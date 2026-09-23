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Amazon

Nuova giornata e nuove offerte su Amazon. Anche oggi 23 settembre la piattaforma di e-commerce ci riserva promo speciali su smartphone, smartwatch ed elettrodomestici. Tra le offerte best-seller, infatti, c’è proprio un elettrodomestico: la macchina per il caffè De’Longhi Dedica Style che trovi con uno sconto superiore ai 50 euro e la puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero (ed è la più venduta su Amazon). Non mancano le occasioni per gli smartphone: lo Xiaomi 17T è disponibile con uno sconto del 31% e risparmi più di 200 euro. Per chi vuole spendere poco c’è il nuovo Redmi 17 con una promo lancio da non farsi scappare.

Se non vuoi spendere cifre elevate per il nuovo smartwatch, trovi il modello della RUIMEN in promo con uno sconto del 70% e costa pochissimo. Per la pulizia dell’abitazione trovi il robot aspirapolvere Ecovacs WINBOT W2 Pro Omni con uno sconto del 30% e risparmi 150 euro. Non perdere tempo e approfittane ora.

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Amazon, migliori offerte 23 settembre

Smartphone

Xiaomi 17T (31% di sconto e prezzo in picchiata)

Rapporto qualità-prezzo elevatissimo per lo Xiaomi 17T . Il telefono top è disponibile su Amazon con uno sconto del 31% e il risparmio netto è di poco superiore ai 200 euro. Smartphone che si posiziona nella fascia alta del mercato grazie alle componenti scelte dal produttore cinese. Schermo AMOLED da 6,59 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e tecnologia Eye-Care che si prende cura dei tuoi occhi, processore MediaTek di ultima generazione che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con Leica con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 6500 mAh a lunga durata.

per lo . Il telefono top è disponibile su Amazon con uno e il risparmio netto è di poco superiore ai 200 euro. Smartphone che si posiziona nella fascia alta del mercato grazie alle componenti scelte dal produttore cinese. con e tecnologia Eye-Care che si prende cura dei tuoi occhi, processore MediaTek di ultima generazione che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con Leica con e una a lunga durata. Redmi Note 17 Pro Max (100 euro di sconto e 12 rate a tasso zero)

Novità lanciata da pochissimo da Xiaomi. Il Redmi Note 17 Pro Max si posiziona nella fascia alta del mercato e si caratterizza per una maxi batteria da 9210 mAh che può durare fino a quattro giorni, anche con un utilizzo intensivo. Per il lancio lo trovi in promo su Amazon con uno sconto di 100 euro e acquistandolo oggi ottieni anche uno credito Amazon del valore di 50 euro da utilizzare per gli acquisti futuri. Puoi dilazionare il pagamento in 12 o 5 rate a tasso zero . Schermo AMOLED da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 6 Gen5, fotocamera principale da 50 megapixel e hai a disposizione tanti strumenti AI molto utili.

Novità lanciata da pochissimo da Xiaomi. Il si posiziona nella fascia alta del mercato e si caratterizza per una che può durare fino a quattro giorni, anche con un utilizzo intensivo. Per il lancio lo trovi in su con uno e acquistandolo oggi ottieni anche uno da utilizzare per gli acquisti futuri. Puoi dilazionare il . Schermo AMOLED da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 6 Gen5, fotocamera principale da 50 megapixel e hai a disposizione tanti strumenti AI molto utili. Google Pixel 10a (sconto di 150 euro e super affare)

Continua anche oggi l’offerta per il Google Pixel 10a , telefono medio di gamma dell’azienda di Mountain View uscito sul mercato da un paio di mesi. Grazie allo sconto del 27% risparmi ben 150 euro su quello di listino e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Telefono con ottime caratteristiche: schermo Actua da 6,3 pollici con risoluzione FHD, processore Tensor G4 ad alte prestazioni e che supporta le funzioni AI di Google, doppia fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria che dura per tutto il giorno.

Continua anche oggi l’offerta per il , telefono medio di gamma dell’azienda di Mountain View uscito sul mercato da un paio di mesi. Grazie allo su quello di listino e lo puoi anche Telefono con ottime caratteristiche: con risoluzione FHD, ad alte prestazioni e che supporta le funzioni AI di Google, doppia fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria che dura per tutto il giorno. Galaxy A56 (offerta lampo su Amazon)

Occasione imperdibile per il Galaxy A56 , telefono medio di gamma di Samsung. Da oggi lo trovi in promo con uno sconto del 27% e risparmi poco più di 100 euro su quello di listino. Telefono molto affidabile e dotato di componenti tecniche che assicurano ottime prestazioni. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende molto fluido, processore Exynos che assicura ottime prestazioni e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel . La batteria da 5000 mAh ti accompagna per tutto il giorno.

per il , telefono medio di gamma di Samsung. Da oggi lo trovi in promo con uno e su quello di listino. Telefono molto affidabile e dotato di componenti tecniche che assicurano ottime prestazioni. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e che lo rende molto fluido, processore Exynos che assicura ottime prestazioni e una con . La batteria da 5000 mAh ti accompagna per tutto il giorno. Redmi 17 (offerta lancio e prezzo mini)

Se non vuoi spendere grosse cifre per il tuo nuovo smartphone, questa è la promo che non devi farti sfuggire. Da oggi su Amazon è disponibile il Redmi 17 con un’offerta lancio che ti fa risparmiare 50 euro. Per un telefono con un prezzo di listino contenuto, si tratta di un’ottima occasione. Inoltre, puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotato di un display immersivo da 6,9 pollici ad alta risoluzione con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek ad alte prestazioni e una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e supporto AI. La batteria da 7500 mAh assicura un’autonomia che può arrivare fino a tre giorni.

De’Longhi Dedica Style – Perfetto Macchina da Caffè Esp... 149,00 € -27% 203,99 € Risparmi 54,99 € Acquista su Amazon XIAOMI 17T,Smartphone 12+256 GB,Display Eye-Care da 6,59" a ... 514,00 € -31% 749,00 € Risparmi 235,00 € Acquista su Amazon REDMI 17, Smartphone 4+128GB, Viola Loto, Batteria 7500 mAh,... 199,90 € -20% 249,90 € Risparmi 50,00 € Acquista su Amazon RUIMEN Smartwatch Donna Chiamate Bluetooth Musica Orologio S... 29,99 € -70% 99,99 € Risparmi 70,00 € Acquista su Amazon McAfee Total Protection - 5 Dispositiv 2026, 15 mesi, Esclus... 19,99 € -80% 99,95 € Risparmi 79,96 € Acquista su Amazon Samsung Crystal UHD 4K Smart TV 55'' UE55U8090FUXZT, Crystal... 369,00 € -38% 599,00 € Risparmi 230,00 € Acquista su Amazon ECOVACS W2 PRO OMNI Robot Lavavetri con Stazione Multifunzio... 349,00 € -30% 499,00 € Risparmi 150,00 € Acquista su Amazon

Prodotti lowcost

Smartwatch Ruimen (70% di sconto e prezzo in picchiata)

Prezzo in picchiata per lo smartwatch RUIMEN . Da oggi lo trovi in promo con uno sconto del 70% e lo paghi meno di 30 euro . Orologio smart dotato di uno schermo grande che mostra tutte le info più importanti, sensori che tengono sotto controllo i principali parametri vitali e supporta tante modalità di allenamento. Se non vuoi spendere cifre elevate, è l’orologio che devi acquistare oggi.

per lo . Da oggi lo trovi in promo con uno e lo . Orologio smart dotato di uno schermo grande che mostra tutte le info più importanti, sensori che tengono sotto controllo i principali parametri vitali e supporta tante modalità di allenamento. Se non vuoi spendere cifre elevate, è l’orologio che devi acquistare oggi. Pistola a caldo HOTO (offerta lampo e costa pochissimo)

La pistola a caldo di casa HOTO è proposta a un prezzo inferiore ai 25 euro . Questo modello si distingue per la batteria al litio ricaricabile via USB-C, che elimina la presenza dei cavi e permette un utilizzo pratico durante i lavori di bricolage, fai-da-te o riparazioni domestiche. Integra un elemento a riscaldamento rapido, un sistema di controllo della temperatura che evita surriscaldamenti e un beccuccio antigoccia per la massima pulizia durante l’applicazione.

La è proposta a un prezzo . Questo modello si distingue per la batteria al litio ricaricabile via USB-C, che elimina la presenza dei cavi e permette un utilizzo pratico durante i lavori di bricolage, fai-da-te o riparazioni domestiche. Integra un elemento a riscaldamento rapido, un sistema di controllo della temperatura che evita surriscaldamenti e un beccuccio antigoccia per la massima pulizia durante l’applicazione. McAfee Total Protection (80% di sconto e prezzo crollato)

Vuoi proteggere i tuoi dispositivi dai pericoli della Rete? Ecco una promo che non devi farti sfuggire. Solo per oggi su Amazon trovi l’antivirus McAfee Total Protection valido per 5 dispositivi in promo con uno sconto dell’80% e il prezzo scende a meno di 20 euro. Lo puoi utilizzare sia su PC sia su smartphone e permette di neutralizzare virus, ransomware e tanti altri pericoli presenti online. Ottieni anche l’accesso alla VPN per navigare in modo sicuro in ogni parte del mondo e una password manager per salvare le credenziali che utilizzi per accedere ai vari servizi online.

Smartwatch

Galaxy Watch8 (super sconto e affare lampo)

Continua l’offerta per il il Galaxy Watch8 , smartwatch top di Samsung disponibile su Amazon con uno sconto del 28% e risparmi 100 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Smartwatch di fascia alta dotato di un display molto luminoso che puoi utilizzare anche sotto la luce diretta del sole, sensore BioActive che non solo monitora frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno nel sangue, ma effettua anche una misurazione della composizione del tuo corpo. Grazie alle più di 90 app per lo sport raccogli dati utili che ti aiutano a migliorare giorno dopo giorno.

Continua l’offerta per il il , smartwatch top di Samsung disponibile su con uno e Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Smartwatch di fascia alta dotato di un display molto luminoso che puoi utilizzare anche sotto la luce diretta del sole, che non solo monitora frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno nel sangue, ma effettua anche una misurazione della composizione del tuo corpo. Grazie alle più di per lo raccogli dati utili che ti aiutano a migliorare giorno dopo giorno. Galaxy Fit 3 (35% di sconto e affare per tutti)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo wearable, il Galaxy Fit3 è quello che fa per te. Da oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 35% e il prezzo è di soli 41,99 euro. Con lo smartwatch ha in comune molte funzioni, ma costa molto meno. Lo schermo compatto mostra tutte le info più importanti, monitora costantemente la frequenza cardiaca e al mattino ti mostra anche come hai riposato. Supporta più di 100 allenamenti e la batteria dura un paio di giorni.

Smart TV

Smart TV Hisense da 43 pollici (sconto speciale e 5 rate a tasso zero)

Un’ottima occasione per un televisore di ultima generazione. Da oggi trovi il televisore Hisense QLED da 43 pollici con refresh rate fino a 144 Hz in promo con uno sconto del 27% e risparmi 150 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotata anche di una modalità gaming. Il sistema operativo VIDAA OS è una garanzia e supporta più di 1000 app.

Un’ottima occasione per un televisore di ultima generazione. Da oggi trovi il con refresh rate fino a 144 Hz in promo con uno e su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotata anche di una modalità gaming. Il è una garanzia e Smart TV Samsung Crystal da 55 pollici (38% di sconto e offerta lampo)

Super occasione per lo smart TV Samsung Crystal da 55 pollici. Grazie allo sconto del 38% il prezzo scende al minimo storico di questo periodo e il risparmio netto è di 230 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Dotato di un pannello con risoluzione 4K che assicura colori brillanti anche grazie alla presenza del processore Crystal 4K. Il sistema operativo Tizen è una garanzia e supporta tutte le principali piattaforme di streaming. Un acquisto best-buy per il tuo salotto.

Elettrodomestici

Ecovacs WINBOT W2 Pro Omni (30% di sconto e risparmi 150 euro)

Robot lavavetri con stazione portatile multifunzione e risparmio netto di 150 euro. Disponibile con uno sconto del 30% , il robot lavavetri Ecovacs WINBOT W2 Pro Omni automatizzato per la pulizia delle finestre è proposto con un risparmio di 150 euro sul listino. L’elettrodomestico sfrutta una pianificazione intelligente del percorso e uno spruzzo d’acqua bidirezionale ad alta pressione. La stazione base integrata non solo garantisce l’alimentazione continua e il supporto di sicurezza, ma facilita anche il trasporto e la gestione dei cavi in qualsiasi ambiente domestico.

Disponibile con uno , il automatizzato per la pulizia delle finestre è proposto con un sul listino. L’elettrodomestico sfrutta una del percorso e uno spruzzo d’acqua bidirezionale ad alta pressione. La stazione base integrata non solo garantisce l’alimentazione continua e il supporto di sicurezza, ma facilita anche il trasporto e la gestione dei cavi in qualsiasi ambiente domestico. De’Longhi Dedica Style (la più venduta con l’offerta Amazon)

Tra i modelli più apprezzati della categoria, la macchina per il caffè De’Longhi Dedica Style è attualmente in promozione con uno sconto del 27% e la possibilità di rateizzare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Caratterizzata da un corpo in acciaio inossidabile dal design ultracompatto, è dotata di una pompa a 15 bar e del sistema Cappuccino, ideale per la preparazione manuale della schiuma di latte. Compatibile sia con caffè in polvere che con cialde E.S.E.

Tra i modelli più apprezzati della categoria, la macchina per il caffè è attualmente in con uno e la possibilità di rateizzare il pagamento in . Caratterizzata da un corpo in acciaio inossidabile dal design ultracompatto, è dotata di una pompa a 15 bar e del sistema Cappuccino, ideale per la preparazione manuale della schiuma di latte. Compatibile sia con che con Bistecchiera Severin (38% di sconto e costa meno di 25 euro)

Bistecchiera da tavolo compatta ed efficiente in promo a un super prezzo. Con un ribasso del 38% , la bistecchiera elettrica di casa Severin scende a un prezzo inferiore ai 25 euro . Pensata per un utilizzo rapido e versatile in cucina, offre una superficie di cottura in alluminio pressofuso antiaderente che distribuisce il calore in modo omogeneo, riducendo la formazione di fumi e facilitando la successiva pulizia dei componenti estraibili. La puoi utilizzare per preparare velocemente dei panini per pranzo o per cucinare la carne.

Con un , la scende a un prezzo . Pensata per un utilizzo rapido e versatile in cucina, offre una superficie di cottura in alluminio pressofuso antiaderente che distribuisce il calore in modo omogeneo, riducendo la formazione di fumi e facilitando la successiva pulizia dei componenti estraibili. La puoi utilizzare per preparare velocemente dei panini per pranzo o per cucinare la carne. Tostapane Ariete Vintage (33% di sconto e prezzo al minimo)

Il tostapane della linea Vintage di Ariete è offerto con un taglio del 33% sul prezzo di listino e lo paghi poco. Dotato di due alloggiamenti e di 6 livelli di doratura regolabili, integra le funzioni di scongelamento, riscaldamento e cancellazione rapida. Il cassetto raccoglibriciole estraibile e le pareti esterne cold touch uniscono l’estetica anni ’50 alla praticità d’uso di tutti i giorni. Non può mancare sulla tua cucina.

Servizi Amazon

Con l’annuncio della Festa delle Offerte Prime (dal 6 al 7 ottobre) sono tornate le offerte sui servizi Amazon. E sono molto interessanti.

Per gli amanti della musica, c’è la possibilità di abbonarsi gratuitamente per quattro mesi ad Amazon Music Unlimited, il servizio per lo streaming musicale che ti dà accesso a oltre 100 milioni di brani senza pubblicità e a tutti i podcast più popolari. Inoltre, puoi ascoltare una volta al mese anche uno dei 350.000 audiolibri disponibili. Non perdere questa occasione e clicca qui per abbonarti subito. Non c’è nessun obbligo di rinnovo e puoi recedere in qualsiasi momento.

AMAZON MUSIC UNLIMITED – QUATTRO MESI GRATIS

Torna disponibile anche l’abbonamento gratuito ad Audible. Lo puoi provare gratuitamente per 60 giorni se sei un utente iscritto a Prime. Hai accesso a migliaia tra audiolibri e serie podcast in esclusiva, il tutto senza pubblicità e con la possibilità di scaricare il contenuto per l’ascolto offline.

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