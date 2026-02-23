Amazon, ecco gli smartphone da comprare subito: sconti fino al 90%

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

L’ultima settimana di febbraio non poteva cominciare in modo migliore. Su Amazon arrivano tante nuove promo che ti permettono di fare grandi affari e di risparmiare sull’acquisto di dispositivi tech di utilizzo comune. Se stavi aspettando il momento giusto per acquistare il nuovo smartphone, oggi hai l’occasione di approfittare di offerte uniche, come ad esempio l’iPhone 17 al minimo storico, oppure l’ottimo Xiaomi 15T disponibile con uno sconto del 40% che ti fa risparmiare più di 250 euro. Ottime offerte anche tra gli smartwatch (il Google Pixel Watch 3 è disponibile con uno sconto del 55%) e gli elettrodomestici (robot aspirapolvere con sconti fino al 70%). Non perdere altro tempo e scopri tutte le occasioni che abbiamo raccolto nella lista qui in basso.

Amazon, le migliori offerte della settimana

iPhone 17

Ecco l’offerta della settimana. Su Amazon è disponibile l’iPhone 17 al prezzo più basso di sempre e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che assicura prestazioni top e supporta Apple Intelligence, doppia fotocamera Fusion nella parte posteriore, nuova fotocamera Center Stage frontale per selfie di gruppo più semplice e una batteria che arriva fino a fine giornata senza problemi.

iPhone 17

Google Pixel 10

Ottima occasione per il Google Pixel 10, smartphone che rientra a pieno merito nella categoria dei top di gamma. Questa settimana è disponibile su Amazon con uno sconto del 37% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi più di 330 euro su quello di listino. Telefono dotato degli algoritmi avanzati di intelligenza artificiale di Google e che ti supporta nelle tue attività quotidiane. Schermo Actua da 6,3 pollici, processore Tensor G5 ad altissime prestazioni, tripla fotocamera posteriore professionale e tanti strumenti che ti semplificano la vita. Un telefono veramente intelligente.

Google Pixel 10

Xiaomi 15T

Altra ottima offerta per uno smartphone top. Sempre su Amazon è disponibile lo Xiaomi 15T con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben il 40% su quello di listino. Il risparmio netto è di poco superiore ai 250 euro e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Smartphone dotato di un’ottima scheda tecnica: schermo AMOLED da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione, tripla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con Leica e con sensore principale da 50 megapixel, batteria da 5500 mAh che può durare fino a tre giorni.

Xiaomi 15T

Redmi Note 15 Pro

Uno dei telefoni più recenti lanciati sul mercato. Parliamo del Redmi Note 15 Pro uscito da pochissime settimane e protagonista di una super occasione. Sul sito di e-commerce lo trovi con uno sconto del 31% e il prezzo scende al minimo storico con un risparmio superiore ai 120 euro. Le caratteristiche tecniche sono quasi da top di gamma: schermo AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K (superiore al FHD), processore MediaTek che assicura ottime prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una super batteria da 6580 mAh che ti dimenticherai di dover ricaricare.

Redmi Note 15 Pro

DOOGEE Note 56

Lo smartphone da acquistare questa settimana se vuoi spendere pochissimo. Su Amazon è disponibile il DOOGEE Note 56 con uno sconto del 55% che fa scendere il prezzo a soli 84,99 euro. Un prezzo alla portata di molti e che ti permette di fare un super affare. Lo smartphone ha tutte le caratteristiche che cerchi in un dispositivo di questo genere: schermo ampio da 6,56 pollici ad alta risoluzione, buone prestazioni supportate dalla RAM che può arrivare fino a 24 gigabyte e dalla memoria interna fino a 2 terabyte utilizzando una scheda microSD. Scatta buone foto e la batteria da 6150 mAh ti accompagna fino a due giorni.

DOOGEE Note 56

Smartwatch lowcost

Un’offerta da cogliere al volo. Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartwatch, da oggi è disponibile questo modello economico in promo con uno sconto dell’80% e il prezzo crolla. Lo paghi solamente 28,49 euro invece di 139,99 euro, con un risparmio considerevole che supera i 100 euro. Dotato di uno schermo molto ampio e con una luminosità elevata, tante modalità di allenamento e tiene anche sotto controllo il tuo stato di salute. Lo puoi indossare per tutto il giorno ed è molto leggero.

Smartwatch lowcost

Antivirus McAfee Total Protection

Per proteggere i tuoi dati personali dagli attacchi degli hacker, questa è la promo che fa per te. Su Amazon è disponibile l’antivirus McAfee Total Protection 2026 da poter utilizzare su 10 dispositivi differenti, in promo con uno sconto esagerato dell’83% e il prezzo crolla a meno di 20 euro. La durata dell’antivirus è di 15 mesi e lo puoi installare su smartphone e computer. Oltre alla protezione da malware e virus, ottieni anche una VPN e un gestore delle password. Un software di sicurezza a 360 gradi.

Antivirus McAfee Total Protection

Ripetitore wireless Mercusys TP-Link ME10

Offerta irripetibile per il ripetitore wireless Mercusys TP-Link ME10. L’amplificatore di segnale è disponibile oggi con uno sconto del 41% e costa meno di 10 euro. Si tratta di un’ottima occasione per potenziare la rete Wi-Fi di casa con un investimento minimo: il dispositivo è estremamente compatto, si configura in pochi istanti grazie al tasto WPS ed è dotato di un indicatore LED intelligente che ti aiuta a trovare il punto perfetto per massimizzare la copertura. Compatibile con qualsiasi router, è la soluzione definitiva ed economica per eliminare definitivamente le zone senza campo.

Ripetitore wireless Mercusys TP-Link ME10

Google Pixel Watch 3

55% di sconto e prezzo in picchiata per il Google Pixel Watch 3. Lo smartwatch premium dell’azienda di Mountain View è disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre e risparmi quasi 250 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis. Design con schermo circolare, assicura un monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale di Google. Batteria a lunga durata e hai a disposizione tutte le app della suite di Google, a partire dalla mappe e da Google Wallet.

Google Pixel Watch 3

Redmi Watch 3

Rapporto qualità-prezzo eccezionale per il Redmi Watch 3. Lo smartwatch economico di Xiaomi è disponibile in promo con un super sconto del 49% che fa crollare il prezzo al minimo storico e lo paghi meno di 70 euro. Orologio dotato di tutte le funzioni più avanzate: monitoraggio della frequenza cardiaca e della saturazione dell’ossigeno in tempo reale, qualità del riposo notturno e supporta più di 120 app dedicate allo sport. L’autonomia arriva fino a un massimo di 12 giorni.

Redmi Watch 3

Garmin fenix 7S Pro Solar

Occasione imperdibile per il Garmin fenix 7S Pro Solar. Lo smartwatch super resistente del brand statunitense è disponibile con uno sconto del 27% che ti fa risparmiare 200 euro su quello di listino. La promo viene impreziosita anche dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. L’orologio si adatta a qualsiasi ambiente e non soffre le alte temperature, resiste alle cadute e agli urti e alle cadute. Monitoraggio avanzato della salute e della qualità del sonno e a bordo trovi più di 30 app dedicate agli sport, tra cui la mountain bike, il surf e lo sci alpinismo.

Garmin fenix 7S Pro Solar

PC portatile Lenovo Thinkpad

Quella che può sembrare una truffa, in realtà è una promo "in carne e ossa". Solo per pochissimo tempo trovi questo PC portatile Lenovo Thinkpad con schermo da 15,6 pollici e risoluzione FHD, processore Intel i5, 16 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte in promo con uno sconto dell’86% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 50 euro. Lo sconto totale sfiora il 90% e fai un affare incredibile. Si tratta di un PC ricondizionato in ottime condizioni. A bordo è già presente Windows 11 Pro.

PC portatile Lenovo Thinkpad

Lavasciuga Electrolux DualCare 700

Tra le migliori offerte della settimana tra gli elettrodomestici. La lavasciuga Electrolux DualCare 700 è disponibile con un super sconto del 47% che ti permette di risparmiare quasi 500 euro sul prezzo di listino. Hai inoltre la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un elettrodomestico top di gamma che lava e asciuga i tuoi capi in un unico ciclo: il sistema DualCare regola la temperatura e i movimenti del cestello in base ai tessuti, mentre la tecnologia SteamCare rinfresca i vestiti con il vapore, riducendo le pieghe e facilitando la stiratura. Grazie ai sensori SensiCare, i consumi vengono ottimizzati automaticamente in base al carico, garantendo massima efficienza e cura per ogni capo.

Lavasciuga Electrolux DualCare 700

Robot aspirapolvere Lefant M210P

Offerta shock per il robot aspirapolvere Lefant M210P. Grazie a uno sconto del 67% il prezzo crolla al minimo storico e costa meno di 100 euro. Un dispositivo compatto e potente, ideale per chi ha animali domestici: tecnologia FreeMove 3.0 migliorata per evitare incastri e collisioni, potenza di aspirazione elevata e un design ultra-sottile di soli 7,6 cm per passare agevolmente sotto letti e divani. Batteria a lunga durata che garantisce fino a 120 minuti di autonomia e gestione completa tramite app o comandi vocali Alexa e Google Assistant.

Robot aspirapolvere Lefant M210P

Dyson Cyclone V10 Absolute

Occasione imperdibile per l’aspirapolvere senza filo Dyson Cyclone V10 Absolute. Disponibile oggi con uno sconto del 30% che ti permette di risparmiare 150 euro sul prezzo di listino. Il re della pulizia domestica è dotato del motore digitale Dyson V10, 14 cicloni concentrici per catturare anche le particelle microscopiche e un sistema di filtrazione totalmente sigillato che espelle aria più pulita. Autonomia fino a 60 minuti senza cali di prestazioni e kit completo di accessori incluso, con spazzole specifiche per tappeti e pavimenti duri.

Dyson Cyclone V10 Absolute

Nespresso Vertuo Pop

Offerta speciale per la macchina del caffè Nespresso Vertuo Pop di Krups. La macchina è disponibile con uno sconto del 30% a cui si aggiunge un bonus incredibile: un buono sconto del valore di 90 euro per l’acquisto di capsule Nespresso. Tecnologia Centrifusion per un’estrazione perfetta del caffè e con una crema densa, lettura automatica del codice a barre della capsula per settare i parametri di erogazione e design ultra-compatto. Versatilità massima con la possibilità di preparare 4 diverse lunghezze di tazza, dall’espresso alla tazza grande.

Lavasciuga Electrolux DualCare 700

Termoventilarore Midea

Altra offerta lampo disponibile su Amazon che non devi farti scappare. Parliamo del termoventilatore Midea disponibile con un super sconto del 58% che fa crollare il prezzo al minimo e costa meno di 20 euro. Un vero affare per chi cerca calore istantaneo spendendo pochissimo: potenza da 2000W, termostato regolabile per mantenere la temperatura desiderata e tre modalità di funzionamento (inclusa la ventilazione fredda). Dotato di sistemi di sicurezza avanzati come la protezione dal surriscaldamento e l’interruttore anti-ribaltamento integrato.

Termoventilarore Midea

Spazzolino elettrico Oral-B iO 3

Prezzo in picchiata per lo spazzolino elettrico di ultima generazione Oral-B iO 3. Lo trovi con un super sconto del 57% ed è un vero affare per tutti: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Tecnologia iO che combina l’iconica testina tonda con micro-vibrazioni delicate per una sensazione di pulizia professionale e gengive più sane dopo una sola settimana di utilizzo. Sensore di pressione intelligente che ti avvisa con una luce rossa, bianca o verde se stai premendo troppo forte o nel modo corretto. Nella confezione trovi anche la custodia da viaggio, la testina e un tubetto di dentifricio Oral-B Pro Expert.

Spazzolino elettrico Oral-B iO 3

10 testine Oral-B CrossAction

Altra offerta imperdibile per l’igiene orale con le testine di ricambio Oral-B Cross Action. Disponibili con uno sconto del 55%, costano meno di 25 euro. Un’occasione d’oro per fare scorta del ricambio originale: setole angolate progettate per penetrare in profondità tra i denti e rimuovere fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale.

10 testine Oral-B CrossAction

