSORI (prezzo mai visto prima)
La friggitrice ad aria COSORI con doppio cestello torna in promo al minimo storico, con un risparmio di decine di euro. Il doppio cestello permette di cucinare due pietanze diverse contemporaneamente, con la funzione Sync Finish che assicura che entrambi i piatti siano pronti nello stesso momento. Capiente, potente e facilissima da pulire, è l’elettrodomestico perfetto per la tua cucina.
- Lavatrice Candy Rapidò (40% di sconto e offerta shock)
La soluzione perfetta per chi cerca efficienza e velocità: la lavatrice Candy Rapidò RO4 è disponibile con uno sconto del 40%, permettendoti di risparmiare più di 200 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Caratterizzata da un oblò più grande e alto per facilitare il carico, offre un set completo di cicli rapidi (tutti sotto i 59 minuti). Grazie al connettività Wi-Fi e all’app hOn, puoi gestire il lavaggio da remoto e ricevere consigli sul programma migliore semplicemente fotografando il tuo bucato. Cestello da 7 chilogrammi utile per tutta la famiglia.
Igiene orale
- Oral-B iO 2 (62% di sconto e costa meno di 50 euro)
Lo spazzolino con tecnologia magnetica Oral-b iO 2 è in sconto del 62% e costa meno di 50 euro. La confezione è ricchissima: oltre allo spazzolino ricaricabile, trovi una testina di ricambio, una comoda custodia da viaggio e un dentifricio Oral-B Pro Expert. È il modo più economico per provare la testina tonda di Oral-B che micro-vibra per una pulizia profonda ma delicata sulle gengive. Ti bastano due settimana di utilizzo per gengive più sane rispetto a uno spazzolino normale.
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