Amazon, crolla il prezzo dell'iPhone Air: sconti fino all'85%

Grazie alle offerte di Amazon puoi sempre fare degli ottimi affari su alcuni dei prodotti tech più amati e ricercati dagli utenti, anche oggi che è la vigilia di Natale. Sul sito di e-commerce, infatti, trovi tanti prodotti al minimo storico e hai la possibilità di risparmiare centinaia di euro anche su smartphone top di gamma, come ad esempio il Google Pixel 10 e l’iPhone Air. Non mancano smartwatch come l’Apple Watch SE 3 che trovi al minimo storico, oppure prodotti tech lowcost come le cuffie Bluetooth.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per ogni prodotto c’è sia una breve descrizione tecnica, sia il link per accedere direttamente alla pagina prodotto su Amazon. Non perdere questa occasione e approfittane ora.

Amazon, migliori offerte 24 dicembre

Smartphone

iPhone Air. La versione più innovativa dell’iPhone è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo mai visto prima. Parliamo dell ‘iPhone Air che trovi su Amazon con un ottimo sconto di quasi 150 euro e approfitti del minimo storico . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. L’iPhone Air è un modello completamente nuovo che esalta la raffinatezza stilistica Apple: super sottile e con un display da 6,5 pollici con ProMotion . A bordo trovi il chip A19 Pro, il più potente di sempre su un iPhone, e nella parte posteriore è presente la fotocamera Fusion da 48 megapixel. A questo prezzo è un super affare.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth. Occasione lampo da non farsi scappare. Solo per oggi trovi su Amazon questo paio di cuffie Bluetooth economiche in promo con uno sconto dell’82% e le paghi meno di 25 euro . Auricolari wireless che assicurano un’ottima qualità del suono e dotati della cancellazione del rumore . Autonomia fino a 50 ore, microfono integrato, impermeabili e si collegano con qualsiasi smartphone. A questo prezzo sono un vero affare.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Plus. A pochi giorni dalla fine del Black Friday tornano in offerta le chiavette multimediali di Amazon e lo fanno con un prezzo eccezionale. Ad esempio, trovi il Fire TV Stick 4K Plus in promo con uno sconto del 57% e lo paghi meno di 30 euro. Rende il tuo televisore molto più intelligente e gli dona i super poteri. Nella confezione anche il telecomando con Alexa per controllare con la tua voce lo smart TV e anche i dispositivi smart presenti in casa.

Smartwatch

Apple Watch SE 3. Torna in promo l’Apple Watch SE 3, ultima versione dello smartwatch lowcost dell’azienda di Cupertino. Grazie alla promo di oggi risparmi poco più di 50 euro e approfitti del minimo storico. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Questa nuova versione ha funzioni molto interessanti che permettono di tenere sotto controllo i principali parametri vitali, a partire dalla frequenza cardiaca. Ottimo anche per allenarsi grazie all’app Fitness di Apple.

Smart TV

LG QNED80 da 43 pollici. Ottima occasione per lo smart TV LG QNED80 da 43 pollici . Oggi è una delle migliori occasioni che puoi trovare su Amazon per un televisore. Grazie allo sconto del 39% e risparmi ben 250 euro e approfitti del minimo storico. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Assicura un’ottima qualità delle immagini, è dotato del processore α7 Gen8 che rende i colori più realistici grazie all’intelligenza artificiale. Sistema operativo webOS che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

PC portatile

Ruzava RK60. Rapporto qualità-prezzo esagerato per il PC portatile economico Ruzava Rk60. Da oggi lo trovi in promo con uno sconto del 72% e risparmi ben 720 euro su quello di listino. Schermo da 15,6 pollici, buone prestazioni, 8 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. Perfetto per vedere film e serie TV, ma anche per studiare e lavorare. Se vuoi spendere pochissimo, questo è il PC portatile da acquistare oggi.

Elettrodomestici

roborock Q10 S5+. Doppio sconto, doppia convenienza . Da oggi su Amazon trovi il robot aspirapolvere roborock Q10 S5+ in promo con uno sconto fisso del 37% a cui aggiungere un coupon del valore di 40 euro che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi quasi la metà . Un’occasione da non farsi assolutamente scappare. Si tratta di un robot aspirapolvere dotato di una buona potenza di aspirazione, di tecnologie avanzate per la mappatura dell’abitazione e di un sistema anti-groviglio. È anche in grado di evitare gli ostacoli e lo puoi controllare tramite l’app dello smartphone.

Videogame

EA SPORTS FC 26. L’occasione da non farsi assolutamente sfuggire se hai la passione dei videogame. Solo per pochissimi giorni trovi EA Sports FC 26, ultima versione del gioco dedicato alla simulazione calcistica, in promo con sconti che superano il 50%. Promo lampo che non devi assolutamente farti sfuggire. Disponibile in offerta anche la versione Xbox (-50%), versione PS4 (-53%) e Switch 2 (-50%).

Prodotti Dyson

Dyson Supersonic. L’asciugacapelli di Dyson è finalmente accessibile a un prezzo incredibile: oggi è in offerta con uno sconto del 30% e il prezzo è in picchiata. Progettato per un’asciugatura rapida e senza calore estremo, protegge la naturale brillantezza dei capelli grazie al controllo intelligente del calore. È leggero, bilanciato e include diversi accessori magnetici per ogni tipo di styling.

