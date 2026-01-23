Amazon, sprofonda il prezzo dell'orologio Google: sconti fino all'85%

MisterGadget.Tech

Dagli smartphone ai robot aspirapolvere per la pulizia domestica, anche oggi su Amazon troviamo tanti prodotti tech in offerta con sconti mai visti prima che ci fanno risparmiare anche centinaia di euro. L’attenzione come al solito è sugli smartphone: dal Galaxy S25 Ultra (risparmi 500 euro) fino al Motorola edge 60 (sconto del 44%) le opportunità di certo non mancano. Ottima anche l’offerta per il Google Pixel Watch 3: lo smartwatch è disponibile con uno sconto del 51% e lo paghi meno della metà. Occasioni lampo che non puoi farti scappare.

Le promo non si fermano qua: per chi ama i servizi Amazon c’è la possibilità di abbonarsi ad Audible, la piattaforma dedicata agli audiolibri e ai podcast in esclusiva, a soli 0,99 euro per tre mesi. E non hai nessun obbligo di rinnovo. Clicca qui e abbonati subito.

Amazon, migliori offerte 23 gennaio

Smartphone

Galaxy S25 Ultra. Calo di prezzo e minimo storico per il Galaxy S25 Ultra . Il telefono premium di Samsung è disponibile in promo con uno sconto del 33% e risparmi poco più di 500 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis. Uno dei migliori telefoni premium disponibili sul mercato: schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz. Processore Snapdragon Gen 8 Elite , 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da ben 200 megapixel. La batteria dura per tutto il giorno.

e per il . Il telefono premium di Samsung è disponibile in promo con uno e su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis. Uno dei migliori telefoni premium disponibili sul mercato: da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz. , 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da ben 200 megapixel. La batteria dura per tutto il giorno. iPhone 16e. Se vuoi un iPhone top e non vuoi spendere cifre esagerate, ecco la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi l’ iPhone 16e in promo con uno sconto del 25% e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Si tratta del minimo storico di quest’ultimo periodo e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero . Un telefono che assicura ottime prestazioni: schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18 che supporta Apple Intelligence, fotocamera posteriore Fusion e ottima autonomia.

in con uno e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Si tratta del di quest’ultimo periodo e lo puoi . Un telefono che assicura ottime prestazioni: schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18 che supporta Apple Intelligence, fotocamera posteriore Fusion e ottima autonomia. Motorola edge 60. Super occasione per il Motorola edge 60 . Lo smartphone top di Motorla è disponibile con uno sconto del 44% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 160 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate. Schermo pOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel supportato da un teleobiettivo sempre da 10 megapixel. Batteria da 5200 mAh con supporto alla ricarica rapida.

per il . Lo smartphone top di Motorla è disponibile con uno che fa il al e risparmi ben 160 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate. con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel supportato da un teleobiettivo sempre da 10 megapixel. con supporto alla ricarica rapida. Galaxy A17. Prezzo mini, super risparmio. Da oggi su Amazon è disponibile il Galaxy A17 in promo con uno sconto del 34% e lo paghi pochissimo, solo 135 euro . Telefono entry level che assicura buone prestazioni grazie allo schermo Super AMOLED da 6,7 pollici, processore Exynos di ultima generazione, memoria da 128 gigabyte, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

in con uno e lo . Telefono entry level che assicura buone prestazioni grazie allo da 6,7 pollici, processore Exynos di ultima generazione, memoria da 128 gigabyte, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. moto g06. Se vuoi spendere pochissimo per il tuo nuovo smartphone, ecco l’offerta che non devi assolutamente farti scappare. Solo per oggi trovi il moto g06 in promo con un ottimo sconto del 46% e il prezzo scende a poco più di 90 euro. Un prezzo accessibile a molti e fai un ottimo affare. Smartphone dotato di uno schermo da 6,88 pollici, processore MediaTek, fotocamera principale da 50 megapixel e batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost. Ecco l’occasione che non devi farti scappare. Solo per oggi trovi questo paio di cuffie Bluetooth economiche in promo con uno sconto dell’87% e le paghi solamente 10 euro . Si tratta di auricolari che assicurano una buona qualità del suono, dotati di microfoni per chiamate chiare, cancellazione del rumore e hanno un’ autonomia fino a 60 ore . Si collegano con qualsiasi smartphone.

in con uno e le . Si tratta di auricolari che assicurano una buona qualità del suono, dotati di microfoni per chiamate chiare, cancellazione del rumore e hanno un’ . Si collegano con qualsiasi smartphone. Smartwatch economico. Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartwatch, questa è la promo che fa per te. Da oggi su Amazon è disponibile questo modello economico in promo con uno sconto del 69% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 5 euro e lo paghi meno di 35 euro . Schermo ampio e con grande luminosità, più di 110 modalità sportive e monitoraggio avanzato della salute con cardiofrequenzimetro e qualità del riposo notturno.

in con uno a cui un che ti fa e lo . Schermo ampio e con grande luminosità, più di 110 modalità sportive e monitoraggio avanzato della salute con cardiofrequenzimetro e qualità del riposo notturno. Termoventilatore Midea. Il mini elettrodomestico che devi assolutamente avere in casa. Da oggi trovi il termoventilatore Midea è in promo con uno sconto del 54% e lo paghi solamente 20 euro. Termoventilatore ceramico e a basso consumo con due livelli di potenza che ti permette di scaldare l’abitazione in pochissimo tempo. Non perdere questa opportunità e approfittane subito.

Smartwatch

Google Pixel Watch 3. Uno dei migliori smartwatch che puoi acquistare oggi. Su Amazon trovi il Google Pixel Watch 3 in promo con uno sconto del 51% e risparmi quasi 250 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Smartwatch top di gamma con funzionalità avanzate e il supporto dell’intelligenza artificiale. Monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica e hai a disposizione tutte le principali app della suite di Google, a partire dalla mappe e dal Wallet.

Smart TV

Fire TV Series 2. Se sei alla ricerca di uno smart TV con un ottimo rapporto qualità-prezzo e soprattutto dalle dimensioni contenute, da oggi trovi su Amazon il Fire TV Series 2 da 32 pollici in promo con uno sconto del 39% che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi meno di 170 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Immagini in alta definizione, tecnologie innovative e a bordo è presente il sistema operativo Fire TV, lo stesso presente sui Fire TV Stick e supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Se vuoi un modello più grande, è disponibile in offerta anche la versione da 40 pollici con uno sconto del 29%.

e soprattutto dalle dimensioni contenute, da oggi trovi su il da con uno del che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi meno di 170 euro. Lo puoi anche . Immagini in alta definizione, tecnologie innovative e a bordo è presente il sistema operativo Fire TV, lo stesso presente sui Fire TV Stick e supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Se vuoi un modello più grande, è disponibile in anche la versione da con uno sconto del 29%. Smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici. Continua l’ottima offerta per lo smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici di ultima generazione. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 35% e risparmi ben 350 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon. Schermo da 55 pollici con tecnologia QLED e risoluzione 4K, processore con intelligenza artificiale che migliora tutte le immagini e sistema operativo Tizen che supporta le principali piattaforme di video streaming.

Elettrodomestici

Lefant M3. Occasione unica per il robot aspirapolvere Lefant M3 . Dotato di una grande potenza di aspirazione e in grado anche di lavare il pavimento, da oggi è disponibile con uno sconto del 71% e risparmi ben 800 euro su quello di listino. Presente anche una stazione per lo svuotamento automatico e di sensori che mappano l’abitazione, è una soluzione all-in-one per la pulizia domestica.

. Dotato di una grande potenza di aspirazione e in grado anche di lavare il pavimento, da oggi è disponibile con uno e su quello di listino. Presente anche una stazione per lo svuotamento automatico e di sensori che mappano l’abitazione, è una per la pulizia domestica. De’Longhi Perfetto Magnifica S. La regina delle macchine per il caffè automatiche a un prezzo mai visto prima . Da oggi su Amazon è disponibile la De’Longhi Perfetto Magnifica S in promo con un super sconto del 40% e risparmi ben 200 euro su quello di listino. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Macchina automatica con cui preparare velocemente un gustoso espresso oppure un cremoso cappuccino. Puoi utilizzare sia il caffè in chicchi sia quello in polvere. Approfitta subito di questa occasione: al momento è la macchina per il caffè più venduta su Amazon .

a un . Da oggi su Amazon è disponibile la in promo con un e su quello di listino. La puoi anche pagare in . Macchina automatica con cui preparare velocemente un gustoso espresso oppure un cremoso cappuccino. Puoi utilizzare sia il caffè in chicchi sia quello in polvere. Approfitta subito di questa occasione: al momento è la . Forno per la pizza G3 Ferrari. Il sogno di preparare una vera pizza napoletana a casa diventa realtà: oggi il forno G3 Ferrari è al minimo storico con uno sconto del 37% . In grado di raggiungere i 400°C grazie alla pietra refrattaria, cuocendo la pizza in soli 5 minuti senza fumo o cattivi odori. L’offerta è resa ancora più vantaggiosa dalla possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero . Include un ricettario per iniziare subito a sperimentare.

. In grado di raggiungere i grazie alla pietra refrattaria, cuocendo la pizza in soli 5 minuti senza fumo o cattivi odori. L’offerta è resa ancora più vantaggiosa dalla possibilità di pagare in . Include un ricettario per iniziare subito a sperimentare. Spremiagrumi Russell Hobbs. Per iniziare la giornata con una spremuta fresca, la spremiagrumi in acciaio inossidabile satinato di Russell Hobbs è in offerta con uno sconto del 44% e un prezzo mini. È dotato di due coni intercambiabili per adattarsi a frutti di diverse dimensioni (arance, limoni, pompelmi) e di una funzione di rotazione a pressione automatica. Un accessorio elegante e robusto che non può mancare in cucina.

Fai da te

Set Bosch 26 pezzi. Un kit indispensabile per ogni piccolo lavoro di riparazione domestica, oggi disponibile con uno sconto del 54%. Il set Bosch da 26 pezzi è estremamente compatto e include i principali tipi di punte (Torx, a croce, piatte) e un pratico cricchetto di alta qualità. La custodia robusta lo rende perfetto da tenere in macchina o nel cassetto degli attrezzi per ogni emergenza.

Igiene orale

16 testine Oral-B CrossAction. Scorta a lungo termine per la tua igiene orale: il maxi pack da 16 testine originali è in offerta con un netto 50% di sconto. Le setole CrossAction sono inclinate di 16 gradi per penetrare in profondità tra i denti e rimuovere fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale. Acquistare il pacco famiglia oggi significa risparmiare notevolmente sul costo del singolo ricambio: non perdere questa super occasione.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui