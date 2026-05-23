Amazon, Galaxy S25 a prezzo stracciato: sconti fino all'80%

Giornata con sconti eccezionali su Amazon. Da oggi trovi il Galaxy S25 FE e tanti altri smartphone al minimo storico e risparmi centinaia di euro. Scopri tutte le promo.

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Le offerte shock illuminano questo weekend di maggio. Da oggi su Amazon troviamo tanti prodotti in promo con sconti mai visti prima e che permettono di fare dei grandissimi affari. Non si tratta di un’esagerazione. Tra le offerte top, c’è, ad esempio, l’iPhone Air, lo smartphone super sottile lanciato da pochi mesi da Apple e disponibile con uno sconto superiore ai 300 euro, oppure il Galaxy S25 FE al minimo storico. In offerta trovi anche il Motorola edge 70 con un super sconto del 53% e lo paghi meno della metà.

Giornata all’insegna delle ottime promo anche per gli smartwatch, come ad esempio lo Xiaomi Watch 2 disponibile con un ottimo sconto del 40%. Anche gli elettrodomestici non sono da meno: il robot aspirapolvere Lefant M3 Ultra è disponibile con un doppio sconto e risparmi più di 1000 euro.

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Amazon, migliori offerte 21 maggio

Smartphone

iPhone Air (prezzo in picchiata e sconto esagerato)

Prezzo speciale per l’ iPhone Air, il nuovo telefono super sottile di Apple. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 27% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 300 euro . Per un telefono Apple da poco uscito sul mercato si tratta di un’occasione imperdibile. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Sul telefono c’è ben poco da dire, a bordo troviamo il meglio che possa offrire la tecnologia in questo momento: display ProMotion da 6,5 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro, fotocamera principale Fusion da 48 megapixel e telecamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici.

per l’ il nuovo telefono super sottile di Apple. Da oggi è disponibile su con uno che fa il al e . Per un telefono Apple da poco uscito sul mercato si tratta di un’occasione imperdibile. Hai anche la possibilità di il a . Sul telefono c’è ben poco da dire, a bordo troviamo il meglio che possa offrire la tecnologia in questo momento: con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro, fotocamera principale Fusion da 48 megapixel e telecamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici. Galaxy S25 FE (offerta lampo e prezzo in picchiata)

Se sei alla ricerca di un telefono top, ma non vuoi spendere cifre esagerate, questa è la promo che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per oggi trovi il Galaxy S25 FE in offerta con uno sconto del 34% e risparmi quasi 300 euro su quello di listino. La scheda tecnica dello smartphone si basa su quella del Galaxy S25, ma con alcune migliorie molto interessanti. Lo schermo è un Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con risoluzione FHD, mentre sotto la scocca è presente il processore Exynos di ultima generazione. Tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 4900 mAh che dura per tutto il giorno senza troppi problemi.

Se sei alla ricerca di un telefono top, ma non vuoi spendere cifre esagerate, questa è la promo che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per oggi trovi il in con uno e su quello di listino. La scheda tecnica dello smartphone si basa su quella del Galaxy S25, ma con alcune migliorie molto interessanti. Lo schermo è un da con risoluzione FHD, mentre sotto la scocca è presente il processore Exynos di ultima generazione. Tripla fotocamera posteriore con da e una che dura per tutto il giorno senza troppi problemi. Motorola edge 70 (53% di sconto e prezzo in picchiata)

Prezzo in picchiata per il Motorola edge 70 , uno degli smartphone con miglior rapporto qualità-prezzo che puoi acquistare oggi. Su Amazon lo trovi in promo con uno sconto del 53% e risparmi più di 400 euro su quello di listino. Trovare un telefono a metà prezzo non è una cosa da tutti i giorni. Schermo pOLED da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD (maggiore del FHD), processore Snapdragon 7 Gen 4, tripla fotocamera da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Design super sottile.

Prezzo in picchiata per il , uno degli smartphone con che puoi acquistare oggi. Su Amazon lo trovi in promo con uno e più di su quello di listino. Trovare un telefono a metà prezzo non è una cosa da tutti i giorni. con risoluzione SuperHD (maggiore del FHD), processore Snapdragon 7 Gen 4, tripla fotocamera da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Design super sottile. Redmi 15 (sconto lampo e prezzo mini)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il nuovo smartphone, questa è l’offerta che devi cogliere al volo. Da oggi su Amazon è disponibile il Redmi 15 al minimo storico e lo paghi meno di 170 euro. Un telefono con caratteristiche da medio di gamma: schermo da 6,9 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, processore Snapdragon, doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel con AI, batteria massiva da 7000 mAh che dura fino a due giorni senza troppi patemi. A questo prezzo è un vero best buy.

Prodotti lowcost

Cuffie AI con traduttore (69% di sconto e affare per tutti)

Sconto imperdibile su Amazon per questo paio di cuffie Bluetooth che oltre a farti ascoltare i tuoi brani preferiti, assicurano anche la funzione di traduzione automatica . Da oggi sono disponibili in promo con uno sconto del 69% che ti permette di risparmiare quasi 100 euro e le paghi pochissimo . Oltre a un’ottima qualità del suono, supportano la traduzione di ben 164 lingue e hanno anche la cancellazione del rumore. Compatibili con qualsiasi smartphone, si rivelano insostituibili nei viaggi all’estero.

su per questo di che oltre a farti ascoltare i tuoi brani preferiti, assicurano anche la funzione di . Da oggi sono disponibili in promo con uno che ti permette di e le . Oltre a un’ottima qualità del suono, supportano la di e hanno anche la cancellazione del rumore. Compatibili con qualsiasi smartphone, si rivelano insostituibili nei viaggi all’estero. Antivirus McAfee (84% di sconto e prezzo mini)

Un’occasione che non puoi farti sfuggire. Solo per oggi su Amazon trovi l’antivirus McAfee Total Protection valido per 2 dispositivi in promo con uno sconto dell’84% e lo paghi solamente 15 euro . Lo puoi installare sul tuo PC, ma anche sullo smartphone per proteggere i tuoi dati personali e difenderti dai malware. Hai accesso anche a una VPN e hai un gestore avanzato delle password. Approfittane subito, può terminare da un momento all’altro.

Un’occasione che non puoi farti sfuggire. Solo per oggi su Amazon trovi valido per 2 dispositivi in promo con uno e lo . Lo puoi installare sul tuo PC, ma anche sullo smartphone per proteggere i tuoi dati personali e difenderti dai malware. Hai accesso anche a e hai un gestore avanzato delle password. Approfittane subito, può terminare da un momento all’altro. 12 testine Oral-B Pro Cross Action (maxi sconto e maxi scorta)

La promo che non devi assolutamente farti sfuggire. Da oggi su Amazon trovi in offerta la confezione con 12 testine Oral-B Pro Cross Action con uno sconto del 53% e la paghi solamente 27,99 euro. Praticamente ogni testina ti costa poco più di 2 euro. Rimuove fino al 100% di placca in più per denti più puliti e gengive più sane rispetto a uno spazzolino manuale. Sono dotate di setole a X in grado di raggiungere zone difficili da raggiungere

Smartwatch

Amazfit T-Rex 3 (27% di sconto e minimo storico)

Sconto speciale e minimo storico per l’Amazfit T-Rex 3 , orologio super resistente del brand cinese. Da oggi è disponibile con uno sconto del 27% e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. Oltre a resistere a cadute, urti e graffi, lo puoi utilizzare anche in condizioni ambientali complicate. Schermo AMOLED ampio e luminoso, utilizza 6 sistemi satellitari per una geolocalizzazione rapida e precisa. Monitoraggio avanzato della salute e supporta più di 170 modalità di allenamento . La batteria ha una durata fino a 27 giorni con un utilizzo normale.

e , orologio super resistente del brand cinese. Da oggi è disponibile con uno e su quello di listino. Pagamento a con Cofidis. Oltre a resistere a cadute, urti e graffi, lo puoi utilizzare anche in condizioni ambientali complicate. Schermo AMOLED ampio e luminoso, utilizza 6 sistemi satellitari per una geolocalizzazione rapida e precisa. Monitoraggio avanzato della salute e . La batteria ha una durata fino a 27 giorni con un utilizzo normale. Xiaomi Watch 2 (40% di sconto e affare lampo)

Prezzo al minimo per lo Xiaomi Watch 2. L’orologio del colosso cinese è disponibile in offerta con uno sconto del 40% al prezzo più basso di sempre e risparmi ben 80 euro su quello di listino. Smartwatch perfetto per la vita di tutti i giorni e dotato di tante funzioni utili: monitoraggio della salute con frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno in tempo reale, report sulla qualità del sonno ed esercizi per migliorare la respirazione quando si è stressati. Hai a disposizione anche più di 160 modalità di allenamento, tra cui alcune di livello professionale.

Smart TV

Smart TV Samsugn Neo QLED 8K Mini Led da 65 pollici (65% di sconto e risparmi più di 2000 euro)

Se sogni il cinema nel tuo salotto, lo smart TV Samsung Neo QLED da 65 pollici crolla su Amazon con uno sconto incredibiledel 65%, che ti permette di risparmiare la bellezza di oltre 2000 euro sul prezzo di listino. Dotata della tecnologia Mini-LED per contrasti infiniti e neri perfetti, è dotato di un pannello con risoluzione 8K che porta il realismo a livelli mai visti prima. Sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e ti permette di vedere tutti i tuoi programmi preferiti. Vedere un top di gamma assoluto di questa categoria a un prezzo simile è un evento più unico che raro.

PC portatile

PC portatile lowcost (doppio sconto e risparmi 700 euro)

Occasione imperdibile per questo PC portatile lowcost. Solo per pochissimo tempo lo trovi su Amazon con uno sconto fisso del 68% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 20 euro. Il risparmio totale è di ben 700 euro e puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis. Notebook con schermo da 15,6 pollici con risoluzione FHD, processore ad alte prestazioni supportato da ben 16 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna. A bordo è presente Windows 11 e la batteria dura per tutto il giorno. Ideale sia per l’ufficio, per lo studio o per un utilizzo domestico.

Elettrodomestici

Lefant M3 Ultra (doppio sconto e risparmi più di 1000 euro)

Offerta shock su Amazon per il robot Lefant M3 Ultra . Grazie allo sconto del 71% a cui puoi sommare un ulteriore coupon del 5% al check-out , oggi puoi risparmiare più di 1000 euro sul prezzo di listino. Si tratta di una stazione di pulizia totale e top di gamma: aspira, lava, si autosvuota e asciuga i moci per eliminare ogni cattivo odore in completa autonomia. Portarsi a casa un concentrato di tecnologia simile a questo prezzo è un evento più unico che raro.

su Amazon per il robot . Grazie allo a cui puoi sommare un , oggi puoi sul prezzo di listino. Si tratta di una stazione di pulizia totale e top di gamma: aspira, lava, si autosvuota e asciuga i moci per eliminare ogni cattivo odore in completa autonomia. Portarsi a casa un concentrato di tecnologia simile a questo prezzo è un evento più unico che raro. Macchina per il caffè De’Longhi Dedica Style (la più venduta su Amazon)

La macchina per il caffè espresso più venduta su Amazon crolla di prezzo. La De’Longhi Dedica Style è oggi in promo con uno sconto del 33% e, per rendere l’affare ancora più irresistibile, puoi pagarla in 5 rate a tasso zero . Con il suo iconico design super compatto in metallo lucido, una pressione a 15 bar e il cappuccinatore regolabile, ti permette di gustare espressi cremosi e cappuccini schiumosi come al bar direttamente a casa tua. Compatibile con le cialde E.S.E.

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Un alleato da chef nella tua cucina con un risparmio mai visto prima. La planetaria Kenwood Prospero+ è disponibile con uno sconto del 40% , permettendoti di risparmiare ben 130 euro e di dilazionare la spesa in 5 rate a tasso zero . Compatto ma potente, è perfetto per impastare, montare, miscelare e preparare qualsiasi ricetta, dai dolci ai panificati, senza il minimo sforzo. Nella confezione trovi anche utili accessori tra cui ganci e fruste.

con un risparmio mai visto prima. La planetaria è disponibile con uno , permettendoti di e di dilazionare la spesa in . Compatto ma potente, è perfetto per impastare, montare, miscelare e preparare qualsiasi ricetta, dai dolci ai panificati, senza il minimo sforzo. Nella confezione trovi anche utili accessori tra cui ganci e fruste. Frullatore Moulinex Blendeo (50% di sconto e costa pochissimo)

Metà prezzo per il frullatore più venduto su Amazon. IlMoulinex Blendeo è protagonista di uno sconto secco del 50% che fa crollare il costo finale a meno di 25 euro. Nonostante il prezzo mini, offre lame in acciaio inox ultra-resistenti, un sistema di raffreddamento ad aria che protegge il motore dal surriscaldamento e la massima stabilità grazie ai piedini a ventosa. È lo strumento perfetto per frullati, vellutate, salse e persino per tritare il ghiaccio in pochi secondi.

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