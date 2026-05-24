Amazon, l'aspirapolvere Dyson sprofonda di prezzo e sconti all'80%

Amazon

L’estate sta arrivando e lo si vede anche dalle promo disponibili su Amazon. Il caldo fa aumentare gli sconti e ci permette di fare anche grandissimi affari. Non stiamo esagerando, da oggi sul sito di e-commerce troviamo offerte speciali per gli elettrodomestici, come ad esempio l’aspirapolvere Dyson V11 Advanced disponibile al minimo storico con un super sconto del 38%. Restando in tema estate, troviamo in promo il condizionatore portatile De’Longhi Pinguino Compact con uno sconto del 27% e ti prepari in vista del caldo torrido.

Per chi cerca un nuovo smartphone, invece, c’è in promo il Galaxy S26+. Oltre allo sconto del 30% e alla possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero, puoi anche richiedere in omaggio un tablet dal valore commerciale di 500 euro. Per chi vuole spendere poco, c’è il Redmi Note 15 al minimo storico. Per concludere, trovi il drone DJI Neo Combo Motion Fly More al prezzo più basso di sempre e fai un super affare. Trovi le migliori offerte di oggi raccolte qui in basso: non perdere tempo e approfittane ora.

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Amazon, migliori offerte 24 maggio

Smartphone

Galaxy S26+ (minimo storico e tablet in regalo)

Tra le migliori offerte disponibili oggi c’è il Galaxy S26+ . Lo smartphone top di gamma di Samsung è disponibile con una promo lampo che fa scendere il prezzo del 30% e risparmi quasi 400 euro . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Inoltre, registrando l’acquisto sul sito del produttore puoi ottenere in regalo il Galaxy Tab S10 FE con la cover keyboard, un bundle dal valore commerciale superiore ai 500 euro. Il telefono è quanto di meglio possa offrire il mercato: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con risoluzione QHD, processore Exynos 2600 che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 4900 mAh che dura per tutto il giorno.

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Non è certo l’ultimo smartphone Apple uscito sul mercato, ma a questo prezzo l’iPhone 15 è un vero best-buy. Il telefono top dell’azienda di Cupertino è disponibile con uno sconto IVA che fa risparmiare poco più di 100 euro . Prezzo al minimo storico e super affare. Dotato di un display Super Retina da 6,1 pollici , processore A16 Bionic che assicura buone prestazioni e una doppia fotocamera posteriore per scatti professionali. La batteria è una garanzia e dura per tutto il giorno.

Non è certo l’ultimo smartphone Apple uscito sul mercato, ma a questo è un vero best-buy. Il telefono top dell’azienda di Cupertino è disponibile con uno che fa . Prezzo al minimo storico e super affare. Dotato di un , processore A16 Bionic che assicura buone prestazioni e una doppia fotocamera posteriore per scatti professionali. La batteria è una garanzia e dura per tutto il giorno. Galaxy A57 (25% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Altra super occasione per uno smartphone Samsung. Il nuovo Galaxy A57 è disponibile con una promo lampo che fa scendere il prezzo del 25% e risparmi ben 150 euro . Minimo storico e una delle migliori promo di tutto il web. L’offerta non finisce qui. Oltre a poter dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero , puoi anche richiedere le cuffie Galaxy Buds3 FE in omaggio registrando l’acquisto sul sito di Samsung. Lo smartphone si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma, assicurando ottime prestazioni. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici, processore Exynos che assicura ottime prestazioni e una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel. La batteria da 5000 mAh è la classica ciliegina sulla torta.

Altra super occasione per uno smartphone Samsung. Il è disponibile con una che fa il e . Minimo storico e una delle migliori promo di tutto il web. L’offerta non finisce qui. Oltre a poter il in , puoi anche le in registrando l’acquisto sul sito di Samsung. Lo smartphone si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma, assicurando ottime prestazioni. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici, processore Exynos che assicura ottime prestazioni e una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel. La è la classica ciliegina sulla torta. Redmi Note 15 (offerta lampo e prezzo al minimo)

Per chi non vuole spendere cifre esagerate per il nuovo smartphone, questa è la promo da cogliere al volo. Per pochissimo tempo trovi su Amazon il Redmi Note 15 con uno sconto che ti fa risparmiare decine di euro e hai anche la possibilità di dilazionare il prezzo in 5 rate a tasso zero. Smartphone entry-level super affidabile: schermo immersivo da 6,77 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek, fotocamera principale da 108 megapixel e una batteria massiva da 6000 mAh che può durare per due giorni.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (80% di sconto e costano pochissimo)

Ecco l’occasione di oggi che non devi assolutamente farti sfuggire. Se non vuoi spendere cifre esagerate per le tue nuove cuffie Bluetooth , da oggi trovi questo paio in promo con uno sconto dell’80% e le paghi solamente 17,99 euro . Un prezzo alla portata di tutti, per delle cuffie affidabili e che assicurano una buona qualità del suono, grazie anche alla cancellazione del rumore. Impermeabili, si collegano facilmente con qualsiasi smartphone.

Ecco l’occasione di oggi che non devi assolutamente farti sfuggire. Se non vuoi spendere per le tue , da oggi trovi questo paio in con uno e le . Un prezzo alla portata di tutti, per delle cuffie affidabili e che assicurano una buona qualità del suono, grazie anche alla del Impermeabili, si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Set Bosch da 68 pezzi (48% di sconto e prezzo al minimo)

L’affare perfetto per tutti gli amanti del fai-da-te. Il set Bosch da 68 pezzi con punte e bit in titanio crolla su Amazon con uno sconto del 48% raggiungendo il suo prezzo al minimo . All’interno della valigetta trovi tutto il necessario per forare e avvitare su legno, metallo e muratura, con la resistenza superiore che solo il rivestimento in titanio può garantire. Che tu debba fare un piccolo lavoretto in casa o una riparazione complessa, questo kit è quello che fa per te.

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Un accessorio che non può mai mancare nella tua abitazione. Da oggi su Amazon è disponibile questa ciabatta con ben 10 prese in promo con uno sconto del 58% e la trovi a soli 11,61 euro. Utilissima, permette di collegare contemporaneamente elettrodomestici, il caricatore dello smartphone, del computer e tantissimi altri dispositivi. Non perdere tempo, le scorte possono terminare da un momento all’altro.

Smartwatch

Huawei WATCH GT 5 (sconto del 43% e prezzo al minimo)

Sconto speciale del 43% per il Huawei Watch GT 5 . Oltre ad approfittare del minimo storico, risparmi poco più di 100 euro . Per alleggerire la spesa, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Un orologio dal design moderno, ma che richiama gli orologi analogici. Schermo AMOLED super luminoso, monitoraggio avanzato della salute con funzioni ad hoc per il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Per gli sportivi ci sono più di 100 modalità di allenamento , tra cui nuovi esercizi per la corsa e il ciclismo.

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Prezzo stracciato per lo Xiaomi Smart Band 9 Pro. L’orologio smart è disponibile in promo con uno sconto del 39% e lo paghi meno di 50 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Il prezzo non deve trarre in inganno, si tratta di un dispositivo con le stesse caratteristiche di un top di gamma, ma a un prezzo decisamente inferiore. Schermo AMOLED ampio e luminoso, tante modalità di allenamento e monitoraggio professionale della salute con frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno in tempo reale. La batteria ha un’autonomia fino a 21 giorni.

Smart TV

Samsung Neo QLED da 55 pollici (risparmi 300 euro e super affare)

Occasione da cogliere al volo. Solo per pochissimo tempo trovi lo smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici in promo con uno sconto del 32% che ti fa risparmiare ben 300 euro su quello di listino. Per questo modello si tratta del minimo storico in questo ultimo periodo. Pannello con risoluzione 4K e tecnologia Mini LED che assicura neri profondi, processore NQ4 AI Gen2 che sfrutta gli algoritmi avanzati di intelligenza artificiale e infine sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di streaming, tra cui Prime Video, Netflix, DAZN e YouTube.

Drone

DJI Neo Combo Motion Fly More (43% di sconto e risparmi più di 200 euro)

Il drone DJI Neo nella sua versione più ricca, la Combo Motion Fly More, è protagonista di un’offerta speciale su Amazon con uno sconto del 43%. Risparmi più di 200 euro sul prezzo di listino e puoi dilazionare la spesa in 5 rate a tasso zero. Perfetto sia per i principianti che per gli appassionati, questo drone offre un’esperienza di volo immersiva e intuitiva grazie al controller di movimento. Con il pacchetto Fly More avrai a disposizione batterie aggiuntive e accessori per volare più a lungo e catturare immagini e video mozzafiato dall’alto con una stabilità professionale.

Elettrodomestici

Lefant M3 Ultra (doppio sconto e risparmi più di 100 euro)

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M3 Ultra è disponibile in offerta grazie a un doppio sconto speciale: 71% alla cassa più un ulteriore coupon del 5% al check-out . Questa combinazione ti permette di risparmiare più di 1000 euro sul prezzo originale. Si tratta di una stazione di pulizia top di gamma che aspira, lava, si autosvuota e asciuga i moci in completa autonomia. Mappa alla perfezione tutta l’abitazione e lo puoi anche controllare da remoto tramite l’app dello smartphone.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti è disponibile in offerta grazie a un . Questa combinazione ti permette di sul prezzo originale. Si tratta di una stazione di pulizia top di gamma che aspira, lava, si autosvuota e asciuga i moci in completa autonomia. Mappa alla perfezione tutta l’abitazione e lo puoi anche controllare da remoto tramite l’app dello smartphone. Ecovacs Deebot T80 Omni (45% di sconto e 500 euro di risparmio)

L’ Ecovacs Deebot T80 Omni è protagonista di una super promo con uno sconto del 45% , che ti fa risparmiare ben 500 euro netti. Questo robot mappa la casa con precisione chirurgica ed è dotato di una stazione Omni all-in-one che gestisce lo svuotamento della polvere e il lavaggio dei moci senza che tu debba muovere un dito. Grande potenza di aspirazione e lava alla perfezione il pavimento per un pulito impeccabile. A questo prezzo è un affare irrinunciabile.

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L’aspirapolvere Dyson V11 Advanced tocca il suo minimo storico su Amazon grazie a un’offerta lampo con uno sconto del 38% . Risparmi più di 200 euro e approfitti di una delle migliori occasione del giorno per la pulizia domestica. Dotato di un motore potentissimo, di uno schermo LCD per monitorare l’autonomia in tempo reale e della spazzola motorizzata con tecnologia anti-groviglio, questo aspirapolvere senza filo è il re indiscusso dell’igiene domestica.

L’aspirapolvere tocca il suo su Amazon grazie a un’offerta lampo con uno . Risparmi più di 200 euro e approfitti di una delle migliori occasione del giorno per la pulizia domestica. Dotato di un motore potentissimo, di uno schermo LCD per monitorare l’autonomia in tempo reale e della spazzola motorizzata con tecnologia anti-groviglio, questo aspirapolvere senza filo è il re indiscusso dell’igiene domestica. Condizionatore portatile Pinguino De’Longhi (offerta lampo e 5 rate a tasso zero)

Batti l’afa in anticipo con il re dei condizionatori portatili. Il De’Longhi Pinguino Compact tocca il suo minimo storico su Amazon grazie a uno sconto del 27% che ti fa risparmiare 140 euro , con in più la comodità del pagamento in 5 rate a tasso zero . Silenzioso, compatto e facilissimo da spostare da una stanza all’altra, non solo rinfresca l’ambiente in pochi minuti ma funge anche da potente deumidificatore. Un investimento fondamentale per l’estate , oggi disponibile a un prezzo speciale.

Batti l’afa in anticipo con il Il tocca il suo su Amazon grazie a uno , con in più la comodità del pagamento in . Silenzioso, compatto e facilissimo da spostare da una stanza all’altra, non solo rinfresca l’ambiente in pochi minuti ma funge anche da potente deumidificatore. Un , oggi disponibile a un prezzo speciale. Friggitrice ad aria Ariete (super sconto e affare per tutti)

Cucinare per tutta la famiglia non è mai stato così economico. Lafriggitrice ad aria Ariete con il suo capiente cestello da 7 litri è protagonista di uno sconto del 38% su Amazon. Il prezzo è alla portata di tutti per un elettrodomestico capace di friggere, sfornare e arrostire con un solo cucchiaio d’olio. Grazie ai programmi preimpostati e al display touch intuitivo, prepari piatti croccanti e sani in metà tempo rispetto al forno tradizionale. Offre 12 modalità di cottura per cucinare tutto quello che vuoi.

Igiene orale

Oral-B iO 3 (57% di sconto e prezzo stracciato)

Ecco l’offerta che non devi farti sfuggire per la tua igiene orale. Solo per pochissimo tempo trovi lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3 in promo con un super sconto del 57% e lo paghi meno di 60 euro . Si tratta del minimo storico e di un risparmio netto di decine di euro. Lo puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero . Nella confezione, oltre allo spazzolino, trovi anche una custodia di ricarica, 1 testina di ricambio e il dentifricio Oral-B Pro Expert Sbiancante.

Ecco che non devi farti sfuggire per la tua Solo per pochissimo tempo trovi lo in con un e lo . Si tratta del minimo storico e di un risparmio netto di decine di euro. Lo puoi anche . Nella confezione, oltre allo spazzolino, trovi anche una custodia di ricarica, 1 testina di ricambio e il dentifricio Oral-B Pro Expert Sbiancante. 12 testine Oral-B Pro Cross Action (maxi sconto e maxi scorta)

La promo che non devi assolutamente farti sfuggire. Da oggi su Amazon trovi in offerta la confezione con 12 testine Oral-B Pro Cross Action con uno sconto del 53% e la paghi solamente 27,99 euro. Praticamente ogni testina ti costa poco più di 2 euro. Rimuove fino al 100% di placca in più per denti più puliti e gengive più sane rispetto a uno spazzolino manuale. Sono dotate di setole a X in grado di raggiungere zone difficili da raggiungere

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