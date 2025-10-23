Amazon, ecco gli smartphone da comprare oggi: sconti fino all'80%

leungchopan/123RF.com

Smartphone, smartwatch, smart TV, elettrodomestici e gadget lowcost: la lista dei prodotti tech in offerta da oggi 23 ottobre su Amazon è molto lunga e permette di fare grandi affari. Non stiamo esagerando: trovi ad esempio il Motorola razr 50 in promo con uno sconto del 53% e lo paghi meno della metà. Per un telefono pieghevole top di gamma si tratta di una promo mai vista prima e che non bisogna farsi sfuggire. Interessante anche l’offerta per il Google Pixel 10 Pro XL, ultima versione dello smartphone premium dell’azienda di Mountain View: con lo sconto di 200 euro fai un ottimo affare. Non mancano le occasioni per elettrodomestici, come ad esempio l’aspirapolvere Rowenta disponibile con un doppio sconto.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili oggi e le trovi nella lista qui in basso. Le abbiamo suddivise per categoria di prodotto e per ognuna trovi il link per accedere direttamente alla pagina su Amazon. Per alcuni dispositivi hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Non perdere queste occasioni, possono terminare da un momento all’altro.

Amazon, le migliori offerte del 23 ottobre

Smartphone

Motorola razr 50. Una delle migliori promo che trovi oggi su Amazon. Lo smartphone pieghevole di Motorola è disponibile con uno sconto del 53% che fa crollare il prezzo al minimo storico e lo paghi meno della metà risparmiando più di 450 euro su quello di listino. Uno smartphone con un design iconico che si caratterizza per il doppio schermo (uno interno da 6,9 pollici e uno esterno da 3,63 pollici da utilizzare per accedere alle app che si usano maggiormente), un processore performante e una fotocamera principale da 50 megapixel. La batteria da 4200 mAh ti permette di utilizzarlo per tutto il giorno senza troppi problemi. A questo prezzo è un vero best-buy, non farti sfuggire questa promo.

Google Pixel 10 Pro XL. Da pochissimo uscito sul mercato e da oggi disponibile al minimo storico. Parliamo del Google Pixel 10 Pro XL, smartphone premium dell'azienda di Mountain View che trovi con uno sconto di ben 200 euro. Per un telefono appena uscito sul mercato è veramente un super affare e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Sulle caratteristiche tecniche c'è ben poco da dire: si tratta di uno dei migliori telefoni disponibili oggi sul mercato. Schermo Super Actua da 6,8 pollici, processore Tensor G5 che supporta i sistemi AI di Google sviluppati appositamente per il mondo mobile, tripla fotocamera posteriore e autonomia che supera le ventiquattro ore.

OnePlus Nord 3. Offerta lampo da non farsi sfuggire. Da oggi su Amazon trovi il OnePlus Nord 3 con uno sconto del 42% e diventa uno dei migliori telefoni che puoi acquistare nella fascia di prezzo tra i 200 e i 250 euro. Schermo AMOLED da 6,74 pollici ad altissima risoluzione e con refresh adattivo da 40 a 120 Hz, processore MediaTek prestazioni e tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel. La batteria da 5000 mAh è la classica ciliegina sulla torta.

Motorola edge 60. Torna in offerta con un super prezzo il Motorola edge 60. Uno dei migliori smartphone sul mercato per rapporto qualità-prezzo, da oggi è disponibile con uno sconto del 41% e risparmi ben 150 euro su quello di listino. Schermo pOLED da 6,67 pollici ad altissima risoluzione, processore MediaTel, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e selfie-cam sempre da 50 megapixel. La batteria da 5200 mAh assicura un'autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale.

Gadget lowcost

Power bank Magsafe 10.000mAh. Offerta lampo shock per questo power bank Magsafe da 10.000 mAh compatibile con tutti gli ultimi modelli di iPhone. Da oggi lo trovi con uno sconto del 72% e risparmi più di 70 euro sul prezzo consigliato. Utilissimo da avere sempre con sé, permette di ricaricare il telefono per almeno un paio di volte. Sottile, non crea troppi fastidi anche se lo si mette in tasca. Fondamentale nella vita di tutti i giorni.

Caricatore Anker. Avere con sé un caricatore universale è fondamentale per non restare senza carica quando si è in viaggio. Oggi su Amazon trovi questo caricatore Anker in promo con uno sconto del 52% a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare un altro 5%. Caricatore rapido con 3 porte per ricaricare contemporaneamente più dispositivi, tra cui anche il PC portatile.

Smartwatch

Apple Watch SE 3. Scende il prezzo dell’ Apple Watch SE 3, ultima versione dello smartwatch lowcost dell’azienda di Cupertino. Grazie allo sconto IVA disponibile oggi risparmi decine di euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Un orologio con un ottimo rapporto qualità-prezzo e che rispetto ai modelli precedenti assicura ancora maggiori funzionalità, soprattutto per monitorare i principali parametri vitali e gli allenamenti. A questo prezzo è un super affare.

Smartwatch OUKITEL. Se vuoi spendere pochissimo per il tuo nuovo smartwatch, questa è la promo che non puoi farti scappare. Da oggi trovi questo modello economico di OUKITEL con uno sconto del 78% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo a soli 30 euro. Schermo ampio, super resistente e con più di 100 modalità di allenamento. Trovi anche il monitoraggio della salute e del sonno.

Smart TV

Fire TV Serie 2. Torna in offerta lo smart TV Fire TV Serie 2 prodotto da Amazon. La versione con lo schermo da 32 pollici è disponibile con un ottimo sconto del 46% e la paghi veramente poco. Approfitti di una delle migliori promo del giorno per un televisore e acquisti un prodotto realizzato con grande cura. Dotato del sistema operativo Fire TV, lo stesso presente anche sui Fire TV Stick e che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Le dimensioni compatte lo rendono perfetto per la cucina e la camera da letto. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. In offerta è disponibile anche la versione da 40 pollici: sconto del 34% e pagamento rateale a tasso zero.

Elettrodomestici

Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Silence. Prepara i tuoi piatti preferiti in modo sano e silenzioso con la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Silence . È in offerta con un doppio sconto che ti fa risparmiare quasi il 36% . Puoi anche pagarla in 5 rate a tasso zero . Si distingue per la sua tecnologia silenziosa e il cestello da 5 litri, ideale per pasti familiari senza il rumore tipico delle friggitrici tradizionali. Puoi scegliere tra 10 programmi di cottura per cucinare tutto quello che vuoi.

Soundbar Samsung HW-QS750F. Se vuoi un audio come quello del cinema in casa, questa è la soundbar che devi acquistare oggi. Su Amazon trovi la soundbar Samsung HW-QS750F in promo con uno sconto del 50% e risparmi ben 350 euro su quello di listino. Dotata di uno speaker centrale, di un subwoofer e di due casse wireless laterali. Audio a 5.1.3 canali e ti sembrerà di essere al cinema. Si collega a qualsiasi smart TV. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Rowenta Compact Power XXL. Doppio sconto e prezzo mini per l'aspirapolvere Rowenta Compact Power XXL. Da oggi è disponibile con uno sconto del 35% a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare altri 8 euro e la paghi solamente 70 euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Aspirapolvere dotata di una grande potenza di aspirazione, con tecnologia ciclonica e design compatto. Nella confezione trovi anche 5 accessori extra, tra cui il kit per raccogliere i peli degli animali.

Termoventilatore Vintage Ariete. Sconto del 30% e prezzo mini per il termoventilatore Ariete con design vintage. Compatto, facile da trasportare di stanza in stanza e termostato regolabile. Lo puoi regolare sia sul caldo sia sul freddo e si adatta perfettamente alle tua esigenze. A questo prezzo fai un super affare.

Fai da te

Set Bosch 34 pezzi. Sei un amante dei lavoretti domestici? Questa è la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi questo set con 34 punte e bit di avvitamento in titanio della Bosch in promo con uno sconto del 60% e costa meno di 10 euro. Nella confezione trovi: 5 x punte Ø 2-5 mm per metallo, plexiglass e plastica dura; 5 x punte Ø 5-8 mm per muratura, pietra calcarea, naturale e artificiale, 5 x punte Ø 4-8 mm per legno duro, legno dolce e plastica, 13 x bit di avvitamento lunghezza 25 mm (3 x a croce, 3 x Pozidriv, 3 x a taglio, 4 x Torx), 3 x giradadi, 1 x raccordo per giradadi, 1 x portabit universale, 1 x svasatore. Non può mancare nella tua cassetta degli attrezzi.

