Amazon

Si avvicina la fine del mese e su Amazon arrivano alcune offerte irrinunciabili, anche grazie alla Tech Week, l’evento dedicato alle promo per i prodotti tech che troviamo fino al 28 aprile. Tra i dispositivi in sconto c’è veramente di tutto, dai classici smartphone fino agli elettrodomestici. Tra le offerte migliori c’è sicuramente il Galaxy S25 Ultra. Il telefono premium di Samsung è disponibile con uno sconto del 36% e risparmi più di 500 euro su quello di listino. Per chi vuole spendere un po’ meno troviamo in promo il moto g85, telefono medio di gamma di Motorola. Se sei alla ricerca di un nuovo PC portatile c’è in offerta il modello FUNYET con uno sconto del 69% e risparmi quasi 700 euro. Tra gli elettrodomestici, invece, c’è la macchina per il caffè De’Longhi Genio S: sconto del 40% e prezzo mini.

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Amazon, offerte 24 aprile

Smartphone

Galaxy S25 Ultra (sconto di 500 euro e prezzo al minimo)

Offerta speciale per il Galaxy S25 Ultra . Da oggi trovi lo smartphone top di Samsung in promo con uno sconto del 36% e risparmi più di 500 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis . Dotato di un display Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen4, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo, batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

per il . Da oggi trovi lo smartphone top di Samsung in promo con uno e su quello di listino. Hai anche la possibilità di il a a . Dotato di un display Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen4, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo, batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. iPhone Air (sconto del 25% e risparmi 300 euro)

Tra le migliori promo che trovi oggi su Amazon c’è l’ iPhone Air , uno degli smartphone più innovativi lanciati sul mercato da Apple. Questo telefono si distingue per un design ricercato e per uno spessore sottilissimo che lo rende uno dei telefoni più leggeri in circolazione. Sul fronte della caratteristiche tecniche, però, Apple non si è tirata indietro: schermo ProMotion da 6,5 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro per prestazioni fulminee, fotocamera Fusion da 48 megapixel per scatti professionali, batteria a lunga durata e fotocamera frontale Center Stage.

Tra le che trovi oggi su c’è l’ , uno degli smartphone più innovativi lanciati sul mercato da Apple. Questo telefono si distingue per un design ricercato e per uno spessore sottilissimo che lo rende uno dei telefoni più leggeri in circolazione. Sul fronte della caratteristiche tecniche, però, Apple non si è tirata indietro: con refresh rate fino a 120 Hz, per prestazioni fulminee, per scatti professionali, batteria a lunga durata e fotocamera frontale Center Stage. moto g85 (39% di sconto e prezzo al minimo)

Tra gli smartphone medio di gamma disponibili da oggi in offerta c’è anche il moto g85 e cattura l’attenzione per l’ ottimo rapporto qualità-prezzo . Su Amazon è disponibile in promo con uno sconto del 39% al prezzo più basso dell’ultimo periodo e risparmi poco più di 130 euro su quello di listino. Scherni pOLED da 6,67 pollici ad alta risoluzione con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Processore Snapdragon ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mah che dura per tutto il giorno.

Tra gli smartphone medio di gamma disponibili da oggi in c’è anche il e cattura l’attenzione per l’ . Su Amazon è disponibile in promo con uno al dell’ultimo periodo e risparmi poco più di 130 euro su quello di listino. Scherni pOLED da 6,67 pollici ad alta risoluzione con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore con e una batteria da 5000 mah che dura per tutto il giorno. moto g06 (costa pochissimo e sconto lampo)

Lo smartphone da acquistare oggi se non vuoi spendere cifre esagerate. Su Amazon troviamo il moto g06 in promo con uno sconto del 39% che fa scendere il prezzo a meno di 85 euro. Un prezzo alla portata di molti per un telefono con caratteristiche molto interessanti, a partire dallo schermo da 6,88 pollici con risoluzione elevata, processore che assicura buone prestazioni e una fotocamera principale da 50 megapixel. Non manca una batteria che ti accompagna per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (82% di sconto e costano pochissimo)

Tra le migliori offerte del giorno troviamo questo paio di cuffie Bluetooth con uno sconto dell’82% e le paghi meno di 15 euro . Auricolari economici, ma che allo stesso tempo assicurano un’ottima qualità del suono. Dotati della cancellazione del rumore e grazie ai microfoni integrati puoi fare anche delle chiamate con audio chiaro. L’ autonomia raggiunge le 60 ore e si collegano con qualsiasi smartphone. Non perdere questa opportunità.

Tra le migliori offerte del giorno troviamo questo con uno e le . Auricolari economici, ma che allo stesso tempo assicurano un’ottima qualità del suono. Dotati della cancellazione del rumore e grazie ai microfoni integrati puoi fare anche delle chiamate con audio chiaro. L’ e si collegano con qualsiasi smartphone. Non perdere questa opportunità. Caraffa filtrante BWT (45% di sconto e costa solo 10 euro)

Vuoi ridurre il tuo impatto ambientale e produrre meno plastica? Questa è la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi la caraffa filtrante Vida BWT in promo con uno sconto del 45% e la paghi solamente 10,99 euro . Capienza di 2,6 litri e nella confezione trovi anche una cartuccia filtrante mineralizzata con magnesio. Riduce calce, cloro e altre impurità presenti nell’acqua. A questo prezzo è un vero best-buy: non fati scappare questa occasione.

Vuoi ridurre il tuo impatto ambientale e Questa è la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi la in promo con uno e la . Capienza di 2,6 litri e nella confezione trovi anche una cartuccia filtrante mineralizzata con magnesio. Riduce calce, cloro e altre impurità presenti nell’acqua. A questo prezzo è un vero best-buy: non fati scappare questa occasione. Carte UNO (54% di sconto e costano meno di 7 euro)

Si sta avvicinando sempre di più l’estate e tornano in auge i giochi da tavola come UNO. Da oggi è disponibile in promo la confezione in metallo con uno sconto del 54% e la paghi meno di 7 euro. La versione in offerta è uno TEAMS fatto appositamente per giocare in coppia con all’interno carte speciali come Gioco Squadra Jolly e Squadra Jolly Pesca 4. Divertentissimo e da oggi a un prezzo mini.

Smartwatch

Garmin vivoactive 5 (minimo storico e affare per tutti)

Super offerta per il Garmin vivoactive 5 , smartwatch progettato per il benessere psicofisico e dotato di tante funzioni molto utili nella vita di tutti i giorni. Da oggi è disponibile in promo con uno sconto del 29% che fa scendere il prezzo al minimo e risparmi decine di euro su quello di listino. Le dimensioni sono anche abbastanza compatte ed è comodo da indossare anche per tutto il girono. Supporta più di 30 app per lo sport (alcune delle quali di livello professionale) e ha un’ autonomia fino a 11 giorni . Un orologio completo a un prezzo mai visto prima.

per il , smartwatch progettato per il benessere psicofisico e dotato di tante funzioni molto utili nella vita di tutti i giorni. Da oggi è disponibile in promo con uno che fa il al e su quello di listino. Le dimensioni sono anche abbastanza compatte ed è comodo da indossare anche per tutto il girono. Supporta più di 30 app per lo sport (alcune delle quali di livello professionale) e ha un’ . Un orologio completo a un prezzo mai visto prima. Xiaomi Smart Band 9 Pro (38% di sconto e costa pochissimo)

Se non vuoi spendere cifre esagerate, ma allo stesso tempo sei alla ricerca di un orologio con tante funzioni avanzate, da oggi su Amazon è disponibile lo Xiaomi Smart Band 9 Pro in promo con uno sconto del 38% e lo paghi meno di 50 euro. Hai anche la possibilità di pagarlo in 3 rate a tasso zero. Smartwatch dotato di un display ampio che mostra tutto quello di cui hai bisogno, nuovi sensori per un monitoraggio ancora più preciso della frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. L’autonomia arriva fino a un massimo di 21 giorni ed è dotato anche di tante attività per lo sport.

Smart TV

Smart TV Samsung OLED da 55 pollici (doppio sconto e prezzo al minimo)

Se vuoi trasformare il salotto della tua abitazione in un piccolo cinema privato, questo è lo smart TV che devi acquistare oggi. Su Amazon trovi il Samsung OLED da 55 pollici con risoluzione 4K in promo con uno sconto del 29% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 50 euro. Il risparmio netto è di 450 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. Processore NQ4 AI Gen 3 che utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle immagini. Pannello OLED per neri assoluti e un contrasto dei colori elevatissimo.

Computer&Tablet

Computer portatile FUNYET (69% di sconto e risparmi 700 euro)

Se sei alla ricerca di uno smartphone con un rapporto qualità-prezzo eccezionale , ecco la promo che fa per te. Da oggi trovi questo modello FUNYET con uno sconto del 69% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 700 euro su quello di listino. Schermo da 15,6 pollici, processore che assicura buone prestazioni supportato da 16 gigabyte di RAM e da un SSD da 256 gigabyte. Perfetto per un utilizzo domestico, puoi vedere film e serie TV, oppure studiare e realizzare documenti di lavoro in pochissimo tempo. Un affare da non farsi sfuggire.

Se sei alla ricerca di uno smartphone con un , ecco la promo che fa per te. Da oggi trovi questo con uno che fa il al e su quello di listino. Schermo da 15,6 pollici, processore che assicura buone prestazioni supportato da 16 gigabyte di RAM e da un SSD da 256 gigabyte. Perfetto per un utilizzo domestico, puoi vedere film e serie TV, oppure studiare e realizzare documenti di lavoro in pochissimo tempo. Un affare da non farsi sfuggire. Galaxy Tab S10 FE (34% di sconto e affare per tutti)

Se sei alla ricerca di un tablet versatile che all’occorrenza puoi utilizzare anche per il lavoro, da oggi trovi in promo il Galaxy Tab S10 FE con uno sconto del 34% e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo da 10,9 pollici ad alta risoluzione, processore che assicura prestazioni top con qualsiasi applicazione, anche i videogiochi, una fotocamera perfetta per le call di lavoro e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno. Nella confezione è presente anche la S Pen che lo trasforma in un taccuino digitale.

Elettrodomestici

Nescafè Dolce Gusto De’Longhi Genio S (40% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Il buongiorno ha tutto un altro sapore con la macchina per il caffè De’Longhi Genio S , ora disponibile a un prezzo mini grazie allo sconto del 40% . Questa macchina per caffè espresso è compatta, elegante e incredibilmente semplice da usare. Grazie alla funzione XL, puoi preparare anche bevande lunghe per le tue mattinate più intense. L’offerta diventa ancora più vantaggiosa grazie alla possibilità di pagare in 5 rate a tasso zero . Oltre al caffè, ti permette di preparare tante altre bevande. Perfetta per la tua cucina e per l’ufficio.

Il buongiorno ha tutto un altro sapore con la per il , ora disponibile a un . Questa macchina per caffè espresso è compatta, elegante e incredibilmente semplice da usare. Grazie alla funzione XL, puoi preparare anche bevande lunghe per le tue mattinate più intense. L’offerta diventa ancora più vantaggiosa grazie alla possibilità di pagare in . Oltre al caffè, ti permette di preparare tante altre bevande. Perfetta per la tua cucina e per l’ufficio. Lefant M330 Pro (74% di sconto e risparmi 400 euro)

Prezzo in picchiata e super offerta per il Lefant M330 Pro , disponibile in offerta con un ottimo sconto del 74% . Questa promo ti permette di risparmiare ben 400 euro su un robot aspirapolvere e lavapavimenti estremamente versatile. Grazie al suo corpo ultra-sottile e alla tecnologia di rilevamento degli ostacoli, è in grado di pulire a fondo anche le aree più difficili da raggiungere, come il sotto-divano o gli angoli più angusti. Lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

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Il roborock QV 35A è in offerta lampo con uno sconto del 42% al prezzo più basso di sempre. Questo modello combina una potenza di aspirazione eccellente con un sistema di navigazione intelligente che mappa la casa in tempo reale. Il design della spazzola è studiato per essere anti-groviglio , rendendolo perfetto per chi ha animali domestici. Oltre ad aspirare la polvere, è anche in grado di lavare il pavimento. Con la stazione tutto in uno risparmi tempo per la manutenzione e il pavimento è sempre pulito.

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Per chi cerca la massima libertà di movimento, l’aspirapolvere Dreame R20 è in offerta con uno sconto del 35%. Questo aspirapolvere senza filo è dotato di un sensore intelligente che individua lo sporco nascosto e adatta la potenza di aspirazione in tempo reale, ottimizzando la durata della batteria. Le luci LED sulla spazzola rivelano la polvere più sottile, garantendo una pulizia profonda su ogni superficie. Puoi dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

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